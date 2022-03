Хроники Halo

фото: кадр из сериала «Хало»



фото: Арбитр и Мастер Чиф

События Halo разворачиваются в 26 веке, когда человечество покорило космос. Ключевым персонажем является Мастер Чиф (Стив Даунс), он же Джон-117, — суперсолдат из спецгруппы «Спартанцы», сформированной благодаря проекту SPARTAN-II. Еще одним незабываемым элементом игры является бессменная напарница Чифа — искусственный интеллект Кортана ( Джен Тейлор ), находящаяся на зыбкой грани между разумом и безумием, что обусловлено законами этого мира. А в последующих частях на первом плане окажется элит Арбитр ( Кит Дэвид ), «враг мой» главного героя. Сюжет закручен вокруг войны людей, представленных силами Космического Командования Объединенных Наций (ККОН), инопланетного религиозного союза, известного под названием Ковенант, и роя паразитов, грозящего вымиранию всего живого. С последними (их называют Потопом) в древности почти справилась раса Предтеч, придумав легко узнаваемый мир-кольцо Ореол (тот самый Хейло) — супер-оружие, способное уничтожить всю разумную жизнь в радиусе 25000 световых лет. Мастеру Чифу на протяжении всех частей серии приходится спасать вселенную от роя и целой сети Ореолов, опутавшей галактику. Помимо вышеназванных колоритных персонажей, интерес также вызывают капитан Джейкоб Киз (Пит Стакер), его дочь коммандер Миранда Киз ( Джули Бенц ) и доктор Кэтрин Хэлси (опять же Джен Тейлор), ученая и создательница проекта SPARTAN-II.Bungie приступила к разработке первой части Halo: Combat Evolved в 1997 году. Поначалу компания задумывала игру как стратегию в реальном времени, однако со временем она обрела черты шутера от третьего лица и, наконец, оформилась в виде боевика от первого лица, при этом сохранив третье при езде и полетах на всевозможной технике («Вепрь», «Мангуст», «Скорпион», «Банши», «Фантом»). Студия анонсировала свой проект в 1999-м — после закрытой демонстрации на E3 его представил публике сам Стив Джобс на выставке Macworld Expo. Релиз должен был состояться на Windows и Macintosh, однако летом 2000-го корпорация Microsoft приобрела Bungie для того, чтобы превратить Halo в стартовую игру для своей первой игровой консоли Xbox. Сумма сделки оценивалась на тот момент приблизительно от 20 до 40 миллионов долларов. Bungie на протяжении семи лет была независимой студией в составе Microsoft Game Studios. Первая часть серии вышла 15 ноября 2001-го эксклюзивно на Xbox, а спустя два года вышла версия для Microsoft Windows и macOS. По горячим следам оригинала выпустили роман-предысторию Эрика Ниланда Halo: The Fall of Reach.На данный момент вселенная насчитывает 12 игр, большое количество книг, графических романов, комиксов, короткометражных, анимационных и художественных лент, а также других лицензионных продуктов. Сиквел Halo: Combat Evolved, получивший название Halo 2, был выпущен в 2004-м для Xbox, а в 2007-м он появился на Windows. Последняя часть оригинальной трилогии, Halo 3, стала доступна на консолях Xbox 360 в 2007-м. Тогда же Bungie объявила о том, что вновь обрела независимость, хотя права на Halo остались у Microsoft. Согласно договору студия создала для «микромягких» два спин-оффа к основной серии, в которых нет Мастера Чифа, — Halo 3: ODST и Halo: Reach, изданные в 2009-м и 2010-м. В честь десятилетия первой части в 2011-м выпустили ее переиздание Halo: Combat Evolved Anniversary с обновленной графикой для Xbox 360, которое в 2014-м включили в сборник Halo: The Master Chief Collection, впоследствии вышедший и на ПК.