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Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

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16 апреля 2022

По случаю премьеры «Подельников» Евгения Григорьева, где Юра Борисов с винтовкой биатлониста противостоит Павлу Деревянко в шапке-ушанке в борьбе за совесть малой родины, вспомнили еще несколько фильмов о преодолении безнадеги. Маленькие населенные пункты везде похожи — и отражают глобальные процессы, которые могут закончиться трагедией или новым началом. Среди пяти фильмов есть и оптимистичные сценарии, и не очень.


«Змеиный источник» (1997)
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Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

Полнометражный дебют Николая Лебедева — густой (и густонаселенный) фильм ужасов в уездном городе N, куда за любовью (и практикой) приезжает студентка биологического факультета Дина (первая роль Екатерины Гусевой). Удачная, на первый взгляд, партия — врач-возлюбленный (Сергей Маховиков), уроки в школе — чуть не затягивает Дину в трясину безнадеги: юных девушек кто-то по ночам убивает с особой жестокостью, а всю округу держит в кулаке директриса Тамара Георгиевна (Ольга Остроумова). Ключом к природе насилия над телом и духом человека оказывается школа, где с юных лет учат надзирать и наказывать, лебезить и копировать повадки начальства. Вместо спойлеров отметим второстепенные роли Евгения Миронова и покойного Дмитрия Марьянова.

Слушать Подкаст о хоррорах Николая Лебедева

«Догвилль» (2003)
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Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

Оперативно ставший классикой фильм Ларса фон Триера, образец инженерной мысли, подсмотренной у Бертольда Брехта. Схематичные декорации города-паноптикума — все нарисовано мелом на асфальте — очищают разговор о насилии от отвлекающих факторов. Грейс (Николь Кидман) скрывается в Догвилле от отца-гангстера (Джеймс Каан) и поначалу вызывает у местных недоверие. День за днем она вписывается в рутину городка, но так и не становится своей: ее отзывчивость и доброта заставляет людей верить, что беглянка им должна. Триер рассказывает о том, что добродетель может развращать: как тех, к кому она направлена, так и носителей морального превосходства. Жестокая развязка компромитирует благие намерения, осуществляемые с немым требованием стать лучше. Этот путь с невидимыми границами каждый должен пройти самостоятельно.

Читать Принцип датский: почему мы любим Ларса фон Триера

«Белая лента» (2009)
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Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

1913 год, канун Первой мировой. В открыточной немецкой деревушке начинают происходить ужасные вещи: то доктор упадет с лошади, запнувшейся о натянутую леску, то пропадет сын барона. Мелкие пакости и травмоопасные выходки вызывают у местных жителей искреннее недоумение: ведь это законопослушные, рациональные и богобоязненные люди. Во всяком случае — так они себя видят. Черно-белый пасторальный кошмар о рождении духа жестокости из иллюзии благополучия получил главный приз Каннского кинофестиваля, укрепив позиции Михаэля Ханеке в статусе живого классика. В преддверии разговора о глобальном правом повороте, австриец обратился к истории вековой давности: одно из воскресных собраний в церкви совпадет с началом войны, поколение измордованных законом, баронским и нравственным, детей станет электоратом Адольфа Гитлера. Речь, впрочем, пока не о них, но о взрослых, которые изъясняются монологами-проповедями, лицемерно позволяют себе любые деяния под предлогом благочестия и всячески избегают любой ответственности. Белые ленты, которыми пастор (Бургхарт Клаусснер) метит своих несовершеннолетних детей в знак их первородной чистоты, станут петлей на шее страны, а сама практика сепарации по признаку «добродетельности» обнажит свою людоедскую сущность десятилетия спустя.

Читать О последнем фильме Ханеке «Хэппи-энд»

«Девушка возвращается одна ночью домой» (2014)

Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

Город в дорожной петле — пыльный иранский Бэд-сити, плотно сидящий на игле нефтяных вышек, как его жители — на отравляющей амброзии беззакония, нищеты, наркозависимости, американской культуры, молодости и крови. Араш (Араш Маранди) заботится об отце с героиновой зависимостью, а ночью идет на костюмированную вечеринку в образе графа Дракулы, надеясь немного заработать. Потерпев неудачу, он теряется в лабиринте города возможностей — и неожиданно встречает девушку в чадре (Шейла Ванд), которая оказывается вампирицей самой настоящей (а еще — поклонницей Джеймса Дина и грампластинок). Так, через встречу двух неприкаянных душ, человеческой и не очень, Ана Лили Амирпур излагает рецепт избавления от безнадеги, которая способна пропитать город до основания: от частной жизни до экономики всего региона. Иногда человеку нужен не человек, но повод — вырваться из круга обязательств, которые тянут последние соки.

Слушать Подкаст об Ане Лили Амирпур и женщинах в хорроре

«Подельники» (2021)

Малая родина: 5 фильмов о том, что не мы такие — жизнь такая

Биатлонист Петя (Юра Борисов) возвращается в родное село с супругой Настей (Елизавета Янковская) — везет показать ей ледяное сердце России, где пара надеется зачать ребенка. В одинокий автобус до места залетает птица, следом вваливается Витька-Людоед (Павел Деревянко), местное олицетворение животной силы и такой же беспощадности к тем, кто говорит поперек. Людоед — гарант стабильности, заговаривающий скот от хворей и мастерски ведущий охоту, только как человек — не очень. Местные привыкли покрывать «естественный ход вещей», даже убийство почти замолчали, только лед все же тронется — за счет идеализма приезжих вкупе с жаждой мести Сани (Ярослав Могильников), чьего отца и сгубил Витька. Игровой дебют Евгения Григорьева, документалиста и исследователя российских городов, через год после премьеры в Сочи обнажил клыки актуальности куда отчетливее, чем в эпоху уходящей стабильности. Мир «Подельников» — большая деревня, где физика сталкивается с лирикой, помыслы цивилизации — с законами выживания, а импотенция благих намерений — с витальностью жизни любой ценой. Хмурая фактура и множество личностных обстоятельств, кажется, полнее раскрылись бы в формате сериала; впрочем, и без многословия ясно: накопленные противоречия с кондачка не разрулишь. Идеалистам-спортсменам предстоит не один штрафной круг, чтобы достучаться, но масса «подельников» — не гора, а лавина: сменит направление, когда станет худо. Коллективная ответственность останется свежей — благодаря этой почти вечной мерзлоте.

«Подельники» в прокате с 14 апреля.


Алексей Филиппов
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Ана Лили АмирпурЮра БорисовБертольт БрехтЕвгений Григорьев (VI)Екатерина ГусеваПавел ДеревянкоДжеймс ДинДжеймс КаанНиколь КидманБургхард КлаусснерНиколай Лебедев (III)Дмитрий МарьяновСергей МаховиковЕвгений МироновОльга ОстроумоваЛарс фон ТриерМихаэль ХанекеЕлизавета Янковская
фильмы
Белая лентаДевушка возвращается одна ночью домойДогвилльЗмеиный источникПодельники

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