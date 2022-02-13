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Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

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13 февраля 2022
В «Амедиатеке» почти одновременно вышли «Предшественница» и «Индекс страха». Эти два мини-сериала объединяет не только количество серий (в эпизодов — по четыре), но и искусственный интеллект, который так или иначе взаимодействует с героями: будь то программа для торгов на бирже или система «умный дом». И то, и другое — уже не далекое будущее, а реальность. Впрочем, кинематографисты любят и пофантазировать, сталкивая людей с роботами в баталиях бытового или же космического масштаба и размышляя, каким может быть уже, видимо, неизбежное сосуществование человека и разумной машины. Кино-Театр.Ру рассказывает о самых свежих фильмах, сериалах и анимационных проектах на эту тему.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

«Предшественница»

Эмма (Джессика Пламмер) и Саймон (Бен Харди) — молодая лондонская пара, чья квартира совсем недавно подверглась вооруженному нападению. Они осматривают вместе с риелтором огромный необычный, словно высеченный из камня, дом, который сдается на особых условиях. Архитектор Эдвард (Дэвид Ойелоуо) требует от потенциальных жильцов соблюдения сотни правил, среди которых почти полный запрет на личные вещи и какие-либо изменения в максимально минималистичном интерьере. Но и это еще не все: после первичного одобрения кандидатов ждет личное интервью с автором проекта (конечно, очень загадочным). Параллельно действие переносится на три года вперед и повторяется точь-в-точь, только уже с одинокой, недавно потерявшей ребенка женщиной по имени Джейн (Гугу Мбата-Роу). И она, и Эмма с Саймоном в итоге получают заветные ключи, точнее — специальные браслеты, открывающие входную дверь и включающие все в доме: он, конечно же, оснащен умной электронной системой, которая, как обещает Эдвард, постепенно подстроится под нужды обитателей.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

Стильный дом неспроста напоминает надгробие, а вольности, которые позволяет себе встроенный в него искусственный интеллект, потихоньку сводят с ума, никак не упрощая и без того полную злоключений жизнь его обитателей. Впрочем, люди, конечно, оказываются куда коварнее изобретений, а сюжет из-за этого — несколько банальнее, чем кажется на первый взгляд. Авторы сериала не рискнули погрузиться в чистую фантастику и сделать роботов главными злодеями, а не только девайсами зловещего триллера. Реалистичность замысла и исполнения — мы уже живем в таких домах, где лампочки загораются от движения, а голосовой помощник способен подбирать музыку под настроение, — сближают «Предшественницу» с классикой жанра, сериалом «Черное зеркало», которое целиком построено на подобных допущениях о недалеком будущем. Что ценно: по ходу дела авторы поднимают весьма важные темы, связанные, к примеру, с проживанием различных травм и преодолению вездесущего, как камеры в проклятом умном доме, чувства вины.




«Индекс страха»

Этот проект, в отличие от предыдущего, куда больше сфокусирован на заявленной теме. Гениальный ученый Алекс Хоффман (Джош Хартнетт) придумывает умную, основанную на все том же искусственном интеллекте, систему, способную торговать на бирже, пользуясь так называемым индексом страха. Этот показатель характеризует поведение трейдеров: сильнейшее чувство страха зачастую не позволяет им совершать те или иные действия, тогда как машина этого человеческого фактора попросту лишена. Стартап уже в тестовом режиме обещает инвесторам небывалую прибыль, так что партнер Алекса Хьюго (Аршер Али) уверен, что их финальный питчинг по привлечению финансирования пройдет успешно — тем более что сама фигура гениального Хоффмана является основной приманкой. И в этот, самый неподходящий момент, у героя Хартнетта, что называется, едет крыша. Сперва он получает по почте книгу от анонимного отправителя, следом к нему в дом пытается вломиться жуткий тип, отбиваясь от которого Алекс получает тяжелую травму головы. Как будто бы этого мало, все попытки выяснить, кто стоит за странными происшествиями, приводят к одному выводу: все это Хоффман сделал сам.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

Некогда кумир молодежи, а нынче, мягко говоря, сбитый летчик (то есть незаслуженно забытый актер) Джош Хартнетт весьма убедительно играет нарастающее параноидальное безумие — и на этот раз оно действительно напрямую связано с искусственным интеллектом, восставшим против создателей. Судя по «Индексу страха», игра в бога — так себе идея, ведь отсутствие каких-либо тормозов наделяет «порожденную» технарями машину безграничными возможностями. А главное — тем самым интеллектом и способностью совершенствоваться без посторонней помощи. Поверить в это нелегко, поэтому окружающие Алекса люди крутят пальцем у виска, а некоторые, движимые жадностью, еще и радуются таким успехам «железа». Интересно, что, как и в «Предшественнице», тема ментального здоровья проходит красной линией: все-таки эта проблема сегодня куда острее, чем производство родственников Терминатора.




