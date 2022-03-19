«Кандиша: демон мести» заманивает на премьеру в 16-ти городах России

Накануне старта проката при поддержке кинопортала Кино-Театр.Ру
в сети кинотеатров КИНОМАКС
пройдут всероссийские премьеры мистического хоррора «Кандиша: демон мести
». Показы стартуют 23 марта в 20:00
по местному времени в 16 городах России
! Подробности и билеты доступны по ссылке
.
А мы начинаем розыгрыш пяти пар билетов на премьерный показ «Кандиша: демон мести»
, который состоится в московском кинотеатре «Киномакс Пражская»
23 марта в 20:00.
Три подруги из пригорода проводят лето в расслабленных тусовках, а по вечерам пробираются в предназначенный к сносу дом и рисуют там граффити. Когда по пути домой на одну из них нападает бывший парень и пытается изнасиловать, девушка вспоминает только что услышанную от подруги историю и вызывает Кандишу — мстительный дух из марокканского фольклора, который убивает только мужчин. А на следующий день она узнаёт, что тем же вечером её бывшего насмерть сбила машина.
Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Кандиша»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны случайным образом 22 марта и получат по два билета на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем всем удачи!
«Кандиша: демон мести
» в прокате с 24 марта.
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