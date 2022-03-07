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Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

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7 марта 2022

В феврале закончился второй сезон «Истребителя демонов» — подростковой франшизы, включающей убер-популярную мангу, такой же сериал и фильм «Поезд «Бесконечный», ставший самым кассовым японским мультфильмом в истории. Познакомиться с феноменом из Страны восходящего солнца можно на Crunchyroll (или Wakanim), а если вы уже все посмотрели и скучаете по борьбе людей и демонов, то мы подготовили шесть альтернатив. Не все из них новинки, а несколько даже не аниме, как обычно бывает в подобных списках. Дворовую классику вроде «Наруто», «Блича» и «Магической битвы» тоже оставили за скобками.


«Город чудищ» (1987)

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Классик брутального городского (но не только) фэнтези, Ёсиаки Кавадзири оказался среди тех, кто со второй попытки прорубил для аниме окно в Америку. Исполинские роботы, первые хиты Хаяо Миядзаки и «Акира» — среди них красочные ночные кошмары Кавадзири ничуть не затерялись (и даже впечатлили сестер Вачовски настолько, чтобы позвать режиссера в «Аниматрицу»). «Город чудищ» — его дебют, снятый на культовой студии MadhouseПаразит», «Кайдзи», «Паприка»). Перемирие между людьми и демонами из параллельного мира под угрозой, только дуэт из противоборствующих лагерей способен спасти баланс. Он — человек, она — демонесса, между ними — орава монстров, маскулинные страхи и всепобеждающая сила любви.

Слушать Подкаст о «Городе чудищ»

«Хеллбой» (2004, 2008, 2019)
▶ Смотреть онлайн

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Вообще «Хеллбой» — детище Майка Миньолы, но многие равнодушные к комиксам зрители узнали о нем из адаптации мексиканского визионера Гильермо Дель Торо. История черта из Преисподней, которого совсем маленьким нашли американские военные в начале XX века, — зубодробительная экскурсия по мифам и поверьям народов мира. В версии Дель Торо с Роном Перлманом в бой идут фaшисты-оккультисты и озлобившиеся эльфы, в менее удачной попытке Нила Маршалла с Дэвидом Харбором на экране разворачивается старое доброе Средневековье, заявляющее права на день сегодняшний. Есть еще и мультфильмы, которые, впрочем, даже вкупе с игровыми экранизациями не покрывают все наследие Миньолы, одного из наиболее самобытных художников комикса.

Читать Злой как черт: история Хеллбоя

«Невероятные приключения ДжоДжо» (2012 — наст.время)

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Как бы красочно и эффектно ни выглядели поединки в «Истребителе демонов», с могучими многоходовочками Джостаров им не сравниться. История нескольких поколений семейства, что бьется со злом разной степени древности — в формате вампиров ли, или тысячелетних воинов — берет старт в XIX веке. Эпопея Хирохико Араки настолько меняется от сезона к сезону и от ДжоДжо к ДжоДжо, что может служить тайтлом «на все случаи жизни», а его вторая и более обширная экранизация (первая вышла в 90-е) начинается как раз с тех же па, что и многие сёнэны. ДНК первой арки — рыцарская мифология и эстетика Брэма Стокера, тени трагедий XX века и всемогущая техника дыхания (Хамон), доводящая до пиковых значений все вдохи и выдохи боевых искусств. Вкупе с гротескными персонажами и по-хорошему безумным сюжетом «ДжоДжо» способен мотивировать куда больше, чем твердолобая святость Тандзиро, который все понимает, только сказать (почти) ничего не может.

