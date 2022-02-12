«Камон Камон» приглашает на спецпоказ

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Вместе во веки веков! The Beatles: Get Back. Как устроен лучший фильм о ливерпульской четверке

10 февраля

«Было что-то поэтичное в маловероятной паре суперзвезды и обычного мужчины»: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и другие – о фильме «Первый встречный» и возвращении ромкомов

А также о музыке, женском голосе и перфекционизме Джей Ло