«Финник» дарит подарки

24 марта
начался прокат семейной комедии «Финник
», о приключениях девочки Кристины и озорного домового. Кино-Театр.Ру
совместно с компанией «Централ Партнершип»
начинает розыгрыш призов, мягкой игрушки, книжки и наклейки, посвящённых фильму!
Для участия присылайте письмо с темой «Финник»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 30 марта
. Первый победитель получит игрушку (одну из 4-х вариантов), второй — книгу, третий — наклейку.
Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Ждём ваши письма, удачи!
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