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Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн

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10 марта 2022
Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории Российской Федерации. Пользователи получают письма о прекращении подписки. Приостановили свою деятельность и отзывают фильмы кинокомпании Warner Bros., Disney и Sony. Часы бьют 12, и прокат мирового кино на наших глазах превращается в тыкву. Чтобы использовать последний шанс легально посмотреть картины, которые в этом году номинированы на Оскар, мы собрали в одну подборку всех претендентов на главную американскую премию, пока еще доступных на разных онлайн платформах.

«Дюна»
Номинации: лучший фильм, адаптированный сценарий, оператор, музыка, монтаж, работа художника-постановщика, звук, лучшие костюмы, лучшие грим и прически, лучшие визуальные эффекты

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Дюна"

Масштабный сайфай по роману Фрэнка Герберта. Дени Вильнев, режиссер «Прибытия» и нового «Бегущего по лезвию», обещал снять «Звездные войны» для взрослых — и не то чтобы сильно обманул. Получился задел на сай-фай-версию Нового завета с некоторыми обновлениями.
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Почему номинирован: Два с половиной часа фантастической (во всех смыслах) красоты, в которой Тимоти Шаламе отказывается спасать человечество.
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION


«Власть пса»
Номинации: лучший фильм, режиссер, актер, адаптированный сценарий, оператор, музыка, монтаж, лучший актер второго плана (2 номинации), лучшая актриса второго плана, лучшая работа художника-постановщика, звук

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Власть пса"

Отмеченный на Венецианском кинофестивале за режиссуру вестерн Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст, Джесси Племонсом и Коди Смитом-Макфи рассказывает об отравляющем влиянии прошлого.
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Почему номинирован: классический роман угасания, где рассказ о токсичном влиянии на здоровье гендерных стереотипов подается каймой к пустоши семейной драмы.
Где смотреть: Netflix


«CODA: Ребенок глухих родителей»
Номинации: лучший фильм, адаптированный сценарий, лучший актер второго плана

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: «CODA: Ребенок глухих родителей»

Аббревиатура в названии так и расшифровывается – Сhild Of Deaf Adults, то есть «ребенок глухих родителей». О нем и рассказывает лента Сианы Хедер, некогда дебютировавшей в одной из каннских программ. На фестивале «Сандэнса» фильм получил Гран-при, награды за режиссуру и актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий.
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Почему номинирован: Симпатичная зрительская работа, классическая история взросления, но с необычным, даже неожиданным социальным контекстом
Где смотреть: Apple TV+


«Не смотрите наверх»
Номинации: лучший фильм, оригинальный сценарий, музыка, монтаж

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Не смотрите наверх"

Бескомпромиссная и уморительная сатира Адама Маккея с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в ролях ученых-астрофизиков, которые в один не такой уж прекрасный день обнаруживают летящую прямиком на Землю огромную комету — и тщетно пытаются сообщить людям, что им осталось жить каких-то полгода.
Почему номинирован: В свете последних происшествий это чуть ли не документальное кино, сюжет которого хотя абсурден, но уж больно похож на правду, в которой все мы живем, а у каждого вымышленного персонажа найдется прототип.
Где смотреть: Netflix


«Король Ричард»
Номинации: лучший фильм, лучший актер, оригинальный сценарий, лучшая песня, монтаж, актриса второго плана

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Король Ричард"

Воодушевляющий развлекательный спортивный байопик о Ричарде Уильямсе, отце двух величайших теннисисток в мире — Венеры и Серены, который выходит далеко за рамки фильма о спортсменах.
Почему номинирован: картина вышла в лидеры благодаря нетривиальной истории, выдающейся работе Уилла Смита и хорошо отрефлексированной темы расового неравенства.
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION


«Рука бога»
Номинации: Лучший фильм на иностранном языке

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Рука бога"

