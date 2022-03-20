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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

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20 марта 2022

Последние пять лет в кино и на телевидении все чаще появляются адаптации игр, которые получают популярность. Оглушительный успех «Аркейна», продление на новые сезоны «Ведьмака» и неплохие сборы фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в образе Натана Дрейка наглядно демонстрируют возрастающий интерес к сюжетам и персонажам, придуманным игровыми разработчиками. При этом до сих пор геймеры и зрители, далекие от мира виртуальных развлечений, недоумевают, зачем экранизируют игры, хотя ответы на этот вопрос лежат на поверхности.


Бабки, бабки, с.., бабки!

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: персонажи игры Genshin Impact

В первую очередь интерес вызван деньгами, которые текут не то что рекой, а целым океаном в игровом бизнесе. Пока киношники в период пандемии перебиваются жалкими грошами, воротилы вроде Бобби Котика из Activision Blizzard или Эндрю Уилсона из Electronic Arts обеспечивают своим компаниям доход в миллиарды долларов, а одна только китайская игра Genshin Impact приносит своим создателям по миллиарду в год. По данным Motion Picture Association, мировая киноиндустрия сумела впервые преодолеть отметку в 100 млрд долларов только в 2019-м, а на счету рынка видеоигр в том же году уже было 152 млрд долларов. В 2020-м, когда коронавирус коснулся практически всех (мировой кинематограф заработал мизерные 12 млрд долларов, сообщает Statista), сидевшие на самоизоляции геймеры, по данным IDC, занесли в копилку своих любимчиков $179,7 млрд. А в 2021-м расходы на компьютерные игры достигли феноменальных $180,3 млрд, что в восемь раз превышает доход глобального кинопроката, который выбрался из бездны благодаря кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой» и собрал 21,4 миллиарда долларов, уточняет Variety. Как уточняет игровой журналист Алексей Макаренков, эти цифры не совсем соответствуют реальности, поскольку не учитывают многих особенностей данного рынка, — на самом деле доходы игропрома в 2021-м составили 336 млрд долларов, что, безусловно, поражает воображение. Прогнозы на 2022-й, как вы понимаете, сложно делать из-за последних событий.

На фоне пятерки корпораций, в которую входят китайская Tencent, японская Sony, американские Apple, Microsoft Studios и Activision Blizzard (последнюю после одобрения сделки поглотят «микромягкие» во главе с Филом Спенсером), российская игровая индустрия выглядит «бедным родственником», пусть и с потенциалом. Еще в 2012-м игры обогнали по доходам кинопрокат стран СНГ, собравший тогда более 39 млн рублей. По данным исследования «Экономика Рунета 2012-2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ, игровой рынок составил 28,58 млрд рублей. За десять лет ситуация изменилась кардинально. В 2020-м объем российского рынка составил 2,17 млрд долларов, а через год это уже были 158 млрд рублей или 3,4 млрд долларов, уверяют аналитики PwC. Впрочем, основной доход, как и во всем мире, приносят так называемые мобильные «донатные помойки», спекулирующие на лудомании и высасывающие из кошельков незадачливых родителей последние копейки. Ну а лидерами в нашем регионе, помимо зарубежных компаний, конечно же, являются VK с брендом My.Games и белорусская Wargaming («Мама, у меня танк угнали!»).

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: ixbt.games

Перед озвучиванием других очевидных причин адаптаций игр во всех существующих форматах, следует немного поговорить о текущей ситуации. Если крупные игроки (Sony, Apple, Microsoft, Nintendo, Valve) приостановили свою деятельность на территории России и Беларуси в силу объективных причин (затруднения с оплатой и доставкой товаров), то некоторые игровые компании, как и в случае с BLM и прочими «встрясками» последних лет, решили соответствовать «повестке» и лишили россиян и белорусов доступа к своим играм. Теперь в «черном списке» российских игроков находятся такие некогда обожаемые в странах СНГ компании, как CD Projekt и GSC Game World, а в онлайн-магазине Steam и на других площадках устроили ревью-бомбинг «Ведьмаку», Cyberpunk 2077 и S.T.A.L.K.E.R. не только русскоязычные, но и китайские игроки. Многие обещают вернуться под флаг Веселого Роджера в благородном звании капера — два десятилетия прививания потребителей к легальной продукции канули в Лету. В такой момент российский рынок вполне может приглянуться китайским гигантам Tencent и NetEase, да и у отечественных издательств и разработчиков появился шанс занять освободившуюся нишу, пусть и не сразу.

