Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»

Киноальманах, состоящий из семи историй о жителях якутской деревни. В одной из них подросток без спроса берет отцовское ружье и одалживает его приятелю, в другой — глава поселения узнает, что сын неожиданно привозит в дом невесту, и знакомство с будущими родственниками приводит к ссоре. Еще один сюжет посвящен главе молодой семьи, который случайно теряет деньги после продажи дома. Созданием проекта занимались ведущие якутские режиссеры Дмитрий Давыдов («Пугало») и Степан Бурнашев («Черный снег»).
Андрей Мерзликин предстанет в образе бывшего решалы Бориса, который планировал завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. Но, не успев ступить на путь искупления, мужчина был убит. Спокойно отправиться на тот свет ему удалось — герой очнулся прямо в морге, где познакомился со студентом-медиком (Денис Власенко). Теперь Борис намерен разобраться в обстоятельствах собственной гибели.
Мини-сериал посвящен секс-скандалу с участием актрисы Памелы Андерсон и барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Они поженились спустя 96 часов после знакомства и прожили в браке три года, часто привлекая внимание прессы своими выходками. Однако случай с утечкой их хоум-видео произвел эффект разорвавшейся бомбы. Главные роли в проекте исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн.
В нью-йоркском отеле похищают сына известной бизнес-леди (Ума Турман), и подозрения тут же падают на четырех постояльцев гостиницы. Следствию предстоит разобраться, действительно ли они виновны в произошедшем или просто оказались не в то время не в том месте. Сюжет основан на израильском сериале «Под чужим флагом».
Дебют Надежды Михалковой в качестве режиссера сериала, где она исполнила одну из ведущих ролей. Рассчитывая на успех за рубежом, героиня Михалковой дает дерзкое интервью о российской индустрии, но планы рушатся, и женщина остается на родине. Ей предстоит поставить картину по неснятому сценарию покойного отца. Усугубляет ситуацию тот факт, что кинематографистка окажется на одной площадке с матерью-тираном (Людмила Максакова) и родной сестрой (Анна Михалкова).
Стивен Содерберг снял триллер про айтишницу (Зои Кравиц), обнаружившую доказательства жесткого преступления в потоке данных. Пытаясь сообщить о своей находке, девушка столкнется с бюрократией и множеством препятствий. К тому же она страдает фобией открытых пространств, а на улице ее города вовсю идут общественные протесты.
Экранизация статьи Джессики Преслер, опубликованной в New York Magazine. В центре сюжета — 27-летняя Анна Делви (Джулия Гарнер), также известная как Анна Сорокина. Чтобы проникнуть в высшее общество Нью-Йорка, аферистка представляется наследницей богатой немецкой семьи.
Сотрудники компании Lumon Industries дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры разделения воспоминаний о работе и личной жизни: возвращаясь домой после трудового дня, они не помнят, что с ними происходило. Однако со временем их глава Марк Скаут начинает сомневаться в целесообразности смелого эксперимента. В проекте снялись Адам Скотт, Патриция Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
Начало антологии об известных предпринимателях, вписавших свое имя в историю. В первом сезоне речь пойдет о Трэвисе Каланике (Джозеф Гордон-Левитт) — гендиректоре Uber, который создал одну из самых успешных мировых компаний и едва ее не погубил. Стартап появился в 2008 году и быстро набрал популярность, однако его создатели не останавливались ни перед чем, оказавшись в центре скандалов, связанных со слежкой за водителями, сексуальными домогательствами и преступлениями.
Заключительная часть истории об игре в кошки-мышки между киллером с русскими корнями (Джоди Комер) и агентом британских спецслужб (Сандра О), жаждущей мести. В четвертом сезоне наемная убийца примерит на себя новый образ в попытке доказать, что она не монстр.
Премьера: 28 февраля
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск по подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой
Валерия (Лена Тронина) — сирота, которая вынуждена работать и жить на московском рынке одежды. Девушка выходит замуж за брата своего начальника, меняя вероисповедание на ислам. Однако прямо на свадьбе мужчину убивают и Валерия становится главной подозреваемой.
В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей (Кирилл Кяро) завершил свою миссию по перевозке душ, застрявших между миром живых и мертвых. Теперь его дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилёв), один из «неудачных» пассажиров такси. Ему предстоит переправить столько же душ, сколько человек погибли из-за наркотиков по его вине.
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