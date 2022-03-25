Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы

27 марта в Лос-Анджелесе пройдет 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. В этом году следить за событием в прямом эфире можно будет на канале АВС, о подписке Hulu Live TV или YouTube TV. Трансляция начнется с красной дорожки, а затем будет показана вся церемония целиком. А пока — самое время сделать прогнозы на победителей и рассказать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру.
Прогноз: Ключевой ориентир для прогнозов в главной номинации — приз американской Гильдии продюсеров. Примечательно, что 22 победителям PGA, включая «Землю кочевников» и «Зеленую книгу», впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм. В этом году фаворитом Гильдии в этой категории стала картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Лента Сиан Хедер на фестивале «Сандэнс» получила Гран-при, награды за режиссуру и актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий. «CODA» и правда очень зрительская и симпатичная: классическая история взросления, но с необычным, даже неожиданным социальным контекстом. Станет ли она триумфатором «Оскара» или ограничится статуэткой за сценарий — основная интрига церемонии.
Наш выбор: Любимчик Кино-Театра.Ру — фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», упоительная история двух безбашенных юностей в американские 1970-е, когда ПТА был совсем маленьким, а все нужные подростковому сердцу эмоции умещались на один черный диск.
Прогноз: С большой вероятностью «Оскар» получит новозеландская постановщица Джейн Кэмпион — лучшим режиссером ее на днях признала Гильдия режиссеров Америки, и она же получила аналогичные премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». С момента фурора, который произвела третья картина Кэмпион «Пианино» (главный приз Канн, «Оскар» за сценарий), прошло почти 30 лет. «Власть пса» позволяет констатировать, что ни время, ни онлайн-платформы не властны над авторским стилем: постановщица живописует галерею несчастных на краю мира — пускай это не далекие Новая Зеландии или Австралии, а север США.
Наш выбор: Наша редакция солидарна с мнением ведущих мировых киноинституций и всем сердцем болеет за Джейн Кэмпион.
Прогноз: Одна из вероятных претенденток — Джессика Честейн, сыгравшая в байопике «Глаза Тэмми Фэй» чудаковатую телеведущую-евангелистку из 80-х. Ее героиня прокладывает себе путь в традиционном мире мужчин в элегантных костюмах при помощи накладных ресниц и локонов, яркого почти смехотворного макияжа и вызывающей одежды, но неожиданно для всех становится примером, заставляющим других пересмотреть общественные ценности и договоры.
Наш выбор: Будем рады «Оскару» в руках Кристен Стюарт, потому что она понравилась нам в роли принцессы Дианы. «Спенсер» — это гимн актерской пластичности и бриллиант в короне Стюарт, которая, кажется, может в кадре буквально все.
Прогноз: Уилл Смит, сыгравший в воодушевляющем развлекательном байопике о Ричарде Уильямсе, отце двух величайших теннисисток в мире — Винус и Серены. Фильм выходит далеко за рамки картины о спортсменах благодаря нетривиальной истории, выдающейся актерской работе и хорошо отрефлексированной теме расового неравенства. Эти заслуги были оценены Гильдией киноактеров, присудившей Смиту приз за лучшую мужскую роль.
Наш выбор: Никто не запретит нам болеть за Бенедикта Камбербэтча, уверенно солирующего в вестерне Джейн Кэмпион. Его герой Филл, непоколебимый ковбой, на котором стояла и стоит земля Монтаны, прекрасно ездит верхом и выступает заводилой в банде погонщиков скота, кошмаря всю округу, включая пасынка своего старшего брата. Но оказывается уязвимым только потому, что делает ставку на внешнюю внушительность и силу.
фото: Трой Коцур в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей"
Прогноз: Трой Коцур — американский актер и постановщик, имеющий инвалидность по слуху. В 2013 году в качестве режиссера снял фильм «Необычный герой: Суперглухое кино». В драме «CODA: Ребенок глухих родителей» он сыграл отца главной героини. В прошлом месяце эта лента была признана Гильдией актеров США лучшей по актерскому составу в целом, а Трой Коцур получил премию за лучшую роль второго плана. Скорее всего, «Оскар» тоже будет у него.
Наш выбор: В одной из самых душещипательных сцен герой Троя Коцура Фрэнк, неслышащий любитель гангста-рэпа с его сотрясающими воздух басами, просит свою дочь Руби спеть для него, прикладывая ладони к ее горлу и чувствуя вибрации голосовых связок. От души желаем победы Трою Коцуру и хотим внимать его ответной речи, сказанной на языке жестов.
фото: Ариана ДеБос в фильме "Вестсайдская история"
Прогноз: С вероятностью 100% в этой номинации победит Ариана ДеБос, исполнившая роль Аниты в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история». За эту работу она получила «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и награду BAFTA.
Наш выбор: Из предложенного списка ДеБос, пожалуй, самая яркая и запоминающаяся, хотя мы, разумеется, будем рады награде и Кирстен Данст, к своим 40 годам еще не имеющей ни одного «Оскара», и Джуди Денч, номинированной на премию восемь раз и лишь единожды получившей статуэтку — тоже за роль второго плана во «Влюбленном Шекспире».
Прогноз: Фильм Адама Маккея «Не смотрите наверх» пару дней назад получил приз от Гильдии сценаристов США. Профессионалы отметили его за отменный юмор и оригинальность. Уверены, что Американская киноакадемия может повторить.