Вполне вероятно, что для ушедших из-за истерики зарубежных компаний, которые впоследствии решат вернуться на российский рынок, придумают способы их регулирования, дабы пользователи не лишались доступа к продукции по щелчку пальца. Прецеденты уже имеются. Достаточно вспомнить Lost Ark, которую в стране выпускает VK, а не Amazon, владеющий правами на западное распространение этой популярной южнокорейской ММО.


Геймеры всех стран, объединяйтесь!

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: playground.ru

Второй ключевой момент напрямую связан с финансами. Ведь игры покупают не боты, а живые люди: взрослые, дети, подростки, старики, мужчины, женщины. И количество геймеров по миру с каждым годом только растет. По информации компании DFC Intelligence, к середине 2020-го из-за пандемии было зафиксировано 3,1 млдр игроков, а это чуть меньше 40% населения Земли, насчитывавшего в тот момент 7,8 млрд. По прогнозу Newzoo, к концу 2024-го играющих людей станет 3,32 млрд.

Наибольшее количество игроков — 1,42 млрд человек — зарегистрировано в Азии. Второе место занимает Европа (668 млн), третье — Латинская Америка (383 млн), а четвертое — Северная Америка (261 млн), однако европейцы и обитатели североамериканского континента заносят в копилку игровой индустрии 40% выручки. По другим данным, из-за удешевления мобильного интернета одним из перспективных рынков становится Африка — там находится 434 млн геймеров. На территории Российской Федерации в июле 2020 года насчитывалось свыше 65 млн игроков, средний возраст которых составляет 36 лет, уточняет «Яндекс». Осенью 2021-го, благодаря исследованию Высшей школы экономики, стало известно, что количество активных игроков в России составляет от 30 до 74 млн человек. Согласно эксперименту, проведенному Блогом эльфийки, среди отечественных любителей игрового контента превалирует мужская аудитория (65%), а женщины предпочитают казуальные игры «три в ряд». Самой популярной платформой у россиян является ПК.

Читать Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино

Основная часть аудитории, как уже говорилось ранее, играет только на смартфонах или мобильных устройствах, поскольку на них превалируют условно бесплатные игры. «ПК-бояр» по миру насчитывается 1,5 миллиарда, и среди них не только постоянные пользователи, но и люди, интересующиеся видеоиграми на консолях и мобильных платформах. Количество консольных геймеров составляет около 250 млн человек. И вся эта огромная толпа очень соблазняет киношников, поскольку это потенциальные платежеспособные потребители аудиовизуального контента, а соответственно нужно задействовать все возможные ресурсы для их привлечения и заманивания. И, в первую очередь, за это отвечают экранизации того, что эти люди любят и ценят.


История на миллион

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: vgtimes.ru

Последним фактором интереса, на мой взгляд, является сценарный голод и нехватка увлекательных сюжетов в киноиндустрии. Несмотря на то, что с каждым годом черный список лучших сценариев, не получивших воплощения, расширяется, зрителей продолжают пичкать бесконечными ремейками, сиквелами и киновселенными, и они, конечно же, от них устают. Людям нужны свежие идеи и герои, и игровой сегмент развлечений может предоставить все это с избытком. Тем более, что в этой индустрии хватает историй, которые легко можно превратить в долгоиграющие серии. Здесь вам и Mass Effect, и Fallout, и Half-Life и многие другие популярные игры. Да и незабываемых героев хватает: Мастер Чиф, Лара Крофт, Геральт из Ривии, капитан Шепард. Сюжетов море, бери не хочу, только к ним следует относиться с почтением и осторожно, а то получатся очередные «Супербратья Марио».

