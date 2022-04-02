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Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»

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2 апреля 2022

Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру


«Медленные лошади» / Slow Horses (1 сезон)



Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение, где под руководством деспотичного босса (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. Распутывая дела и выступая на страже Англии, изгои МИ6 получают второй шанс. Ироничный шпионский триллер основан на романе британского писателя Мика Херрона. В кадре компанию Олдману и Лаудену составили Кристин Скотт Томас, Оливия Кук и Джонатан Прайс.

Премьера: 1 апреля
Платформа: Apple TV+


«Пузырь» / The Bubble



Съемочная группа пытается снять продолжение успешного блокбастера о динозаврах, при этом застряв в отеле в разгар пандемии. Образы отчаянных киношников воплотили Карен Гиллан, Педро Паскаль, Дэвид Духовны, Лесли Манн и Мария Бакалова. Переосмыслением повестки занимался режиссер Джадд Апатоу, известный по комедиям в духе «Немножко беременна» и недавнему «Королю Стейтен-Айленда».

Премьера: 1 апреля
Платформа: Netflix


«Пласт»

Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
фото: Пресс-служба KION

Главные герои Слава и Женя (Владимир Вдовиченков и Кирилл Кяро) дружат с самого детства, а сейчас вместе занимаются незаконным сбытом янтаря и мечтают разбогатеть. Упустив реальный шанс в 90-е, они снова получили возможность «подняться»: для этого необходимо реализовать большую партию контрабандного солнечного камня. Искушение большими деньгами поставит под вопрос старую дружбу двух мужчин.

Премьера: 1 апреля
Платформа: KION, Wink


«Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (2 сезон)



В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей (Кирилл Кяро) завершил свою миссию по перевозке душ, застрявших на Земле. Теперь дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилёв), один из «неудачных» пассажиров такси. Ему предстоит переправить столько же душ, сколько человек погибли из-за наркотиков по его вине. Помогать герою будет Мэри (Аня Чиповская), тоже оказавшаяся между мирами живых и мертвых. Их любовная история станет сквозной линией сюжета.

Читать Рецензия на первый сезон «Пассажиров»: Кирилл Кяро и его необычное такси
Премьера: 8 апреля
Платформа: START


«Пронзительно громко» / Roar (1 сезон)



Восемь комедийных и местами сюрреалистичных историй о современных женщинах. Например, героиня Элисон Бри после смерти становится призраком, Николь Кидман ест фотографии, а Мира Сайал пытается сдать собственного мужа в магазин, как просроченный товар. Сюжет сериала-антологии основан на рассказах писательницы Сесилии Ахерн, по книгам которой были сняты мелодрамы «P.S. Я люблю тебя» и «С любовью, Рози».

Премьера: 15 апреля
Платформа: Apple TV+


«Первая леди» / The First Lady (1 сезон)



Сериал-антология переосмысляет историю Белого дома, вглядываясь в первых леди страны, и без прикрас рассказывая об их семейной жизни и влиянии на политику. В первом сезоне в фокусе оказались Элеонора Рузвельт (Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обама (Виола Дэвис). Режиссерское кресло заняла датчанка Сюзанна Бир, участвовавшая в создании сериалов «Отыграть назад» и «Ночной администратор».

Премьера: 17 апреля
Платформа: Showtime


«Матрешка» / Russian Doll (2 сезон)



Наташа Лионн вернется на экраны в образе Аллы Пугачевой нью-йоркской жительницы Нади. В первом сезоне она застряла во временной петле, раз за разом отправляясь на тот свет после вечеринки, организованной в честь ее дня рождения. По словам актрисы, продолжение сериала будет еще более странным.

Премьера: 20 апреля
Платформа: Netflix


«Газлит» / Gaslit (1 сезон)



Сериал посвящен Уотергейтскому скандалу, из-за которого президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. В фокусе окажется Марта Митчелл (Джулия Робертс), знаменитая светская львица из Арканзаса и жена генерального прокурора Джона Митчелла (Шон Пенн), верного Никсону. Несмотря на свою партийную принадлежность, она первая публично заявила о причастности Никсона к делу Уотергейта, поставив под угрозу и карьеру президента, и собственную безопасность.

