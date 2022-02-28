«Бэтмен», «Белфаст» и еще 13 фильмов марта

Остросюжетная драма иранца Асгара Фархади о Рахиме (Амир Джадиди), находящемся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.
Ильдико Эньеди сняла фильм по новелле Милана Фюшта. Картина рассказывает о капитан Якобе Штэрре, заключившем с приятелем пари, что женится на первой же девушке, которая переступит порог кафе, где герои постоянно проводят время. Девушкой оказывается француженка Лиззи — очаровательная, но очень ветреная. Ее в фильме играет пленительная Леа Сейду, капитана — Гейс Набер, в касте также значится Луи Гаррель.
Полнометражный дебют Наталии Кончаловской, дочери Андрея Кончаловского, был отмечен на фестивале «Окно в Европу» специальным призом жюри конкурса игрового кино за роль Елены Морозовой. По словам Сергея Оболонкова, зрителей ожидает мелодрама о нескольких не очень гармоничных московских семьях: мать-риелтор старается превратить анемичную дочь 20 с небольшим лет в завидную невесту, бизнеследи отдается работе и отдаляется от мужа и ребенка, старшеклассник, мечтающий о свободе, съезжает от родителей во временно пустующую квартиру родственницы. В конечном итоге каждый из персонажей приходит к просветлению.
Режи Руансар облек в виде мелодрамы роман Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза», пригласив на главные роли таких знаменитых французских актеров, как Виржини Эфира и Ромен Дюрис. По сюжету случайное знакомство Камиль и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, – в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камиль перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие.
Кеннет Брана в своей новой режиссерской работе обратился к трагическим событиям, случившимся в Северной Ирландии во второй половине 60-х годов XX века. Рассказ ведется от лица школьника Бадди, чей беззаботный детский мир в одночасье рвется на части, и теперь вчерашние друзья становятся непримиримыми врагами, а душу начинает мучить несправедливость происходящего. В картине заняты Катрина Балф, Джейми Дорнан, Джуди Денч и Киаран Хайндз. Один из основных претендентов на «Оскар» уже отмечен «Золотым глобусом» за сценарий.
Эдриан Лайн вернулся в кино после 20-летнего перерыва с экранизацией романа Патриции Хайсмит. По сюжету супруги Ван Аллен (Бен Аффлек и Ана де Армас) пытаются сохранить брак, меняя любовников как перчатки, пока вокруг не начнут погибать люди. Теперь им придется принять иные меры.
Новый фильм Йоакима Триера стал одним из открытий прошлогоднего Каннского фестиваля. Рената Ринсве получила Золотую пальмовую ветвь за лучшую роль: ее Юли — собирательный портрет рассеянной и небрежной молодости, наивной, сентиментальной, немного нерешительной, но жутко обаятельной.
Популярный персонаж игровой серии возвращается к зрителям спустя три года после первой части. У руля вновь Джефф Фаулер, еж говорит голосом все того же Бена Шварца, помогает ему опять Джеймс Марсден, а Джим Керри во второй раз примерил на себя костюм Роботника. Наклза, напарника Соника, озвучивает Идрис Эльба.
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