Автобиографическое полотно едва ли не самого известного режиссера Италии Паоло Соррентино — лауреат Венецианского кинофестиваля. Пафос соррентиновской избыточности — артистизм голодного, трехэтажное красноречие родственников, которые друг другу костью в горле, едкая мудрость нереализованного потенциала.
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Почему номинирован: Фильм-застолье с площадным гротеском — фаворит в этой номинации.
Где смотреть: Netflix


«Незнакомая дочь»
Номинации: лучшая актриса, лучший адаптированный сценарий, лучшая актриса второго плана

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Незнакомая дочь"

Первая режиссерская работа актрисы Мэгги Джилленхол. В центре сюжета — преподавательница английского языка Леда в исполнении Оливии Колман. Проводя отпуск в одиночестве, женщина знакомится с молодой матерью (Дакота Джонсон), заставляющей ее вспомнить собственный опыт родительства и тайны прошлого, которые она долго пыталась вычеркнуть из жизни.
Почему номинирован: яркие талантливые работы актрис и небезынтересная литературная основа - роман итальянской писательницы Элены Ферранте
Где смотреть: Netflix


«Быть Рикардо»
Номинации: лучшая актриса, актер, актер второго плана

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Быть Рикардо"

В 1950-е самой популярной семьей Америки были Рикардо — Люси и Рикки, герои ситкома «Я люблю Люси». Их играли Люсиль Болл и Дези Арназ, реальные супруги. Каждый понедельник сериал смотрело порядка 40 миллионов человека, то есть известность дуэта была баснословной. Хватало и злопыхателей: одна злокозненная неделя началась для Люсиль и Дези (Николь Кидман и Хавьер Бардем) с обвинения ее в симпатиях коммунистам, а его — в супружеской неверности.
Почему номинирован: Предыдущий фильм Аарона Соркина — «Суд над чикагской семеркой» — кино неистовое и социальное, а это как будто уходит от любой политической риторики. Это оммаж старому телевидению, а также нарядная трагикомедия о том, что люди сложнее образа в истории и тем более — своих экранных персонажей.
Где смотреть: Netflix


«Тик-так, бум!»
Номинации: лучший актер, монтаж

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Тик-так, бум!"

Музыкальный байопик с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона, посмертно награжденного тремя статуэтками «Тони» и Пулитцеровской премией за мюзикл «Богема». На пороге 30-летия Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке, параллельно сочиняя, как он полагает, потенциальный бродвейский хит. Вместе с тем девушка композитора постепенно перестает верить в его успех, а лучший друг бросает мечту в пользу высокой должности в рекламном агентстве.
Почему номинирован: Эндрю Гарфилд за эту роль уже получил «Золотой глобус». Но без виртуозного монтажа, продиктованного жанром, эта выдающаяся актерская работа была бы куда менее заметна.
Где смотреть: Netflix


«Параллельные матери»
Номинации: лучшая актриса, музыка

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Параллельные матери"

Новая трагикомедия Педро Альмодовара, с Пенелопой Крус, духом мыльной оперы и цветовой гаммой детской. Разговоры о смерти разговоры о смерти и прошлом здесь приводят со временем к появлению новой жизни, а травмы Гражданской войны рифмуются с современной безотцовщиной.
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Почему номинирован: Мысль о тесной связи прошлого и будущего не теряет актуальность — и невероятно исполненная героиня Крус на кургане Гражданской войны в Испании это выразительно подтверждает.
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI


«Трагедия Макбета»
Номинации: лучший актер, оператор, работа художника-постановщика

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Трагедия Макбета"

Первый сольный фильм Джоэла Коэна с Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в заглавной роли — новая версия кровавой трагедии Шекспира.
Почему номинирован: Классический театр объединяется с предельно стилизованной эстетикой нуара и немецкого экспрессионизма. Художник-постановщик Стефан ДешанАватар», «Алиса в стране чудес») составил декорации из холодных бруталистских зданий, вдохновившись сюрреалистическими черно-белыми работами фотографа-архитектора Хироси Сугимото. Французский оператор Бруно Дельбоннель передает все оттенки серого, находя в освещении рифму с настроением Макбета, а лицо актеров не выпускает из академического, почти квадратного формата кадра.
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Где смотреть: Apple TV+


