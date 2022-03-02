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Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»

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2 марта 2022
Редакция Кино-Театр.Ру традиционно выбрала самые ожидаемые онлайн-премьеры месяца. Надеемся, что этот список не успеет морально устареть, как в случае с кинотеатральными релизами.


«Многоэтажка»



Напряженный триллер от режиссера «Вампиров средней полосы» Антона Маслова. В центре истории — пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров). Каждую субботу мужчина встречает дочь-подростка Киру с танцев, но в один вечер все идет не по плану. Позвонив в домофон, девочка так и не доходит до квартиры. Под подозрением оказывается каждый из жителей многоэтажки.

Премьера: 3 марта
Платформа: START


«Наш флаг означает смерть» / Our Flag Means Death (1 сезон)



Вольный пересказ биографии Стида Боннета (Риз Дарби) — избалованного аристократа XVIII века, который отказался от привилегий, чтобы стать пиратом. На паруснике «Месть» он отправляется в путешествие по Восточному побережью нынешних Соединенных Штатов, захватывая чужие суда. Тайка Вайтити воплотил образ Черной бороды, а также выступил продюсером проекта и режиссером пилотной серии.

Премьера: 4 марта
Платформа: Амедиатека, Кинопоиск


«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty (1 сезон)

Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»

Спортивная драма от Адама МаккеяНе смотрите наверх») расскажет о знаменитой баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» — секретах игры, цене успеха и людских драмах за пределами поля. Действие развернется в Лос-Анджелес 1980 года, а сам сюжет основан на книге Джеффа Перлмана.

Премьера: 7 марта
Платформа: Амедиатека


«Проект Адам» / The Adam Project



Научно-фантастическая картина о пилоте истребителя для путешествий во времени, который вынужден совершить аварийную посадку в 2022 году. Теперь вместе с 12-летним ему предстоит спасти будущее. В главных ролях — Райан Рейнольдс, Марк Руффало и Дженнифер Гарнер.

Премьера: 11 марта
Платформа: Netflix


«Не сработало» / WeCrashed (1 сезон)



Драматический сериал, вдохновленный судьбами Адама и Ребекки Нойманнов (Джаред Лето и Энн Хэтэуэй) — основателей компании WeWork, которая открылась в 2010 году и занималась созданием и продажей коворкингов. Стартап стремительно набрал популярность и столь же стремительно, всего за год, потерпел крах из-за конфликтов и нарциссизма супругов.

Премьера: 18 марта
Платформа: Apple TV+


«Бриджертоны» / Bridgerton (2 сезон)



Лондонские аристократы эпохи Регентства вернутся на экраны. Продолжение проекта основано на втором романе Джулии Куинн из цикла «Бриджертоны» — «Висконт, который любил меня». Новые серии будут сосредоточены на фигуре лорда Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли), намеренного жениться. Однако его сестра Кейт (Симон Эшли) планирует расстроить свадьбу.

Премьера: 25 марта
Платформа: Netflix


«Пачинко» / Pachinko» (1 сезон)

Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»

Масштабная сага охватывает историю нескольких поколений одной корейской семьи, начиная с сюжета о запретной любви юной Сонджи в 1930-е годы. Проект расскажет о путешествии героев между Кореей, Японией и Америкой и о жертвах, на которые готовы пойти люди ради сохранения семьи.

Премьера: 25 марта
Платформа: Apple TV+


Halo (1 сезон)



Киноадаптация одноименной видеоигры поведает о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117 (Пабло Шрайбер).

Премьера: 25 марта
Платформа: Амедиатека, Кинопоиск


«Девушка из Плейнвилля» / The Girl From Plainville (1 сезон)



Эль Фаннинг предстанет в образе 17-летней Мишель Картер, обвиненной в кибербуллинге. По версии следствия девушка довела своего парня Конрада Роя до суицида посредством сообщений и телефонных звонков. В 2017 году ее осудили за непредумышленное убийство. Сценарий основан на одноименной статье Джесси Бэррона в Esquire.

Премьера: 29 марта
Платформа: Hulu


«Лунный рыцарь» / Moon Knight (1 сезон)



Новый проект киновселенной Marvel посвящен Лунному рыцарю, под чьей маской скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, внезапно получивший власть и силы древнего египетского бога Хонсу. Кроме того, герой страдает расстройством личности, и в числе его альтер-эго — простой таксист, сотрудник сувенирного магазина и миллионер. Ведущую роль исполнил Оскар Айзек, а главного антагониста сыграл Итан Хоук.

Премьера: 30 марта
Платформа: Disney+


«Обоюдное согласие» (1 сезон)

Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»
фото: Пресс-служба KION

Драма Валерии Гай Германики о молодой учительнице (Светлана Иванова), обвинившей компанию влиятельных мужчин в групповом изнасиловании. Заявление женщины вызывает в обществе большой резонанс, однако наибольшему осуждению подвергается сама Анна. Ее дело попадает в руки опытного следователя, решившего добиться справедливого наказания для насильников, но в ходе расследования появляется множество противоречивых деталей.

Премьера в марте
Платформа: KION

Маша Бороденко
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фильмы
БриджертоныВремя побеждать: Расцвет династии ЛейкерсДевушка из ПлейнвилляЛунный рыцарьМногоэтажкаНаш флаг означает смертьНе сработалоОбоюдное согласиеПачинкоПроект АдамХало

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