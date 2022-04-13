Красное пламя кошмара: 6 новых и необычных фильмов, которые сняли в Канаде

В цифровом прокате — «Пожары», последний канадский фильм Дени Вильнева. Затем он попробовал силы в Голливуде — и с тех пор только наращивал масштабы (в прошлом году его «Дюна» отгремела в мировом прокате — и угрожает вскоре вернуться со второй частью). Вдобавок ходят слухи, что на Каннском кинофестивале новую работу представит живой классик Дэвид Кроненберг, великий и ужасный. В авторемейке «Преступлений будущего» (1970) играют Кристен Стюарт, Леа Сейду и Вигго Мортенсен.
Казалось бы, Канада — известная кузница кадров, но соседство с США и Олимпом Голливуда играет с ней злую шутку. Представления об этой кинематографии сегодня преимущественно ограничены творчеством Кроненберга, Вильнева, Долана, Натали, Мэддина и покойного Марка-Валле).
Это совершенно не повод расстраиваться, наоборот — возможность присмотреться к режиссерам из страны кленового листа. Рассказываем о шести фильмах, которые способны вас удивить, напугать или заворожить.
Если вам окажется мало этих имен и названий, то на сайте Дня канадского кино есть интересный список из 150 картин.
«ХХ век» / The 20th Century (2019), реж. Мэттью Ранкин
▶ Смотреть онлайн
Фантасмагорическая история про реального премьер-министра Канады Уильяма Лайона Макензи Кинга (Дэн Бирн
), который в конце XIX века только собирается бороться за высокий пост. Впереди его ждут серьезные испытания: борьба за сердце девушки, которую увидела во сне его мать и назначила суженной, испытания для кандидатов в премьер-министры (довольно идиотские), участие Канады в британо-бурской войне, конфронтация милитаристской англоязычной части Канады с франкоговорящей миролюбивой.
«Двадцатый век» – дебют Мэттью Ранкина – довольно изобретательно излагает факты из истории Канады, но в формате синефильской сюрреалистичной комедии, где смешивается стилистика Гая Мэддина
с его любовью к эстетике немого кино и зараженные линчевским гротеском комедии 1930-х, картонные декорации и абсурдистский юмор. Все здесь – вымысел, но и все здесь правда: от разделенной Канады до имен многих политиков и участия страны в войне с бурами; вместе с тем это история взросления, полнящаяся сексуальных намеков и гендерной игры (некоторых героинь играют мужчины, некоторых героев – женщины с усами). Настоящий праздник без границ.
Читать
Сохранить как: 10 фильмов 2020-го, которые вы могли пропустить
«Кошмары» / Come true (2020), реж. Энтони Скотт Бернс
▶ Смотреть онлайн
18-летняя Сара Данн (Джулия Сара Стоун
) испытывает проблемы со сном и матерью, поэтому дремлет на уроках и в туалетной кабинке. Бессонница выводит ее на сомнологов, которые проводят загадочный эксперимент: как выясняется, — наблюдают чужие сны при помощи специальных приборов. Сара соглашается стать подопытной.
Сравнивать всего лишь второй полный метр канадца Энтони Скотта Бернса
со сновидением, живописью Бёклина
или фильмами Линча
и Кроненберга
— слишком простой путь, хотя ориентиры
будут не лишними. Помимо тревожно-размытой атмосферы «Кошмары» подкупают нездешним визуалом, который предлагает не только фильмы и сон, но саму жизнь и личность воспринимать как затертое изображение в кассете. И названные ассоциации — всего лишь фрагменты прошлых записей, которые проглядывают из-под парализующего, но неописуемого ужаса.
Слушать
«Тупо мерзкие»: подкаст о «Кошмарах» и других заметных хоррорах последних лет
«В чужой шкуре» / Possessor (2020), реж. Брэндон Кроненберг
▶ Смотреть онлайн
В будущем процветает индустрия заказных убийств, не оставляющих следов. Специально обученные люди проникают в чужое сознание и совершают (само)убийство чужими руками. Тася (Андреа Райзборо
из «Мэнди
») — настоящая профи, но возвращение домой (во всех смыслах) дается ей все тяжелее. Новая миссия и вовсе со звездочкой: надо из головы Колина (Кристофер Эбботт
) убить его невесту Аву (Таппенс Мидлтон
) и ее властного отца Джона (Шон Бин
).
Второй полный метр Брэндона Кроненберга — сына короля боди-хоррора — продолжает генеральную линию отца, но в мутировавшем, довольно самобытном изводе. Бюджетные концепты, из которых Кристофер Нолан
возвел «Начало
» и отчасти «Довод
», здесь скукоживаются до человеческих размеров и наряжаются в суровый неон ценителей старины (см. Панос Косматос
). «В чужой шкуре» — одновременно история о страхах, действующих зачастую поперек сознания, игре разума, которой подвержены возлюбленные и начальство с подчиненными, а также мета-высказывание о дуэли автора и его персонажей. Как Колин сопротивляется засевшей в его мозгу Тасе, так порой все маленькие люди — от клерков до персов — ведут партизанскую войну с высшими инстанциями.