Конечно, адаптации никак не компенсируют знатокам отсутствие увлекательного геймплея и интерактивности, но хотя бы познакомят обычного обывателя с миром VR-шлема, геймпада, клавиатуры и мышки, где можно практически лично оказаться на далеких планетах, испытать массу эмоций, примерить на себя форму обычного почтальона (да, есть и такие игры!) или стать спасителем человечества, столкнуться с мировыми или бытовыми проблемами, пережить необыкновенное приключение и по уши влюбиться в синекожую инопланетянку. Это мир безграничных возможностей и вселенных, который может увлечь на десятки и сотни часов, тем самым давая возможность на время забыть обо всем, что творится за окном и в мире, и хоть ненадолго почувствовать себя совершенно другим человеком.


Первые ласточки

В течение ближайших лет ожидается как минимум 20 фильмов и сериалов по игровым вселенным. Большую часть из них своим зрителям представит Netflix, который активно ищет все больше и больше контента и расширяет за счет интереса к играм свою аудиторию. От него пытаются не отстать и другие крупные студии, телеканалы и сервисы, включая HBO и Paramount. Sony и Warner Bros. проще тягаться с конкурентами, поскольку у них свои игровые подразделения, а соответственно права на собственную продукцию им не надо покупать, как остальным. Впрочем, и экранизируют эти компании не так часто, поскольку ратуют не за количество, а за качество. К тому же они стараются избежать финансовых рисков.


Ark

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Анимационный сериал приурочен к выходу сиквела многопользовательского симулятора выживания Ark: Survival Evolved, чье действие разворачивается в открытом мире, переполненном динозаврами. Как и в игре, одну из ролей исполнит Вин Дизель, а образ главной героини, биолога Хелены, воплотит Мадлен Мэдден. Компанию обоим составят Мишель Йео, Джерард Батлер, Джеффри Райт, Дэвид Теннант, Зан Маккларнон, Эллиот Пэйдж, Карл Урбан, Малкольм Макдауэлл, Расселл Кроу, Дебора Мейлман, Рагга Рагнарс и Девери Джейкобс. Выход запланирован на 2022 год.

Читать Игра Ark про динозавров обзавелась мультсериалом с Расселлом Кроу и Карлом Урбаном


Call of Duty

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Съемки киноадаптации серии шутеров от первого лица планировали начать весной 2019-го. По словам сценариста будущей ленты Кирана Фицджеральда, её релиз следовало ожидать в 2020-м или 2021-м, однако в судьбу картины вмешалась пандемия. Режиссерское кресло займет Стефано Соллима. Сюжет не будет связан с играми серии, но существует вероятность, что события развернутся в современном мире, а сам фильм даст толчок киновселенной. Соллима хочет снять фильм «не о войне, а о солдате». Продюсером выступает Бобби Котик.

Читать Съемки экранизации игры Call of Duty запланированы на весну 2019-го


«DOTA: Кровь дракона»



Первый сезон аниме-сериала по игре Dota 2 от компании Valve вышел на сервисе Netflix в марте 2021-го, а уже в ноябре было объявлено о продлении на второй. Это рассказ о подвигах рыцаря-демона Дэвиона, посвятившего себя борьбе со злом. После его встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной в её секретной миссии персонаж DOTA 2 оказывается вовлеченным в события, намного более масштабные, чем он мог представить. На данный момент ведется работа над третьим сезоном.

Читать Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом


Dungeons & Dragons

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, выпущенная Hasbro в 1974-м, оказала большое влияние на жанр RPG и послужила основой для Baldur's Gate и Neverwinter Nights. В прошлом году завершились съемки ее полнометражной экранизации, за постановку которой отвечали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Главная роль в картине закреплена за Крисом Пайном. Хью Грант сыграл главного злодея. Компанию им составят София Лиллис, Мишель Родригес, Джастис Смит и Реге-Жан Пейдж. Релиз фильма запланирован на март 2023 года. Однако это не единственная адаптация, которая нас ожидает. Над телевизионной версией знаменитой ролевки работает сценарист Дерек Колстад.