«Спенсер»
Номинации: лучшая актриса

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Спенсер"

Режиссер Пабло Ларраин, уже снявший фильм-статую о Жаклин Кеннеди, поставил житие другой легендарной придворной дамы — принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли.
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Почему номинирован: Фильм про виндзорскую ригидность оказался еще и гимном актерской пластичности. «Спенсер» — это бриллиант в короне Кристен Стюарт, которая, кажется, может в кадре буквально все.
Где смотреть: KION, Premier, Apple TV+


«Круэлла»
Номинации: лучшие костюмы, лучшие грим и прически

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Круэлла"

Спустя 25 лет после появления самой кровожадной кинозлодейки Круэллы, студия Disney, теперь дающая новую жизнь своим в том числе и не самым лицеприятным персонажам, решила выпустить отдельный фильм о становлении Круэллы. Согласно традиции, все в этом злодейском характере оказалось не таким простым, как виделось на первый взгляд. Но – и тут уже время инновациям – очень стильным.
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Почему номинирован: Круэлла в исполнении Эммы Стоун дает по стилю сто очков вперед всем прошлым и нынешним злодейкам в кино. Креативные, эпатажные прически и костюмы – самая большая удача фильма — заставляют испытать сильный визуальный восторг.
Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах


«Главный герой»
Номинации: лучшие визуальные эффекты

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Главный герой"

Фильм с непримечательным названием и Райаном Рейнольдсом в главной роли рассказывает о парне по имени Парень, который внезапно осознает, что является NPC (неигровым персонажем) компьютерной симуляции, в которой геймеры соревнуются между собой в бесчинствах — убийствах и грабежах.
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Почему номинирован: Зрелищный блокбастер умело и весело совмещает общественно-политическую повестку и вечные ценности.
Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах


«Шан-Чи и легенда десяти колец»
Номинации: лучшие визуальные эффекты

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Первый фильм в киновселенной Marvel с азиатским супергероем в центре внимания. Шон (Симу Лю) и Кэти (Аквафина) — не разлей вода со старшей школы, но однажды, когда на них в автобусе нападают люди в черном, Кэти узнает, что ее напарник на самом деле мастер единоборств Шан-Чи.
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Почему номинирован: Особая стилистика боев, пара сцен в жанре уся (фирменное китайское фэнтези), несколько дизайнерских и декоративных решений, а также обращение к восточному бестиарию. Помимо обязательного дракона и собак Фу («небесные львы Будды») в кадре появляется хуньдунь «Моррис» — шерстистое создание из древнекитайской мифологии (без лица — зато с двумя парами крыльев).
Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах


«Дом Gucci»
Номинации: лучшие грим и прически

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Дом Gucci"

Фильм Ридли Скотта основан на одноименной биографической книге Сары Гэй Форден, и основные вехи скандальной истории в нем переданы. Правда, из трагедии она превратилась в фарс. Действие фильма охватывает 20 лет в истории модного дома, и за два с половиной часа фильм успевает побыть и маленькой мелодрамой, и семейным эпосом, и драмой, и криминальным триллером, и комедией. Что такое Gucci, если не дорогой китч, высокая мода на грани с безвкусицей?
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Почему номинирован: Картина относится к той редкой категории фильмов, в которых продолжаешь мечтательно жить после финальных титров, параллельно раздумывая над тем, не прикупить ли Gucci. Новый фильм Скотта — лучшее напоминание обычному зрителю о том, что удовольствие можно получать не только от складных сюжетов.
Где смотреть: KION, Okko, IVI


«Энканто»
Номинации: Лучший анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Энканто"

60-й полнометражный фильм студии Disney от режиссеров «Зверополиса» Байрона Ховарда и Джареда Буша. Он рассказывает о девочке-подростке, которая единственная в семье не обладает магическими способностями.
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Почему номинирован: Красочный, увлекательный и мудрый мультфильм с песнями, сделанный с учетом современных реалий. Фаворит в своей номинации.
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION


«Райя и последний дракон»
Номинации: Лучший анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Райя и последний дракон"

Еще один фильм студии Disney о сильной девочке, спасающей мир. Режиссер «Моаны» и «Города героев» Дон Холл помещает сакраментальную историю в экзотический Китай, где общечеловеческий закон любви силен так же, как и сила магии.
Почему номинирован: классическая фабула на все времена и виртуозный изобразительный ряд
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION, START


«Митчеллы против машин»
Номинации: Лучший анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Митчеллы против машин"

Мелодрама о придурковатой семейке, щедро приправленная научной фантастикой, составляет неплохую конкуренцию диснеевско-пиксаровским хитам. Из названия понятно, что Митчеллам придется сражаться с искусственным интеллектом — к слову, также существом непростым и во многом трагическим: нельзя недооценивать чувства роботов и не считаться с ними (хотя лучшим другом человека, как ни крути, останется собака).
Почему номинирован: Невероятно изобретательно нарисованный мультфильм, внутри которого множество анимационных находок и комедийных приемов, выгодно отличающих его от уже слегка приевшихся хитов, талантливых, но весьма однообразных по стилю.
Где смотреть: Netflix, Кинопоиск, Okko, IVI, Wink


«Лука»
Номинации: Лучший анимационный поднометражный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Лука"

Морской монстр Лука живет со своей чудесной семьей на дне океана. Как и все подводные обитатели, боится жутких бесхвостых существ, живущих на суше и порой рассекающих море на своих лодках. Однако страх любопытству не помеха. Однажды Лука оказывается на суше, знакомится с живущим на заброшенном маяке с другим морским монстром — мальчиком Альберто, и вместе они мечтают о безумном путешествии по миру.
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Почему номинирован: Уютный, солнечный, радостный, немножко таинственный новый фильм студии Pixar/Disney
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION, START


«Текст в огне»
Номинации: Лучший документальный полнометражный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Текст в огне"

В традиционалистской стране, какой является Индия, сложно представить женщин в журналистике. Однако там существует ровно одна газета, которой управляет коллектив целиком из журналисток. Это рассказ о том, каково быть женщиной в стране, где все опечатано предрассудками и стереотипами, а также почему так важно ломать их.
Почему номинирован: блестящая история с актуальной гендерной тематикой, волнующей умы даже в странах третьего мира.
Где смотреть: www.eventbrite.com — с 17 на 18 марта в 4:00 по московскому времени


«Три песни для Беназир»
Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Три песни для Беназир"

Улыбчивый юноша Шаиста женат на Беназир и готовится стать отцом. Его любовь к супруге сокрыта в песнях, которые он поет. Однако жизнь заставляет Шаисту сделать трудный выбор: зарабатывать на опиумных полях или пойти в армию, чего не одобряют отец и братья.
важно ломать их.
Почему номинирован: жизнелюбивый и полный оптимизма фильм смотрит на жизнь в Афганистане без трагических штампов.
Где смотреть: Netflix


«Отведи меня домой»
Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Отведи меня домой"

Несколько историй из жизни бездомных Западного побережья, рассказанных ими самими. Фильм снимался в течение трех лет в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле сценаристом сериала HBO «Клятва» Педро Коза и режиссером фильма «Атлетка А. Скандал в американской гимнастике» Джоном Шенком.
Почему номинирован: важнейшая для американцев социальная тематика, иллюстрация разрастающейся в США «эпидемии бездомности».
Где смотреть: YouTube


«Королева баскетбола»
Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Королева баскетбола"

