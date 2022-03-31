Спасибо, посмотрю (что смогу). Фильмы и сериалы, которые мы полюбили в марте

Время — это плоский круг, а март то ли был, то ли не был. Признаться, дыры в прокате и заморозка работы стримингов — меньшая из зол, как бы странно это ни звучало для портала о кино, но для истории мы продолжаем фиксировать, что же все-таки вышло, то есть удалось, посмотреть — и все-таки полюбить — за целый месяц-март. В «Спасибо, посмотрю» мы пишем о том, что увидели впервые: здесь и премьеры, отрецензированные ранее другими авторами, и новинки, которым не нашлось место на сайте, и произведения сравнительно свежие, и даже классика (бывает и такое). Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия, помните такую?), а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру.
ОНЛАЙН
«Карамора» (Start)
▶ Смотреть онлайн
Невероятные приключения кровопийцев в России — масштабнее и бойче в сравнении с народным хитом «Вампиры средней полосы» того же сервиса. Вампирская ячейка общества представлена хозяевами жизни в альтернативном Петербурге начала прошлого века. Северную столицу уже начинают сотрясать народные волнения, которые проходят не без участия анархиста по прозвищу Карамора (Данила Козловский
, также выступивший режиссером сериала). Очередная спецоперация его банды буквально переходит в кровавую баню из-за вампира Руневского (Филипп Янковский
). Чудом выживший Карамора с еще большим запалом начинает борьбу против ранее неизведанного зла, эпизод за эпизодом погружаясь в его пучину и становясь едва ли не его олицетворением. По законам вампирских историй, люди здесь зачастую оказываются куда опаснее кровососов. Козловскому надрыв революционера-полуфанатика не к лицу: прямо скажем, главную роль в этом сложно постановочном проекте он мог бы уступить кому-то более молодому и жадному до ярких персонажей. Однако нельзя не отметить его работу с артистами: в частности, открытие новых имен. Среди них Дарья Балабанова
— в образе экс-революционерки и новообращенной вампирши, а также Евгений Шварц
— князь Юсупов, который по настроению ведет себя то как жеманная кокаинетка, то как потомок Чингисхана. (М.Б.)
Читать
Интервью с Данилой Козловским
«Эта фарфоровая кукла влюбилась» (Сrunchyroll, Wakanim)
Один из главных зимних хитов от студии CloverWorks
(«Хоримия
», «Приоритет чудо-яйца
»), романтическая «повседневность» о школьной любви на фоне интереса к кройке и шитью (другое название — «Любовь с иголочки»). Вакана — скромный, как водится, паренек без друзей, крайне увлеченный созданием традиционных кукол Хина (в образе и нарядах императорской семьи). Хобби он унаследовал от деда — виртуоза-кукольника. Однажды о талантах Ваканы узнает Китагава — самая популярная девушка класса, по совместительству — большая фанатка массовой культуры, которая мечтает заниматься косплеем любимых героинь, но с производством костюмов — беда. Так начинается их необычное сотрудничество, преодолевающее гендерные и культурные стереотипы, хотя фан-сервис и избыточная стеснительность «обычного японского школьника» все же смазывают карту будня, воспроизводя объективирующие клише. Мотивируется это не только пубертатным взглядом, но и профдеформацией Ваканы: чтобы совершенствоваться в кукольном деле, он изучает тонкости нанесения макияжа и крой женских платьев, а также погружается в контекст каждого произведения, чтобы соблюсти порой удивительные нюансы (перфекционизм школьника равен креативу
девушек из «Руки прочь от кинокружка!
»). Но главное — он уважает Китагаву как личность, крайне бережно относится к ее увлечению — и получает такое же отношение в ответ. (А.Ф.)