Читать Съемки адаптации игры Dungeons & Dragons подошли к концу


Metal Gear Solid

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В декабре 2020-го Оскара Айзека назначили на роль Солида Снейка в экранизации культовой серии игр Хидэо Кодзимы. Фильм будет основан на игре 1998 года. По сюжету Снейк соглашается принять участие в антитеррористической операции и проникает на базу по утилизации ядерного оружия, захваченную подразделением Foxbound и группой солдат Next Generation Special Forces. Картину выпустит Sony. Продюсером числится Ави Арад, а за сценарий отвечает Дерек Коннолли. Режиссерское кресло закреплено за Джорданом Вот-Робертсом. С тех пор прошло почти полтора года, но других подробностей об адаптации пока так и нет.

Читать Оскар Айзек станет Солидом Снейком


Resident Evil

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Самая живучая и распространенная игровая серия в сфере кино продолжит и далее покорять большие и малые экраны. Netflix готовит сериал, в котором Лэнс Реддик воплотит образ антагониста Альберта Вескера. Компанию актеру составят Элла Балинска, Тамара Смарт, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Сиена Агудонг. Шоураннером числится Эндрю Дабб, а режиссером первых двух эпизодов — Бронвен Хьюз. События развернутся в двух временных линиях. Зрителям расскажут про четырнадцатилетних сестер Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его темных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы перенесемся на десятилетие вперед, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и 6 млрд монстров – людей и животных, зараженных Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать ее. Кроме того, не следует забывать о возможности сиквела картины «Обитель зла: Раккун-Сити» с Каей Скоделарио в образе Клэр Редфилд, да и Capcom, наверняка, закажет традиционные мультфильмы к выходу новых частей серии.

Читать Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»


Saints Row

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Весной 2019-го Ф. Гэри Грэя назначили режиссером экранизации популярной серии шутеров от третьего лица, появившейся на свет в 2006-м благодаря кудесникам компании Volition. Над сценарием корпел Грег Руссо. Зрители узнают о существовании безбашенных «Святых с Третьей улицы» (среди них Джонни Гэт, Шаунди, Кинзи и другие сорви-головы), которые борются за место под солнцем в вымышленных городах Стилуотер и Стилпорт. Им противостоят не только другие банды, но также инопланетяне и сам Сатана. Поскольку геймеров скоро ожидает перезапуск серии, то, скорее всего, появятся подробности и о самой адаптации.

Читать 20 экранизаций компьютерных игр, о которых хочется помечтать


Super Mario Bros.

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В сентябре 2021-го было объявлено, что Крис Пратт подарит голос водопроводчику Марио в мультфильме, основанном на популярной серии компании Nintendo. Аня Тейлор-Джой озвучит принцессу Пич, возлюбленную Марио, Джек Блэк — антагониста Боузера, а Чарли Дэй — Луиджи. Также в картине примут участие Сет Роген, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен и Кевин Майкл Ричардсон. Ожидается и камео Чарльза Мартина, чьим голосом Марио говорил в оригинале. Производством мультфильма, чья премьера намечена на 21 декабря текущего года, занимается студия Illumination Entertainment.

Читать Крис Пратт подарит голос Марио в новом мультфильме по мотивам видеоигры


Twisted Metal

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В том же сентябре стало известно, что Энтони Маки согласился на главную роль в многосерийной адаптации серии аркадных боевых гонок. Актер, выступающий исполнительным продюсером сериала, предстанет в образе Джона Доу. За производство комедийного экшена взялись Sony Pictures Television и PlayStation Productions. Сценарий доверили Ретту Ризу и Полу Вернику, к которым также присоединился Майкл Джонатан Смит. Последний числится исполнительным продюсером наряду с Ризом, Верником, Уиллом Арнеттом, Марком Форманом и Питером Принчипато. Шоу повествует о чужаке, которому предлагается шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. С помощью веселого угонщика автомобилей он столкнется с дикими мародерами, управляющими разрушительными машинами, и другими опасностями дороги, включая культового невменяемого клоуна по имени Sweet Tooth, которого в свое время озвучил Арнетт.

