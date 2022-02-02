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Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»

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2 февраля 2022

Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Ыт»



Киноальманах, состоящий из семи историй о жителях якутской деревни. В одной из них подросток без спроса берет отцовское ружье и одалживает его приятелю, в другой — глава поселения узнает, что сын неожиданно привозит в дом невесту, и знакомство с будущими родственниками приводит к ссоре. Еще один сюжет посвящен главе молодой семьи, который случайно теряет деньги после продажи дома. Созданием проекта занимались ведущие якутские режиссеры Дмитрий ДавыдовПугало») и Степан БурнашевЧерный снег»).

Премьера: 1 февраля
Платформа: PREMIER, KION


«И снова здравствуйте!» (1 сезон)



Андрей Мерзликин предстанет в образе бывшего решалы Бориса, который планировал завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. Но, не успев ступить на путь искупления, мужчина был убит. Спокойно отправиться на тот свет ему удалось — герой очнулся прямо в морге, где познакомился со студентом-медиком (Денис Власенко). Теперь Борис намерен разобраться в обстоятельствах собственной гибели.

Премьера: 2 февраля
Платформа: IVI


«Пэм и Томми» / Pam & Tommy (1 сезон)



Мини-сериал посвящен секс-скандалу с участием актрисы Памелы Андерсон и барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Они поженились спустя 96 часов после знакомства и прожили в браке три года, часто привлекая внимание прессы своими выходками. Однако случай с утечкой их хоум-видео произвел эффект разорвавшейся бомбы. Главные роли в проекте исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

Премьера: 2 февраля
Платформа: Hulu


«Под подозрением» / Suspicion (1 сезон)



В нью-йоркском отеле похищают сына известной бизнес-леди (Ума Турман), и подозрения тут же падают на четырех постояльцев гостиницы. Следствию предстоит разобраться, действительно ли они виновны в произошедшем или просто оказались не в то время не в том месте. Сюжет основан на израильском сериале «Под чужим флагом».

Премьера: 4 февраля
Платформа: Apple TV+


«Номинация» (1 сезон)



Дебют Надежды Михалковой в качестве режиссера сериала, где она исполнила одну из ведущих ролей. Рассчитывая на успех за рубежом, героиня Михалковой дает дерзкое интервью о российской индустрии, но планы рушатся, и женщина остается на родине. Ей предстоит поставить картину по неснятому сценарию покойного отца. Усугубляет ситуацию тот факт, что кинематографистка окажется на одной площадке с матерью-тираном (Людмила Максакова) и родной сестрой (Анна Михалкова).

Премьера: 7 февраля
Платформа: Okko


«Кими» / Kimi



Стивен Содерберг снял триллер про айтишницу (Зои Кравиц), обнаружившую доказательства жесткого преступления в потоке данных. Пытаясь сообщить о своей находке, девушка столкнется с бюрократией и множеством препятствий. К тому же она страдает фобией открытых пространств, а на улице ее города вовсю идут общественные протесты.

Премьера: 10 февраля
Платформа: HBO Max


«Изобретая Анну» / Inventing Anna



Экранизация статьи Джессики Преслер, опубликованной в New York Magazine. В центре сюжета — 27-летняя Анна Делви (Джулия Гарнер), также известная как Анна Сорокина. Чтобы проникнуть в высшее общество Нью-Йорка, аферистка представляется наследницей богатой немецкой семьи.

Премьера: 11 февраля
Платформа: Netflix


«Орел и решка. Кино»



Комедия расскажет о съемках одноименного телевизионного шоу, оказавшегося на грани закрытия. Ради спасения программы было решено отправиться в одну из самых закрытых стран мира. В роли ведущих выступили Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера сыграл Александр Гудков, а продюсера — Екатерина Варнава.

Премьера: 14 февраля
Платформа: Кинопоиск


«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel (4 сезон)



Примерная домохозяйка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн) продолжит оттачивать свое мастерство как стендап-комик, а действие развернется в 1960-м году.

Премьера: 18 февраля
Платформа: Amazon Prime Video


«Разделение» / Severance (1 сезон)



Сотрудники компании Lumon Industries дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры разделения воспоминаний о работе и личной жизни: возвращаясь домой после трудового дня, они не помнят, что с ними происходило. Однако со временем их глава Марк Скаут начинает сомневаться в целесообразности смелого эксперимента. В проекте снялись Адам Скотт, Патриция Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.

Премьера: 18 февраля
Платформа: Apple TV+


«На низком старте: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber (1 сезон)



Начало антологии об известных предпринимателях, вписавших свое имя в историю. В первом сезоне речь пойдет о Трэвисе Каланике (Джозеф Гордон-Левитт) — гендиректоре Uber, который создал одну из самых успешных мировых компаний и едва ее не погубил. Стартап появился в 2008 году и быстро набрал популярность, однако его создатели не останавливались ни перед чем, оказавшись в центре скандалов, связанных со слежкой за водителями, сексуальными домогательствами и преступлениями.

Премьера: 28 февраля
Платформа: Амедиатека


«Убивая Еву» / Killing Eve (4 сезон)



Заключительная часть истории об игре в кошки-мышки между киллером с русскими корнями (Джоди Комер) и агентом британских спецслужб (Сандра О), жаждущей мести. В четвертом сезоне наемная убийца примерит на себя новый образ в попытке доказать, что она не монстр.

Премьера: 28 февраля
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск по подписке «Плюс Мульти» с Амедиатекой


«Идентификация» (1 сезон)



Валерия (Лена Тронина) — сирота, которая вынуждена работать и жить на московском рынке одежды. Девушка выходит замуж за брата своего начальника, меняя вероисповедание на ислам. Однако прямо на свадьбе мужчину убивают и Валерия становится главной подозреваемой.

Идентификация товарища майора: обзор сериальной программы «Кинотавра 2021»

Премьера в феврале
Платформа: PREMIER


«Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (2 сезон)

Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей (Кирилл Кяро) завершил свою миссию по перевозке душ, застрявших между миром живых и мертвых. Теперь его дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилёв), один из «неудачных» пассажиров такси. Ему предстоит переправить столько же душ, сколько человек погибли из-за наркотиков по его вине.

Читать рецензию на первый сезон «Пассажиров»

Премьера в феврале
Платформа: START

Маша Бороденко
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И снова здравствуйте!ИдентификацияИзобретая АннуКимиНа низком старте: Битва за UBERНоминацияОрёл и решка. КиноПассажирыПассажиры. Последняя любовь на ЗемлеПод подозрениемПэм и ТоммиРазделениеУбивая ЕвуУдивительная миссис МейзелФальшивый флагЫт

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Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву» фотографии
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву» фотографии
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву» фотографии
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву» фотографии
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