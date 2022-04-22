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Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

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22 апреля 2022
В российском прокате вторую неделю орудует итальянский преступник «Дьяволик» — черная комедия об антигерое с пластикой Фантомаса и неуловимостью Тени (предтечи Бэтмена). До поры до времени никто не знает, как он на самом деле выглядит, потому что ушлый вор и убийца скрывает лицо под маской — и даже не одной. Сегодня маска — крайне востребованный атрибут: если не для вечеринки (какая сейчас вечеринка?), то для борьбы с коронавирусом (помните такой?). Да и популярность супергероев не снижает интерес к столь богатому методу маскировки. Мы решили разобраться, что же скрывают киногерои — и разбираем роль маски на пяти довольно свежих примерах.


«Хранители» (2019)
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Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

Беды планеты не кончились с падением исполинского кальмара на Нью-Йорк: 30 лет спустя у Роршаха появился целый культ последователей-расистов, именующих себя «Седьмой кавалерией». В местечке Талса, штат Оклахома, предстоит война масок: не только новый ку-клукс-клан скрывает лица под мешками с каракулями, но и служители закона, которых «Седьмая кавалерия» знатно истребила в 2016-м.

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Сериал Дэймона Линделофа — невероятно амбициозная затея: это продолжение культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса, переосмысляющее ключевые темы «Хранителей» (не путайте с версией Зака Снайдера, где на кальмара пожалели бюджет). В центре новой мифологии — не только (много)вековая история расизма как частный случай уродства власти человека над человеком, но и «масочный режим». Здесь все скрывают лицо — из соображений безопасности или же ради превращения в миф. Ведь маску можно передать, а с ней — и силу: чаще — символическую, но иногда — спойлер — и буквально. В конце концов, другое название социальной роли по Юнгу — не персона, а маска. Вот и герои «Хранителей» что-то скрывают: людоедские взгляды, идентичность, психологические травмы (как Зеркало, который носит шлем, где отражается лицо собеседника). Или кого-то из себя строят, выбирая героические наряды, маски животных, образы из фильмов. Эта бравада тоже не спасет от глобального катаклизма.


«Безумное кино для взрослых» (2021)
▶ Смотреть онлайн

Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

Курьез, который вскрывает общество с головы до пят: домашнее видео учительницы Эми (Катя Паскарю) оказывается в Интернете, чем возмущает родителей ее учеников. Тех мало интересует, как сеанс сексуальных практик оказался в Сети: их заботит, может ли женщина, которая бывает нагой в собственном доме, учить их детей истории.

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Оттолкнувшись от реалистичного зачина, румынский режиссер Раду Жуде предлагает три уровня истории: путешествие с Эми по недружелюбному Бухаресту, видеоэссе-энциклопедия румынской жизни (от абьюза до Холокоста) и разговорная драма на повышенных тонах на родительском собрании. Все два часа учительница не расстается с медицинской маской (пандемия!), тщась закрыться от колких реплик, осуждающих взглядов, бытового хамства, окружающей дремучести и попросту чужого дыхания. Или сберечь свое. В финале будет еще одно трагикомичное перевоплощение — в Чудо-женщину, — чтобы в образе супергероини дать отпор мороку национальных предубеждений. Все было бы гораздо проще, держи люди некоторые бациллы при себе.


«Дьяволик» (2021)

Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

Неуловимый преступник, скрывающийся под черной маской, тероризириует небольшой итальянский городок Клервиль конца 1960-х. Он знает все, его настоящее лицо не видел никто — неудивительно, что вокруг зловещей фигуры витают самые невообразимые слухи. Его новая цель — ценнейший розовый алмаз, который в город привозит вдова Эва Кант (Мириам Леоне). Очаровывающая всех вокруг блондинка с мрачным прошлым вызывает интерес и Дьяволика, который по непонятным ему самому причинам открывает незнакомке истинное лицо (Лука Маринелли из «Мартина Идена»).

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Братья Манетти собаку съели на детективах (среди прочего — снимали итальянскую версию «Комиссара Рекса»), хотя и комиксы им не чужды: XX век дуэт проводил экранизацией «Зоры-вампирши». Теперь настала пора настоящей классики: «Дьяволик» начал выходить на десять лет раньше бессмертной коллегини — и с 1962 года не покидает прилавков итальянских магазинов. В 1968-м фильм о человеке в черной маске снял классих хоррора Марио Бава, а Манетти планируют сразу трилогию. Многоликий антигерой, примеряющий чужие личины как маски, — воплощение паранойи века технологического скачка, когда все тайное не может не стать явным. Или быть использовано против вас. Версия Манетти, вслед за первоисточником, восходит к комедии дель арте, где маски задают типажи, то есть социальные роли. И, в частности, это черная комедия об общественном маскараде, который разоблачает не хладнокровный авантюрист, но роковая тезка немецкого философа. Именно при Эве Кант мужчины активно надевают маски: сильных мира сего или героев-любовников, бесстрастных убийц и людей чести. Как подсказывает сюжет о шантаже и папочке с компроматом: взглянуть в глаза себе настоящим им довольно-таки невыносимо.


«Штурм» (2022)

Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

В казахстанском поселке Каратас — ЧП: неизвестные в масках из папье-маше захватили школу. Ничего не хотят — просто держат детей в заложниках, которых запер в классе «прагматичный» учитель математики Тазши (Азамат Нигманов), когда пошел покурить в туалет. Спасать ребят предстоит учителям и родителям: ждать подмоги из города долго — пока те доедут, никого не останется в живых.

Читать Волки, Турбо, волки: подробный обзор фильма «Штурм»

Новый фильм Адильхана ЕржановаЧерный, черный человек», «Желтая кошка») балансирует между абстрактной угрозой и узнаваемыми реалиями: в декорациях неизменной (пост)советской школы орудуют люди в масках, которые не выдвигают никаких требований и не несут конкретной идеологии или опознавательных знаков. Они — чистые агенты хаоса, подчеркивающие хрупкость, извращенность существующего порядка, где лишь замкнутость и бессилие поддерживают бесконечный бег. Они — классические Другие из хоррора, чье отличие от приверженных «норме» героев всегда едва уловимо, скрыто за размытой мотивацией и жестоким поведением. И чем меньше про напасть известно, тем страшнее. Маска же вроде и похожа на лицо, но ничего не выражает, а значит — ничего не чувствует.


«Мара» (2022)

Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица

Документальный фильм Александры Кулак, осмысляющий протесты в Беларуси двухлетней давности. Ключом к кошмару правового общества оказывается кошмар ночной: многие участники митингов признавались, что сон не приносит облегчение, а повседневность сама обращается дурманом. Проводницей в кривое зазеркалье майского Минска выступает девушка в белой маске — Мара, тезка демоницы из славянской мифологии, мучающей людей во снах. Параллельно детский голос призывает стишком-заговором Красную королеву, которая должна развеять морок, принести спасительное избавление.

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Живой и как будто рождающийся в потоке — людей, событий, мыслей, — фильм Кулак апеллирует к многочисленным ритуалам. Там, где перестают работать бытовые (спать, чистить зубы, гулять по улицам, где обычно не толпятся люди в форме), в ход идут хтонические, архаичные. Из коллективного подсознания — «Мара» начинается с кадров воды — выныривают сказочные сюжеты и мифологические силуэты. Маска — красная ли, или белая — подключает зрителей к иной логике, позволяет обратиться к тем законам, которые человеческое властолюбие не способно поколебать. Территория эта до определенной степени неопознанная, поэтому и заходить в нее лучше при параде (маска и шлейф), и героини среди обычных митингующих наряжены похожим, нездешним образом. Маска — это еще и интерфейс, задающий язык и логику мира, в которой мы сегодня действуем.

«Дьяволик» в прокате с 14 апреля.


Алексей Филиппов
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Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица фотографии
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