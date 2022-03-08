У справедливости женское лицо: героини в фильмах Ридли Скотта

8 марта — День женской солидарности в борьбе за равные права. По такому случаю публикуем материал о героинях в фильмах Ридли Скотта — живого классика, чьи работы не раз меняли историю кинематографа. В конце прошлого года вышло сразу две его новые картины — «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи», где режиссер берет за основу точку зрения героинь. Рида Ажигулова рассказывает о монументальной репрезентации женщин в фильмах Скотта.
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СПАСАЕТ
В современном кино немало сильных героинь, хотя многие из них до сих пор представляют собой набор клише. Или вовсе оказываются Мэри Сью
— персонажами, чьи способности, достоинства и/или везение умышленно гипертрофированы автором. В фильмах Ридли Скотта
все иначе: его героиням не просто повезло родиться «сильными». Они переживают сильнейшие эмоциональные потрясения, оказываются на самом дне, но собирали себя по кусочкам, чтобы стать великими. Таков секрет по-настоящему сильной героини.
Джордан О’Нил: «Солдат Джейн» (1997)
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Сенат упрекает ВМС США в дискриминации женщин, после чего в морской флот зачисляют лейтенантом олимпийскую чемпионку Джордан О’Нил (Деми Мур
). Ее подвергают мучительным испытаниям, но благодаря выдержке и силе воли, девушка не сгибается под давлением. В итоге Джордан О’Нил отправляется на Средиземное море, чтобы найти спутник с оружейным плутонием, и доказать: женщины имеют право сражаться в горячих точках.
Кларисса Старлинг: «Ганнибал» (2001)
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Специальный агент ФБР Кларисса Старлинг (Джулианна Мур
) входит в книгу рекордов Гиннесса как женщина, по долгу службы убившая больше всего людей. За это ее преследуют и критикуют СМИ. Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс
), который бежал 10 лет назад из психиатрической лечебницы, отправляет письмо Кларисе, чтобы сыграть с ней в интеллектуальную дуэль: сможет ли агент поймать убийцу-каннибала.
Джордан О’Нил и Клариссу Старлинг объединяет то, что они принимают зачастую рискованные решения и сопротивляются неблагоприятным обстоятельствам. Джордан рвется в бой, хотя ее упорно и целенаправленно унижают; Клариссу отправляют на запутанное задание по поимке маньяка. Однако обе героини идут против системы и общепринятых правил, спасают людей, которые раньше были врагами, страну и отдельно взятых личностей при помощи силы воли, навыков и интеллекта. Так Джордан и Кларисса доказывают, что могут не только нести на плечах непомерную ношу, но и, в конце концов, выйти победительницами.
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ОБМАНЫВАЕТ
Женщины в кино не обязательно должны быть добрыми и безгрешными. Порой за антигероиней наблюдать гораздо интереснее — ведь они готовы на все, чтобы добиться своего. А как иначе выжить в мире, в котором мужчины, наделенные властью, силой и деньгами, доминируют практически во всех сферах? Героини лишь восстанавливают баланс и открывают глаза другим женщинам на несовершенство мира.
Анжела Валлер: «Великолепная афера» (2003)
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Рой Валлер (Николас Кейдж
) — мошенник, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством. Однажды он узнает, что у него есть 14-летняя дочь от предыдущего брака — Анжела (Элисон Ломан
). Та нарушает привычный уклад отца, а потом и вовсе решает работать с ним в тандеме. Рядом с дочерью Роя не беспокоят навязчивые идеи и фобии. Когда они решают ограбить миллионера, все начинает идти не по плану. Позже оказывается, что у героя никогда не было дочери. И все это — великолепная афера.
Патриция Реджани: «Дом Гуччи» (2021)
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Молодая обаятельная Патриция Реджани (Леди Гага
) работает в скромном офисе отцовской фирмы. Все меняется, когда она встречает наследника легендарного дизайнерского дома Гуччи — Маурицио (Адам Драйвер
). Молодые люди влюбляются и женятся, хотя патриарх Родольфо Гуччи (Джереми Айронс
) против их отношений. Патриция всеми силами пытается помирить членов семьи, но видит, что это бесполезно: их больше волнуют деньги, бизнес и дорогие виллы. Маурицио неумело руководит империей отца, ввергая компанию в долги, а момент, когда Патриция делает ход конем — и обманом делает Маурицио владельцем 100% акций Gucci, — становится началом конца.
