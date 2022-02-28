Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бэтмен», «Белфаст» и еще 13 фильмов марта

28 февраля
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Фильмы месяца >>
28 февраля 2022
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Бэтмен», «Белфаст» и еще 13 фильмов марта
фото: кадр из фильма «Касабланка»

В начале весны зрителей порадуют новая история про Бэтмена, несколько экранизаций, нестареющая классика мирового кино и фестивальные хиты.




«Бэтмен» / The Batman



Роберту Паттинсону достался очередной таинственный герой, который, правда, всем хорошо известен, — Брюс Уэйн, скрывающийся под маской Летучей мыши. Женщину-кошку воплотила Зои Кравиц, Пол Дано стал Загадочником, Колин Фаррелл превратился в Пингвина, Энди Серкис заявлен как Альфред, а Джеффри Райту доверили роль Джеймса Гордона. За постановку отвечает Мэтт Ривз.

Выход в прокат: 3 марта

Читать Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года



«Герой» / قهرمان



Остросюжетная драма иранца Асгара Фархади о Рахиме (Амир Джадиди), находящемся в тюрьме из-за непогашенного долга. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать часть суммы, но все идет не по плану.

Выход в прокат: 3 марта

Читать «Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года



«История моей жены» / A felesegem törtenete



Ильдико Эньеди сняла фильм по новелле Милана Фюшта. Картина рассказывает о капитан Якобе Штэрре, заключившем с приятелем пари, что женится на первой же девушке, которая переступит порог кафе, где герои постоянно проводят время. Девушкой оказывается француженка Лиззи — очаровательная, но очень ветреная. Ее в фильме играет пленительная Леа Сейду, капитана — Гейс Набер, в касте также значится Луи Гаррель.

Выход в прокат: 3 марта

Читать Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать



«Касабланка» / Casablanca



Шедевру Майкла Кёртица в 2022-м исполнилось 80 лет. Благодаря компании «Иноекино» отечественному зрителю представился шанс увидеть на большом экране великих Хамфри Богарта и Ингрид Бергман.

Выход в прокат: 3 марта

Читать Говорим «Париж», думаем «секс»: «Касабланка», эвфемизмы и запреты



«Первый снег»



Полнометражный дебют Наталии Кончаловской, дочери Андрея Кончаловского, был отмечен на фестивале «Окно в Европу» специальным призом жюри конкурса игрового кино за роль Елены Морозовой. По словам Сергея Оболонкова, зрителей ожидает мелодрама о нескольких не очень гармоничных московских семьях: мать-риелтор старается превратить анемичную дочь 20 с небольшим лет в завидную невесту, бизнеследи отдается работе и отдаляется от мужа и ребенка, старшеклассник, мечтающий о свободе, съезжает от родителей во временно пустующую квартиру родственницы. В конечном итоге каждый из персонажей приходит к просветлению.

Выход в прокат: 3 марта

Читать «Первый снег», «Второе солнце» и другие явления в конкурсе фестиваля «Окно в Европу»-2021



«Хочу замуж»



Романтическая комедия Сони Карпуниной с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус, Сергеем Гилёвым и Мариной Александровой в главных ролях. Действие происходит в Калининграде, сюжет строится вокруг успешной ведущей телеканала, жизнь которой меняется после случайного знакомства.

Выход в прокат: 5 марта

Читать Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года



«Эта безумная любовь» / En attendant Bojangles



Режи Руансар облек в виде мелодрамы роман Оливье Бурдо «В ожидании Божанглза», пригласив на главные роли таких знаменитых французских актеров, как Виржини Эфира и Ромен Дюрис. По сюжету случайное знакомство Камиль и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, – в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камиль перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие.

Выход в прокат: 5 марта



«Белфаст» / Belfast



Кеннет Брана в своей новой режиссерской работе обратился к трагическим событиям, случившимся в Северной Ирландии во второй половине 60-х годов XX века. Рассказ ведется от лица школьника Бадди, чей беззаботный детский мир в одночасье рвется на части, и теперь вчерашние друзья становятся непримиримыми врагами, а душу начинает мучить несправедливость происходящего. В картине заняты Катрина Балф, Джейми Дорнан, Джуди Денч и Киаран Хайндз. Один из основных претендентов на «Оскар» уже отмечен «Золотым глобусом» за сценарий.

Выход в прокат: 10 марта



«Утраченные иллюзии» / Illusions perdues



Ксавье Джанноли снял по одноименному роману Оноре де Бальзака драму о нищем поэте Люсьене Шардоне, пытающемся прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлеты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. В картине, получившей «Сезара» за лучший фильм, сыграли Бенжамен Вуазен, Сесиль де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан и Жерар Депардье.

Выход в прокат: 17 марта



«Глубокие воды» / Deep Water



Эдриан Лайн вернулся в кино после 20-летнего перерыва с экранизацией романа Патриции Хайсмит. По сюжету супруги Ван Аллен (Бен Аффлек и Ана де Армас) пытаются сохранить брак, меняя любовников как перчатки, пока вокруг не начнут погибать люди. Теперь им придется принять иные меры.

Выход в прокат: 18 марта

Читать 20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года



«Морбиус» / Morbius



Джаред Лето воплотил в кинокомиксе Даниэля Эспиносы доктора Майкла Морбиуса, который превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony, наконец-то добравшейся до кинотеатров после многочисленных переносов, также задействованы Адриа Архона, Джаред Харрис, Дж. К. Симмонс, Мэтт Смит, Майкл Китон и Тайриз Гибсон.

