Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»

Напряженный триллер от режиссера «Вампиров средней полосы» Антона Маслова. В центре истории — пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров). Каждую субботу мужчина встречает дочь-подростка Киру с танцев, но в один вечер все идет не по плану. Позвонив в домофон, девочка так и не доходит до квартиры. Под подозрением оказывается каждый из жителей многоэтажки.
Вольный пересказ биографии Стида Боннета (Риз Дарби) — избалованного аристократа XVIII века, который отказался от привилегий, чтобы стать пиратом. На паруснике «Месть» он отправляется в путешествие по Восточному побережью нынешних Соединенных Штатов, захватывая чужие суда. Тайка Вайтити воплотил образ Черной бороды, а также выступил продюсером проекта и режиссером пилотной серии.
Премьера: 4 марта
Платформа: Амедиатека, Кинопоиск
Спортивная драма от Адама Маккея («Не смотрите наверх») расскажет о знаменитой баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» — секретах игры, цене успеха и людских драмах за пределами поля. Действие развернется в Лос-Анджелес 1980 года, а сам сюжет основан на книге Джеффа Перлмана.
Научно-фантастическая картина о пилоте истребителя для путешествий во времени, который вынужден совершить аварийную посадку в 2022 году. Теперь вместе с 12-летним ему предстоит спасти будущее. В главных ролях — Райан Рейнольдс, Марк Руффало и Дженнифер Гарнер.
Драматический сериал, вдохновленный судьбами Адама и Ребекки Нойманнов (Джаред Лето и Энн Хэтэуэй) — основателей компании WeWork, которая открылась в 2010 году и занималась созданием и продажей коворкингов. Стартап стремительно набрал популярность и столь же стремительно, всего за год, потерпел крах из-за конфликтов и нарциссизма супругов.
Лондонские аристократы эпохи Регентства вернутся на экраны. Продолжение проекта основано на втором романе Джулии Куинн из цикла «Бриджертоны» — «Висконт, который любил меня». Новые серии будут сосредоточены на фигуре лорда Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли), намеренного жениться. Однако его сестра Кейт (Симон Эшли) планирует расстроить свадьбу.
Масштабная сага охватывает историю нескольких поколений одной корейской семьи, начиная с сюжета о запретной любви юной Сонджи в 1930-е годы. Проект расскажет о путешествии героев между Кореей, Японией и Америкой и о жертвах, на которые готовы пойти люди ради сохранения семьи.
Киноадаптация одноименной видеоигры поведает о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117 (Пабло Шрайбер).
Премьера: 25 марта
Платформа: Амедиатека, Кинопоиск
Эль Фаннинг предстанет в образе 17-летней Мишель Картер, обвиненной в кибербуллинге. По версии следствия девушка довела своего парня Конрада Роя до суицида посредством сообщений и телефонных звонков. В 2017 году ее осудили за непредумышленное убийство. Сценарий основан на одноименной статье Джесси Бэррона в Esquire.
Новый проект киновселенной Marvel посвящен Лунному рыцарю, под чьей маской скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, внезапно получивший власть и силы древнего египетского бога Хонсу. Кроме того, герой страдает расстройством личности, и в числе его альтер-эго — простой таксист, сотрудник сувенирного магазина и миллионер. Ведущую роль исполнил Оскар Айзек, а главного антагониста сыграл Итан Хоук.
Драма Валерии Гай Германики о молодой учительнице (Светлана Иванова), обвинившей компанию влиятельных мужчин в групповом изнасиловании. Заявление женщины вызывает в обществе большой резонанс, однако наибольшему осуждению подвергается сама Анна. Ее дело попадает в руки опытного следователя, решившего добиться справедливого наказания для насильников, но в ходе расследования появляется множество противоречивых деталей.
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