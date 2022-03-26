«Финник» дарит подарки

анонс

«Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»

20 марта

«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

«Бордерлендс», «Метро 2033», «Одни из нас», «Фоллаут», «Хало» и другие любимчики игроков, которые в скором будущем окажутся на малых и больших экранах