За разработку Halo 4, изданной в 2012-м на Xbox 360, уже отвечала студия 343 Industries. Спустя два года на свет появилось переиздание Halo 2 Anniversary с обновленной графикой для Xbox One, а в 2015-м 343 Industries и Microsoft представила публике Halo 5: Guardians, не снискавшую популярность и благополучно забытую ее создателями. Шестую основную часть Halo Infinite игроки сумели протестировать на открытом бета-тестировании многопользовательского режима, стартовавшем 15 ноября 2021-го в формате free-to-play. Компанию игры выпустили 8 декабря, однако она опять же не снискала популярности. Кроме того, 343 Industries ответственна за создание двух «мобилок»: шутера с видом сверху Halo: Spartan Assault и Shoot'em up Halo: Spartan Strike. Обе доступны на iOS, Windows Phone и Windows. В играх серии, помимо вышеназванных исполнителей главных ролей, можно услышать голоса Майкла Уинкотта Али Хиллис и других мастеров своего дела.Особое место во вселенной занимает дилогия стратегий в реальном времени Halo Wars, чья первая часть была создана студией Ensemble Studios в 2009-м вопреки руководству Bungie, не понимавшему целесообразности выпуска игры в таком нишевом жанре (подробности о разработке увлекательно рассказал известный игровой журналист Джейсон Шрайер в своей книге «Кровь, пот и пиксели»). В честь выхода Halo Wars 2 в 2016-м первую часть переиздали под названием Halo Wars: Definitive Edition для Xbox One и Windows. Сам же сиквел увидел свет в 2017-м благодаря сотрудничеству 343 Industries и Creative Assembly. На счету всей игровой серии более 81 млн проданных копий по всему миру (по итогам 2021-го) и $3,4 млрд сборов (по состоянию на 2015-й).Были и отмененные проекты. Среди них, в частности, оказались эпизодическая игра в жанре интерактивного кино Halo: Chronicles с участием Питера Джексона и F2P-шутер Halo Online, основанный на мультиплеере Halo 3, который разрабатывался питерской студией Saber Interactive эксклюзивно для российских «ПК-бояр». Ensemble Studios до создания Halo Wars вовсю корпела над MMO Project Orion, но Microsoft в конце концов отказалась от этой затеи. Канули в Лету игра для портативной приставки Nintendo DS Halo DS и платформер Mega Bloks Halo в стилистике конструктора Mega Bloks, создававшийся студией N-Space для Xbox 360.Большую популярность Halo приобрела во всем мире благодаря мультиплееру, поскольку первая часть стала одним из родоначальников режима. Немало поспособствовала успеху и возможность кооперативного прохождения. Игровая серия неоднократно превозносилась критиками и геймерами. Оригинал получил на Metacritic 97 баллов, Halo 2 — 95 баллов, а Halo 3 — 94 балла. При этом сиквел стал самой популярной игрой в Xbox Live и удерживал это место до релиза Gears of War для Xbox 360, после чего его признали самой продаваемой игрой для приставок шестого поколения. В России серия не пользовалась особой известностью, но и у нас есть ее поклонники.Популяризации вселенной особенно способствуют ее анимационные и киноадаптации. Впервые о переносе серии на большие экраны заговорили в 2005-м, когда о создании фильма обмолвился президент Columbia Pictures Питер Шлессел. Сценарий к картине написал Алекс Гарленд , и после череды отказов крупных кинокомпаний за производство решили взяться 20th Century Fox и Universal Pictures. Для адаптации сюжета под киноформат были приглашены Питер Джексон в качестве исполнительного продюсера и Нил Бломкамп , который должен был занять режиссерское кресло после того, как от него отказался Гильермо Дель Торо . В 2006-м сценарий Гарленда переписали Д.Б. Уайсс Джош Олсон , но уже через год Бломкамп объявил проект «мертвым». После этого 343 Industries и Microsoft решили взять дело в свои руки, и довольно скоро стали появляться экранизации, о которых и пойдет речь ниже.После неудачи с полноценной адаптацией Нил Бломкамп выпустил короткометражку для продвижения Halo 3, в которой зафиксировал все свои наработки для несостоявшейся картины. Здесь можно увидеть бойцов человеческого сопротивления, которые выбираются из окружения под огнем инопланетян. Вот и весь сюжет. Типичный для короткометражных работ создателя «Района № 9», который, к слову, выйдет лишь через два года.