Читать Энтони Маки доверили главную роль в адаптации игры Twisted Metal


«Аркейн»



Успешно выстреливший анимационный сериал, основанный на вселенной видеоигры League of Legends, продлен на второй сезон. За новым популярным шоу Netflix присматривает студия Riot Games, ответственная за создание оригинала. История девятисерийного мультфильма разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и повествует о становлении двух легендарных сестер-чемпионок Лиги и о грозной силе, которая развела их по разные стороны баррикад. В оригинале персонажи говорят голосами Хейли Стейнфилд, Эллы Пернелл, Кевина Алехандро, Джейсона Спайсэка, Кэти Леунг, Гарри Ллойда, Токса Олагундое и ДжейБи Блана.

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«Бордерлендс»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Благодаря Элаю Роту на большом экране появятся Лилит (Кейт Бланшетт), Мокси (Джина Гершон), Патриция Таннис (Джейми Ли Кёртис), Роланд (Кевин Харт), Жестянка (Джек Блэк), Крошка Тина (Ариана Гринблат) и другие запомнившиеся персонажи популярной серии шутеров Borderlands от Gearbox Software, чье действие разворачивается на Пандоре. В актерской команде также числятся Хэйли Беннетт и Эдгар Рамирес.

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«Ведьмак»



Несмотря на безусловные заслуги пана Анджея Сапковского, придумавшего похождения Геральта, Цири, Йеннифер, Трисс и Лютика, объективности ради стоит признать, что во всем мире их знают, прежде всего, из-за знаменитой трилогии студии-разработчика CD Projekt RED. Да и сам исполнитель титульной роли Генри Кавилл, будучи заядлым геймером, загорелся сильным желанием сыграть Мясника из Блавикена после сотни часов, проведенных в «Дикой охоте». На данный момент мы ожидаем выхода третьего сезона, а также приквела «Ведьмак: Происхождение» с Мишель Йео в качестве последней представительницы племени эльфов-мечников по имени Сиан. События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету у Сиан появляется шанс вернуть украденный священный меч, отнятый у её павшего племени гнусными способами, и она берется за смертельное задание, которое изменит весь Континент. Приквел будет состоять из шести эпизодов. Одна из ролей закреплена за Лоуренсом О'Фуарайном.

Читать рецензию «Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого


«Дивизион»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Действие дилогии шутеров от третьего лица Tom Clancy's The Division от Ubisoft разворачивается в охваченном эпидемией Нью-Йорке. Отряду специального назначения, состоящему из хорошо обученных агентов, предстоит бороться с заразой и найти источник вспышки эпидемии. В касте числятся Джессика Честейн и Джейк Джилленхол, которые также выступают продюсерами наряду с Дэвидом Литчем и Джейсоном Алтманом из Ubisoft.

Читать Для экранизации игры The Division найден новый режиссер


«Кастлвания»



Популярный анимационный сериал Netflix, основанный на одной из старейших игровых серий, дебютировавшей в 1986-м, завершился четвертым сезоном в прошлом году. Однако сервис не спешит расстаться со вселенной и объявил о работе над спин-оффом, хотя есть возможность появления сразу нескольких приквелов, поскольку на счету Castlevania 29 частей и с десяток примечательных персонажей. Вместо Тревора Бельмонта, чья история подошла к концу, зрителям могут поведать о его предке Леоне Бельмонте, потомке Кристофере Бельмонте, правнуке последнего Саймоне Бельмонте, его внуке Рихтере Бельмонте и даже о становлении Влада Цепеша Дракулой. События серии охватывают период с 11-го по 18-й век, так что создателям есть где разгуляться.

Читать Ричард Армитедж и Грэм Мактавиш озвучили персонажей анимационной адаптации игры Castlevania


«Киберпанк: Бегущие по краю»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Аниме-сериал по нашумевшей игре Cyberpunk 2077, который Netflix планирует показать в 2022-м. Зрителям поведают историю, состоящую из десяти эпизодов, о парне с улиц, пытающемся выжить в городе будущего, одержимом технологиями и модификациями тела. В целях выживания главный герой становится наемником вне закона — киберпанком. За постановку шоу отвечает режиссер Хироюки Имаиси, музыку сочиняет композитор культовой серии Silent Hill Акира Ямаока. Производство осуществляет японская анимационная студия Studio Trigger. Продюсерские функции на себя взяла CD Projekt RED.

Читать По игре Cyberpunk 2077 снимут аниме-сериал


«Лара Крофт 2»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Режиссерское кресло сиквела приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» вместо заявленного ранее Бена Уитли займет дебютантка в полнометражном кино — сценаристка сериалов «Страна Лавкрафта» и «Сыны Анархии» Миша Грин, которая также сама напишет сценарий. К роли Лары Крофт вернется Алисия Викандер. Грин рассказала в твиттере, что планирует перенести на экран сюжет из «классической» эпохи Tomb Raider, а точнее, из игры 2006 года Tomb Raider: Legend, в которой Лара охотится за легендарным мечом Экскалибур. На данный момент статус картины неизвестен. Кроме того, ведется работа над анимационной адаптацией игровой серии, которая будет основана на недавней трилогии, состоящей из перезапуска 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. За сценарий «Расхитительницы гробниц» отвечает Таша Хуо, работавшая также над «Ведьмаком: Происхождением».

Читать рецензию «Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса


«Логово дракона»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Райан Рейнольдс планирует сыграть главную роль и выступить продюсером адаптации культовой компьютерной игры Dragon's Lair. Права на экранизацию принадлежат Netflix, сценарий к фильму напишут Дэн и Кевин Хейгмены. Помимо Рейнольдса, продюсерская команда состоит из Роя Ли, Тревора Энгельсона, Гари Голдмана, Джона Помероя и создателя игры Дона Блута. По сюжету аркады 1983 года прекрасный принц должен освободить похищенную драконом принцессу из замка, изобилующего всевозможными тварями и ловушками.

Читать Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»


«Метро 2033»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Как и в случае с «Ведьмаком», постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского популярностью во всем мире обязан игровой серии, в которую входят шутеры Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Долгое время адаптацию хотели снять в Голливуде. Продюсерами картины числились Майкл Де Лука и Стивен Л'Орё, а над сценарием должен был работать Ф. Скотт Фрэйзер. Однако права, приобретенные MGM в 2012-м, спустя шесть лет вернулись к автору, и в 2019-м стало известно, что экранизацией займутся ТНТ-Premier Studios, ТВ-3 и «Централ Партнершип». Продюсерская команда состоит из Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Через два года озвучили имя режиссера. Им стал Егор Баранов. Авторы обещают масштабный зрительский аттракцион. «Метро 2033», по замыслу создателей, выйдет в прокат 1 января 2024-го. Предполагаемый расход на производство составит 700 млн рублей, на маркетинг – 150 млн. Глуховский может позвать в команду фильма разработчиков компании 4A Games, ответственной за игровую серию. Активное участие в съемках примет Московский метрополитен.

Читать Егор Баранов экранизирует «Метро 2033»


«Мортал Комбат 2»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В январе текущего года компания New Line Cinema начала работу над сиквелом экранизации культовой видеоигры Mortal Kombat. Сценарий к фильму пишет Джереми Слэйтер. Героем первой части стал боец смешанных единоборств Коул Янг (Льюис Тан), который оказался защитником Земного царства от врагов из Внешнего мира. Снятая дебютантом Саймоном Маккоуйдом картина вышла в апреле 2021-го одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, заняв первое место в прокате и войдя в число лучших полнометражных фильмов стриминга.

Читать рецензию «Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать


«НиеР: Автомата»



Студия Aniplex работает над аниме-адаптацией культовой видеоигры, прославившейся благодаря протагонистке 2B. NieR: Automata от PlatinumGames рассказывала об андроидах, посланных людьми, чтобы провести рекогносцировку и впоследствии вернуть под контроль Землю, когда-то захваченную механической формой жизни. Помимо главной героини, игра Таро Ёко, вышедшая в 2017-м, получила известность из-за ярких персонажей, множества концовок и душераздирающего сюжета.

Читать Любовь, смерть и роботы: главные новости аниме за неделю


«Одни из нас»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В марте 2020-го производство адаптации культовой игры The Last of Us сдвинулось с мертвой точки. Только вместо игрового фильма, о котором говорили много лет, зрители получат сериал. За производство телешоу взялись канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. За постановку пилота отвечает Кантемир Балагов. В режиссерскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси, Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, а дочерью последнего станет Нико Паркер. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в её экранизации. Анна Торв получила роль Тэсс. Премьеру следует ожидать в 2023-м.