Наш выбор: В нашей стране «Не смотрите наверх» киноманы в последнее время поминают почти каждый день. Сценарий фильма можно уверенно считать не только одним из самых оригинальных, но и пророческим. В свете бурно развивающихся событий история о том, что на Землю летит метеорит, а парочка ученых тщетно пытается предупредить мир о наступающем конце света, оказывается чуть ли не документальной. Сюжет хотя и абсурден, но уж больно похож на правду, в которой все мы живем, а у каждого вымышленного персонажа с легкостью найдется прототип.
Прогноз: Лучшей адаптацией по версии Гильдии сценаристов стала «CODA: Ребенок глухих родителей», англоязычный ремейк французской ленты «Семейство Белье». Режиссером и автором адаптированного сценария выступила Шан Хейдер. «CODA» — каноническая подростковая мелодрама, в которой, как по нотам и с верными интонациями, исполнены партии взросления.
Наш выбор: Ничего не имеем против, если «CODA» получит «Оскар» за сценарий. Нам тоже понравилось, как картина рассказывает про первую любовь, бунт и конфликт со старшими, мечты о будущем и рисует хэппи-энд в виде пугающего, но необходимо шага в неизвестность взрослой, самостоятельной жизни.
Прогноз: Главный претендент на операторский «Оскар» — научно-фантастическая эпопея Дени Вильнёва «Дюна». Ее оператор Грег Файзер уже был номинирован на премию Американской киноакадемии за работу над фильмом «Лев», а также заслужил статуэтку «Эмми» за сериал «Мандалорец». В начале этой недели Фрейзер был удостоен премии Гильдии операторов США, а до этого премии BAFTA за «Дюну». Очевидно, следующий логичный шаг — «Оскар».
Наш выбор: Редакция Кино-Театр.Ру больше других претендентов полюбила «Аллею кошмаров» Гильермо Дель Торо — визионерский, стильный и мрачный нуар-триллер с великолепной игрой света. Оператор Дан Лаустсен был номинирован на «Оскар» за работу над предыдущей картиной Дель Торо «Форма воды», но в 2018-м статуэтку ему не дали, хотя картина получила четыре премии, в том числе и за лучший фильм.
Лучший фильм на иностранном языке
Номинанты:
«Сядь за руль моей машины»
«Беги»
«Лунана: Як в классной комнате»
«Рука Бога»
«Худший человек на свете»
фото: К/ф "Сядь за руль моей машины"
Прогноз: Из Канн японская драма «Сядь за руль моей машины» увезла приз за лучший сценарий. А дальше Гильдия продюсеров США, Национальное общество кинокритиков США и киноакадемики британского «Золотого глобуса» уже отдали свои награды ленте Рюсукэ Хамагути, признав ее лучшим фильмом на иностранном языке. Эта трехчасовая картина, снятая по мотивам одноименного рассказа Харуки Мураками, рассказывает о муках творчества японского театрального актера и режиссера (Хидэтоси Нисидзима), который задумал интернациональную постановку чеховского «Дяди Вани» и в процессе подготовки завел дружбу с молчаливой водительницей (Токо Миура).
Наш выбор: Один из главных японских режиссеров момента и один из самых известных японских писателей — комбо, которое мы заслужили. Героев объединяют жизненные драмы — разные, но все же в чем-то очень близкие. Их истории преломляются в сюжете «Дяди Вани», а и без того неспешное повествование заземляет ритм сменяющихся за автомобильным окном пейзажей. В российский прокат фильм выйдет уже 31 марта.
Прогноз: Фаворит оскаровской гонки — 60-й полнометражный фильм студии Disney «Энканто», рассказывающий о девочке-подростке, которая единственная в своей семье не обладает магическими способностями. Работа от режиссеров «Зверополиса» Байрона Ховарда и Джареда Буша уже получила призы как лучший мультфильм на «Золотом глобусе», а также была награждена Гильдией продюсеров США.
Наш выбор: Несмотря на то, что нам нравятся «Митчеллы» и мы отдаем должное картине «Беги», претендующей на приз не только как лучшая анимация, но и как лучший документальный фильм, «Энканто» — красочный, увлекательный и мудрый мультфильм с песнями — полностью заслуживает награду Американской киноакадемии.
Лучший документальный фильм
Номинанты:
«Аттика»
«Вознесение»
«Беги»
«Лето соула»
«Текст в огне»
фото: К/ф "Беги"
Прогноз: «Лето соула (...или когда революцию нельзя было показать по телевидению)» — таково полное название этого фильма о Гарлемском музыкальном фестивале 1969 года. Мировая премьера картины состоялась в январе 2021 года на кинофестивале «Сандэнс», где она получила приз Большого жюри и приз зрительских симпатий в категории документальных фильмов, а также похвалы множества критиков за восстановление 40 часов отснятого материала. Также в копилке проекта шесть ведущих наград на Премии Critics' Choice Documentary Awards, в том числе за лучший полнометражный документальный фильм, премия BAFTA за лучший документальный фильм и номинация на премию Грэмми за лучший музыкальный фильм.
Наш выбор: С награждением документального кино у Американской киноакадемии не все гладко: как правило, премию получают фильмы, оторванные от реальности и не новаторские, то есть сделанные в привычном глазу телевизионном формате (расследования, хроника) и/или развлекательного свойства, как прошлогодний лауреат «Мой учитель — осьминог». Нам хотелось бы, чтобы «Оскар» забрала снятая в жанре документальной анимации картина «Беги» — история гомосексуального мужчины Амина Наваби, который рассказывает о том, как бежал из Афганистана. Хотя, скорее всего, этот фильм останется вообще без наград академии.
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