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«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

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21 февраля 2022

Каждый год на больше экраны выходят десятки триллеров, зачастую смешанных с другими жанрами. И 2022-й не стал исключением. Зрителям уже представили новые работы таких мастеров, как Гильермо Дель ТороАллея кошмаров») и Филлип НойсГонка со временем»). К любимому жанру также вернулись Стивен Содерберг, Ди Джей Карузо и Эдриан Лайн, а итальянцы сняли ремейк классического «черного боевика» Марио Бавы «Дьяболик». Порадуют саспенсом и российские кинематографисты, включая документалиста Евгения Григорьева.




«Айзек» / Issac



Звезда сериала «Во все тяжкие» АрДжей Митти в остросюжетной драме Джоша Вебера предстанет в образе молодого замкнутого гробовщика Айзека, унаследовавшего бизнес от своего отчима. Однажды он встречает дружелюбную официантку Касси (Дав Камерон), с которой сразу же устанавливает особую связь, и вместе они начинают планировать убийство из мести и во имя любви.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Пустились во все тяжкие...



«Взаперти» / Shut In



Создатель «Паранойи» Ди Джей Карузо спустя шесть лет после своего последнего триллера снял картину о матери-одиночке, которая делает все возможное, чтобы спасти детей после того, как она оказалась в плену. В фильме заняты дочь Энди Макдауэлл Рейни Куэлли и Винсент Галло.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 марта



«Волк» / Wolf



Натали Бьянчери расскажет историю Джейкоба (Джордж Маккэй) — волка, запертого в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой с лицом Лили-Роуз Мелоди Депп. Участник фестиваля в Торонто.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 мая

Читать Наступают на пятки: как выглядят и чем занимаются дети звезд



«Воскрешение» / Resurrection

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Один из лучших фильмов недавнего «Санденса», запомнившийся, прежде всего, блестящей игрой Ребекки Холл. Актриса играет талантливую и успешную Маргарет, чья налаженная жизнь идет под откос, когда на пороге появляется домашний деспот Дэвид в исполнении Тима Рота. Психологический триллер Эндрю Симанса об абьюзере и его жертве тесно связан с жанром боди-хоррора, так что зрелище явно не для слабонервных. Must see.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Воспламеняющая взглядом» / Firestarter



Вторая по счету экранизация классического фантастического романа Стивена Кинга после версии Марка Л. Лестера с Дрю Бэрримор, вышедшей в далеком 1984-м. На сей раз юную Чарли, владеющую пирокинезом, воплотила на экране Райан Кира Армстронг, ее отца Энди вместо Дэвида Кита сыграл Зак Эфрон, а Хизер Локлир сменила Сидни Леммон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 мая

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный



«Герой» / قهرمان



Остросюжетная драма иранца Асгара Фархади о Рахиме (Амир Джадиди), находящемся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 марта

Читать Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»



«Глубокие воды» / Deep Water



Режиссер культовых «9 ½ недель» и «Лестницы Иакова» Эдриан Лайн вернулся в кино после 20-летнего перерыва с экранизацией романа Патриции Хайсмит. По сюжету супруги Ван Аллен (Бен Аффлек и Ана де Армас) пытаются сохранить брак, меняя любовников как перчатки, пока вокруг не начнут погибать люди. Теперь им придется принять иные меры.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 марта

Читать Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать



«Дела человеческие» / Les choses humaines



Французская остросюжетная драма Ивана Атталя навеяна современными тенденциями вроде культуры отмены и движения MeToo. По сюжету известное семейство оказывается в центре скандала, когда их сына обвиняют в изнасиловании. В дело вовлечены органы правопорядка и многочисленные СМИ, и все пытаются докопаться до правды. Участник фестивалей в Венеции и Цюрихе. Актерский ансамбль внушительный: Шарлотта Генсбур, Матьё Кассовитц, Пьер Ардити, Одри Дана.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 апреля

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«Дьяволик» / Diabolik



Братья Антонио и Марко Манетти рискнули адаптировать под современные реалии фильм маэстро Марио Бавы, поставленный им в 1968-м по мотивам популярного итальянского комикса Анджелы и Лучаны Джуссани о таинственном и жестоком преступнике по прозвищу «Дьяволик». В актерской команде — Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Роя, Клаудия Джерини и Ванесса Скалера.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 мая

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«Зверь» / Beast

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Балтазар Кормакур готовит триллер с Идрисом Эльбой и Шарлто Копли о том, как отец c двумя дочерьми оказывается в ловушке посреди саванны из-за того, что на них устраивает охоту огромный лев.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 августа



«Казнь»



Психологический триллер Ладо Кватании про следователя, работавшего над делом о серийных убийствах и допустившего осуждение невиновных. Спустя десять лет обнаруживается выжившая жертва тех преступлений, и мужчина должен исправить свою ошибку. В ролях — Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова.

Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 21 апреля

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«Кими» / Kimi



Стивен Содерберг снял триллер про айтишницу (Зои Кравиц), обнаружившую доказательства жесткого преступления в потоке данных. Пытаясь сообщить о своей находке, девушка столкнется с бюрократией и множеством препятствий. К тому же она страдает фобией открытых пространств, а на улице ее города вовсю идут общественные протесты.

Точная дата выхода в онлайн-сервисах: 10 февраля

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«Нитрам» / Nitram



Новая работа Джастина Курзеля с Калебом Лэндри Джонсом, Джуди Дэвис, Эсси Дэвис и Энтони ЛаПальей продолжает линию, намеченную еще в его дебюте «Снежный город»: хрупкая маскулинность, слом личности и мучительное взросление уже будто бы взрослых людей. Картина объединяет в себе режиссерские игры со зрительским восприятием и тщательно выстроенную драматургию, неспешно выворачивающую наизнанку все раны и травмы, которые и так кровоточат.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 апреля

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«Операция "Мясной фарш"» / Operation Mincemeat



Шпионская драма Джона Мэддена посвящена британской спецоперации по дезинформации германского командования во время Второй мировой войны, с целью скрыть вторжение союзников на Сицилию. Картину украшают собой Колин Фёрт, Мэттью Макфэдьен, Келли Макдональд, Джейсон Айзекс и Марк Гэтисс.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 апреля



«Подельники»

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Нерасторопный лубочный вестерн Евгения Григорьева, где в глубине заснеженной тайги Юра Борисов долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 апреля

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«Свежатинка» / Fresh



Дэйзи Эдгар-Джонс и Себастьян Стэн в комедийном триллере Мими Кейв разыграют историю Ноа, которую после череды неудачных знакомств судьба сводит со Стивом. Первое свидание с ним оказалось удачным, и девушка решается на романтический уикенд. Однако у Стива, как оказалось, не совсем обычные наклонности и аппетиты. Участник «Санденса» явно напоминает нам об Арми Хаммере.

Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 4 марта

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«Тибра»

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Мистический триллер Анны Гороян с Викторией Исаковой и Артёмом Быстровым. Картина станет актерским дебютом для 12-летней исполнительницы главной роли — Анки Пересильд. По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука — единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 1 июня

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«13 жизней» / Thirteen Lives

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Рон Ховард заинтересовался реальным событием, случившимся в Таиланде. Детская футбольная команда со своим тренером попадает в ловушку в системе подземных пещер. Пока они ищут спасения от подступающей воды, во внешнем мире собирается отряд для их спасения. В фильме заняты Том Бейтман, Колин Фаррелл, Вигго Мортенсен и Джоэл Эдгертон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 ноября



«Фрэнк и Пенелопа» / Frank and Penelope

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Вторая режиссерская работа актера Шона Патрика Фланери представляет собой криминальный триллер о двух любовниках. Его помотало по миру, а она танцует в захудалом стриптиз-клубе. После судьбоносной встречи их жизнь покатится под откос, но они будут готовы рискнуть всем. Компанию Фланери в фильме составят Джонатон Шех, Лин Шэй и Кевин Диллон.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Эмили преступница» / Emily the Criminal

«Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года

Обри Плаза в криминальной остросюжетной драме Джона Паттона Форда, участвовавшей в «Санденсе», предстанет в качестве Эмили, которая из-за долгов и кредитов втянулась в азартные игры и преступный мир Лос-Анджелеса. В кадре, помимо Обри, также появятся Тео Росси и Джина Гершон.

Дата выхода в прокат неизвестна

Макс Милиан
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