Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

В «Амедиатеке» почти одновременно вышли «Предшественница» и «Индекс страха». Эти два мини-сериала объединяет не только количество серий (в эпизодов — по четыре), но и искусственный интеллект, который так или иначе взаимодействует с героями: будь то программа для торгов на бирже или система «умный дом». И то, и другое — уже не далекое будущее, а реальность. Впрочем, кинематографисты любят и пофантазировать, сталкивая людей с роботами в баталиях бытового или же космического масштаба и размышляя, каким может быть уже, видимо, неизбежное сосуществование человека и разумной машины. Кино-Театр.Ру рассказывает о самых свежих фильмах, сериалах и анимационных проектах на эту тему.
«Предшественница»
Эмма (Джессика Пламмер
) и Саймон (Бен Харди
) — молодая лондонская пара, чья квартира совсем недавно подверглась вооруженному нападению. Они осматривают вместе с риелтором огромный необычный, словно высеченный из камня, дом, который сдается на особых условиях. Архитектор Эдвард (Дэвид Ойелоуо
) требует от потенциальных жильцов соблюдения сотни правил, среди которых почти полный запрет на личные вещи и какие-либо изменения в максимально минималистичном интерьере. Но и это еще не все: после первичного одобрения кандидатов ждет личное интервью с автором проекта (конечно, очень загадочным). Параллельно действие переносится на три года вперед и повторяется точь-в-точь, только уже с одинокой, недавно потерявшей ребенка женщиной по имени Джейн (Гугу Мбата-Роу
). И она, и Эмма с Саймоном в итоге получают заветные ключи, точнее — специальные браслеты, открывающие входную дверь и включающие все в доме: он, конечно же, оснащен умной электронной системой, которая, как обещает Эдвард, постепенно подстроится под нужды обитателей.
Стильный дом неспроста напоминает надгробие, а вольности, которые позволяет себе встроенный в него искусственный интеллект, потихоньку сводят с ума, никак не упрощая и без того полную злоключений жизнь его обитателей. Впрочем, люди, конечно, оказываются куда коварнее изобретений, а сюжет из-за этого — несколько банальнее, чем кажется на первый взгляд. Авторы сериала не рискнули погрузиться в чистую фантастику и сделать роботов главными злодеями, а не только девайсами зловещего триллера. Реалистичность замысла и исполнения — мы уже живем в таких домах, где лампочки загораются от движения, а голосовой помощник способен подбирать музыку под настроение, — сближают «Предшественницу» с классикой жанра, сериалом «Черное зеркало
», которое целиком построено на подобных допущениях о недалеком будущем. Что ценно: по ходу дела авторы поднимают весьма важные темы, связанные, к примеру, с проживанием различных травм и преодолению вездесущего, как камеры в проклятом умном доме, чувства вины.
«Индекс страха»
Этот проект, в отличие от предыдущего, куда больше сфокусирован на заявленной теме. Гениальный ученый Алекс Хоффман (Джош Хартнетт
) придумывает умную, основанную на все том же искусственном интеллекте, систему, способную торговать на бирже, пользуясь так называемым индексом страха. Этот показатель характеризует поведение трейдеров: сильнейшее чувство страха зачастую не позволяет им совершать те или иные действия, тогда как машина этого человеческого фактора попросту лишена. Стартап уже в тестовом режиме обещает инвесторам небывалую прибыль, так что партнер Алекса Хьюго (Аршер Али
) уверен, что их финальный питчинг по привлечению финансирования пройдет успешно — тем более что сама фигура гениального Хоффмана является основной приманкой. И в этот, самый неподходящий момент, у героя Хартнетта, что называется, едет крыша. Сперва он получает по почте книгу от анонимного отправителя, следом к нему в дом пытается вломиться жуткий тип, отбиваясь от которого Алекс получает тяжелую травму головы. Как будто бы этого мало, все попытки выяснить, кто стоит за странными происшествиями, приводят к одному выводу: все это Хоффман сделал сам.
Некогда кумир молодежи, а нынче, мягко говоря, сбитый летчик (то есть незаслуженно забытый актер) Джош Хартнетт весьма убедительно играет нарастающее параноидальное безумие — и на этот раз оно действительно напрямую связано с искусственным интеллектом, восставшим против создателей. Судя по «Индексу страха», игра в бога — так себе идея, ведь отсутствие каких-либо тормозов наделяет «порожденную» технарями машину безграничными возможностями. А главное — тем самым интеллектом и способностью совершенствоваться без посторонней помощи. Поверить в это нелегко, поэтому окружающие Алекса люди крутят пальцем у виска, а некоторые, движимые жадностью, еще и радуются таким успехам «железа». Интересно, что, как и в «Предшественнице», тема ментального здоровья проходит красной линией: все-таки эта проблема сегодня куда острее, чем производство родственников Терминатора.
«Большой баг»
Сюрреалистическая антиутопия автора «Амели
» Жан-Пьера Жене
разворачивается во Франции будущего: у власти — правительство йониксов, одинаковых андроидов с механическим телом и лицом актера Франсуа Леванталя
, стремящихся к полной роботизации и превращению человека в подобие домашнего животного. По телевизору постоянно крутят «юмористические» скетчи, где эти самые йониксы обращаются с людьми как со зверями в цирке, а вся жизнь максимально автоматизирована. Семья главных героев, впрочем, пытается сохранить хоть какую-то память о прошлом. Так, например, Алис (Эльза Зильберштейн
) собирает бумажные книги, ее бывший муж Виктор (Юсеф Хажди
) когда-то увлекался конструированием «ламповых» роботов (в доме хранится все еще функционирующая голова по имени Эйнштейн), а их дочь Нина (Марисоль Фертар
) коллекционирует допотопные компьютеры. Конечно, и новейшие технологии им не чужды: по хозяйству хлопочет робот Моник (Клод Перрон
), есть говорящий пылесос и голосовой управляющий Нестор. Однажды, когда в доме собираются бывшие супруги, их новые пассии (Стефан де Гродт
и Клер Шюст
), дети-подростки и соседка Франсуаза (Изабель Нанти
), двери вдруг оказываются заблокированными. А домашние роботы перестают подчиняться и, кажется, готовят какой-то заговор.
Мир «Большого бага» — красочный и совершенно безумный: как в визуальном плане, так и с точки зрения сюрреалистично-абсурдисткого сюжета. При этом — добрый, комичный, трогательный, вроде бы созданный по всем канонам антиутопии, но неожиданный твист частично перевернет все с ног на голову. Жене наделяет характерами не только людей, но и машины, разделяя их на хороших и плохих. Главной же ценностью по-прежнему остается человечность, которая никому не чужда и сохранение которой равно сохранению мира. Стиль Жене, родственный скорее анимации, как нельзя лучше подходит такой истории и позволяет практически любые фантастические допущения. При этом футуризм — со знаком ретро, и даже самые высокие технологии выглядят не безликим хайтеком, а этаким приветом из совсем уж далекого для героев фильма прошлого: от архитектуры до, собственно, дизайна роботов. История, как известно, любит повторения, так что в этой фантастике на поверку куда больше правды, чем в ином сай-фае.
«Митчеллы против машин»
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Вышедший, как и «Большой баг», на Netflix мультфильм Майкла Рианды
и Джеффа Роу
(писали великий сериал «Гравити Фолз
») в этом году претендует на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», где составляет неплохую конкуренцию диснеевско-пиксаровским хитам. Придурковатая семейка Митчеллов готовится провожать старшую дочь Кэти в колледж: девочка грезит кинематографом, снимая уморительные короткометражки с мопсом в главной роли, и поступает в калифорнийскую киношколу. Билет на самолет куплен, и она дождаться не может, когда улетит: на новом месте ждут сокурсники, заочно уже ставшие друзьями, оценившие ее творчество и вообще понимающие. В отличие от родителей: папа Рик считает всю эту затею пустой тратой времени, чем сильно обижает Кэти. Почувствовав это и не желая расставаться на такой грустной ноте, он задумывает поехать в колледж на машине, всем вместе — попытаться в последний раз наладить отношения. Тем временем компания под руководством молодого техно-гения Марка (совпадение?), подарившая миру голосовой помощник Pal, готовится к презентации нового изобретения — робота, который будет выполнять за человека всю рутинную работу. Все выходит из-под контроля, и для Митчеллов роад-муви превращается в боевик про восстание машин.
«Митчеллы против машин» — невероятно изобретательно нарисованный мультфильм, внутри которого множество анимационных находок и комедийных приемов, выгодно отличающих его от уже слегка приевшихся хитов, талантливых, но весьма однообразных по стилю. «Рукотворные» клипы Кэти, которая не расстается с камерой, как ни странно делают видеоряд еще более кинематографичным. Сам сюжет — узнаваемая мелодрама о семье, однако щедро приправленная научной фантастикой. Из названия понятно, что Митчеллам придется сражаться с искусственным интеллектом — к слову, также существом непростым и во многом трагическим: нельзя недооценивать чувства роботов и не считаться с ними (хотя лучшим другом человека, как ни крути, останется собака).
«Я создан для тебя»
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Конкурсный фильм прошлогоднего Берлинале
, за который актриса Марен Эггерт
получила «Серебряного медведя», рассказывает историю знакомства Альмы с роботом (Дэн Стивенс
). Точнее — эксперимента, результатом которого должно стать массовое производство искусственных идеальных мужчин, способных угадывать желания и потребности конкретной партнерши. Героиня — и сама ученый — поначалу настроена весьма скептически, не веря ни в возможность полюбить андроида, ни вообще в свою способность хоть кого-то полюбить. Но недаром парень — вершина достижений в области искусственного интеллекта, а любовь — не точная наука.
Робот Дэна Стивенса убедителен в той роли, для которой его создали, настолько же, насколько сам актер в образе машины. Местам, как и полагается, жутковат, но чем дальше — тем сильнее неотличим от реального. Обмен чувствами с настоящей Альмой меняет и его. Этот искусственный интеллект, развиваясь и совершенствуясь, становится человечнее и эмпатичнее — обычно сюжет подобных фильмов развивается с точностью до наоборот. Роботы (а тут он, спойлер, не один), пожалуй, лучшее, что получилось у постановщицы Марии Шрадер
, до этого снявшей сериал «Неортодоксальная
». И, возможно, — есть такая версия — лучшее, что может случится с человечеством в ближайшем будущем.
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