«Большой баг»

Сюрреалистическая антиутопия автора «Амели» Жан-Пьера Жене разворачивается во Франции будущего: у власти — правительство йониксов, одинаковых андроидов с механическим телом и лицом актера Франсуа Леванталя, стремящихся к полной роботизации и превращению человека в подобие домашнего животного. По телевизору постоянно крутят «юмористические» скетчи, где эти самые йониксы обращаются с людьми как со зверями в цирке, а вся жизнь максимально автоматизирована. Семья главных героев, впрочем, пытается сохранить хоть какую-то память о прошлом. Так, например, Алис (Эльза Зильберштейн) собирает бумажные книги, ее бывший муж Виктор (Юсеф Хажди) когда-то увлекался конструированием «ламповых» роботов (в доме хранится все еще функционирующая голова по имени Эйнштейн), а их дочь Нина (Марисоль Фертар) коллекционирует допотопные компьютеры. Конечно, и новейшие технологии им не чужды: по хозяйству хлопочет робот Моник (Клод Перрон), есть говорящий пылесос и голосовой управляющий Нестор. Однажды, когда в доме собираются бывшие супруги, их новые пассии (Стефан де Гродт и Клер Шюст), дети-подростки и соседка Франсуаза (Изабель Нанти), двери вдруг оказываются заблокированными. А домашние роботы перестают подчиняться и, кажется, готовят какой-то заговор.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

Мир «Большого бага» — красочный и совершенно безумный: как в визуальном плане, так и с точки зрения сюрреалистично-абсурдисткого сюжета. При этом — добрый, комичный, трогательный, вроде бы созданный по всем канонам антиутопии, но неожиданный твист частично перевернет все с ног на голову. Жене наделяет характерами не только людей, но и машины, разделяя их на хороших и плохих. Главной же ценностью по-прежнему остается человечность, которая никому не чужда и сохранение которой равно сохранению мира. Стиль Жене, родственный скорее анимации, как нельзя лучше подходит такой истории и позволяет практически любые фантастические допущения. При этом футуризм — со знаком ретро, и даже самые высокие технологии выглядят не безликим хайтеком, а этаким приветом из совсем уж далекого для героев фильма прошлого: от архитектуры до, собственно, дизайна роботов. История, как известно, любит повторения, так что в этой фантастике на поверку куда больше правды, чем в ином сай-фае.




«Митчеллы против машин»
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Вышедший, как и «Большой баг», на Netflix мультфильм Майкла Рианды и Джеффа Роу (писали великий сериал «Гравити Фолз») в этом году претендует на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», где составляет неплохую конкуренцию диснеевско-пиксаровским хитам. Придурковатая семейка Митчеллов готовится провожать старшую дочь Кэти в колледж: девочка грезит кинематографом, снимая уморительные короткометражки с мопсом в главной роли, и поступает в калифорнийскую киношколу. Билет на самолет куплен, и она дождаться не может, когда улетит: на новом месте ждут сокурсники, заочно уже ставшие друзьями, оценившие ее творчество и вообще понимающие. В отличие от родителей: папа Рик считает всю эту затею пустой тратой времени, чем сильно обижает Кэти. Почувствовав это и не желая расставаться на такой грустной ноте, он задумывает поехать в колледж на машине, всем вместе — попытаться в последний раз наладить отношения. Тем временем компания под руководством молодого техно-гения Марка (совпадение?), подарившая миру голосовой помощник Pal, готовится к презентации нового изобретения — робота, который будет выполнять за человека всю рутинную работу. Все выходит из-под контроля, и для Митчеллов роад-муви превращается в боевик про восстание машин.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

«Митчеллы против машин» — невероятно изобретательно нарисованный мультфильм, внутри которого множество анимационных находок и комедийных приемов, выгодно отличающих его от уже слегка приевшихся хитов, талантливых, но весьма однообразных по стилю. «Рукотворные» клипы Кэти, которая не расстается с камерой, как ни странно делают видеоряд еще более кинематографичным. Сам сюжет — узнаваемая мелодрама о семье, однако щедро приправленная научной фантастикой. Из названия понятно, что Митчеллам придется сражаться с искусственным интеллектом — к слову, также существом непростым и во многом трагическим: нельзя недооценивать чувства роботов и не считаться с ними (хотя лучшим другом человека, как ни крути, останется собака).




«Я создан для тебя»
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Конкурсный фильм прошлогоднего Берлинале, за который актриса Марен Эггерт получила «Серебряного медведя», рассказывает историю знакомства Альмы с роботом (Дэн Стивенс). Точнее — эксперимента, результатом которого должно стать массовое производство искусственных идеальных мужчин, способных угадывать желания и потребности конкретной партнерши. Героиня — и сама ученый — поначалу настроена весьма скептически, не веря ни в возможность полюбить андроида, ни вообще в свою способность хоть кого-то полюбить. Но недаром парень — вершина достижений в области искусственного интеллекта, а любовь — не точная наука.

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

Робот Дэна Стивенса убедителен в той роли, для которой его создали, настолько же, насколько сам актер в образе машины. Местам, как и полагается, жутковат, но чем дальше — тем сильнее неотличим от реального. Обмен чувствами с настоящей Альмой меняет и его. Этот искусственный интеллект, развиваясь и совершенствуясь, становится человечнее и эмпатичнее — обычно сюжет подобных фильмов развивается с точностью до наоборот. Роботы (а тут он, спойлер, не один), пожалуй, лучшее, что получилось у постановщицы Марии Шрадер, до этого снявшей сериал «Неортодоксальная». И, возможно, — есть такая версия — лучшее, что может случится с человечеством в ближайшем будущем.


Наталия Григорьева
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Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом фотографии
Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом фотографии
Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом фотографии
Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом фотографии
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