Читать Подними красный фонарь: обзор второго сезона «Истребителя демонов»

«Ванпанчмен» (2015-2019)

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Сайтама — невозмутимый 25-летний юноша, когда-то предпочевший стезю (супер)героя фрустрирующей офисной работе. Несколько лет он упорно тренировался (аж до выпадения волос), чтобы стать очень сильным — и теперь побеждает любого неприятеля с одного удара. Так как на город Z регулярно нападают монстры — полезный навык; только Сайтама быстро устает от собственной непобедимости. «Ванпанчмен» — хит второй половины 2010-х, иронизирующий над клише супергероики и подростковых сюжетов (сёнэн). Здесь есть и изнурительные тренировки, превратившие Сайтаму в самого сильного человека на планете, и широкий ассортимент людской тяги к могуществу (от качалки и единоборств до кибернетических усилений), и геройская ассоциация-корпорация, превратившая каждого борца за справедливость в бренд, и бесконечные полчища монстров, стремящихся напомнить человечеству его место (многие так или иначе — порождения плохой экологии). Первый сезон создала уже упомянутая студия Madhouse, делавшая ставку на динамичную анимацию и зрелищность боев. Второй — J.C.StaffКошачий суп», «Кулинарные поединки»), сфокусировавшийся на душевных метаниях героев и их соперников, которые нередко выбирают путь зла для достижения цели.

Слушать Подкаст о «Паприке» — шедевре Сатоси Кона на студии Madhouse

«Охотники на троллей» (2016-2018)
▶ Смотреть онлайн

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Первая глава фэнтези-триптиха Гильермо Дель Торо (опять!) «Истории Аркадии» — о магии, поджидающей в маленьком американском городке. 15-летний Джим Лейк (Антон Ельчин) находит магический амулет, который превращает его в Охотника на троллей — рыцаря, готового дать отпор любым монстрам. Вместе со школьным закадыкой Тоби и первой любовью Клэр он не только защищает малую родину, но и открывает удивительный мир, где живут и добрые тролли тоже. Проект Дель Торо — квинтэссенция подросткового фэнтези, аналога японского сёнэна, вдобавок «Охотник на троллей» — часть большой вселенной, куда входит комедийный сай-фай «Трое с небес» и еще более фэнтезийные «Волшебники», а финал всей саги приходится на полнометражное «Восстание титанов». В общем, хватит не на один вечер.

Читать Антон тут рядом: обзор финала «Охотников на троллей»

«Красный Марс» (2021)

Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»

Вампирский побратим «Истребителя демонов», чьи события тоже разворачиваются в эпоху Тайсё, накануне Первой мировой, а одна из ключевых сцен — в той же Ёсиваре, квартале красных фонарей. 1923 год, в Токио обнаруживают кровососов, которых становится все больше. Полковник Ёсинобу Маэда направлен в столицу, чтобы разобраться с нежитью, однако это только начало борьбы за душу Японии, раздираемую имперскими амбициями. «Красный Марс» родился на театральных подмостках — и по части звонкого пафоса даст фору многим подростковым сюжетам. Вместе с тем аниме Signal.MDПлатиновый предел», второй сезон «Фури-кури») мастерски срежиссировано и работает как радио-спектакль, а исторический отрезок позволяет выдать высокую концентрацию поломанных судеб. Впрочем, герои еще не догадываются, какие события ожидают их на горизонте.

Читать Вампир и Родина едины: обзор аниме «Красный Марс»

Алексей Филиппов
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J.C. StaffMadhouseSignal.MDАлексей ФилипповАнимацияаниме
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Лана ВачовскиЛилли ВачовскиГильермо Дель ТороАнтон ЕльчинЁсиаки КавадзириНил МаршаллМайк МиньолаХаяо МиядзакиРон ПерлманДэвид Харбор
фильмы
АкираАниматрицаБличВанпанчменВанпанчмен: Путь становления герояГород чудищИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"КайдзиКлинок, рассекающий демоновКошачий супКрасный МарсКулинарные поединкиМагическая битваНарутоНевероятные приключения ДжоДжоНевероятные приключения ДжоДжоНевероятные приключения ДжоДжоОхотники на троллейОхотники на троллей: Восстание титановПаприкаПаразит: Учение о жизниПлатиновый исходФури-КуриХеллбойХеллбой II: Золотая армияХеллбой: Герой из пекла

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Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов» фотографии
Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов» фотографии
Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов» фотографии
Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов» фотографии
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