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«Кандиша: демон мести» заманивает на премьеру в 16-ти городах России

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19 марта 2022
Накануне старта проката при поддержке кинопортала Кино-Театр.Ру в сети кинотеатров КИНОМАКС пройдут всероссийские премьеры мистического хоррора «Кандиша: демон мести». Показы стартуют 23 марта в 20:00 по местному времени в 16 городах России! Подробности и билеты доступны по ссылке.

А мы начинаем розыгрыш пяти пар билетов на премьерный показ «Кандиша: демон мести», который состоится в московском кинотеатре «Киномакс Пражская» 23 марта в 20:00.

«Кандиша: демон мести» заманивает на премьеру в 16-ти городах России

Три подруги из пригорода проводят лето в расслабленных тусовках, а по вечерам пробираются в предназначенный к сносу дом и рисуют там граффити. Когда по пути домой на одну из них нападает бывший парень и пытается изнасиловать, девушка вспоминает только что услышанную от подруги историю и вызывает Кандишу — мстительный дух из марокканского фольклора, который убивает только мужчин. А на следующий день она узнаёт, что тем же вечером её бывшего насмерть сбила машина.

Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Кандиша» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом 22 марта и получат по два билета на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!

«Кандиша: демон мести» в прокате с 24 марта.
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