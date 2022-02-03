«У нас не было конфликтов с собой»: Светлана Ходченкова, Вета Гераськина и Катерина Михайлова – о бескомпромиссном дебюте «Другое имя»

В российский прокат 3 февраля выходит психологический триллер «Другое имя» режиссера Веты Гераськиной со Светланой Ходченковой в главной роли. Ее героиня Лиза живет в мире обеспеченного спокойствия с мужем (Якоб Диль), но без детей. Размеренное течение этой успешной «люксовой» жизни способна изменить лишь одна тайна из прошлого.
Фильм «Другое имя» – редкий для России пример дебюта, созданного на стыке жанрового кино и чистого арта. К тому же с участием звезд первой величины – не только актрисы Светланы Ходченковой, которая здесь впервые выступила также в качестве продюсера, но и немецкого актера Якоба Диля, российским зрителям известного как по работе с Александром Миндадзе в фильме «Милый Ханс, дорогой Петр», как и по популярному сериалу «Тьма». Мы поговорили с создательницами картины – Ветой Гераськиной, Светланой Ходченковой и продюсером Катериной Михайловой – о том, как рождалась эта история, формировался актерский состав проекта и действительно ли сегодня в России можно снимать бескомпромиссное кино.
фото: Катерина Михайлова, Светлана Ходченкова и Вета Гераськина/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
«Я знала, на что шла»: О доверии актрисы к режиссеру-дебютантке
«Светлана Ходченкова – артистка сложная и многогранная, немного пресыщенная тем, что ее внешность и пластика рассматривается и применяется утилитарно. Она была готова к эксперименту и вызову в профессии, благодаря этой готовности и возник прецедент и позднее появился сценарий фильма "Другое имя", в котором роль Лизы была создана специально для Светы», – рассказывает Вета.
Ходченкова подчеркивает, что многолетние дружба и сотрудничество позволили им узнать друг друга и не притираться на съемочной площадке. «Я знала на что шла», – уверенно говорит актриса.
Спонтанным желание Веты заняться режиссурой назвать нельзя. Она размышляла об этом с 16 лет. Правда, после школы поступила во ВГИК не на режиссерский, а на продюсерский факультет, логическим продолжением которого стало создание собственного актерского агентства.
«Это захватывающее занятие, в нем есть бесконечный элемент напряжения, который позволяет не терять форму и находиться в тонусе. И есть элемент восхищения и удивления ежедневного, потому что я работаю по-настоящему c талантливыми артистами. Тем не менее это бизнес. Режиссура при этом для меня бизнесом не является. Это то, чем я бы хотела заниматься вне в материальных задач. Поэтому (и не поэтому тоже) весь свой гонорар я с огромным удовольствием и радостью вложила в "Другое имя". Я рада, что могу себе позволить не пытаться зарабатывать профессией режиссера, потому что это достаточно компромиссный вид искусства, ты должен соответствовать какой-то повестке или напротив кардинально ей не соответствовать. А здесь у меня не было никаких конфликтов с собой. Кино должно быть бескомпромиссным, иначе оно не заставит зрителя чувствовать. Есть бизнес, а есть мой независимый творческий путь. Они немного пересекаются, но точно не мешают друг другу», – говорит режиссер.
фото: Премьера фильма "Другое имя"/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
«Страшно сделать фильм, но не быть с ним честным»: О социальном подтексте ленты
Бескомпромиссность – не только материальная, но и художественная – важная отличительная черта «Другого имени». Не исключено, что во многом на это повлияла Московская школа нового кино, куда Вета несколько лет назад поступила на первый режиссерский набор.
«Я чувствовала недостаток сил и знаний для того, чтобы заняться режиссурой, и искала образовательную структуру в сфере кино. Тогда только ходили слухи, что открывается Московская школа нового кино, где было заявлено невероятное количество педагогов – режиссеров, фильмы которых производили на меня впечатление на том этапе моей жизни (Шарунас Бартас, Дмитрий Мамулия, Бакур Бакурадзе, Фред Келеман, Леос Каракс, Пьер Леон и можно долго продолжать. Я следила внимательно за открытием и мне удалось попасть в первый набор. Кстати, мы должны были проучиться два года, но Дмитрий Мамулия добавил нам дополнительный год для того, чтобы мы не выпали из зарождающихся в нас процессах, он нас поместил в совершенно иное состояние – и телесное, и ментальное. Мы были напряжены относительно этого мира, видели то, на что раньше не обращали внимания, и могли это трансформировать в новые смыслы», – вспоминает Гераськина.
