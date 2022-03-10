Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн

Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории Российской Федерации. Пользователи получают письма о прекращении подписки. Приостановили свою деятельность и отзывают фильмы кинокомпании Warner Bros., Disney и Sony. Часы бьют 12, и прокат мирового кино на наших глазах превращается в тыкву. Чтобы использовать последний шанс легально посмотреть картины, которые в этом году номинированы на Оскар, мы собрали в одну подборку всех претендентов на главную американскую премию, пока еще доступных на разных онлайн платформах.
«Дюна» Номинации: лучший фильм, адаптированный сценарий, оператор, музыка, монтаж, работа художника-постановщика, звук, лучшие костюмы, лучшие грим и прически, лучшие визуальные эффекты
фото: "Дюна"
Масштабный сайфай по роману Фрэнка Герберта. Дени Вильнев, режиссер «Прибытия» и нового «Бегущего по лезвию», обещал снять «Звездные войны» для взрослых — и не то чтобы сильно обманул. Получился задел на сай-фай-версию Нового завета с некоторыми обновлениями. Читать подобнее Почему номинирован: Два с половиной часа фантастической (во всех смыслах) красоты, в которой Тимоти Шаламе отказывается спасать человечество. Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION
«Власть пса» Номинации: лучший фильм, режиссер, актер, адаптированный сценарий, оператор, музыка, монтаж, лучший актер второго плана (2 номинации), лучшая актриса второго плана, лучшая работа художника-постановщика, звук
Аббревиатура в названии так и расшифровывается – Сhild Of Deaf Adults, то есть «ребенок глухих родителей». О нем и рассказывает лента Сианы Хедер, некогда дебютировавшей в одной из каннских программ. На фестивале «Сандэнса» фильм получил Гран-при, награды за режиссуру и актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий. Читать подробнее Почему номинирован: Симпатичная зрительская работа, классическая история взросления, но с необычным, даже неожиданным социальным контекстом Где смотреть: Apple TV+
Бескомпромиссная и уморительная сатира Адама Маккея с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в ролях ученых-астрофизиков, которые в один не такой уж прекрасный день обнаруживают летящую прямиком на Землю огромную комету — и тщетно пытаются сообщить людям, что им осталось жить каких-то полгода. Почему номинирован: В свете последних происшествий это чуть ли не документальное кино, сюжет которого хотя абсурден, но уж больно похож на правду, в которой все мы живем, а у каждого вымышленного персонажа найдется прототип. Где смотреть: Netflix
«Король Ричард» Номинации: лучший фильм, лучший актер, оригинальный сценарий, лучшая песня, монтаж, актриса второго плана
фото: "Король Ричард"
Воодушевляющий развлекательный спортивный байопик о Ричарде Уильямсе, отце двух величайших теннисисток в мире — Венеры и Серены, который выходит далеко за рамки фильма о спортсменах. Почему номинирован: картина вышла в лидеры благодаря нетривиальной истории, выдающейся работе Уилла Смита и хорошо отрефлексированной темы расового неравенства. Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION
«Рука бога» Номинации: Лучший фильм на иностранном языке
фото: "Рука бога"
Автобиографическое полотно едва ли не самого известного режиссера Италии Паоло Соррентино — лауреат Венецианского кинофестиваля. Пафос соррентиновской избыточности — артистизм голодного, трехэтажное красноречие родственников, которые друг другу костью в горле, едкая мудрость нереализованного потенциала. Читать подробнее Почему номинирован: Фильм-застолье с площадным гротеском — фаворит в этой номинации. Где смотреть: Netflix
«Незнакомая дочь» Номинации: лучшая актриса, лучший адаптированный сценарий, лучшая актриса второго плана
фото: "Незнакомая дочь"
Первая режиссерская работа актрисы Мэгги Джилленхол. В центре сюжета — преподавательница английского языка Леда в исполнении Оливии Колман. Проводя отпуск в одиночестве, женщина знакомится с молодой матерью (Дакота Джонсон), заставляющей ее вспомнить собственный опыт родительства и тайны прошлого, которые она долго пыталась вычеркнуть из жизни. Почему номинирован: яркие талантливые работы актрис и небезынтересная литературная основа - роман итальянской писательницы Элены Ферранте Где смотреть: Netflix
«Быть Рикардо» Номинации: лучшая актриса, актер, актер второго плана
фото: "Быть Рикардо"
В 1950-е самой популярной семьей Америки были Рикардо — Люси и Рикки, герои ситкома «Я люблю Люси». Их играли Люсиль Болл и Дези Арназ, реальные супруги. Каждый понедельник сериал смотрело порядка 40 миллионов человека, то есть известность дуэта была баснословной. Хватало и злопыхателей: одна злокозненная неделя началась для Люсиль и Дези (Николь Кидман и Хавьер Бардем) с обвинения ее в симпатиях коммунистам, а его — в супружеской неверности. Почему номинирован: Предыдущий фильм Аарона Соркина — «Суд над чикагской семеркой» — кино неистовое и социальное, а это как будто уходит от любой политической риторики. Это оммаж старому телевидению, а также нарядная трагикомедия о том, что люди сложнее образа в истории и тем более — своих экранных персонажей. Где смотреть: Netflix
Музыкальный байопик с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона, посмертно награжденного тремя статуэтками «Тони» и Пулитцеровской премией за мюзикл «Богема». На пороге 30-летия Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке, параллельно сочиняя, как он полагает, потенциальный бродвейский хит. Вместе с тем девушка композитора постепенно перестает верить в его успех, а лучший друг бросает мечту в пользу высокой должности в рекламном агентстве. Почему номинирован: Эндрю Гарфилд за эту роль уже получил «Золотой глобус». Но без виртуозного монтажа, продиктованного жанром, эта выдающаяся актерская работа была бы куда менее заметна. Где смотреть: Netflix
Новая трагикомедия Педро Альмодовара, с Пенелопой Крус, духом мыльной оперы и цветовой гаммой детской. Разговоры о смерти разговоры о смерти и прошлом здесь приводят со временем к появлению новой жизни, а травмы Гражданской войны рифмуются с современной безотцовщиной. Читать подробнее Почему номинирован: Мысль о тесной связи прошлого и будущего не теряет актуальность — и невероятно исполненная героиня Крус на кургане Гражданской войны в Испании это выразительно подтверждает. Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI
«Трагедия Макбета» Номинации: лучший актер, оператор, работа художника-постановщика
фото: "Трагедия Макбета"
Первый сольный фильм Джоэла Коэна с Фрэнсис МакДорманд и Дензелом Вашингтоном в заглавной роли — новая версия кровавой трагедии Шекспира. Почему номинирован: Классический театр объединяется с предельно стилизованной эстетикой нуара и немецкого экспрессионизма. Художник-постановщик Стефан Дешан («Аватар», «Алиса в стране чудес») составил декорации из холодных бруталистских зданий, вдохновившись сюрреалистическими черно-белыми работами фотографа-архитектора Хироси Сугимото. Французский оператор Бруно Дельбоннель передает все оттенки серого, находя в освещении рифму с настроением Макбета, а лицо актеров не выпускает из академического, почти квадратного формата кадра. Читать подробнее Где смотреть: Apple TV+
Режиссер Пабло Ларраин, уже снявший фильм-статую о Жаклин Кеннеди, поставил житие другой легендарной придворной дамы — принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли. Читать подробнее Почему номинирован: Фильм про виндзорскую ригидность оказался еще и гимном актерской пластичности. «Спенсер» — это бриллиант в короне Кристен Стюарт, которая, кажется, может в кадре буквально все. Где смотреть: KION, Premier, Apple TV+
«Круэлла» Номинации: лучшие костюмы, лучшие грим и прически
фото: "Круэлла"
Спустя 25 лет после появления самой кровожадной кинозлодейки Круэллы, студия Disney, теперь дающая новую жизнь своим в том числе и не самым лицеприятным персонажам, решила выпустить отдельный фильм о становлении Круэллы. Согласно традиции, все в этом злодейском характере оказалось не таким простым, как виделось на первый взгляд. Но – и тут уже время инновациям – очень стильным. Читать подробнее Почему номинирован: Круэлла в исполнении Эммы Стоун дает по стилю сто очков вперед всем прошлым и нынешним злодейкам в кино. Креативные, эпатажные прически и костюмы – самая большая удача фильма — заставляют испытать сильный визуальный восторг. Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах
Фильм с непримечательным названием и Райаном Рейнольдсом в главной роли рассказывает о парне по имени Парень, который внезапно осознает, что является NPC (неигровым персонажем) компьютерной симуляции, в которой геймеры соревнуются между собой в бесчинствах — убийствах и грабежах. Читать подробнее Почему номинирован: Зрелищный блокбастер умело и весело совмещает общественно-политическую повестку и вечные ценности. Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах
Первый фильм в киновселенной Marvel с азиатским супергероем в центре внимания. Шон (Симу Лю) и Кэти (Аквафина) — не разлей вода со старшей школы, но однажды, когда на них в автобусе нападают люди в черном, Кэти узнает, что ее напарник на самом деле мастер единоборств Шан-Чи. Читать подробнее Почему номинирован: Особая стилистика боев, пара сцен в жанре уся (фирменное китайское фэнтези), несколько дизайнерских и декоративных решений, а также обращение к восточному бестиарию. Помимо обязательного дракона и собак Фу («небесные львы Будды») в кадре появляется хуньдунь «Моррис» — шерстистое создание из древнекитайской мифологии (без лица — зато с двумя парами крыльев). Где смотреть: во всех российских онлайн-кинотеатрах
Фильм Ридли Скотта основан на одноименной биографической книге Сары Гэй Форден, и основные вехи скандальной истории в нем переданы. Правда, из трагедии она превратилась в фарс. Действие фильма охватывает 20 лет в истории модного дома, и за два с половиной часа фильм успевает побыть и маленькой мелодрамой, и семейным эпосом, и драмой, и криминальным триллером, и комедией. Что такое Gucci, если не дорогой китч, высокая мода на грани с безвкусицей? Читать подробнее Почему номинирован: Картина относится к той редкой категории фильмов, в которых продолжаешь мечтательно жить после финальных титров, параллельно раздумывая над тем, не прикупить ли Gucci. Новый фильм Скотта — лучшее напоминание обычному зрителю о том, что удовольствие можно получать не только от складных сюжетов. Где смотреть: KION, Okko, IVI
60-й полнометражный фильм студии Disney от режиссеров «Зверополиса» Байрона Ховарда и Джареда Буша. Он рассказывает о девочке-подростке, которая единственная в семье не обладает магическими способностями. Читать подробнее Почему номинирован: Красочный, увлекательный и мудрый мультфильм с песнями, сделанный с учетом современных реалий. Фаворит в своей номинации. Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION
Еще один фильм студии Disney о сильной девочке, спасающей мир. Режиссер «Моаны» и «Города героев» Дон Холл помещает сакраментальную историю в экзотический Китай, где общечеловеческий закон любви силен так же, как и сила магии. Почему номинирован: классическая фабула на все времена и виртуозный изобразительный ряд Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION, START
Мелодрама о придурковатой семейке, щедро приправленная научной фантастикой, составляет неплохую конкуренцию диснеевско-пиксаровским хитам. Из названия понятно, что Митчеллам придется сражаться с искусственным интеллектом — к слову, также существом непростым и во многом трагическим: нельзя недооценивать чувства роботов и не считаться с ними (хотя лучшим другом человека, как ни крути, останется собака). Почему номинирован: Невероятно изобретательно нарисованный мультфильм, внутри которого множество анимационных находок и комедийных приемов, выгодно отличающих его от уже слегка приевшихся хитов, талантливых, но весьма однообразных по стилю. Где смотреть: Netflix, Кинопоиск, Okko, IVI, Wink
«Лука» Номинации: Лучший анимационный поднометражный фильм
фото: "Лука"
Морской монстр Лука живет со своей чудесной семьей на дне океана. Как и все подводные обитатели, боится жутких бесхвостых существ, живущих на суше и порой рассекающих море на своих лодках. Однако страх любопытству не помеха. Однажды Лука оказывается на суше, знакомится с живущим на заброшенном маяке с другим морским монстром — мальчиком Альберто, и вместе они мечтают о безумном путешествии по миру. Читать подробнее Почему номинирован: Уютный, солнечный, радостный, немножко таинственный новый фильм студии Pixar/Disney Где смотреть: Кинопоиск, Okko, IVI, KION, START
«Текст в огне» Номинации: Лучший документальный полнометражный фильм
фото: "Текст в огне"
В традиционалистской стране, какой является Индия, сложно представить женщин в журналистике. Однако там существует ровно одна газета, которой управляет коллектив целиком из журналисток. Это рассказ о том, каково быть женщиной в стране, где все опечатано предрассудками и стереотипами, а также почему так важно ломать их. Почему номинирован: блестящая история с актуальной гендерной тематикой, волнующей умы даже в странах третьего мира. Где смотреть: www.eventbrite.com — с 17 на 18 марта в 4:00 по московскому времени
Улыбчивый юноша Шаиста женат на Беназир и готовится стать отцом. Его любовь к супруге сокрыта в песнях, которые он поет. Однако жизнь заставляет Шаисту сделать трудный выбор: зарабатывать на опиумных полях или пойти в армию, чего не одобряют отец и братья.