Читать
Обзор сериала «Приоритет чудо-яйца»
«Засланец из космоса». 2-й сезон (Кинопоиск, Okko)
▶ Смотреть онлайн
Продолжение комедийного сериала про инопланетянина, которого заслали уничтожить Землю, но он так ассимилировался в американской провинции, что не только отказался от кровожадных планов, но и решил защитить планету от краха. Во втором сезоне инопланетянин (его играет Алан Тьюдик
), которого жители городка все еще в большинстве своем продолжают принимать за доктора Гарри Вандершпигеля, начинает испытывать все больше человеческих чувств. Потому главным рефреном второго сезона — впрочем, пока вышла только половина, продолжение запланировано на лето — становится тема семьи и поиска близких по духу людей. Этим заняты примерно все жители Пэйшенса: от хамоватого шерифа Майка Томпсона и его помощницы Лив Бейкер до наивного мэра с амбициями постановщика криповатых детских спектаклей. В стороне не остаются и Аста, подруга Гарри, знающая о его инопланетном происхождении. Да и сам пришелец: в какой-то момент он отправляется в Нью-Йорк на поиски сородича. Несмотря на то, что лирически-философский настрой «найти своих и успокоиться» в продолжении «Засланца из космоса» заслоняет хулиганский юмор первого сезона, за приключениями неуловимого инопланетянина в Америке, «своего среди чужих», по-прежнему небезынтересно наблюдать. (М.Т.)
Читать
О первом сезоне
«Извне» (Netflix)
Табита (Каталина Сандино Морено
) и Джим (Эйон Бэйли
) Мэттьюсы вместе с детьми Джули (Ханна Черами
) и Итаном (Саймон Уэбстер
) едут в отпуск. Дорога пролегает через странный городок, из которого невозможно выехать. Но это не самое страшное: по ночам из леса выползают чудовища в человеческом обличье, готовые в прямом смысле сожрать всех, кто не спрятался. Другие горожане оказались здесь так же, как и Мэттьюсы, и уже научились защищаться. Назначенный местным шерифом бывший военный Бойд (Гарольд Перрино
) даже раздобыл в чаще таинственные обереги, способные остановить монстров от проникновения в жилища, и теперь следит, чтобы все придерживались нехитрых правил и не оставались на улице после наступления темноты. С появлением новичков устоявшийся быт пошатнется, что, в свою очередь, подтолкнет героев к очередным попыткам выбраться из заколдованной деревни — с помощью как мистики, так и науки.
Атмосферно «Извне» — как будто бы экранизация очередного романа Стивена Кинга
, но с элементами апокалиптического хоррора вроде «Ходячих мертвецов
» (Карл
!) и сай-фая в духе «Остаться в живых
» (к слову, игравший там Перрино стал героем многочисленных мемов, так как его Майкл отчаянно и громко звал сына «Уооооооооолта
»). У всего происходящего — и это, пожалуй, единственное, что понятно на данный момент — есть высший смысл, то есть попадают в таинственный город из разных уголков Америки неслучайно. Жизнь общины наполнена не только борьбой за выживание, но и всякими мелкими социально-психологическими проблемами: постепенно выясняется, что даже у самых отважных и безупречных защитников есть постыдные тайны. Есть и те, кто потихоньку сходит с ума, и те, кого озаряют видения мистического толка. Вместо того, чтобы сторониться блаженных, жители постепенно приходят к осознанию, что они могут быть ключом к разгадке всей творящейся чертовщины. (Н.Г.)
Читать
«Сонни Бой» — аниме, похожее на LOST
«Веган в бегах: Слава и мошенничество» (Netflix)
Захватывающая четырехсерийная документалка Netflix о владелице популярных ресторанов для сыроедов-веганов в Нью-Йорке, ее любви и крахе бизнеса. В начале 2000-х выпускница факультета экономики Пенсильванского университета Сарма Мелнгайлис решила посвятить себя кулинарному бизнесу и открыла первый в Нью-Йорке ресторан для сыроедов (правильно снабдив меню еще и вином). Проект оказался суперпопулярным: отведать холодные блюда приходили чуть ли не все американские звезды. Сарма быстро стала одной из самых успешных женщин в ресторанной индустрии, но в какой-то момент все пошло не совсем так, как задумывалось. Помешала женщине любовь к загадочному мистеру Фоксу, который был очень мил в интернет-общении и даже при первой встрече понравился собаке Сармы, но затем он стал манипулировать женщиной, притворяясь богатым сотрудником чуть ли не спецслужб, а на деле, конечно, оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. «Веган в бегах» продолжает линейку завораживающих доков стриминг-сервиса, но, в отличие от недавнего «Афериста из Тиндера
», история Сармы и ее суженого-ряженого вовсе не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. (М.Т.)
