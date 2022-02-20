«А теперь попробуйте покашлять»: как устроена трилогия «Три цвета» Кшиштофа Кесьлёвского

анонс

Вспоминаем знаменитые картины из эпохи VHS, открывшие российскому зрителю специфичный жанр американской комедии

«Охотники за привидениями» и другие приключения Айвана Райтмана – режиссера, показавшего разные грани американской комедии

13 февраля

Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом

Роботы против — и за — людей