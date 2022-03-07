Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

В феврале закончился второй сезон «Истребителя демонов» — подростковой франшизы, включающей убер-популярную мангу, такой же сериал и фильм «Поезд «Бесконечный», ставший самым кассовым японским мультфильмом в истории. Познакомиться с феноменом из Страны восходящего солнца можно на Crunchyroll (или Wakanim), а если вы уже все посмотрели и скучаете по борьбе людей и демонов, то мы подготовили шесть альтернатив. Не все из них новинки, а несколько даже не аниме, как обычно бывает в подобных списках. Дворовую классику вроде «Наруто», «Блича» и «Магической битвы» тоже оставили за скобками.
«Город чудищ» (1987)
Классик брутального городского (но не только) фэнтези, Ёсиаки Кавадзири
оказался среди тех, кто со второй попытки прорубил для аниме окно в Америку. Исполинские роботы, первые хиты Хаяо Миядзаки
и «Акира
» — среди них красочные ночные кошмары Кавадзири ничуть не затерялись (и даже впечатлили сестер Вачовски
настолько, чтобы позвать режиссера в «Аниматрицу
»). «Город чудищ» — его дебют, снятый на культовой студии Madhouse
(«Паразит
», «Кайдзи
», «Паприка
»). Перемирие между людьми и демонами из параллельного мира под угрозой, только дуэт из противоборствующих лагерей способен спасти баланс. Он — человек, она — демонесса, между ними — орава монстров, маскулинные страхи и всепобеждающая сила любви.
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Подкаст о «Городе чудищ»
«Хеллбой» (2004, 2008, 2019)
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Вообще «Хеллбой» — детище Майка Миньолы
, но многие равнодушные к комиксам зрители узнали о нем из адаптации мексиканского визионера Гильермо Дель Торо
. История черта из Преисподней, которого совсем маленьким нашли американские военные в начале XX века, — зубодробительная экскурсия по мифам и поверьям народов мира. В версии Дель Торо с Роном Перлманом
в бой идут фaшисты-оккультисты и озлобившиеся эльфы, в менее удачной попытке Нила Маршалла
с Дэвидом Харбором
на экране разворачивается старое доброе Средневековье, заявляющее права на день сегодняшний. Есть еще и мультфильмы
, которые, впрочем, даже вкупе с игровыми экранизациями не покрывают все наследие Миньолы, одного из наиболее самобытных художников комикса.
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Злой как черт: история Хеллбоя
«Невероятные приключения ДжоДжо» (2012 — наст.время)
Как бы красочно и эффектно ни выглядели поединки в «Истребителе демонов», с могучими многоходовочками Джостаров им не сравниться. История нескольких поколений семейства, что бьется со злом разной степени древности — в формате вампиров ли, или тысячелетних воинов — берет старт в XIX веке. Эпопея Хирохико Араки
настолько меняется от сезона к сезону и от ДжоДжо к ДжоДжо, что может служить тайтлом «на все случаи жизни», а его вторая и более обширная экранизация (первая вышла в 90-е
) начинается как раз с тех же па, что и многие сёнэны. ДНК первой арки — рыцарская мифология и эстетика Брэма Стокера, тени трагедий XX века и всемогущая техника дыхания (Хамон), доводящая до пиковых значений все вдохи и выдохи боевых искусств. Вкупе с гротескными персонажами и по-хорошему безумным сюжетом «ДжоДжо» способен мотивировать куда больше, чем твердолобая святость Тандзиро, который все понимает, только сказать (почти) ничего не может.
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Подними красный фонарь: обзор второго сезона «Истребителя демонов»
«Ванпанчмен» (2015-2019)
Сайтама — невозмутимый 25-летний юноша, когда-то предпочевший стезю (супер)героя фрустрирующей офисной работе. Несколько лет он упорно тренировался (аж до выпадения волос), чтобы стать очень сильным — и теперь побеждает любого неприятеля с одного удара. Так как на город Z регулярно нападают монстры — полезный навык; только Сайтама быстро устает от собственной непобедимости. «Ванпанчмен» — хит второй половины 2010-х, иронизирующий над клише супергероики и подростковых сюжетов (сёнэн). Здесь есть и изнурительные тренировки, превратившие Сайтаму в самого сильного человека на планете, и широкий ассортимент людской тяги к могуществу (от качалки и единоборств до кибернетических усилений), и геройская ассоциация-корпорация, превратившая каждого борца за справедливость в бренд, и бесконечные полчища монстров, стремящихся напомнить человечеству его место (многие так или иначе — порождения плохой экологии). Первый сезон создала уже упомянутая студия Madhouse, делавшая ставку на динамичную анимацию и зрелищность боев. Второй — J.C.Staff
(«Кошачий суп
», «Кулинарные поединки
»), сфокусировавшийся на душевных метаниях героев и их соперников, которые нередко выбирают путь зла для достижения цели.
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Подкаст о «Паприке» — шедевре Сатоси Кона на студии Madhouse
«Охотники на троллей» (2016-2018)
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Первая глава фэнтези-триптиха Гильермо Дель Торо (опять!) «Истории Аркадии» — о магии, поджидающей в маленьком американском городке. 15-летний Джим Лейк (Антон Ельчин
) находит магический амулет, который превращает его в Охотника на троллей — рыцаря, готового дать отпор любым монстрам. Вместе со школьным закадыкой Тоби и первой любовью Клэр он не только защищает малую родину, но и открывает удивительный мир, где живут и добрые тролли тоже. Проект Дель Торо — квинтэссенция подросткового фэнтези, аналога японского сёнэна, вдобавок «Охотник на троллей» — часть большой вселенной, куда входит комедийный сай-фай «Трое с небес
» и еще более фэнтезийные «Волшебники
», а финал всей саги приходится на полнометражное «Восстание титанов
». В общем, хватит не на один вечер.
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Антон тут рядом: обзор финала «Охотников на троллей»
«Красный Марс» (2021)
Вампирский побратим «Истребителя демонов», чьи события тоже разворачиваются в эпоху Тайсё, накануне Первой мировой, а одна из ключевых сцен — в той же Ёсиваре, квартале красных фонарей. 1923 год, в Токио обнаруживают кровососов, которых становится все больше. Полковник Ёсинобу Маэда направлен в столицу, чтобы разобраться с нежитью, однако это только начало борьбы за душу Японии, раздираемую имперскими амбициями. «Красный Марс» родился на театральных подмостках — и по части звонкого пафоса даст фору многим подростковым сюжетам. Вместе с тем аниме Signal.MD
(«Платиновый предел
», второй сезон «Фури-кури
») мастерски срежиссировано и работает как радио-спектакль, а исторический отрезок позволяет выдать высокую концентрацию поломанных судеб. Впрочем, герои еще не догадываются, какие события ожидают их на горизонте.
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Вампир и Родина едины: обзор аниме «Красный Марс»
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