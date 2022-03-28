Вот так он весь день кино и смотрел: 10 картин студии «Мосфильм» на любой вкус

Последний месяц все больше разговоров о «суверенном Интернете» и блокировке YouTube в частности. И если аналог одних соцсетей и платформ только анонсировали (например, не пугайтесь, Россграм), то Rutube существует уже 16 лет и, помимо прочего, собирает коллекцию классических фильмов. Мы выбрали 10 фильмов на любой вкус из библиотеки «Мосфильма», которые доступны прямо сейчас. Многие из них засмотрены до дыр, но все равно способны открыться по-новому в свете последних событий.
«Девчата» (1962)
Абсолютный народный хит о любви на лесоповале. Однако история Тоси Кислициной (Надежда Румянцева
) не так проста: в комедии Юрия Чулюкина
есть не только жизнелюбие и светлое будущее, но и эхо вoйны, а также богатая галерея героинь на разной стадии брака (от поцелуя до развода).
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«Девчата» и другие оттепельные фильмы
«Вий» (1967)
Едва ли не первый отечественный фильм ужасов, фолк-хоррор по Николаю Гоголю. Славянская хтонь, белая как смерть паночка, глаза на выкате Хомы Брута — выразительнее ничего не придумали до сих пор (один из сценаристов — Александр Птушко
).
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Что не так с отечественным хоррором
«Бриллиантовая рука» (1969)
Шпионская комедия, в которую оказывается втянут обыватель. В каком-то смысле — наша «бондиана». Первая остановка, что сегодня актуально, Стамбул, атмосфера тотального недоверия — даже к жене и таксисту — тоже повод не столько для смеха, но для грустной никулинской
ухмылки.
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«Раньше как будто и не было его, а теперь жмет»: портрет Юрия Никулина
«Джентльмены удачи» (1971)
Еще одна актуализировавшаяся народная трагикомедия («Это в Турции, там тепло»). О свободе в ситуации вечных ограничений и поиске утопического золотого шлема, продажа которого станет рецептом от всех невзгод.
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«Джентльмены удачи»: скрытые смыслы
«Двенадцать стульев» (1971)
Сардоническая классика Ильфа и Петрова в переложении Леонида Гайдая
. Критика не только буржуазного заката, но и скудости мысли как таковой: охота за дарами прошлого — лишает будущего, а 50 оттенков конформизма никуда не денутся.
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Кривое зеркало: 20 знаковых российских комедий
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
«Назад в будущее» по-боярски: экранизация Михаила Булгакова не только остроумно сталкивает порядки советской и царской России, но и дарит надежду. Что как в сказке скрипнет дверь — или хотя бы «и тебя вылечат, и меня вылечат».
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Фильмы об аферистах
«Калина красная» (1974)
Пронзительная картина Василия Шукшина
— о тяге к справедливости и о том, как трудно переменить участь. Обожающий березки экс-заключенный Горе (сам Шукшин) остер на язык и запахнут в кожанку, но сквозь тьму прошлой жизни рвется красная рубаха надежды и большого сердца.
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Шаркнули по душе: как фильм смотрится почти 50 лет спустя
«Сталкер» (1979)
Андрей Тарковский
, которому в этом году исполнилось бы 90, — как и Шукшин, ангел-хранитель ВГИКа; едва ли не самый известный за рубежом отечественный режиссер. «Сталкер» по мотивам повести братьев Стругацких
— последняя картина в СССР, снятая, по сути, дважды. Как и герои этого экзистенциального роад-муви, режиссер мучительно торил дорогу своему творчеству.
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«Чернобыль» — современный рассказ о Зоне отчуждения
«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Комедия синефильская, одна штука. Декорации — старый добрый вестерн, сюжет — в духе братьев Люмьер
, которые устроили премьеру «великому немому» на бульваре Капуцинок в Париже. Сила искусства побеждает и времена и нравы, что, увы, не всегда правда.
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Шпорная территория: история вестерна в 10 фильмах
«Ширли-Мырли» (1995)
Культовая комедия эпохи перемен, собравшая все мемы времени: и экстравагантных преступников, и сказочные богатства, и самогонный угар, и запутанные семейные отношения, и соревновательную дружбу с США, и даже обезумевший социальный лифт («Поздравляю, товарищ маршал
»). А сейчас самое время осмыслять 90-е.
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Памяти Владимир Меньшова, режиссера фильма
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