Анжелу и Патрицию тоже пытаются переиграть несправедливый мир, но не силой, а хитростью. Чтобы восстановить баланс сил между мужчинами и женщинами, они вынуждены пройти путь от милых наивных девушек до жестких властолюбивых женщин, которые добиваются успеха любой ценой, не задумываясь о последствиях. Ослепленные чувством превосходства героини не замечают фатальных ошибок, за которыми последует неизбежная расплата.
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕГАЕТ
Сильная женщина не обязана любой ценой защищать семью и родину или добиваться власти. Бегство от абьюзера и отстаивание личных границ также заслуживают уважения, а то и восхищения.
Тельма и Луиза: «Тельма и Луиза» (1991)
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Подруги Тельма (Джина Дэвис
) и Луиза (Сьюзен Сарандон
) хотят устроить себе небольшой отпуск, но все выходит из-под контроля. Абьюзивный мир не отпускает их, словно Матрица, которая не дает отойти от прописанных ролей: дома (Тельма) и на работе (Луиза). Судьба героинь предрешена с самого начала: в завязке фильма Луиза убивает насильника, который пристает к Тельме. Это запускает вереницу роковых событий: девушки бегут в Мексику, но по дороге их обворовывают; пару ищет полиция, устраивая постоянные засады. В конце концов, беглянки оказываются перед выбором: жить рабынями или умереть свободными.
Фильм «Тельма и Луиза» стал культовыми, а актрисы Сарандон и Дэвис много раз говорили, что Ридли Скотт дал старт их карьерам. «Это было ошеломляюще. Это было повсеместно. Мы были на обложке журнала TIME пять секунд!
» — вспоминает
Дэвис. Актрисы получили премии Национального совета кинокритиков США и номинации на «Оскар» с «Золотым Глобусом». «Тельма и Луиза» навсегда изменили представление о женщинах в кино, чему сам Ридли Скотт был безумно рад: «Я наслаждался шумихой. Впервые меня хвалили не за визуал, а за сильных героинь и сценарий. Это один из лучших и любимых моих фильмов
».
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ МАТЬ
Долгое время считалось, что главное предназначение женщины — рождение ребенка. Даже сейчас общество не готово принять, что далеко не каждая хочет терять время, здоровье и порой красоту во имя негарантированного счастья под названием «материнство».
Эллен Рипли: «Чужой» (1979)
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Эллен Рипли (Сигурни Уивер
) — уорент-офицер космического корабля «Ностромо», которые перехватил сигнал СОС с загадочного планетоида. Три члена экипажа отправляются на разведку и вместо выживших находят яйца неизвестного происхождения. Из одного выскакивает загадочная тварь, которая присасывается к лицу офицера по безопасности (!). Позже из его тела вылупится ксеноморф — непобедимый космический хищник с кислотной кровью. Именно Эллен Рипли сразится один на один с Чужим, чтобы выжить (и ради кота Джонси).
Рейчел: «Бегущий по лезвию» (1982)
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2019 год. Вместо людей на тяжелые работы в отдаленных уголках Галактики отправляют разумных роботов — репликантов. Детектив Рик Декард (Харрисон Форд
) в мрачном футуристическом Лос-Анджелесе ищет сбежавших андроидов, которые больше не хотят быть рабами. Во время расследования Декард встречает Рэйчел (Шон Янг
), репликантку экспериментальной модели, у которой есть эмоции и воспоминания. Между ними вспыхивают чувства, хоть это и противоречит принципам Декарда и правилам общества будущего.
