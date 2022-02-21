Рыцари компьютерного стола: русские хакеры в отечественном кино

IT-рынок продолжает стремительно развиваться и неудивительно, что истории о работниках этой сферы добрались до киноэкранов. В феврале на платформе KION стартовал сериал «Технарь», где Владимир Жеребцов предстал в образе компьютерного гения Игоря. Благодаря своим знаниям об электронных охранных системах он способен подобрать шифр к любому замку и буквально выкрасть шапку Мономаха – правда, только для наглядной проверки системы безопасности и ее последующего усовершенствования. Вскоре на след талантливого программиста выходят реальные злоумышленники и шантажом вынуждают Игоря к участию в преступной операции — ведь на кону оказываются жизни членов его семьи. Режиссерское кресло проекта занял автор «Хрустального» Душан Глигоров, который сейчас работает над триллером «Химера» о молодом айтишнике, попавшем в наркобизнес. Кино-Театр.Ру вспоминает еще пять российских фильмов и сериалов, где фигурируют IT-специалисты — хакеры, программисты и даже геймдизайнеры.
«Неуловимые» (2015)
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Программиста Женю Анвара Халилулаева
можно назвать компьютерным гиком – со всеми вытекающими стереотипами. Молодой парень отшельничает в неоновом лофте – на чердаке Бауманки, почти не контактирует с людьми, изменяя голос для телефонного разговора, и способен в один клик раздобыть любой компромат. К группе молодых, отчаянных и неуловимых (мстителей) он присоединяется, руководствуясь личными интересами. Кибертехнологии вкупе с решимостью и силой, часто безголовой, помогают четверке наказать олигарха, который сбил девушку и скрылся с места преступления. Во второй части «Неуловимых
» Халилулаев также вернулся к роли Жени, а спустя несколько лет сыграл геймера в сериале «Изи катка
».
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«Неуловимые». Мстители: эра айфона
«Как поднять миллион» (2016)
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Юный Женя (Виктор Грудев
) переезжает с родителями в провинциальный городок, но не оставляет мечту о Кремниевой долине. Для будущего успеха у него есть предпринимательское чуть и талант попадать во всевозможные передряги. Путь Жени к успеху начинается с работы над порносайтами, а затем он вместе с другом и бизнес-партнером открывает магазин, торгующий компьютерной техникой. До Сан-Франциско тандем, конечно, не добирается, но уже уверенно шагает по Москве. Те, кто считал парня задротом, ищут его расположения, девушки, казавшиеся недоступными, обращают внимание – чем не история Павла Дурова.
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«Как поднять миллион. Исповедь Z@drota»: Стартап в каменных джунглях
«Рашн Хакерс Лайф» (2020)
Проект в жанре мокьюментари придумали и сами сыграли кавээнщики Виктор Кравченко
, Марат Амиров
и Андрей Васейко
. Борис, Игнат и Федор – трио русских хакеров, которые не боятся явить свои лица всему миру, тем более говорят они на ломанном английском — созвучно комедийному «Закону и беспорядку
». В планах парней – создание вируса FEDYA, взлом аккаунтов сильных мира сего и даже разжигание Хакерской Революции. Осталось только заявить о себе с помощью документального фильма.
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«Вселенная Хакинга» — мультсериал от создателей «Рашн Хакерс Лайф»
«Фея» (2020)
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Необъяснимо, но факт: 3/5 героев этой подборки зовут Женя. В случае с «Феей» – по статусу и согласно возрасту – для героя Константина Хабенского
предпочтительнее вариант Евгений. Он возглавляет компанию по разработке компьютерной VR-игры «Коловрат», фэнтези-саги с древнерусским супергероем. Жить с комплексом бога Евгению вовсе не просто: дочь-подросток с ним не разговаривает, а коллеги устали от грубости и издевок, которые сопровождают очередную наполеоновскую пиар-стратегию. Все меняется, когда в жизни мужчины появляется девушка-мечта (Екатерина Агеева
): Евгению становится ясно, что иллюзорность присуща не только виртуальному миру.
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«Фея»: Виртуальные печенеги и неединая Россия
«Джетлаг» (2021)
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Одним из главных героев драмеди Михаила
и Лили Идовых
стал геймдизайнер Никита (Филипп Авдеев
). Вместе с девушкой он собирается на отдых в Таиланд, но по дороге в аэропорт пара умудряется разругаться в пух и прах, так что Никита улетает в теплые края один. В перерывах между созданием проекта мечты и халтурной работой в виде мобильной игры про курицу он разбирается с неприятностями в отношениях, попутно создавая новые.
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«Джетлаг»: Отлетевшие души креативного класса
Смотрите сериал «Технарь» на платформе KION
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