Хотя сейчас она признается, что чувствует себя несколько отдаленной от заданного МШНК стиля: «жирная» художественность ей гораздо ближе, чем «отрешенный холод больничных пространств и пригородов», фигурирующий во многих картинах выпускников школы. Тем не менее изначально в сценарии, написанном в соавторстве с Лилит Акопян, были сцены в детдоме, других «социальных» локациях.
«Но я почувствовала, что это просто разрушит ткань фильма. Меня пугала фактура этих пространств и я переживала, что не смогу их гармонично вплести в полотно нашей картины. К тому же социальный аспект присутствует в характере одной из героинь, и мне показалось этого достаточно. Мне было важно сохранить напряжение, пусть мы назовем его жанровым, хотя я считаю, что сегодня не нужно делить авторское и жанровое кино, использовать слово «жанр» в отрицательной категории. Жанровый фильм может быть авторским», – говорит режиссер.
фото: Кадр из фильма "Другое имя"/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
Не секрет, что социальный подтекст вкупе с «холодностью» картинки, о которой упоминала Гераськина, пользуются успехом на зарубежных фестивалях. «Другое имя» из-за пандемии, которая в том числе увеличила срок пост-продакшна, на крупные смотры не попал. Но продюсер Катерина Михайлова не относит это к разряду неудач.
«Чисто математически мы все прекрасно понимаем, что нужно добавить в фильм, чтобы его взяли на фестивали, хотя тут, думаю, пандемия тоже изменила расклад и появился запрос на более позитивные, если можно так сказать, картины. Но мое мнение: не нужно поддаваться конъюнктуре и снимать фильм с подходом – давайте вот здесь добавим того-то, чтобы нас взяли в Берлин или Канны. Нужно отбрасывать все эти шаблоны и делать именно то, чем вы сами живете, снимать кино о том, о чем вам хочется самим. Вот мы не попали на фестивали, и я не вижу в этом ничего страшного. Страшно сделать фильм, но не быть с ним честным», – подчеркивает продюсер.
«Пластика человека с другой земли»: О партнерах Светланы Ходченковой
Многослойность художественного высказывания – заслуга не только режиссера, но и оператора Антона Громова, тоже выпускника МШНК, полноценного творческого соавтора и союзника Гераськиной.
«Антон – моя поддержка и опора. Это не тот случай, когда ты полностью выставляешь кадр и говоришь: "Хочу вот так". Нет, он также находится в поиске вместе с тобой, предлагает свое прочтение сцены в визуальном ключе и делает все очень деликатно. Благодаря его энергии, в том числе, у нас была потрясающая обстановка на площадке», – подчеркивает режиссер.
И, конечно, фильма не случилось бы без мощного актерского ансамбля во главе со Светланой Ходченковой. Талантливая, многогранная актриса, здесь предстающая в одной из лучших своих ролей, – определенный вызов для съемочной группы. Тем более в паре с ней должна была работать совсем молодая исполнительница. Дуэт актрис должен быть запоминающимся и гармоничным, но со своим нервом и со своей магией. Поиск занял большое количество времени. В итоге выбор пал на дебютантку Катю Федину, она играет, не прибегая к спойлерам, второго ключевого женского персонажа, – новое потрясающее лицо российского, а, возможно, и мирового кино.
фото: Альтернативный постер фильма "Другое имя"/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
«Мы провели огромный актерский кастинг, но я не могла получить нужной энергии. По-моему, мы все-таки вошли в эру банальности образов и обличий и все являют это. Уля — это многослойность, владение тайным знанием в условиях неразвитости личности, перемежающаяся с красотой внешней. Все это я хотела найти в одном человеке или хотя бы получить возможность представить в нем это. Ни в коем случае не хочу умалять значения профессиональных артистов, огромное счастье работать с ними, но профессиональный артист должен быть способен оторваться от своей профессиональности, чем владеют уже повзрослевшие актеры, а юное поколение только отучилось и они несут свой учебный багаж, крепко за него вцепившись. Я понимала, что с этим не справлюсь и в итоге стало ясно, что нужна не артистка. Так появилась Катя, которую я нашла в «Инстаграме», кстати, одной из первых, вызвала ее на пробы, запомнила, но подумала, что нельзя же так сразу утверждать. Потом мы прошли огромный путь до ансамблевых проб. И когда мы пробовали напряженную сцену со Светой, Катя не перешла на демонстрацию эмоций мимическую, ее лицо просто покраснело и покраснело пятнами, это означало, что она проживает эти чувства, и у меня не осталось абсолютно никаких сомнений», – рассказывает режиссер.