Люси Харрис — одна из первых американских баскетболисток, выбравшая спорт, потому что ее считали «длинной и высокой, ни на что не годной. Улыбчивая Люси играла в период зарождения женского баскетбола — и ее роль в популяризации спорта неоценима. В конце концов, она стала первой и единственной женщиной, которую звали в команду НБА, где играли лишь мужчины.
Почему номинирован: тончайшая журналистская работа от New York Times и уникальная фактура Люси вкупе с красивыми архивами.
Где смотреть: YouTube


«Слышимый»
Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Слышимый"

Это фильм о победе, раскрывающий себя через историю поражения. На поле команда Амари лучшая, она не проигрывала вот уже 42 игры подряд, но они сталкиваются с поражением. Такие поражения окружают их повсюду, ведь они глухие. Мэттью Огенс, известный телевизионный режиссер, и этот фильм превращает в некое подобие клипа, где звуки речи воспринимаются чужеродно.
Почему претендент: кинематографичная история, которая прекрасно выглядит и звучит без всяких оговорок о документальном кино.
Где смотреть: Netflix


«Робин Робин»
Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Робин робин"

Архетип «Маугли» довольно популярен в мультипликации, так и птичка Робин не понимает – мышь она или птица? Чтобы заслужить признание приемной семьи она хочет провернуть ограбление дома на Рождество. Привычная для зрителя история самоопределения здесь снабжена очень теплым и уютным новогодним стилем.
Почему номинирован: вяленые игрушки и стоп-моушн-анимация пронизывают фильм детской атмосферой.
Где смотреть: Netflix


«Стеклоочиститель»
Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Стеклоочиститель"

«Что такое любовь?» Этим вопросом задается Альберто Мьельго в своей картине. Прославленный художник и режиссер создал стили «Трона: восстания», «Человека-паука: Через вселенные» и «Свидетеля» (из антологии «Love, Death & Robots»), новый фильм унаследовал комиксный стиль испанца. Основная история крутится вокруг мыслей незнакомого мужчины, курящего одну за другой сигареты, пока в его мыслях режиссер воспроизводит зарисовки на тему.
Почему номинирован: клаустрофобный монтаж в комиксном стиле вместе с безумно чувственной историей Мельего делают его фаворитом в гонке за статуэткой.
Где смотреть: YouTube


«Дела искусства»
Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Дела искусства"

Искусство у этой семьи в крови. Берил рисует всю свою жизнь, а ее сестра Беверли занимается таксидермией. Вопросы о природе искусства, его живости занимают режиссерку Джоанну Куинн. История о самоопределении и семье мило маскируется под дерганую и шумную повесть о ложном творчестве.
Почему номинирован: карандашный визуальный стиль и живая динамика вкупе с опытом режиссерки, она уже имела номинация на «Оскар» (в 1998 году с короткометражным мультфильмом «Знаменитый Фред»), дают очень живое повествование.
Где смотреть: YouTube


«Бестия»
Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Бестия"

Мрачный и свободолюбивый мультфильм от чилийского режиссера Хьюго Коваррубиуса совмещает фигуру героини, раскалывающуюся на маленькие кусочки с образом всей страны в период правления Пиночета. Тоталитаризм в мире «Бестии» обращается в рутину, за ширмой которой прячется страшные проступки.
Почему номинирован: безумная атмосфера ужаса и фарфоровые куклы создают историю о незабываемом зле.
Где смотреть: Vimeo


«Долгое прощание»
Номинации: Лучший короткометражный игровой фильм

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн
фото: "Долгое прощание"

Провокационная работа Энейла Кария строится вокруг фигуры восходящей звезды кинематографа — Риза Ахмеда. Пока его семья проживает обычный суетливый день в типичном английском пригороде в район въезжает минивэн наполненный людьми в масках и с оружием. Противостояние изначально несправедливо, а полиция интересуется лишь цветом кожи «виновных».
Почему номинирован: важная и актуальная тема расизма перемешивается с модернистским подходом к концовке. Поэзия, читаемая Ахмедом, действует на зрителя едва ли не лучше, чем весь остальной сценарий.
Где смотреть: Netflix
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Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн фотографии
Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн фотографии
Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн фотографии
Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн фотографии
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