Читать Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO «Одни из нас» по одноименной компьютерной игре


«Покемон. Детектив Пикачу 2»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Legendary Pictures анонсировала сиквел картины в январе 2019-го, за два месяца до премьеры оригинала. Сценарий пишет Орен Узил. Помимо этого продолжения, внимание на покемонов обратил Netflix, задумавший сразу несколько адаптаций популярной японской игровой серии, созданной Сатоси Тадзири в 1996-м. Разрабатывается сериал с живыми актерами, чьим шоураннером числится Джо Хендерсон. Других подробностей об этих экранизациях пока нет.

Читать рецензию «Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту


«Призрак Цусимы»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски планирует экранизировать action-adventure с открытым миром Ghost of Tsushima, вышедшую летом 2020-го на PlayStation 4. Режиссер также выступит продюсером адаптации. За производство отвечают PlayStation Productions, Sony Pictures, 87Eleven Entertainment и Sucker Punch Productions. Последняя компания является разработчиком игры. Оригинал повествует о самурае Дзине Сакаи, последнем выжившем члене своего клана, который в 1274 году вовлекается в войну за свободу японского острова Цусима, захваченного монголами. Ради этого он отказывается от самурайских традиций и превращается в неуловимого Призрака.

Читать Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы»


«Соник 2 в кино»



Популярный персонаж игровой серии, принадлежащей японской компании Sega, возвращается к зрителям спустя три года после первой части. У руля вновь Джефф Фаулер, еж говорит голосом все того же Бена Шварца, помогает ему опять Джеймс Марсден, а Джим Керри во второй раз примерил на себя костюм Роботника. Наклза, напарника Соника, озвучивает Идрис Эльба. Одним из продюсеров числится Тим Миллер.

Читать рецензию «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку


«Танчики»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Осенью 2016-го «Союзмультфильм» совместно с Минобороны приступил к работе над мультфильмом «Танчики», основанным на шуточном режиме в танковом экшене World of Tanks в версиях для Xbox One и Xbox 360, в котором бои разворачиваются между игрушечными моделями танков, а декорации сложены из детских кубиков. Осуществлен ли данный проект, неизвестно.

Читать «Союзмультфильм» и Минобороны экранизируют «Танчики»


«Фоллаут»

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

В феврале стало известно, что Джонатан Нолан и Лиза Джой нашли актера на ключевую роль в адаптацию знаменитой постапокалиптической серии видеоигр Fallout, стартовавшей в 1997-м. Уолтон Гоггинс воплотит собирательный образ гулей — мутировавших из-за радиации людей, невосприимчивых к последствиям ядерной войны. За постановку пилотного эпизода сериала для Amazon Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступят Тодд Говард и Джеймс Алтман. Съемки начнутся уже в этом году. Впервые об экранизации Fallout заговорили весной 2020-го, когда публике представили тизер грядущего сериала.

Читать Уолтон Гоггинс станет гулем в адаптации Fallout


«Хало»



Девятисерийная адаптация фантастической игровой вселенной Halo стартует по всему миру 24 марта на стриминговой платформе Paramount+, а в России — 25 марта на «Амедиатеке». Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества в 26-м веке с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117. В сериале его воплотит Пабло Шрайбер, а его постоянную спутницу, ИИ по имени Кортана, сыграет Джен Тейлор, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии. Наташа Макэлхоун заявлена в качестве доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II и прообраза Кортаны. Компанию вышеназванным также составят Боким Вудбайн, Шабана Азми, Йерин Ха, Бентли Калу, Наташа Кульсас, Кейт Кеннеди и другие актеры. За постановку отвечают Джонатан Либесман и Отто Батхёрст. Изначально «Хало» планировали выпустить на Showtime, но затем он приглянулся Paramount+.

Читать Смотреть онлайн: продолжение «Бриджертонов», «Лунный рыцарь» и «Наш флаг означает смерть»


«Шоу Чашека!»