Аниме-антология, призванная заинтересовать флагманом Xbox обычного зрителя Страны Восходящего Солнца, привыкшего к консоли Playstation. Восемь самостоятельных историй выполнены в различной стилистике, от традиционного аниме до «картины маслом», характерной для нашего соотечественника Александра Петрова. Сюжеты также отличаются друг от друга — нашлось место патетике, драме и комедии. Покрасовались перед зрителем и такие культовые персонажи, как Мастер Чиф и Кортана. Над мультфильмом работали мастера японской анимации Мамору Осии и Синдзи Арамаки, а в команде сэйю числятся Ацуко Танака Американский веб-сериал Стюарта Хендлера посвящен курсантам военной академии Космического командования Объединенных наций (UNSC), расположенной на Корбулоне. Их размеренная жизнь разрушилась в одночасье, когда на планету обрушились войска Ковенанта. События описываются глазами юного Томаса Ласки ( Том Грин ), который задолго до старта Halo 4 сомневался в том, что сможет быть командиром, а спасает его от инопланетян, конечно же, Мастер Чиф ( Дэниэл Кадмор ), попутно беседующий с Кортаной (бессменная Джен Тейлор). Анна Попплуэлл , сыгравшая боевую подругу Ласки, известна благодаря « Хроникам Нарнии », а Майка Допада , воплотившего образ генерала Блэка, можно увидеть практически во всех значительных сериалах, включая « Тёмную материю ». «Идущий к рассвету» любопытен, прежде всего, бытом курсантов и нагнетанием страха в финальной схватке с пришельцами. Ридли Скотт спродюсировал мини-сериал о похождениях капитан-лейтенанта Джеймсона Локка в исполнении Майка Колтера , предшествующий выходу Halo 5: Guardians, где героя озвучил Айк Амади. По сюжету на Седре — одной из Внешних колоний человечества — отряд Службы военной разведки под командованием Локка расследует предполагаемую террористическую деятельность. После атаки на колонию становится известно, что противник пытается использовать некое биологическое оружие, способное влиять только на людей. Ради своего выживания оперативники отряда вынуждены работать вместе с одним из местных командиров Рэндаллом Аикеном ( Стивен Уоддингтон ), бывшим «спартанцем». В определенном смысле это « Чужие » в антураже Halo и с музыкой Клауса Бадельта Анимационный мини-сериал Иэна Кирби, основанный на одноименном романе Ниланда, посвящен детству и становлению Джона 117, ставшего в будущем спасителем галактики. Его похитили вместе с другими детьми, чтобы сделать из него «Оружие "Судного дня"». Не все выжили после биогенетических, кибернетических, психологических и нейрологических улучшений, но когда Ковенант объявил войну человечеству, именно участники программы «Орион» становятся последней надеждой землян. А главным среди «спартанцев» стал Мастер Чиф.Не каноничная девятисерийная адаптация начинается с того, что после контакта с артефактом Предтечей знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117 ( Пабло Шрайбер снял-таки шлем) идет против начальства ради спасения дочери лидера повстанцев, погибшего от рук инопланетян, и личной самоидентификации, поскольку к нему вернулась память о детстве. Кортану, которая пока еще не появилась в кадре, вновь сыграет Джен Тейлор. Наташа Макэлхоун предстала в качестве доктора Кэтрин Халси. Компанию вышеназванным также составят Боким Вудбайн Шабана Азми , Йерин Ха, Бентли Калу, Наташа Кульсас и Кейт Кеннеди. За постановку отвечают Джонатан Либесман Отто Батхёрст . Из оригинала в сериал заглянули Бруты и Шакалы, а среди локаций замечены Белая Башня на планете Предел и Высшее Милосердие, которое является мобильной столицей Ковенантов. Из забавного: в руках повстанцев 26-го века можно обнаружить знаменитый автомат Калашникова. Тем не менее, действие бодрое и насыщенное, в духе « Ведьмака » и « Мандалорца ».