Выход в прокат: 24 марта

Читать Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года



«Худший человек на свете» / Verdens verste menneske



Новый фильм Йоакима Триера стал одним из открытий прошлогоднего Каннского фестиваля. Рената Ринсве получила Золотую пальмовую ветвь за лучшую роль: ее Юли — собирательный портрет рассеянной и небрежной молодости, наивной, сентиментальной, немного нерешительной, но жутко обаятельной.

Выход в прокат: 24 марта

Читать Титаны в гриппе. Контекст: 18 фильмов минувшего Каннского кинофестиваля



«Ампир V»



Зрителей ожидает адаптация одноименного романа Виктора Пелевина от Виктора Гинзбурга. Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.

Выход в прокат: 31 марта

Читать Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года



«Соник 2 в кино» / Sonic the Hedgehog 2



Популярный персонаж игровой серии возвращается к зрителям спустя три года после первой части. У руля вновь Джефф Фаулер, еж говорит голосом все того же Бена Шварца, помогает ему опять Джеймс Марсден, а Джим Керри во второй раз примерил на себя костюм Роботника. Наклза, напарника Соника, озвучивает Идрис Эльба.

Выход в прокат: 31 марта

Читать Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года



«Сядь за руль моей машины» / ドライブ・マイ・カー



В основу фильма Рюсукэ Хамагути лег рассказ Харуки Мураками о театральном режиссере (Хидэтоси Нисидзима), который уезжает в другой город ставить Чехова и неожиданно заводит дружбу с молчаливой водительницей (Токо Миура). Из Канн «Сядь за руль моей машины» увез приз за лучший сценарий.

Выход в прокат: 31 марта




Смотрите также в кинотеатрах:

с 3 марта
Авантюристки
Брат во всём
Господин Никто. Перевыпуск
Лунные приключения
Опасная вечеринка
От кутюр
Три цвета: Белый. Перевыпуск
Щенячий патруль и Вспыш и Чудо-машинки: Особое задание

с 10 марта
Наёмник
Парящий тигр
Потустороннее
Проклятие: Дом с прислугой
Три цвета: Красный. Перевыпуск
Я краснею

с 12 марта
Мульт в кино. Выпуск № 138

с 17 марта
Solo
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Доктор Свисток
Икс
Ласточки Христовы
Париж, я люблю тебя. Перевыпуск
Парни под прикрытием
Флирт с дьяволом
Шимпанзе под прикрытием

с 24 марта
Как убили Джона Кеннеди
Кандиша: Демон мести
Мания
Моя ужасная сестра
Плохие парни
Уховёртка
Финник
Щенячий патруль 16

с 26 марта
Мульт в кино. Выпуск № 139

с 31 марта
Взаперти
Криминальное чтиво. Перевыпуск
Материнское воскресенье
Мегрэ и таинственная девушка
Последнее пришествие дьявола
Супергерои
Этот новый мир

Макс Милиан
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля
«Аллея кошмаров», «Крик» и еще 8 фильмов января
Поиск по меткам
Американское киноигрыИспанское киноклассикаКомиксМарвелНаучная фантастикапремьеры годаРоссийские фильмытриллерФранцузское киноХоррорЭкранизация
персоны
Марина АлександроваАна де АрмасАдриа АрхонаКристина АсмусБен АффлекКатрина БалфРоке БаньосИнгрид БергманМилош БиковичХамфри БогартКеннет БранаБенжамен ВуазенЛуи ГаррельТайриз ГибсонСергей ГилёвВиктор ГинзбургПол ДаноДжуди ДенчЖерар ДепардьеАмир ДжадидиКсавье ДжаннолиКсавье ДоланДжейми ДорнанРомен ДюрисАлекс де ла ИглесиаСофья КарпунинаДжим КерриМайкл КертицМайкл КитонНаталия Кончаловская (II)Андрей КончаловскийЗои КравицЭдриан ЛайнВенсан ЛакостДжаред ЛетоДжеймс МарсденТоко МиураЕлена МорозоваВладимир МункуевХаруки МуракамиГейс НаберХидэтоси НисидзимаРоберт ПаттинсонВиктор ПелевинДжеффри РайтМэтт РивзРенате РинсвеРежи РуансарЛеа СейдуЭнди СеркисДжей Кэй СиммонсМэтт СмитПавел ТабаковЙоаким ТриерКолин ФарреллАсгар ФархадиДжефф ФаулерМирон ФёдоровСесиль де ФрансКиаран ХайндзПатриция ХайсмитРюсукэ ХамагутиДжаред ХаррисБен ШварцИльдико ЭньедиДаниэль ЭспиносаВиржини Эфира
фильмы
Ампир VБелфастБэтменГеройГлубокие водыКасабланкаМорбиусПервый снегСоник 2 в киноСядь за руль моей машиныУтраченные иллюзииХочу замужХудший человек на светеЭта безумная любовь

анонс

Скорбим

Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.
Ирбек Персаев
Ушёл из жизни актёр, каскадёр Ирбек Персаев.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Николай Наумов
Дияс Рахматов
Алексей Смирнов
Вилле Хаапасало
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Рори Кокрейн
Али Лартер
Джоко Росич
Джон Туртурро
Мимзи Фармер
Аксель Штайн
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Брат во всём
драма
Россия, 2022
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram