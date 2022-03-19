Акулы бизнеса: 5 фильмов про гениев, злодеев и их стартапы

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«Кандиша: демон мести» заманивает на премьеру в 16-ти городах России

Три актуальных урока от Сергея Соловьева – режиссера эпохи перемен

Вечер с Соловьевым: трилогии под настроение – от «Ассы» до «Анны Карениной»

10 марта

Некоторые — уже, другие — ещё: 30 фильмов Оскара-2022, которые можно посмотреть онлайн

Пока прокат мирового кино не превратился в тыкву