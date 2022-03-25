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Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы

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25 марта 2022

27 марта в Лос-Анджелесе пройдет 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. В этом году следить за событием в прямом эфире можно будет на канале АВС, о подписке Hulu Live TV или YouTube TV. Трансляция начнется с красной дорожки, а затем будет показана вся церемония целиком. А пока — самое время сделать прогнозы на победителей и рассказать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру.


Лучший фильм

Номинанты:
«Власть пса» (читать рецензию)
«Белфаст»
«CODA: Ребенок глухих родителей» (читать рецензию)
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Король Ричард»
«Дюна» (читать рецензию)
«Лакричная пицца» (читать рецензию)
«Аллея кошмаров» (читать рецензию)
«Вестсайдская история» (читать рецензию)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Лакричная пицца"

Прогноз: Ключевой ориентир для прогнозов в главной номинации — приз американской Гильдии продюсеров. Примечательно, что 22 победителям PGA, включая «Землю кочевников» и «Зеленую книгу», впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм. В этом году фаворитом Гильдии в этой категории стала картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Лента Сиан Хедер на фестивале «Сандэнс» получила Гран-при, награды за режиссуру и актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий. «CODA» и правда очень зрительская и симпатичная: классическая история взросления, но с необычным, даже неожиданным социальным контекстом. Станет ли она триумфатором «Оскара» или ограничится статуэткой за сценарий — основная интрига церемонии.

Наш выбор: Любимчик Кино-Театра.Ру — фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», упоительная история двух безбашенных юностей в американские 1970-е, когда ПТА был совсем маленьким, а все нужные подростковому сердцу эмоции умещались на один черный диск.



Лучший режиссер

Номинанты:
Кеннет Брана («Белфаст»)
Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: Джейн Кэмпион / Getty Images

Прогноз: С большой вероятностью «Оскар» получит новозеландская постановщица Джейн Кэмпион — лучшим режиссером ее на днях признала Гильдия режиссеров Америки, и она же получила аналогичные премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». С момента фурора, который произвела третья картина Кэмпион «Пианино» (главный приз Канн, «Оскар» за сценарий), прошло почти 30 лет. «Власть пса» позволяет констатировать, что ни время, ни онлайн-платформы не властны над авторским стилем: постановщица живописует галерею несчастных на краю мира — пускай это не далекие Новая Зеландии или Австралии, а север США.

Наш выбор: Наша редакция солидарна с мнением ведущих мировых киноинституций и всем сердцем болеет за Джейн Кэмпион.



Лучшая актриса

Номинанты:
Кристен СтюартСпенсер»)
Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй»)
Оливия КолманНезнакомая дочь»)
Николь КидманБыть Рикардо»)
Пенелопа КрусПараллельные матери»)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: Джессика Честейн в фильме "Глаза Тэмми Фэй"

Прогноз: Одна из вероятных претенденток — Джессика Честейн, сыгравшая в байопике «Глаза Тэмми Фэй» чудаковатую телеведущую-евангелистку из 80-х. Ее героиня прокладывает себе путь в традиционном мире мужчин в элегантных костюмах при помощи накладных ресниц и локонов, яркого почти смехотворного макияжа и вызывающей одежды, но неожиданно для всех становится примером, заставляющим других пересмотреть общественные ценности и договоры.

Наш выбор: Будем рады «Оскару» в руках Кристен Стюарт, потому что она понравилась нам в роли принцессы Дианы. «Спенсер» — это гимн актерской пластичности и бриллиант в короне Стюарт, которая, кажется, может в кадре буквально все.



Лучший актер

Номинанты:
Хавьер БардемБыть Рикардо»)
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
Уилл Смит («Король Ричард»)
Дензел ВашингтонТрагедия Макбета»)
Эндрю ГарфилдТик-так, бум!»)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

Прогноз: Уилл Смит, сыгравший в воодушевляющем развлекательном байопике о Ричарде Уильямсе, отце двух величайших теннисисток в мире — Винус и Серены. Фильм выходит далеко за рамки картины о спортсменах благодаря нетривиальной истории, выдающейся актерской работе и хорошо отрефлексированной теме расового неравенства. Эти заслуги были оценены Гильдией киноактеров, присудившей Смиту приз за лучшую мужскую роль.