Адаптация платформера Cuphead, выполненного в стиле классической анимации, вышла на Netflix в феврале, а затем было объявлено о продлении сериала на второй и третий сезоны. Продолжение планируют показать летом. Шоу рассказывает про злоключения импульсивного Капхэда и его осторожного брата Магмена. Оригинал, созданный канадской командой разработчиков StudioMDHR Entertainment, вышел в сентябре 2017-го и снискал славу хардкорной игры.


«Шэнмью»



Релиз аниме-сериала Тикары Сакурая по мотивам одноименной трилогии от компании Sega намечен на 2022-й. Оригинал рассказывал о юноше Рё Хадзуки, поклявшемся отомстить за убийство отца. На пути возмездия Рё находит новых друзей, встречает могущественных противников и сталкивается со сверхъестественными силами. В качестве исполнительного продюсера выступил лично Ю Судзуки — один из революционеров видеоигровой индустрии и ветеран Sega.

Читать Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию


Мир будущего

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: Элизабет в длц к Bioshock Infinite

Помимо вышеназванных фильмов и сериалов, есть и другие запланированные адаптации. Их общее число давно перевалило за сотню, и большинство остается пока только на бумаге в виде приобретенных прав на экранизацию и первых набросков сценария. В частности, до сих пор ведется подготовка к работе над вторым «Кредо убийцы», а тем временем Netflix планирует снять по Assassin’s Creed игровой и анимационный сериалы. Сервис также присматривается к таким популярным сериям, как Dragon Quest, Splinter Cell, Beyond Good and Evil, Far Cry (сразу два проекта), Zelda, Bioshock, Devil May Cry, Minecraft: Story Mode (по оригиналу также хотят снять фильм) и Skylanders: Academy.

Существует немало проектов, оказавшихся в «производственном аду» или меняющих создателей как перчатки на протяжении десятилетия. Это и Mass Effect, и Half-Life, и Portal, и Sleeping Dogs, и многие другие. Кристоф Ган собирается поставить сиквел «Сайлент Хилла», а Дерек Колстад, помимо сериала по D&D, числится сценаристом Splinter Cell, Just Cause, My Friend Pedro и Hitman. Sony и Constantin Film решают вопрос с сиквелами фильмов «Анчартед» и «Охотник на монстров». Японская серия Final Fantasy, по сложившейся традиции, получит в ближайшем будущем еще парочку картин. Интерес вызывают возможные переносы на экраны таких популярных игр, как A Plague Tale: Innocence, Alan Wake, American McGee's Alice, Deus Ex: Human Revolution, Disco Elysium, God of War, Life is Strange, Persona 5, Tetris (да, тот самый, про который неоднократно спрашивали читатели), The Elder Scrolls, Vampyr и Yakuza. Появится своя киновселенная и у популярных настольных игр Warhammer 40,000 и World of Darkness.

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: Лиара Т'Сони из трилогии Mass Effect

Список грядущих адаптаций также включает такие названия, как:

Altered Beast

Asteroids

Brothers in Arms

Carmen Sandiego

Centipede

Child of Light

Contra

CrossFire

Dante's Inferno

Diablo

Driver

Duke Nukem

Earthworm Jim, Beyond the Groovy

EVE Online

Fatal Frame

Firewatch

Five Nights at Freddy’s

Fruit Ninja

Gears of War

Ghost Recon

Gran Turismo

Gris

Heavy Rain

It Takes Two

Just Dance

Kane & Lynch

Kingdom Come: Deliverance

Legend of the Ancient Sword Online

Little Nightmares

Mega Man

Mirror’s Edge

Missile Command

Monument Valley

Myst

Rabbids

Rent a Hero

RollerCoaster Tycoon

Shinobi

Skull & Bones

Sniper Elite

Space Invaders

Spy Hunter

Street Fighter

Streets of Rage

Summoners War

Sword Art Online

Temple Run

The Sims

Thief

Watch Dogs

Werewolves Within

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
фото: Disco Elysium

Как видите, скучать нам не придется. Посмотрим, насколько кино- и анимационные версии будут хороши. Думается, что хотя бы две или три из них окажутся любопытными, а возможно и великолепными.

Макс Милиан
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