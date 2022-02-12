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«Камон Камон» приглашает на спецпоказ

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12 февраля 2022
Кино-Театр.Ру и компания A-ONE начинают розыгрыш билетов на спецпоказ драмы Майкла Миллза «Камон Камон», который состоится в кинотеатре «Москино Космос» 20 февраля в 16:00. Фильм представит кинокритик Алиса Таежная.

Журналист Джонни (Хоакин Феникс) спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Когда его сестра Вив просит брата побыть с её девятилетним сыном Джесси, Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга.

«Камон Камон» приглашает на спецпоказ

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Камон Камон» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом 19 февраля и получат по два билета на спецпоказ. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!

Расписание спецпоказов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ярославле и заказ билетов доступны на сайте A-ONE.

«Камон Камон» в прокате с 17 февраля.

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