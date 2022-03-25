Кто получит «Оскар»-2022: Ожидания и прогнозы

анонс

24 марта Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия «Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»

22 марта Собаки лают — паровоз идет: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо В повторный прокат выходит «Сквозь снег», снятый режиссером «Паразитов»

20 марта «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр «Бордерлендс», «Метро 2033», «Одни из нас», «Фоллаут», «Хало» и другие любимчики игроков, которые в скором будущем окажутся на малых и больших экранах