Слушать
Подкаст о документальном кино: особенности, виды, с чего начать
«Поездка на выходные» (Netflix)
Молодая мать Бет (Лейтон Мистер
) приезжает в прибрежный хорватский городок — сюда ее пригласила на выходные подруга Кейт (Кристина Вульф
). Девушки планируют провести уикенд, попивая шампанское в шикарных апартаментах, гуляя по узким улочкам и тусуясь в шумных барах. Однако первая же развеселая ночь оборачивается кошмаром. Проснувшись утром с похмельем и частичной амнезией, Бет обнаруживает, что Кейт пропала — и пытается по кусочкам восстановить предшествующие исчезновению события. Полиция в лице брутального следователя-сексиста не спешит помогать, оставшийся дома муж не понимает, зачем задерживаться в Хорватии — наверняка тусовщица Кейт просто загуляла, — и даже бывший супруг исчезнувшей не слишком верит в дурной сценарий. Готов помочь разве что местный таксист (Зияд Бакри
), но можно ли ему верить — как и вообще хоть кому-то — большой вопрос. «Поездка на выходные» — фильм, что называется, на один раз, тем не менее у него есть несколько если не тузов, то козырей в рукаве. Он путает, сбивает зрителя со следа, как и главную героиню, дает ложные надежды, подкидывает обманки. Для полутора часов экранного времени событий, героев и твистов оказывается более чем достаточно. Залитый солнцем и кажущийся безобидным европейский городок — идеальная контрастная декорация для параноидального триллера, не слишком уж глубокого, но местами даже затрагивающего актуальную фемповестку. К тому же Лейтон Мистер здесь предстает в непривычном — для тех, кто помнит ее по роли Блэр в оригинальной «Сплетнице
», — образе: не гламурной светской львицы, а вполне приземленной девушки, по-домашнему растрепанной, растерянной и не готовой к роли детектива. Но кто, если не она. (Н.Г.)
Читать
История ужасов: 10 важнейших хоррор-сериалов
OLD BUT GOLD
«Крик» (1991)
Ностальгическая мелодрама малоизвестного режиссера Джеффри Хорнадэя
повествует о 1950-х, когда зарождался и развивался рок-н-ролл. В техасский приют для несовершеннолетних нарушителей порядка прибывает новый учитель музыки (Джон Траволта
), дабы научить подростков играть патриотичную мелодию на намечающемся празднике. Чтобы заинтересовать молодежь, он предлагает сформировать тайный ансамбль для исполнения запрещенной музыки. Попутно развивается романтическая линия между одним из хулиганов (Джейми Уолтерс
) и дочерью директора интерната (Хизер «Как Энни?» Грэм
). Перед нами типичная картина про стремление к свободе в духе «Общества мертвых поэтов
» и «Над пропастью во ржи», однако в ней прекрасно передана атмосфера зарождения рок-н-ролла. Много хорошей музыки, пусть и не соответствующей времени (часть треков записана в 80-е), в кадре мелькают будущие популярные актеры (Линда Фиорентино
, Гвинет Пэлтроу
), да и Траволта не настолько плох, чтобы его номинировать на «Золотую малину». (М.М.)
Смотреть онлайн
«Общество мертвых поэтов»
«Руби» (1992)
Вслед за Оливером Стоуном
и его фильмом «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
» шотландец Джон Маккензи
, некогда снявший «Долгую страстную пятницу
», всего спустя год представил зрителям свою версию событий 1963-го. На первый план режиссер поставил владельца убыточного стрип-клуба «Карусель» Джека Руби в блистательном исполнении Дэнни Айелло
. Тот оказался втянут в череду интриг ЦРУ и итальянской мафии, что и привело его к убийству печально известного Ли Харви Освальда 24 ноября 1963-го. Отдушиной в эти странные дни для героя стала новая танцовщица Кэнди с лицом прекрасной Шерилин Фенн
, но и ее втянули в политические игры с семейством Кеннеди. Неплохая криминальная драма затрагивает тему маленького человека, «винтика системы», не способного справиться с надвигающимся катаклизмом. (М.М.)
Смотреть онлайн
«Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»
«Безумная свадьба» (2014)
▶ Смотреть онлайн
Легкий веселый ромком, который, наверное, смешнее смотреть самим французам, как россиянам — «О чем говорят мужчины
» или «Особенности национальной рыбалки
». В одной многодетной французской семье три из четырех дочек вышли замуж за французов разного вероисповедания и этнического происхождения. Последняя никак не может справиться с поставленной задачей. Вот и она собралась замуж. Жених — француз, католик... Но! Приятного просмотра. (С.Е.)
