«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Каждый год на больше экраны выходят десятки триллеров, зачастую смешанных с другими жанрами. И 2022-й не стал исключением. Зрителям уже представили новые работы таких мастеров, как Гильермо Дель Торо («Аллея кошмаров») и Филлип Нойс («Гонка со временем»). К любимому жанру также вернулись Стивен Содерберг, Ди Джей Карузо и Эдриан Лайн, а итальянцы сняли ремейк классического «черного боевика» Марио Бавы «Дьяболик». Порадуют саспенсом и российские кинематографисты, включая документалиста Евгения Григорьева.
«Айзек» / Issac
Звезда сериала «Во все тяжкие
» АрДжей Митти
в остросюжетной драме Джоша Вебера предстанет в образе молодого замкнутого гробовщика Айзека, унаследовавшего бизнес от своего отчима. Однажды он встречает дружелюбную официантку Касси (Дав Камерон
), с которой сразу же устанавливает особую связь, и вместе они начинают планировать убийство из мести и во имя любви.
Дата выхода в прокат неизвестна
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Пустились во все тяжкие...
«Взаперти» / Shut In
Создатель «Паранойи
» Ди Джей Карузо спустя шесть лет после своего последнего триллера снял картину о матери-одиночке, которая делает все возможное, чтобы спасти детей после того, как она оказалась в плену. В фильме заняты дочь Энди Макдауэлл
Рейни Куэлли и Винсент Галло
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта
«Волк» / Wolf
Натали Бьянчери расскажет историю Джейкоба (Джордж Маккэй
) — волка, запертого в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой с лицом Лили-Роуз Мелоди Депп
. Участник фестиваля в Торонто.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 мая
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«Воскрешение» / Resurrection
Один из лучших фильмов недавнего «Санденса», запомнившийся, прежде всего, блестящей игрой Ребекки Холл
. Актриса играет талантливую и успешную Маргарет, чья налаженная жизнь идет под откос, когда на пороге появляется домашний деспот Дэвид в исполнении Тима Рота
. Психологический триллер Эндрю Симанса об абьюзере и его жертве тесно связан с жанром боди-хоррора, так что зрелище явно не для слабонервных. Must see.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Воспламеняющая взглядом» / Firestarter
Вторая по счету экранизация
классического фантастического романа Стивена Кинга
после версии Марка Л. Лестера
с Дрю Бэрримор
, вышедшей в далеком 1984-м. На сей раз юную Чарли, владеющую пирокинезом, воплотила на экране Райан Кира Армстронг
, ее отца Энди вместо Дэвида Кита
сыграл Зак Эфрон
, а Хизер Локлир
сменила Сидни Леммон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 мая
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Стивен Кинг, великий и ужасный
«Герой» / قهرمان
Остросюжетная драма иранца Асгара Фархади
о Рахиме (Амир Джадиди
), находящемся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта
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Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»
«Глубокие воды» / Deep Water
Режиссер культовых «9 ½ недель
» и «Лестницы Иакова
» Эдриан Лайн вернулся в кино после 20-летнего перерыва с экранизацией романа Патриции Хайсмит
. По сюжету супруги Ван Аллен (Бен Аффлек
и Ана де Армас
) пытаются сохранить брак, меняя любовников как перчатки, пока вокруг не начнут погибать люди. Теперь им придется принять иные меры.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 марта
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«Дела человеческие» / Les choses humaines
Французская остросюжетная драма Ивана Атталя
навеяна современными тенденциями вроде культуры отмены и движения MeToo. По сюжету известное семейство оказывается в центре скандала, когда их сына обвиняют в изнасиловании. В дело вовлечены органы правопорядка и многочисленные СМИ, и все пытаются докопаться до правды. Участник фестивалей в Венеции и Цюрихе. Актерский ансамбль внушительный: Шарлотта Генсбур
, Матьё Кассовитц
, Пьер Ардити
, Одри Дана
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 апреля
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Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
«Дьяволик» / Diabolik
Братья Антонио и Марко Манетти рискнули адаптировать под современные реалии фильм маэстро Марио Бавы, поставленный им в 1968-м по мотивам популярного итальянского комикса Анджелы и Лучаны Джуссани о таинственном и жестоком преступнике по прозвищу «Дьяволик». В актерской команде — Лука Маринелли
, Мириам Леоне
, Валерио Мастандреа
, Алессандро Роя
, Клаудия Джерини
и Ванесса Скалера
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 мая
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Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
«Зверь» / Beast
Балтазар Кормакур
готовит триллер с Идрисом Эльбой
и Шарлто Копли
о том, как отец c двумя дочерьми оказывается в ловушке посреди саванны из-за того, что на них устраивает охоту огромный лев.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 августа
«Казнь»
Психологический триллер Ладо Кватании
про следователя, работавшего над делом о серийных убийствах и допустившего осуждение невиновных. Спустя десять лет обнаруживается выжившая жертва тех преступлений, и мужчина должен исправить свою ошибку. В ролях — Нико Тавадзе
, Юлия Снигирь
, Виктория Толстоганова
, Даниил Спиваковский
, Евгений Ткачук
и Аглая Тарасова
.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 21 апреля
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«Кими» / Kimi
Стивен Содерберг снял триллер про айтишницу (Зои Кравиц
), обнаружившую доказательства жесткого преступления в потоке данных. Пытаясь сообщить о своей находке, девушка столкнется с бюрократией и множеством препятствий. К тому же она страдает фобией открытых пространств, а на улице ее города вовсю идут общественные протесты.
