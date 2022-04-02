Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»

Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение, где под руководством деспотичного босса (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. Распутывая дела и выступая на страже Англии, изгои МИ6 получают второй шанс. Ироничный шпионский триллер основан на романе британского писателя Мика Херрона. В кадре компанию Олдману и Лаудену составили Кристин Скотт Томас, Оливия Кук и Джонатан Прайс.
Главные герои Слава и Женя (Владимир Вдовиченков и Кирилл Кяро) дружат с самого детства, а сейчас вместе занимаются незаконным сбытом янтаря и мечтают разбогатеть. Упустив реальный шанс в 90-е, они снова получили возможность «подняться»: для этого необходимо реализовать большую партию контрабандного солнечного камня. Искушение большими деньгами поставит под вопрос старую дружбу двух мужчин.
В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей (Кирилл Кяро) завершил свою миссию по перевозке душ, застрявших на Земле. Теперь дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилёв), один из «неудачных» пассажиров такси. Ему предстоит переправить столько же душ, сколько человек погибли из-за наркотиков по его вине. Помогать герою будет Мэри (Аня Чиповская), тоже оказавшаяся между мирами живых и мертвых. Их любовная история станет сквозной линией сюжета.
Восемь комедийных и местами сюрреалистичных историй о современных женщинах. Например, героиня Элисон Бри после смерти становится призраком, Николь Кидман ест фотографии, а Мира Сайал пытается сдать собственного мужа в магазин, как просроченный товар. Сюжет сериала-антологии основан на рассказах писательницы Сесилии Ахерн, по книгам которой были сняты мелодрамы «P.S. Я люблю тебя» и «С любовью, Рози».
Наташа Лионн вернется на экраны в образе Аллы Пугачевой нью-йоркской жительницы Нади. В первом сезоне она застряла во временной петле, раз за разом отправляясь на тот свет после вечеринки, организованной в честь ее дня рождения. По словам актрисы, продолжение сериала будет еще более странным.
Сериал посвящен Уотергейтскому скандалу, из-за которого президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. В фокусе окажется Марта Митчелл (Джулия Робертс), знаменитая светская львица из Арканзаса и жена генерального прокурора Джона Митчелла (Шон Пенн), верного Никсону. Несмотря на свою партийную принадлежность, она первая публично заявила о причастности Никсона к делу Уотергейта, поставив под угрозу и карьеру президента, и собственную безопасность.
Главная героиня Кирби (Элизабет Мосс) работала архивариусом в чикагской газете, лелея журналистские амбиции, однако жестокое нападение маньяка раз и навсегда перевернуло ее жизнь. Через несколько лет узнав о новом убийстве, детали которого напоминают ее собственное дело, Кирби объединяется с опытным репортером. В ходе собственного расследования они узнает, что преступник обнаружил портал для путешествий во времени. Напряженный триллер снят по одноименному роману Лорен Бьюкес.
Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. Большинство знает их как красивых и успешных — с престижной работой, безупречной репутацией и крепкой семьей. Но это лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в сети, и они готовы на все, чтобы мир никогда не узнал их истинные лица. Главные роли в проекте исполнили Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.
Действие комедийной антиутопии разворачивается в мире, где в результате биологической войны почти все мужское население вымерло. Женщины недолго погоревали, а потом объединились и создали новое общество — с экогородками и возобновляемой энергией. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются на свет только девочки. Однако не всем выжившим мужчинам по нраву такой порядок, и однажды спокойствие идеально устроенного женского союза оказывается под угрозой.
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