важно ломать их. Почему номинирован: жизнелюбивый и полный оптимизма фильм смотрит на жизнь в Афганистане без трагических штампов. Где смотреть: Netflix
«Отведи меня домой» Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм
фото: "Отведи меня домой"
Несколько историй из жизни бездомных Западного побережья, рассказанных ими самими. Фильм снимался в течение трех лет в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле сценаристом сериала HBO «Клятва» Педро Коза и режиссером фильма «Атлетка А. Скандал в американской гимнастике» Джоном Шенком. Почему номинирован: важнейшая для американцев социальная тематика, иллюстрация разрастающейся в США «эпидемии бездомности». Где смотреть: YouTube
«Королева баскетбола» Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм
фото: "Королева баскетбола"
Люси Харрис — одна из первых американских баскетболисток, выбравшая спорт, потому что ее считали «длинной и высокой, ни на что не годной. Улыбчивая Люси играла в период зарождения женского баскетбола — и ее роль в популяризации спорта неоценима. В конце концов, она стала первой и единственной женщиной, которую звали в команду НБА, где играли лишь мужчины. Почему номинирован: тончайшая журналистская работа от New York Times и уникальная фактура Люси вкупе с красивыми архивами. Где смотреть: YouTube
«Слышимый» Номинации: Лучший короткометражный документальный фильм
фото: "Слышимый"
Это фильм о победе, раскрывающий себя через историю поражения. На поле команда Амари лучшая, она не проигрывала вот уже 42 игры подряд, но они сталкиваются с поражением. Такие поражения окружают их повсюду, ведь они глухие. Мэттью Огенс, известный телевизионный режиссер, и этот фильм превращает в некое подобие клипа, где звуки речи воспринимаются чужеродно.
Почему претендент: кинематографичная история, которая прекрасно выглядит и звучит без всяких оговорок о документальном кино. Где смотреть: Netflix
«Робин Робин» Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм
фото: "Робин робин"
Архетип «Маугли» довольно популярен в мультипликации, так и птичка Робин не понимает – мышь она или птица? Чтобы заслужить признание приемной семьи она хочет провернуть ограбление дома на Рождество. Привычная для зрителя история самоопределения здесь снабжена очень теплым и уютным новогодним стилем. Почему номинирован: вяленые игрушки и стоп-моушн-анимация пронизывают фильм детской атмосферой. Где смотреть: Netflix
«Стеклоочиститель» Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм
фото: "Стеклоочиститель"
«Что такое любовь?» Этим вопросом задается Альберто Мьельго в своей картине. Прославленный художник и режиссер создал стили «Трона: восстания», «Человека-паука: Через вселенные» и «Свидетеля» (из антологии «Love, Death & Robots»), новый фильм унаследовал комиксный стиль испанца. Основная история крутится вокруг мыслей незнакомого мужчины, курящего одну за другой сигареты, пока в его мыслях режиссер воспроизводит зарисовки на тему. Почему номинирован: клаустрофобный монтаж в комиксном стиле вместе с безумно чувственной историей Мельего делают его фаворитом в гонке за статуэткой. Где смотреть: YouTube
«Дела искусства» Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм
фото: "Дела искусства"
Искусство у этой семьи в крови. Берил рисует всю свою жизнь, а ее сестра Беверли занимается таксидермией. Вопросы о природе искусства, его живости занимают режиссерку Джоанну Куинн. История о самоопределении и семье мило маскируется под дерганую и шумную повесть о ложном творчестве. Почему номинирован: карандашный визуальный стиль и живая динамика вкупе с опытом режиссерки, она уже имела номинация на «Оскар» (в 1998 году с короткометражным мультфильмом «Знаменитый Фред»), дают очень живое повествование. Где смотреть: YouTube
«Бестия» Номинации: Лучший короткометражный анимационный фильм
фото: "Бестия"
Мрачный и свободолюбивый мультфильм от чилийского режиссера Хьюго Коваррубиуса совмещает фигуру героини, раскалывающуюся на маленькие кусочки с образом всей страны в период правления Пиночета. Тоталитаризм в мире «Бестии» обращается в рутину, за ширмой которой прячется страшные проступки. Почему номинирован: безумная атмосфера ужаса и фарфоровые куклы создают историю о незабываемом зле. Где смотреть: Vimeo
«Долгое прощание» Номинации: Лучший короткометражный игровой фильм
фото: "Долгое прощание"
Провокационная работа Энейла Кария строится вокруг фигуры восходящей звезды кинематографа — Риза Ахмеда. Пока его семья проживает обычный суетливый день в типичном английском пригороде в район въезжает минивэн наполненный людьми в масках и с оружием. Противостояние изначально несправедливо, а полиция интересуется лишь цветом кожи «виновных». Почему номинирован: важная и актуальная тема расизма перемешивается с модернистским подходом к концовке. Поэзия, читаемая Ахмедом, действует на зрителя едва ли не лучше, чем весь остальной сценарий. Где смотреть: Netflix
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