Точная дата выхода в онлайн-сервисах: 10 февраля
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Шепоты и клики: Зои Кравиц в «Кими» — ваша последняя нервная клетка
«Нитрам» / Nitram
Новая работа Джастина Курзеля
с Калебом Лэндри Джонсом
, Джуди Дэвис
, Эсси Дэвис
и Энтони ЛаПальей
продолжает линию, намеченную еще в его дебюте «Снежный город
»: хрупкая маскулинность, слом личности и мучительное взросление уже будто бы взрослых людей. Картина объединяет в себе режиссерские игры со зрительским восприятием и тщательно выстроенную драматургию, неспешно выворачивающую наизнанку все раны и травмы, которые и так кровоточат.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля
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«Операция "Мясной фарш"» / Operation Mincemeat
Шпионская драма Джона Мэддена
посвящена британской спецоперации по дезинформации германского командования во время Второй мировой войны, с целью скрыть вторжение союзников на Сицилию. Картину украшают собой Колин Фёрт
, Мэттью Макфэдьен
, Келли Макдональд
, Джейсон Айзекс
и Марк Гэтисс
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 апреля
«Подельники»
Нерасторопный лубочный вестерн Евгения Григорьева, где в глубине заснеженной тайги Юра Борисов
долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко
спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 апреля
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«Сохранить как...» — 2021: поразительные и необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили
«Свежатинка» / Fresh
Дэйзи Эдгар-Джонс
и Себастьян Стэн
в комедийном триллере Мими Кейв разыграют историю Ноа, которую после череды неудачных знакомств судьба сводит со Стивом. Первое свидание с ним оказалось удачным, и девушка решается на романтический уикенд. Однако у Стива, как оказалось, не совсем обычные наклонности и аппетиты. Участник «Санденса» явно напоминает нам об Арми Хаммере
.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 4 марта
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«Тибра»
Мистический триллер Анны Гороян
с Викторией Исаковой
и Артёмом Быстровым
. Картина станет актерским дебютом для 12-летней исполнительницы главной роли — Анки Пересильд
. По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука — единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 1 июня
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«Все нормально» - «Хуже всех»: Питчинг дебютных игровых проектов в Министерстве культуры
«13 жизней» / Thirteen Lives
Рон Ховард
заинтересовался реальным событием, случившимся в Таиланде. Детская футбольная команда со своим тренером попадает в ловушку в системе подземных пещер. Пока они ищут спасения от подступающей воды, во внешнем мире собирается отряд для их спасения. В фильме заняты Том Бейтман
, Колин Фаррелл
, Вигго Мортенсен
и Джоэл Эдгертон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 ноября
«Фрэнк и Пенелопа» / Frank and Penelope
Вторая режиссерская работа актера Шона Патрика Фланери
представляет собой криминальный триллер о двух любовниках. Его помотало по миру, а она танцует в захудалом стриптиз-клубе. После судьбоносной встречи их жизнь покатится под откос, но они будут готовы рискнуть всем. Компанию Фланери в фильме составят Джонатон Шех
, Лин Шэй
и Кевин Диллон
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Эмили преступница» / Emily the Criminal
Обри Плаза
в криминальной остросюжетной драме Джона Паттона Форда, участвовавшей в «Санденсе», предстанет в качестве Эмили, которая из-за долгов и кредитов втянулась в азартные игры и преступный мир Лос-Анджелеса. В кадре, помимо Обри, также появятся Тео Росси
и Джина Гершон
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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