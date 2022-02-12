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Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

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12 февраля 2022

1 февраля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи началась ретроспектива «Бруно Ганц XXI век». В программу вошли картины Ларса фон Триера, Салли Поттер, Терренса Малика и других режиссеров, где Бруно Ганц сыграл лучшие роли в новом тысячелетии. Марина Аглиуллина рассказывает о каждом — фильме и образе.


Угасающий диктатор: «Бункер» (2004), реж. Оливер Хиршбигель
1 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Уже во второй половине карьеры Бруно Ганц сыграл одну из самых известных своих ролей — угасающего Адольфа Гитлера, под конец войны заперевшегося вместе с ближайшим окружением в бункере. Не способный хоть сколько-нибудь воспринимать реальность, он не может поверить в поражение. Хмурый и холодный фюрер Бруно Ганца подарил миру одну из самых «мемных» сцен в истории кино: момент, когда трясущийся диктатор орет на генерала, давно превратился в универсальную иллюстрацию раздражения.

Послевоенное немецкое кино еще никогда так близко не показывало Гитлера, и работа Ганца вызвала у многих возмущение: он — любимый всеми ангел из «Неба над Берлином», и видеть его лицо у самой страшной фигуры XX века казалось неприемлемым. Кроме того, — и, вероятно, это можно считать комплиментом актеру, — звучали обвинения в «очеловечивании» Гитлера.

Смотреть онлайн «Бункер» для тех, кто пропустил сеанс

Гуру просветления: «Вечеринка» (2017), реж. Салли Поттер
4 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Эта камерная черно-белая трагикомедия похожа на выступление джазового ансамбля, где каждый инструмент получает возможность немного посолировать. Здесь Бруно Ганц выступает в компании Кристин Скотт Томас, Киллиана Мерфи, Эмили Мортимер, Патриции Кларксон, Черри Джонс и Тимоти Сполла. Героиня Скотт Томас добивается поста министра здравоохранения в британском правительстве и приглашает друзей на домашний ужин, чтобы отпраздновать. У всех участников вечеринки оказываются сюрпризы и тайны, которые стремительно меняют отношения между ними.

Персонаж Ганца — просветленный ароматерапевт, верящий в восточную медицину, медитацию и прошлые жизни. Среди бури эмоций собравшихся он один остается спокойным и реагирует на все почти безэмоционально, но участливо.

Читать Праздник, который всегда с тобой: обзор фильма «Вечеринка»

Идеальный мужчина: «Исчезновение Юлии» (2009), реж. Кристоф Шауб
11 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Печальный ромком про эйджизм. В день 50-летия Юлия понимает, что с возрастом вызывает все меньше интереса у людей вокруг, становится невидимой для многих (в метафорическом, скорее, смысле). Раздосадованная женщина пытается развлечь себя шопингом, но даже консультанты предпочитают окружать вниманием более молодых клиентов. Пока друзья ждут именинницу в ресторане и гадают, куда она пропала, Джулия встречает незнакомца, который предлагает провести вечер вместе.

Уже почти 70-летний Бруно Ганц здесь воплощает типаж идеального мужчины из ромкома — заинтересованного, галантного, уверенного, слушающего, способного развеселить и вернуть героине уверенность в себе. Удивительно, как тот же человек, который несколько лет назад был невротичным Гитлером, может настолько же легко вызывать ощущение комфорта и уюта в роли уравновешенного романтика.

Смотреть онлайн «Чтец» — еще один фильм о любви с эпизодической ролью Бруно Ганца

Поэт-проводник: «Дом, который построил Джек» (2018), реж. Ларс фон Триер
15 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Вряд ли кто-то будет смотреть последний на сегодня полнометражный фильм Ларса фон Триера именно из-за Бруно Ганца, но его выхода уж точно стоит дождаться. Ганц появляется в финале, озаглавленном «Катабасис» (буквально: сошествие в Ад), в роли Верджа — поэта Вергилия из «Божественной комедии» Данте Алигьери, проводника по кругам Ада.

