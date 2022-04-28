Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Отчаянные дольщики» вручают подарки

28 апреля
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
28 апреля 2022
Перед майскими праздниками, 28 апреля, в прокат выходит социальная комедия «Отчаянные дольщики» с Михаилом Трухиным, Максимом Лагашкиным, Екатериной Стуловой, Никитой Кологривым и Ольгой Вениковой в главных ролях.

Кино-Театр.Ру и компания «Централ Партнершип» начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму! Три победителя получат наборы из трех предметов от российского бренда мобильной электроники BY, в котором есть всё для весеннего отдыха на природе:

- колонка,
- powerbank,
- светящийся кабель для зарядки.

«Отчаянные дольщики» вручают подарки

Для участия вступите в любую группу Кино-Театр.Ру и присылайте письмо с темой «Отчаянные дольщики» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 4 мая и получат по набору призов. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Желаем всем удачи!

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина
персоны
Ольга ВениковаНикита КологривыйМаксим ЛагашкинЕкатерина СтуловаМихаил Трухин
фильмы
Отчаянные дольщики

анонс

Скорбим

Валерий Лазарев
26 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Лазарев.

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Александр Карин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Джессика Альба
Клас Банг
Кари Вурер
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Суворов: Великое путешествие
исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Вивариум
мистика, научная фантастика, притча, триллер
Ирландия, США, Бельгия, Дания, 2019
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен