Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы февраля, которые уберегли нашу психику

Этот год и этот месяц мы явно запомним не по премьерам проката и стримингов — и все же запечатлим на память фильмы и сериалы, которые редакция посмотрела — и, главное, полюбила — за февраль. Возможно, кому-то это поможет укрепить ментальное здоровье. В «Спасибо, посмотрю» мы пишем о том, что увидели впервые: здесь и премьеры, отрецензированные ранее другими авторами, и новинки, которым не нашлось место на сайте, и произведения сравнительно свежие, и даже классика (бывает и такое). Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия все-таки), — а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру.
ОНЛАЙН
«Мама, я дома» (Start, Okko, Кинопоиск)
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Выросшая в актуальности картина Владимира Битокова
соединяет драму, фантасмагорию и триллер. История о войне, которой нет, откуда возвращаются люди, которые не умерли. Как Женя (Юра Борисов
), выдающий себя за сына водительницы автобуса Антонины (Ксения Раппопорт
), которая живет под Нальчиком, где кто-то из Москвы присмотрел усадьбу под резиденцию. Деятельность матери, которая не верит, что сын погиб в Сирии, пересекается с интересами местных властей, желающих, чтобы она встретила московского гостя. На стыке возникает гибридная реальность, одновременно напоминающая о «Городе Зеро
», «Госте
» и «Кроткой
». (А.Ф.)
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День российского кино: разжимая кулаки во времена чумного доктора
«Аферист из Tinder» (Netflix)
Нашумевший полнометражный док Фелисити Моррис
стал своего рода затравкой для другого проекта Netflix на схожую тематику — художественного сериала «Изобретая Анну
». Моррис — постановщица-дебютантка с интересным продюсерским бэкграундом: до «Афериста» она работала над не менее захватывающей документалкой «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу
» (рекомендуется к просмотру на том же Netflix). Жанр нового проекта — своего рода true crime, с невероятным антигероем, биографию которого не сочинил бы и Аарон Соркин
. Знакомьтесь, Саймон Леваев — лощеный богач, сияющий на фотографиях в Tinder не только улыбкой на миллион долларов, но и этим самым миллионом (да как будто бы и не одним). Машины премиум-класса, брендовая одежда, частные самолеты, люксовые курорты, отели и апартаменты в качестве декораций, папа-олигарх — в биографии. Героиням фильма он клялся в вечной любви, возил на выходные развеяться в европейские столицы и пару месяцев пускал пыль в глаза. Усыпив их бдительность, он начинал действовать в рамках весьма изощренной и продуманной мошеннической схемы (обойдемся без спойлеров). В результате девушки оставались не то что без гроша, но и с долгами на сотни тысяч долларов. Еще более невероятный у всей этой истории финал, хотя и не финал даже — все продолжается буквально в прямом эфире. Как и Анна Сорокина-Делви, Леваев выжимает все из не самых лестных проектов Netflix о себе. (Н.Г.)
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Американская мечта русской аферистки: рецензия на «Изобретая Анну»
«Шершни» (Амедиатека)
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Небанальный триллер, замиксовавший «Повелителя мух
» и «Остаться в живых
», детективы о разных тайнах прошлого и фильмы ужасов в духе «Солнцестояния
» и даже «Ведьмы из Блэр
». В 1990-х в лесах Онтарио терпит крушение самолет с женской школьной командой по футболу. Выживают в катастрофе не все, но большинство. Теперь им нужно выжить, в надежде, что спасательный отряд их действительно уже разыскивает. Затянувшийся на месяцы процесс оказывается гораздо страшнее самого крушения. 25 лет спустя, перед очередной годовщиной трагедии выживших начинают терроризировать анонимными письмами в духе «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кто их отправляет — непонятно. Как и действительно ли только они в итоге выжили. Вдруг кто-то еще, с кем уже давно потеряна связь? «Шершни» — забористый сериал с выдающимся разновозрастным кастингом. Единственный минус проекта, пожалуй, в том, что первый сезон выглядит как превью для последующих, где развернутся еще более интересные события. Главное, чтобы все не превратилось во второй Lost. (М.Т.)