Вердж — едва ли не единственный положительный персонаж этой злой и отнюдь не божественной комедии. Мудрый и ехидный старик ставит под сомнение «художественные методы» маньяка-архитектора в исполнении Мэтта Диллона.

Читать Ларс фон Триер уничтожает искусство: обзор фильма «Дом, который построил Джек»

Добрый доктор: «Мой друг Зигмунд Фрейд» (2018), реж. Николаус Лейтнер
18 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Это не байопик основателя психоанализа, а костюмированная драма о взрослении, основанная на бестселлере австрийца Роберта Ситалера. Юноша Францель переезжает из провинции в Вену накануне Второй мировой, чтобы поступить на работу в табачную лавку. Парень внимательно изучает покупателей и газеты, заглядывает в декольте дамам и выслушивает долгие рассуждения начальника о сигарах (разумеется, об их форме тоже). Вскоре появится и Зигмунд Фрейд.

В исполнении Бруно Ганца знаменитый профессор выглядит чуть ли не Дедом Морозом для взрослых и совсем не похож на того сурового Фрейда с самой знаменитой своей фотографии. Он добродушно и понимающе дарит бедному юноше советы, как наладить личную жизнь, хотя мог бы делать это и за деньги.

Смотреть онлайн «Дурацкое дело нехитрое» — скандинавский комедийный боевик с Ганцем

Святой: «Фортуна» (2018), реж. Жерминаль Ро
22 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

14-летняя Фортуна из Эфиопии находит приют в альпийском католическом монастыре. Одного из святых отцов играет Бруно Ганц. Его брат Жан оказывается в трудной ситуации, когда стремление помочь беженцам сталкивается с проблемами, которые они навлекают на общину.

Несмотря на мелодраматический сюжет и острую проблематику (история, если верить создателям, вдохновлена реальными событиями), плакать тут вряд ли придется. Это не социальная драма, а поэтическое кино. Черно-белые и преимущественно статичные кадры так и хочется разобрать на скриншоты.

Смотреть онлайн «Ночной поезд на Лиссабон» — тоже фильм с Ганцем на стыке поэзии и проблематичности

Заложник системы: «Тайная жизнь» (2019), реж. Терренс Малик
25 февраля

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Фермер из Верхней Австрии отказывается служить под присягой Адольфу Гитлеру, что ломает жизнь ему и его семье. Решив держаться собственных убеждений, он проходит через агрессию со стороны соседей, суд и тюрьму.

У Бруно Ганца здесь небольшая роль судьи. Он вынужден огласить фермеру роковой приговор и, кажется, сам страдает от этого. Однако у него нет внутренней силы, чтобы рискнуть всем и пойти против системы, которой он служит. Это последняя роль в фильмографии актера, который всегда умел наделить человечностью не только воплощенную святость, но даже самых омерзительных злодеев.

Читать Библейский эпос о жертве нацизма: обзор фильма «Тайная жизнь»

Жертва нацизма: «Еврей должен умереть» (2016), реж. Якоб Бергер
1 марта

Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого

Начавшись с фильма про Гитлера, ретроспектива завершается фильмом про одну из его жертв. Весна 1942 года, Вторая мировая в разгаре, но Швейцария держит нейтралитет. Там, в небольшом городке Пайерне собирается группка молодых сторонников Третьего Рейха. На фоне унылой экономической реальности и невозможности реализовать себя, автомеханик и его друзья проникаются мечтой привлечь внимание Адольфа Гитлера, своего кумира, совершив показательное убийство кого-нибудь из местных евреев. Роковой жребий указывает на 60-летнего торговца Артура Блоха – обаятельного дедушку, душу компании и сердце своей семьи.

Смотреть онлайн «Помнить» — фильм о Холокосте с Кристофером Пламмером и Бруно Ганцем

Билеты на предстоящие показы ретроспективы «Бруно Ганц XXI век»

Марина Аглиуллина
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Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого фотографии
Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого фотографии
Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого фотографии
Бруно Ганц, XXI век: От монстра до святого фотографии
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