Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия

анонс

«Бордерлендс», «Метро 2033», «Одни из нас», «Фоллаут», «Хало» и другие любимчики игроков, которые в скором будущем окажутся на малых и больших экранах

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

19 марта

Акулы бизнеса: 5 фильмов про гениев, злодеев и их стартапы

Кино про то, как построить компанию на миллиард – и потерять все