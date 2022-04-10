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«Обоюдное согласие»: смотрим, обсуждаем

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10 апреля 2022
14 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ заключительных серий сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. После просмотра состоится обсуждение с создателями проекта и представителями центра «Сестры».

Авторы «Обоюдного согласия» поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. Одно из главных направлений сериала — обратить внимание на грань между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия.

«Обоюдное согласие»: смотрим, обсуждаем

Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр KION начинают розыгрыш билетов на этот показ! Для участия присылайте письмо с темой «Обоюдное согласие» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 13 апреля и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО.

Ждём ваши письма, удачи!

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