Наш выбор: Никто не запретит нам болеть за Бенедикта Камбербэтча, уверенно солирующего в вестерне Джейн Кэмпион. Его герой Филл, непоколебимый ковбой, на котором стояла и стоит земля Монтаны, прекрасно ездит верхом и выступает заводилой в банде погонщиков скота, кошмаря всю округу, включая пасынка своего старшего брата. Но оказывается уязвимым только потому, что делает ставку на внешнюю внушительность и силу.



Лучший актер второго плана

Номинанты:
Киаран Хайндз («Белфаст»)
Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
Дж. К. Симмонс («Быть Рикардо»)
Джесси Племонс («Власть пса»)
Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: Трой Коцур в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей"

Прогноз: Трой Коцур — американский актер и постановщик, имеющий инвалидность по слуху. В 2013 году в качестве режиссера снял фильм «Необычный герой: Суперглухое кино». В драме «CODA: Ребенок глухих родителей» он сыграл отца главной героини. В прошлом месяце эта лента была признана Гильдией актеров США лучшей по актерскому составу в целом, а Трой Коцур получил премию за лучшую роль второго плана. Скорее всего, «Оскар» тоже будет у него.

Наш выбор: В одной из самых душещипательных сцен герой Троя Коцура Фрэнк, неслышащий любитель гангста-рэпа с его сотрясающими воздух басами, просит свою дочь Руби спеть для него, прикладывая ладони к ее горлу и чувствуя вибрации голосовых связок. От души желаем победы Трою Коцуру и хотим внимать его ответной речи, сказанной на языке жестов.



Лучшая актриса второго плана

Номинанты:
Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
Джуди Денч («Белфаст»)
Кирстен Данст («Власть пса»)
Аунджаня Эллис («Король Ричард»)

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: Ариана ДеБос в фильме "Вестсайдская история"

Прогноз: С вероятностью 100% в этой номинации победит Ариана ДеБос, исполнившая роль Аниты в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история». За эту работу она получила «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и награду BAFTA.

Наш выбор: Из предложенного списка ДеБос, пожалуй, самая яркая и запоминающаяся, хотя мы, разумеется, будем рады награде и Кирстен Данст, к своим 40 годам еще не имеющей ни одного «Оскара», и Джуди Денч, номинированной на премию восемь раз и лишь единожды получившей статуэтку — тоже за роль второго плана во «Влюбленном Шекспире».



Лучший оригинальный сценарий

Номинанты:
«Белфаст»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«Худший человек на свете»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Не смотрите наверх"

Прогноз: Фильм Адама Маккея «Не смотрите наверх» пару дней назад получил приз от Гильдии сценаристов США. Профессионалы отметили его за отменный юмор и оригинальность. Уверены, что Американская киноакадемия может повторить.

Наш выбор: В нашей стране «Не смотрите наверх» киноманы в последнее время поминают почти каждый день. Сценарий фильма можно уверенно считать не только одним из самых оригинальных, но и пророческим. В свете бурно развивающихся событий история о том, что на Землю летит метеорит, а парочка ученых тщетно пытается предупредить мир о наступающем конце света, оказывается чуть ли не документальной. Сюжет хотя и абсурден, но уж больно похож на правду, в которой все мы живем, а у каждого вымышленного персонажа с легкостью найдется прототип.



Лучший адаптированный сценарий

Номинанты:
«CODA: Ребенок глухих родителей»
«Власть пса»
«Дюна»
«Незнакомая дочь»
«Сядь за руль моей машины»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "CODA: Ребенок глухих родителей"

Прогноз: Лучшей адаптацией по версии Гильдии сценаристов стала «CODA: Ребенок глухих родителей», англоязычный ремейк французской ленты «Семейство Белье». Режиссером и автором адаптированного сценария выступила Шан Хейдер. «CODA» — каноническая подростковая мелодрама, в которой, как по нотам и с верными интонациями, исполнены партии взросления.

Наш выбор: Ничего не имеем против, если «CODA» получит «Оскар» за сценарий. Нам тоже понравилось, как картина рассказывает про первую любовь, бунт и конфликт со старшими, мечты о будущем и рисует хэппи-энд в виде пугающего, но необходимо шага в неизвестность взрослой, самостоятельной жизни.



Лучший оператор

Номинанты:
«Власть пса»
«Трагедия Макбета» (читать рецензию)
«Аллея кошмаров»
«Дюна»
«Вестсайдская история»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Дюна"

Прогноз: Главный претендент на операторский «Оскар» — научно-фантастическая эпопея Дени Вильнёва «Дюна». Ее оператор Грег Файзер уже был номинирован на премию Американской киноакадемии за работу над фильмом «Лев», а также заслужил статуэтку «Эмми» за сериал «Мандалорец». В начале этой недели Фрейзер был удостоен премии Гильдии операторов США, а до этого премии BAFTA за «Дюну». Очевидно, следующий логичный шаг — «Оскар».