В основе «Чужого» — размышление о «культуре изнасилования
», а сам ксеноморф — не только детище дизайнерского гения Ханса Руди Гигера
, но и воплощение мужских страхов перед родами и оральным принуждением. История Рейчел становится фундаментом «Бегущего по лезвию 2049
» Дени Вильнева
, где Ридли Скотт выступит только исполнительным продюсером. В сиквеле Рейчел отличалась от остальных репликантов еще и тем, что могла иметь детей. Именно это запустило цепь событий, которые мы видим в фильме 2017 года
.
Эллен и Рейчел — героини вне гендерных понятий. Они — безэмоциональные профессионалки, которые не говорят о личном. Их объединяет то, что они пожертвовали (сознательно или нет) материнскими инстинктами и действуют согласно «мужскому» своду правил. Когда в критической ситуации это не срабатывает, в обеих просыпается нечто, имитирующее материнский инстинкт. Рипли вступает в схватку с ксеноморфом, защищая кота на космическом корабле, где никто не услышит ее крика. Рейчел вообще совершает революцию: создает семью с Декардом и становится матерью — вопреки системе.
Читать и играть
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ РОЖАЕТ (И СТАВИТ ВСЕ ПОД УГРОЗУ)
Ридли Скотт нередко берет одну идею или концепцию и исследует ее с разных сторон. Если в фильмах «Чужой» и «Бегущий по лезвию» он размышляет о преодолении бесплодия и обретении материнского инстинкта, то в более поздних фильмах — рассуждает о материнстве как о событии, меняющее ход истории.
Маргарита де Карруж: «Последняя дуэль» (2021)
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Маргарита де Карруж (Джоди Комер
) несчастна в браке. Ее муж Жан (Мэтт Дэймон
) ведом уязвленным эго: женился по расчету, мечтает о подвигах, владениях и наследнике. Проблемы с зачатием лишь осложняют отношения супругов. Позже Маргариту насилует Жак Ле Гри (Адам Драйвер
), и она беременеет. Жан обращается в суд, но, так как во Франции XIV века никто не верит, что жена может забеременеть не от мужа, вызывает насильника на поединок. Жизнь и честь Маргариты, как и право ребенка на будущее и титул, зависят от дуэли двух мужчин.
Йохевед: «Исход: Цари и Боги» (2014)
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«Исход» — экранизация библейского сюжета о Моисее (Кристиан Бейл
), который освободил евреев от рабства в Египте. Йохевед спасла сына в год, когда фараон вырезал всех еврейских первенцев. Позже юноша станет пророком и сыграет ключевую роль в освобождении своего народа, поставив под угрозу существование Египта.
У Маргариты и Йохевед (остается за кадром) одинаково незавидная судьба. Они живут в обществе, требующем от них только одного: родить наследника. Маргарита тщетно пытается забеременеть, но ребенок в чреве приносит лишь больше проблем (никто не верит, что она жертва изнасилования). Йохевед же рожает на свой страх и риск, надеясь, что Моисей не станет жертвой фараоновой резни. Для обеих женщин их дети не только чудо, но и проклятие: ведь они несут угрозу их семьям и всему народу. В конце концов, сам факт рождения становится поворотным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почему же именно женщины являются движущей силой многих фильмов сэра Ридли Скотта? Ответ дает
сам режиссер:
«Во время работы над героинями на меня сильно влияют воспоминания о матери. Элизабет Скотт была строгой и напористой женщиной, которая выступала главой семьи. Ее сильный характер повлиял на то, как были изображены женские персонажи в моей фильмографии
».
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Ридли Скотт раз за разом поднимает темы, которые задевают за живое: изнасилование и бесплодие, женские месть, ложь и жестокость. Его работы часто встречают критику как со стороны феминисток, так и консервативной публики, а также терпят убытки в прокате. Несмотря на то, что большинство героинь в фильмах Скотта придуманы сценаристами-мужчинами, его фильмография наглядно демонстрирует, насколько женская роль в истории важна (а феминизм — не мода, а то, что шло с человечеством рука об руку с момента зарождения). Для всех, кому близка идея женской эмансипации, работы Ридли Скотта — неотъемлемая часть движения. Ведь его женские образы — глубоко проработанные, воссозданные практически с нуля героини, чья роль может сдвинуть земную твердь со своей оси.
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