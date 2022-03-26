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«Финник» дарит подарки

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26 марта 2022
24 марта начался прокат семейной комедии «Финник», о приключениях девочки Кристины и озорного домового. Кино-Театр.Ру совместно с компанией «Централ Партнершип» начинает розыгрыш призов, мягкой игрушки, книжки и наклейки, посвящённых фильму!

«Финник» дарит подарки

Для участия присылайте письмо с темой «Финник» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 30 марта. Первый победитель получит игрушку (одну из 4-х вариантов), второй — книгу, третий — наклейку.

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Ждём ваши письма, удачи!

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