«Обоюдное согласие»: смотрим, обсуждаем

14 апреля
в московском киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ заключительных серий сериала «Обоюдное согласие
» Валерии Гай Германики
. После просмотра состоится обсуждение с создателями проекта и представителями центра «Сестры».
Авторы «Обоюдного согласия» поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. Одно из главных направлений сериала — обратить внимание на грань между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия.
Кино-Театр.Ру
и онлайн-кинотеатр KION
начинают розыгрыш билетов на этот показ! Для участия присылайте письмо с темой «Обоюдное согласие»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 13 апреля и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО
.
Ждём ваши письма, удачи!
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