«У Веты была просьба, чтобы артисты друг с другом не взаимодействовали, чтобы между ними не выстраивались дополнительной связи, поэтому не могу сказать, что у меня была возможность или желание давать Кате актерские советы, в том числе и потому, что Катя дубль за дублем выдавала прекрасный результат, несмотря на отсутствие актерского образования», – подчеркивает Светлана Ходченкова.
Непростым был и выбор актера на главную мужскую роль. «Это сложный для меня персонаж, я даже не могу о нем складно рассказать, – говорит Вета. – Знаете, как мужчину найти сложно, вот так и артиста на роль мужчины тоже найти сложно. Все эти мужчины приходят, приходят, а я на них смотрю и думаю: "Боже, ну, конечно, нет, так нельзя". Параллельно есть Света Ходченкова, для которой нужно найти правильную партию, так, чтобы не было сомнений, что эта пара уже живет какое-то время, она от него что-то скрывает, значит не хочет его потерять, значит есть там привязанность, чувства».
Среди российских артистов подходящих кандидатов не нашлось. Тогда решили отсматривать актеров из Польши и даже Грузии, но верный регистр не находился.
«Кастинг-директор Рита Ленских, которая хорошо знает в том числе и зарубежных артистов, предложила обратить внимание на Якоба Диля. На фотографиях он выглядел идеально, дальше я попросила его снять видео, где он двигается, разговаривает, передвигает предметы и так далее. Это видео я получила на нем - Якоб в Мексике, в тесной комнате, по фону развивается выгоревшая розовая штора, он агрессивно смотрит в камеру, поворачивает голову влево, поворачивает вправо и меняет температуру взгляда. Я представила, как этот артист смотрит на Свету в кадре, как он к ней подходит и все сошлось», – вспоминает режиссер.
фото: Кадр из фильма "Другое имя"/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
Для своего фильма она выбрала необычный метод работы. Артисты – и Светлана Ходченкова, и Якоб Диль – снимались только в этой картине, не участвовали параллельно ни в каких других проектах. Что, конечно, придало логистические сложности с учетом плотного рабочего графика и востребованности актеров, но пошло на пользу именно созданию атмосферы картины.
«Мне было сложно, потому что отсутствовала возможность переключения и я была максимально погружена в один материал, в одного персонажа, а как известно, персонаж был наделен внешними и внутренними конфликтами, поэтому период этот вспоминаю как довольно-таки непростой. Но, думаю, то, что мне было дискомфортно, очень влияло и помогало исполнению роли. А вот работать в партнерстве с Якобом – особое удовольствие, это редкий и очень ответственный артист», – рассказывает Ходченкова.
Режиссер также отмечает особую ответственность Диля за свою работу.
«Он не владеет русским язык, но для фильма он выучил на русском не только свои реплики, понял, где нужно расставлять акценты, но и текст Светы, и Кати, потому что, если бы он не знал и не понимал его, то не мог бы верно по-актерски реагировать. Он проделал колоссальную работу, которой посвятил много дней и ночей, сделал что-то невероятное. У Якоба нет ни одного дубля, который можно было бы выкинуть, он везде выдает высший актерский класс», – отмечает Вета Гераськина.
Изначально, как продолжает продюсер Катерина Михайлова, предполагалось переозвучить Диля: «Но когда мы посмотрели материал, то я поддержала Вету в ее желании оставить голос Якоба, его небольшой акцент, который тоже задавал тон фильму».
«У него пластика человека с другой земли, он и шаг делает по-другому, и руку кладет иначе, и если бы мы добавили ему голос российского артиста, то получился бы какой-то Франкенштейн. Это было бы ошибкой. Тем более у Якоба невероятный тембр голоса: низкий, слегка бархатный, но с наличием металла – это было бы неподъемной задачей найти что-то схожее. Также драматургически это все замкнуло, замкнуло их взаимоотношения – есть иностранец и, наверное, с ним невозможно найти верный контакт, потому что ты никогда не говоришь с ним на одном языке», – подчеркивает режиссер.