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Думаю, как все закончить: лучшие иностранные сериалы 2021 года
«Злое» (Okko, IVI, KION)
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После пятилетнего перерыва, связанного с работой над «Акваменом
», маститый хоррормейкер Джеймс Ван
вернулся в любимый жанр с угарным трэшем, основанным на собственном комиксе. По сути, перед нами визуализация раздвоения личности, которым страдали многие киноманьяки, но с присущими Вану стилем и антуражем. При этом режиссер облек все действие в ностальгическую обертку и от души напичкал происходящее цитатами. Особенно в этом плане показателен эпизод в полицейском участке, где монстр устроил побоище в духе первого «Терминатора
», а перед этим можно увидеть трансформацию с намеком на «Нечто
». Разумеется, от фильма не следует ожидать каких-то сильных актерских откровений, однако Аннабелль Уоллис
и Мэдди Хассон
прекрасны в качестве королев крика. (М.М.)
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Любите ли вы хоррор, как люблю его я? Обзор на фильм «Злое»
«Будет больно» (КиноПоиск)
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«Женский доктор
» здорового человека, снятый в лучших традициях фирменного британского юмора и отсылающий одновременно к «Клинике
» и недавней «Дряни
». Врач родильного отделения государственной больницы Адам Кей (Бен Уишоу
) каждый день сталкивается не только с рутиной типа очередных простых родов, но и разными интересными случаями, к которым, впрочем, относится с долей юмора и цинизма. То обвинит пациентку в ксенофобии (коллега Кея — афроангличанка), то загнобит стажерку за неопытность, то воскликнет в адрес молчаливой девчонки, отрезавшей себе ради эксперимента часть вульвы: «Чувствую себя в ветеринарке!» В общем, за словом в карман Адам Кей не полезет, как и многие его опытные коллеги, привыкшие к бесконечным ночным дежурствам, перекусам по дороге в операционную и маленькой зарплате служащих госбольниц (в этом плане британское национальной здравоохранение, судя по сериалу, мало отличается от российского). Параллельно Адам пытается наладить личную жизнь, только вот неуживчивый нрав, цинизм, сквернословие и ненормированный рабочий график не дают ему возможности открыться перед партнером. «Будет больно», основанный на книге реального гинеколога Адама Кея, всего в семи сериях раскрывает всю социальную подоплеку врачебной работы, где люди регулярно сталкиваются с этическими дилеммами и всевозможными сложностями (случавшимися задолго до ковида). Вместе с тем шоу соблюдает удивительный баланс между иронией и сарказмом (что вообще редкость), смехом и слезами, шутливым процедуралом и правдой жизни — с ее стрессами, депрессиями и страхом не только перед будущим, но и настоящим. (М.Т.)
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Быть Заком Браффом: 45 лет звезде «Клиники»
«Истребитель демонов» [2 сезон] (Crunchyroll, Wakanim)
Продолжение аниме-хита о борьбе с нечистой силой в эпоху Тайсё
, канун Первой мировой. После схватки в (и при) поезде «Бесконечный» трио охотников отправляются в Ёсивару
— Квартал красных фонарей, где окопался могущественный демон, предположительно — из Молодых Лун. Операцией повышенной сложности руководит ниндзя Тэнгэн Удзуй, столп звука, обожающий все блестящее, однако вооруженный конфликт будет напоминать скорее стихийное бедствие и обнажит немало грязи в функционировании общества. Антагонисты, как водится, жертвы обстоятельств и социального предубеждения — и тем прискорбнее, что героическая победа Тандзиро и Ко в очередной раз одержана над следствиями, а не причинами. (А.Ф.)
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Подними красный фонарь: обзор «Истребителя демонов»
«Сергий против нечисти» (KION)
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У нас который год пытаются адаптировать под российские реалии и культурные особенности жанр хоррора. И если в полном метре попытки пока не слишком успешны, то в сериальном формате найдены правильные точки соприкосновения, что доказывают «Пищеблок
», «Вампиры средней полосы
» и «Сергий против нечисти». Последний, к слову, снял Кирилл Кузин
, некогда работавший над одиозным «Самым лучшим фильмом
». Отголоски низкопробного юмора есть и в сериале, что, однако, его особо не портит, поскольку это стеб и трэш. Только здесь перманентно бухой новоявленный ведьмак-бабник в рясе и с лицом Романа Маякина
готов за деньги уничтожить Кощея и Кота-Баюна, его вынужденная напарница-полицейская (Лукерья Ильяшенко
) легко и непринужденно вырубает снотворным коллег, пока Сергий похищает вещдок, а Ирина Розанова
играет властную настоятельницу, выдающую заказы на убийство нечисти. В общем, жести и дури хватает. (М.М.)
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Обзор сериала «Сергий против нечисти»
«Моя большая тайна» (Okko)
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Попытка российских кинематографистов снять отечественную версию «Сплетницы
» превратилась в беспощадную хтонь, от которой, впрочем, не оторваться. В центре сюжета — ученики вуза на острове Русский, где обучают будущих дипломатов, ориентированных на Китай, Японию и другие азиатские страны. Подростки, понятно, в основном из элитных семей, но есть и «бюджетники», как, например, главная героиня Соня (Кристина Кучеренко
). Статус «белой вороны» до поры до времени не доставляет ей особых неудобств, благодаря дружбе с крутой компанией во главе с Катей (Александра Соловьева
) — любимицей всего кампуса, а заодно ее соседкой и лучшей подругой. Только вот во время одной вечеринки Катю находят мертвой в бассейне. Большинство учителей и студентов, которым тут достается отдельная сюжетная линия, считают, что это самоубийство. Но Соня уверена, что Катя, так любившая жизнь, не могла по своей воле с ней расстаться. Вместе с залетным частным детективом Иваном (Влад Соколовский
) они пытаются узнать, что на самом деле случилось с девушкой. Версий и мотивов оказывается так много, что режиссеру Никите Грамматикову
со сценаристами Сигитой Моставичюте
и Иваном Глазачевым
удается до самого финала сохранять интригу, кто же убийца (а это и впрямь было преступление). В ход идут не только секс, наркотики и модная отечественная попса, играющая тут практически постоянно, но и всевозможные скелеты из шкафов подростков, родителей и педагогов. (М.Т.)
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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
OLD, BUT GOLD
«Не промахнись, Асунта!» (1968)
2022-й продолжает огорчать огромными потерями для мирового кино. В начале февраля не стало блистательной итальянской актрисы Моники Витти
, одной из главных звезд фильмов Микеланджело Антониони
. Однако она оставила след не только благодаря маэстро, но и в любимом советскими зрителями жанре итальянской комедии. В частности, Витти создала запоминающийся образ соблазнительной мстительницы Асунты в картине Марио Моничелли
«Девушка с пистолетом», известной у нас под названием «Не промахнись, Асунта!». Режиссер выпустил картину в весьма любопытную эпоху — в 1968 году, и это отразилось на сюжете. Хиппи, свободная любовь, протесты против войны во Вьетнаме — все это успела увидеть Асунта, пока искала соблазнившего ее Винченцо, дабы пристрелить, как подобает настоящей сицилийке. Однако жизнь в Лондоне, путешествие по Англии, знакомство с интересными персонажами и дух свободы изменили героиню. Теперь она просто хочет жить и любить. (М.М.)
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V — значит, витальность: памяти Моники Витти
ФЕСТИВАЛИ
«Куда мы едем?»
Лаконичный трип по общественному бессознательному, принявшему очертания московского метро. «Куда мы едем?» — документальный хит прошлого года, также вошедший
в конкурсную программу грядущего «Артдокфеста». Впрочем, как и обещает название, будущее — под большим вопросом. Белорусский режиссер и оператор Руслан Федотов
, долгое время работающий в России, в течение года снимал коллективное тело метрополитена, которое течет, пульсирует и реагирует на внешние раздражители. Драматургическими опорами сюжету-наблюдению служат праздники: от Нового года — к 9 мая и далее. Люди и так раскрываются в условиях вялотекущей публичности, а в ощущении двойного единства — тем более. Пьяные песни, потасовки, пространные философствования о любви, душе и тлетворном влиянии Америки — все это проносится перед камерой, как многочисленные вагоны, как дни, превращающиеся под стук колес в однотипный поток. В нем неимоверно сложно ответить на философский вопрос, который задает приятелю с разбитой головой один из пассажиров: «Куда мы едем?» В том числе и потому, что очень сложно понять, кто же эти «мы». (А.Ф.)
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