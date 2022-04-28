«Отчаянные дольщики» вручают подарки

Перед майскими праздниками, 28 апреля
, в прокат выходит социальная комедия «Отчаянные дольщики
» с Михаилом Трухиным
, Максимом Лагашкиным
, Екатериной Стуловой
, Никитой Кологривым
и Ольгой Вениковой
в главных ролях.
Кино-Театр.Ру
и компания «Централ Партнершип»
начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму! Три победителя получат наборы из трех предметов от российского бренда мобильной электроники BY
, в котором есть всё для весеннего отдыха на природе:
- колонка,
- powerbank,
- светящийся кабель для зарядки.
Для участия вступите в любую группу Кино-Театр.Ру
и присылайте письмо с темой «Отчаянные дольщики» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 4 мая
и получат по набору призов. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Желаем всем удачи!
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