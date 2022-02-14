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Раскрой тайну «Героя» первым

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14 февраля 2022
Кино-Театр.Ру и компания Про:взгляд начинают розыгрыш билетов на зрительскую премьеру фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Герой», получившего Гран-при жюри на Каннском кинофестивале 2021 года. Показ состоится 21 февраля в 19:00 в Большом зале московского кинотеатра «Художественный» и пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка.

Раскрой тайну «Героя» первым

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Герой» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 20 февраля и получит приглашение на премьеру на два лица. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!

«Герой» в прокате с 3 марта.
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