Премьера: 24 апреля
Платформа: Starz


«Предложение» / The Offer (1 сезон)



Проект расскажет о создании знаменитой картины Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». За режиссуру сериала отвечал Декстер Флетчер, поставивший байопики «Рокетмен» «Богемская рапсодия». Образ Копполы воплотил Дэн Фоглер, роль продюсера Альберта C. Радди исполнил Майлз Теллер, а играть Аль Пачино доверили молодому актеру Энтони Ипполито.

Читать Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
Премьера: 28 апреля
Платформа: Paramount+


«Сияющие» / Shining Girls (1 сезон)



Главная героиня Кирби (Элизабет Мосс) работала архивариусом в чикагской газете, лелея журналистские амбиции, однако жестокое нападение маньяка раз и навсегда перевернуло ее жизнь. Через несколько лет узнав о новом убийстве, детали которого напоминают ее собственное дело, Кирби объединяется с опытным репортером. В ходе собственного расследования они узнает, что преступник обнаружил портал для путешествий во времени. Напряженный триллер снят по одноименному роману Лорен Бьюкес.

Премьера: 29 апреля
Платформа: Apple TV+


«Эпидемия» (2 сезон)

Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
фото: Пресс-служба PREMIER

Выбравшись из зараженной Москвы, где орудовали мародеры и чистильщики, группа выживших стремилась к спасительному Вонгозеру, которое еще не обуял смертельный вирус. Второй сезон расскажет, как дальше сложилась судьба Сергея, его новой возлюбленной, бывшей жены и их попутчиков. К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Александр Робак, а Юра Борисов и Дарья Екамасова впервые примкнули к группе «эпидемцев».

Читать Танцы с бубном, загадочный Юра Борисов и бородатый Кирилл Кяро: Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»
Премьера в апреле
Платформа: PREMIER


«Нереалити» (1 сезон)

Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
фото: Пресс-служба KION

Драмеди Бориса Хлебникова и Анны Пармас о бывшей звезде реалити-шоу (Ольга Дибцева), которая спустя 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь.

Премьера в апреле
Платформа: KION, PREMIER


«Оффлайн» (1 сезон)

Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки»
фото: Пресс-служба Okko

Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. Большинство знает их как красивых и успешных — с престижной работой, безупречной репутацией и крепкой семьей. Но это лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в сети, и они готовы на все, чтобы мир никогда не узнал их истинные лица. Главные роли в проекте исполнили Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.

Премьера в апреле
Платформа: Okko


«Два холма» (1 сезон)



Действие комедийной антиутопии разворачивается в мире, где в результате биологической войны почти все мужское население вымерло. Женщины недолго погоревали, а потом объединились и создали новое общество — с экогородками и возобновляемой энергией. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются на свет только девочки. Однако не всем выжившим мужчинам по нраву такой порядок, и однажды спокойствие идеально устроенного женского союза оказывается под угрозой.

Премьера в апреле
Платформа: START


Что еще смотреть онлайн

«Здравствуйте, вам пора» – 5 апреля, PREMIER
«Полиция Токио» – 7 апреля, HBO Max
«Худший человек на свете» – 12 апреля, Wink
«Анатомия скандала» – 15 апреля, Netflix
«Бортпроводница» (2 сезон) – 21 апреля, HBO Max
«Под знаменем небес» – 28 апреля, Hulu
«Озарк» (финал 4 сезона) – 29 апреля, Netflix
«Сядь за руль моей машины» – 30 апреля, Wink

Маша Бороденко
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P.S. Я люблю тебяАнатомия скандалаБортпроводницаГазлитДва холмаЗдравствуйте, вам пораМатрёшкаМедленные лошадиНереалитиОзаркОффлайнПассажиры. Последняя любовь на ЗемлеПервая ледиПластПод знаменем небесПолиция ТокиоПредложениеПронзительно громкоПузырьС любовью, РозиСияющиеСядь за руль моей машиныХудший человек на светеЭпидемия-2

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Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки» фотографии
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки» фотографии
Смотреть онлайн: Продолжение «Эпидемии», «Пассажиров» и «Матрешки» фотографии
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