Наш выбор: Редакция Кино-Театр.Ру больше других претендентов полюбила «Аллею кошмаров» Гильермо Дель Торо — визионерский, стильный и мрачный нуар-триллер с великолепной игрой света. Оператор Дан Лаустсен был номинирован на «Оскар» за работу над предыдущей картиной Дель Торо «Форма воды», но в 2018-м статуэтку ему не дали, хотя картина получила четыре премии, в том числе и за лучший фильм.



Лучший фильм на иностранном языке

Номинанты:
«Сядь за руль моей машины»
«Беги»
«Лунана: Як в классной комнате»
«Рука Бога»
«Худший человек на свете»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Сядь за руль моей машины"

Прогноз: Из Канн японская драма «Сядь за руль моей машины» увезла приз за лучший сценарий. А дальше Гильдия продюсеров США, Национальное общество кинокритиков США и киноакадемики британского «Золотого глобуса» уже отдали свои награды ленте Рюсукэ Хамагути, признав ее лучшим фильмом на иностранном языке. Эта трехчасовая картина, снятая по мотивам одноименного рассказа Харуки Мураками, рассказывает о муках творчества японского театрального актера и режиссера (Хидэтоси Нисидзима), который задумал интернациональную постановку чеховского «Дяди Вани» и в процессе подготовки завел дружбу с молчаливой водительницей (Токо Миура).

Наш выбор: Один из главных японских режиссеров момента и один из самых известных японских писателей — комбо, которое мы заслужили. Героев объединяют жизненные драмы — разные, но все же в чем-то очень близкие. Их истории преломляются в сюжете «Дяди Вани», а и без того неспешное повествование заземляет ритм сменяющихся за автомобильным окном пейзажей. В российский прокат фильм выйдет уже 31 марта.



Лучший мультфильм

Номинанты:
«Митчеллы против машин»
«Энканто»
«Лука»
«Беги»
«Райя и последний дракон»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Энканто"

Прогноз: Фаворит оскаровской гонки — 60-й полнометражный фильм студии Disney «Энканто», рассказывающий о девочке-подростке, которая единственная в своей семье не обладает магическими способностями. Работа от режиссеров «Зверополиса» Байрона Ховарда и Джареда Буша уже получила призы как лучший мультфильм на «Золотом глобусе», а также была награждена Гильдией продюсеров США.

Наш выбор: Несмотря на то, что нам нравятся «Митчеллы» и мы отдаем должное картине «Беги», претендующей на приз не только как лучшая анимация, но и как лучший документальный фильм, «Энканто» — красочный, увлекательный и мудрый мультфильм с песнями — полностью заслуживает награду Американской киноакадемии.



Лучший документальный фильм

Номинанты:
«Аттика»
«Вознесение»
«Беги»
«Лето соула»
«Текст в огне»

Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы
фото: К/ф "Беги"

Прогноз: «Лето соула (...или когда революцию нельзя было показать по телевидению)» — таково полное название этого фильма о Гарлемском музыкальном фестивале 1969 года. Мировая премьера картины состоялась в январе 2021 года на кинофестивале «Сандэнс», где она получила приз Большого жюри и приз зрительских симпатий в категории документальных фильмов, а также похвалы множества критиков за восстановление 40 часов отснятого материала. Также в копилке проекта шесть ведущих наград на Премии Critics' Choice Documentary Awards, в том числе за лучший полнометражный документальный фильм, премия BAFTA за лучший документальный фильм и номинация на премию Грэмми за лучший музыкальный фильм.

Наш выбор: С награждением документального кино у Американской киноакадемии не все гладко: как правило, премию получают фильмы, оторванные от реальности и не новаторские, то есть сделанные в привычном глазу телевизионном формате (расследования, хроника) и/или развлекательного свойства, как прошлогодний лауреат «Мой учитель — осьминог». Нам хотелось бы, чтобы «Оскар» забрала снятая в жанре документальной анимации картина «Беги» — история гомосексуального мужчины Амина Наваби, который рассказывает о том, как бежал из Афганистана. Хотя, скорее всего, этот фильм останется вообще без наград академии.
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