Читать
Конкурс красоты человеческих внутренностей: портрет Дэвида Кроненберга
«Сент-Анн» / Ste. Anne (2021), реж. Рэйн Верметт
Рене (Рэйн Верметт) возвращается домой — запрятанную в лесах Сент-Анн, Манитоба, постройку, где время то ли остановилось, то ли спрессовалось в вечность. Ее дочь Афину давно воспитывают брат Модест с женой — Рене не было четыре года, и есть сомнения, призрак это, воспоминание, память ДНК или реальная встреча.
Дебют Рэйн Верметт зрел 14 месяцев при поддержке коренного населения Манитобы, и главный герой здесь, конечно, место: фильм начинается с неспешным фотообоев закатных небес, снятых то ли по мере усиления сумерек, то ли в разные дни, то ли сквозь эпохи. В повествование постоянно врываются прошлые жизни местечка: Хэллоуин с детьми в криповатых нарядах монахинь, семейное застолье, обсуждение фотоальбома или воспоминания о фамильной мечте купить дом именно в Сент-Анн. Иногда у кого-то за плечом появляется призрак бабушки, мамы или отца — хотя неясно: вдруг это отражение гостя в кухонном шкафчике? Фильм Верметт одновременно напоминает сумеречную зону — то есть фантомы, возникающие в памяти и взоре на закате, — и гениальный комикс «Здесь
» Ричарда МакГуайра
, где так же коллажно и симультанно (единовременно) показана история одного местечка на протяжении веков, тысячелетий, эпох. От коренных американцев до детей из будущего, пришедших на футуристическую экскурсию, чтобы узнать, что же такое дом.
Читать
От Алконоста до вампиров и порно: «Сент-Анн» показывали в Берлине, а вот что еще там было
«Ускорение» / Quickening (2021)
, реж. Хайя Васим
[/b]
Шейла (Аруж Азим
) живет в канадском пригороде вместе с родителями — выходцами из Пакистана (настоянии родители Аруж). Мама стремится контролировать дочь-подростка, папа испытывает трудности на работе, но стоически скрывает это от родных. У Шейлы тоже турбулентный период: желание открытого разговора с родителями, первая влюбленность, дистанция со сверстниками — особенно белыми, — а также проблемы в танцевальном кружке. В танце нужно выразить свое внутреннее состояние, но как это сделать, когда родные приучили обо всем молчать?
Дебют Хайи Васим (родилась в Пакистане, выросла в Швейцарии, киношколу закончила в Торонто) выразительно синтезирует опыт молодой женщины, воспитанной в дихотомии культуры Среднего Востока и социального ландшафта Канады. Это тактильное и тактичное кино, подмечающее не только (в том числе танцевальную) пластику отчуждения, но и как его формирует (или перенимает) пространство. В пасторальных сценах Лейла редко появляется в кадре целиком (линия горизонта отсекает глаза), дóма — высокие потолки пустеющих в честь переезда комнат подчеркивают ее одиночество, а зеркала и другие отражающие поверхности разрезают девушку на части, как и происходит с ее попытками совместить разные плоскости жизни. И все же переезд — это возможность все собрать и расставить по новой, в том числе — выкинуть все зажимы.
Читать
Все, что вы хотели знать о школе, но боялись спросить: мы выбрали 10 отличных шоу о подростках
«Кровавая зависимость» / Kicking blood
(2021), реж. Блейн Турье
[/b]
Вампирица Анна (Аланна Бэйл
) чертовски устала от вечной жизни: череды однотипных жертв и одиночества в кровавой игре. Ее близкая подруга-библиотекарша Берниз (Розмари Дансмор
) смертельно больна, но не сдается и хочет дожить все до капли. Переворотным моментом для Анны может стать встреча с Робби (Люк Билык
), чья жизнь ушла под откос из-за алкогольной зависимости.
Блейн Турье — канадский хоррор-сатирик темного толка: неспешный темп и концентрация страданий его нового фильма производит впечатление скорее тяжелого похмелья, нежели насмешки над новой аристократией духа, выведенной здесь в виде спесивых хипстеров-кровососов. Анна и ее соплеменники буквально ловят кайф от порций крови, а на сбережения жертв продолжают беззаботную жизнь, что девушке одинаково претит. Глядя на борьбу с зависимостью Робби, который еще вчера хотел свести счеты с жизнью, она решает тоже сопротивляться видовой (или классовой) привилегии — как болезни, которая выпивает все человеческое. «Кровавая зависимость» напоминает героиновую драму, где вместо запрещенных веществ фигурирует человеческая кровь, именно этим и сбивая с толку: есть ли разница в масштабах страдания, если сравнивать человеческую и бессмертную жизнь?
Читать
Вампир и Родина едины: «Красный Марс» — эстетский сериал о вампира
обсуждение >>