«Камон Камон» приглашает на спецпоказ

Кино-Театр.Ру
и компания A-ONE
начинают розыгрыш билетов на спецпоказ драмы Майкла Миллза
«Камон Камон
», который состоится в кинотеатре «Москино Космос» 20 февраля в 16:00
. Фильм представит кинокритик Алиса Таежная
.
Журналист Джонни (Хоакин Феникс
) спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Когда его сестра Вив просит брата побыть с её девятилетним сыном Джесси, Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Камон Камон»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны случайным образом 19 февраля и получат по два билета на спецпоказ. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем всем удачи!
Расписание спецпоказов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ярославле и заказ билетов доступны на сайте A-ONE
.
«Камон Камон» в прокате с 17 февраля.
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