Смотреть онлайн
«Безумные соседи» — другая комедия того же режиссера
«Серхио и Сергей» (2017)
Магической комедии Эрнесто Даранаса
о философе-марксисте Серхио (Томас Као
) и его семье, выживающей в лихие кубинские 90-е. После развала СССР дела на Кубе идут скверно. Семья Серхио живет впроголодь, а ему в спину дышат не в меру инициативные спецслужбисты. Уж больно им не нравится опасное хобби героя: он проводит вечера за радиоприемником, общаясь с иностранными друзьями, вроде американского конспиролога Питера (Рон Перлман
). Во время одного из таких сеансов связи кубинец случайно знакомится с русским космонавтом Сергеем Озимовым (Эктор Ноа
), застрявшим на орбите. Из-за экономического кризиса правительство не может вернуть его домой.
Оба Сергея (тезки ведь, с поправкой на язык) заложники островов: один — космического, другой — Свободы. У Серхио добавляется головной боли: теперь надо не только обеспечивать семью, но и помочь новоиспеченному другу спуститься с небес на Землю. Странное бадди-муви никак не может обойтись без красивых видов законсервированной во времени Гаваны и уморительных стереотипов о русских — водке, Ельцине и национальной гордости.Такие нежности при нашей бедности. Товарищ Озимов — чисто полковник Лев Андропов из «Армагеддона
», будь у Майкла Бэя
ностальгия по советским временам.
История, с оговорками, почти реальная. В 1991 году гражданин СССР Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир», а почти через год его космическая капсула приземлится уже в независимом Казахстане. Не каждый может похвастаться, что наблюдал за развалом советской империи вот так — буквально с орбиты. На Земле рушился социалистический лагерь, а высоко в небе пролетала тесная космическая квартира с серпом и молотом на борту. Красивая аллегория, как раз для кино. То, что сняли его на Кубе, добавляет особого жизнерадостного колорита. И немного тревоги: детище Фиделя Кастро
ведь тоже, выходит, своего рода орбитальная станция? (М.Г.)
Смотреть онлайн
«Армагеддон» Майкла Бэя
«Жизнь без оружия
» (2019). Первый сезон (Wakanim)
Образцовый техно-нуар или круто сваренный киберпанк от студии Madhouse
, где в разное время выходили работы Сатоси Кона
и Ёсиаки Кавадзири
, а также первый сезон «Ванпанчмена
». Впрочем, если уж сыпать именами, то сериал с оптимистичным названием ближе к «Ковбою Бибопу
» с вкраплениями гротеска а-ля «Невероятные приключения ДжоДжо
». Дзюдзо Инуи — человек с исполинским револьвером вместо головы: во время Войны он согласился модернизировать тело, чтобы помочь родине, а теперь работает «чистильщиком». Проще говоря — решает проблемы мегаполиса с такими же кибермодернизированными людьми, «экстендами». Первый сезон устроен скорее как процедурал, хотя некоторые дела Инуи выходят за пределы эпизода, а за сквозной сюжет отвечает юноша Тэцуро, способный управлять «экстендами» дистанционно. Пока на макро-уровне идет противостояние технокорпорации «Берулен» и ненавидящей киборгов организации «Шпицберген», на грязных улочках города ведется философская дискуссия на тему, когда люди сохраняют свободу воли, а когда оказывается оружием в чужих руках. Человеку-пистолету особенно актуально. (А.Ф.)
Читать
Космическая гонка: о феномене «Ковбоя Бибопа»
ПРОКАТ
«Камон Камон»
В «Камон Камон» Хоакин Феникс
играет дядюшку чудесного ребенка, с которым непросто общаться. Кудрявый ангел спрашивает в лоб, отвечает невпопад, придумывает про себя небылицы, нуждается в заботе, внимании и ласке. Дядюшка подстраивает свою взрослую жизнь и включает в нее мальчика, учит его тому, что умеет и знает сам. Он становится лучше и чище через общение с ребенком: в уставшем дяде как будто открываются новые грани и вновь пробуждается жизнь. «Камон Камон» — уютное, домашнее, по-настоящему доброе кино, которое встречается не так часто, как хотелось бы. Зато каждый такой фильм, как и человек, продолжается — в детях, воспоминаниях, свидетельствах. Мы — вечны. (С.Е.)
Читать
И не надо бла-бла-бла: обзор фильма «Камон Камон»
обсуждение >>