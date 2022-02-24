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«Три цвета: Белый» приглашает в кинотеатры

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24 февраля 2022
Культовая трилогия цвета Кшиштофа Кесьлёвского снова на больших экранах! Синий, белый и красный являются цветами флага Франции, и история каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской республики: «свобода, равенство, братство».

Кино-Театр.Ру совместно с Каро.Арт начинают розыгрыш билетов на премьерный спецпоказ фильма «Три цвета: Белый», который состоится 5 марта в 19:30 в московском киноцентре «Октябрь», на французском языке с русскими субтитрами. После показа — обсуждение с Антоном Долиным.

«Три цвета: Белый» приглашает в кинотеатры

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Три цвета: Белый» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 3 марта и получит 2 билета на спецпоказ. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Для всех желающих попасть на показы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Новосибирске и Казани билеты доступны здесь.

«Три цвета: Белый» в кинотеатрах с 3 марта.
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