«Очень вызывающий проект»: О поиске партнеров и финансирования
Работа с иностранным артистом в российском кино, как правило, сопряжена с большим количеством логистических вызовов. Но продюсер Катерина Михайлова признается, что ни она, ни Вета, ни Светлана Ходченкова, также выступающая продюсером, никаких вызовов не боялись и параллельно вместе работали не только над творческим решением картины, но и, что важно, над финансовой составляющей.
«Мы постоянно обсуждали, как сделать хорошо и правильно. И очень важно, что мы полностью совпадали в нашем видении процесса. У нас сложилась атмосфера полного доверия друг к другу. Изначально Вета и Светлана прислали сценарий, который мне понравился от и до. Понятно, что это был драфт, возникали определенные изменения на этапе съемок, при монтаже. Но мне эта идея показалась совершенно крутой, необычной, со своим видением. Особенно после того, как мы лично встретились с Ветой. Все-таки каким бы прекрасным ни был сценарий, личность режиссера решает очень многое. И я безоговорочно влюбилась в этот проект. Мы начали поиск партнеров – так к нам присоединился Константин Фам, Оксана Шаламанова, представляющая Болгарию, Полина Шлихт из Германии и, конечно, российское Министерство культуры, которое поддержало наш дебют, хотя у нас получился не просто дебют, а очень вызывающий проект, дорогой и большой в плане бескомпромиссности», – отмечает Михайлова.
На фильме «Другое имя» был и еще один очень интересный партнер – ювелирная компания Bvlgari, амбассадором которой несколько лет является Ходченкова. И это, пожалуй, первый случай, когда большой мировой бренд класса люкс поддерживает полнометражную российскую картину, причем не просто в формате product placement. Создательницы «Другого имени» утверждают, что представители бренда подключились еще на этапе пре-продакшна и сейчас при выходе в прокат делают на фильм большую ставку.
«Все началось с того, что мы как друзья бренда попросили несколько украшений для нашей сцены перформанса, которая есть и в трейлере картины. Они посмотрели эту сцену и решили поддержать нас уже в большем объеме. Это тот случай, когда сотрудничество началось не с бизнеса, а с дружбы», – отмечает режиссер.
Катерина Михайлова добавляет, что компания расценивает фильм как «большой культурный проект и абсолютно артовое событие». Стоит при этом отметить, что блеск люксовых украшений в фильме не бросается в глаза, он лишь подчеркивает определенное финансовое положение героини Светланы Ходченковой, но никоим образом не защищает ее от прошлых тайн и травм, с которыми сталкиваются все – вне зависимости от их материального или социального статуса.
«Этот мнимый в контексте нашей истории блеск возвращает к теме фейка, фальши, которые есть в жизни каждой женщины. Чтобы не спойлерить, скажу просто, что это задает нужный антураж истории. Драгоценности у нас настоящие, а вот жизнь – фейковая, и это, на мой взгляд, очень интересный диссонанс», – считает Михайлова.
фото: Кадр из фильма "Другое имя"/Пресс-служба кинокомпании "Белые ночи"
Несмотря на сюжет и тему картины вкупе со всеми сложностями производства, триумвират «Другого имени» не называют свою работу феминистическим кино. Они вообще против каких-то тенденций, клише и компромиссов. И пусть «Другое имя» прошло непростой и длительный с учетом пандемии путь от идеи до выхода в прокат, останавливаться Гераськина, Ходченкова и Михайлова на достигнутом не собираются.
«Я готова повторить опыт, подобный этому. Кино же для того и существует, чтобы быть разным – в плане тем, эмоций, героев и героинь, производственных вызовов и решений. И я всегда доверяю своим ощущениям – это та самая бескомпромиссность, которая касается личность. Мы прошли огромный путь, очень много за эти три года было понято и даже изучено, но это было мегаинтересно. Вета – прекрасный режиссер, я ее нежно люблю и надеюсь, что мы обязательно сделаем что-то новое», – говорит Михайлова.
Актриса Светлана Ходченкова также признается, что готова продолжать сотрудничество с Ветой Гераськиной и уже ждет ее новый сценарий. А вот продюсированием «перманентно» актриса заниматься не планирует. «Пока что я бы хотела остаться по другую сторону», – заключает Ходченкова.
обсуждение >>