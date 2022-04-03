Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Кровь на экране — вряд ли то, что сейчас хочется увидеть, однако образы вампиров, даже самых романтичных, апеллируют не только к смутному влечению смерти. Особенно хорошо это видно на примере вампирских сюжетов постсоветской России, где кровь редко рифмуется с любовь, а чаще — призывает задуматься о балансе власти и кто, как пел Борис Гребенщиков, «пьют и едят нашу смерть». Дарья Тарасова выбрала семь фильмов об отечественных вурдалаков и изучила настроения в мире бессмертных кровопийц. Они последние годы очень востребованы: сериалы о вампирах выходят с пугающей частотой, а экранизация вампирской конспирологии Виктора Пелевина «Ампир V» почти вышла в прокат.
«Папа, умер Дед Мороз» (1991)
«Дед Мороз» Евгения Юфита
, которым Сергей Добротворский похоронил
пугающе-самобытное движение некрореализма, задумывался как экранизация «Семьи вурдалаков» Алексея Толстого
— а получился ее вольным прочтением. Фильм предваряет вступление, где бледного вида дед и мальчик ловят в петлю человека, а после — куда-то его увозят. Параллельно развивается линия биолога, который отправляется в деревню к двоюродному брату в поисках бурозубки. Там герой и встречает мрачную парочку — в числе других обитателей селения они охвачены маниакальными идеями: то ли вампирического толка, то ли каннибальского, то ли садомазохистского. Кровососов как таковых в кадре вы не увидите, однако Юфиту удалось передать ощущение наступающего на пятки ужасного неведомого, корнями уходящего в готическую литературу.
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Пугать по-русски: что не так с отечественным хоррором
«Упырь» (1997)
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Картину Сергея Винокурова
(по сценарию, к слову, того же Добротворского
) часто называют отечественным «Блэйдом». Роль охотника на вампиров, который, впрочем, не мстит вурдалакам за смерть матери, а лишь расчетливо убивает нелюдей, досталась Алексею Серебрякову
. В небольшой город, ставший полем брани местных криминальных авторитетов, его вызывает один из бандитов; место оккупировали упыри, постепенно захватив почти всю власть. Ужас сидит в нас самих — постулировали мастера ранней хоррор-литературы. Идею иссушающего конформизма подхватили и создатели «Упыря», поставив (постсоветского) зрителя перед ультимативным выбором и подарив ему открытый финал. Прямолинейный мотив двойничества заставляет после просмотра лишний раз поглядеться в зеркало — от греха подальше.
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Не смерть, но секс в 90-е: «Импотент» vs «Автокатастрофа»
«Ночной дозор
» (2004)
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В экранизацию романа Сергея Лукьяненко
музыкант Илья Лагутенко
попал, можно сказать, случайно. Он планировал лишь написать песню («Иди, я буду»), а в итоге заполучил эпизодическую роль в одной из самых известных сцен мрачного городского фэнтези Тимура Бекмамбетова
. Молодые вампиры Андрей и Лариса (Анна Дубровская
) заманили мальчика Егора, Великого Иного, в заброшенную парикмахерскую, чтобы напиться крови. Ножницы в ход, впрочем, тоже пошли: ими Андрей оборонялся от прибывшего на подмогу Антона Городецкого (Константин Хабенский
), однако все же пал его жертвой. Егор к финалу-таки оказался в лапах Темных: вампиресса Лариса, жаждавшая мести за возлюбленного, отвела его от света, и мир погрузился во тьму. Вот вам и оживший кошмар нулевых: маргинальная оппозиция добру (или не добру?) даже не прячась прибирает к рукам не определившихся.
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15 самых успешных российских фильмов в зарубежном прокате
«Пищеблок
» (2021)
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Еще одна экранизация — сериал по роману Алексея Иванова
. Действие хоррора Святослава Подгаевского
разворачивается в декорациях советского пионерлагеря «Буревестник» незадолго до Олимпиады-80. Подростковые страшилки, которыми принято пугать у костра, оказываются реальностью — и вот среди воспитанников лагеря заводиться кровопийцы. Разобраться в ситуации решают вожатый Игорь (Даниил Вершинин
) и пионер Валера (Пётр Натаров
). «Пищеблок» пытается доказать, что молодую аудиторию может увлечь не только вечное противостояние вампиров и оборотней (спасибо, Стефани Майер
). Хотя и не рифма «вампиризм»-«коммунизм» (на самом деле «конформизм»), которая снабжена эффектным мерчем. Главный манок — все-таки выложенная из детских воспоминаний и убеждений история о потустороннем.
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Рецензия на сериал «Пищеблок»
«Вампиры средней полосы
» (2021)
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Сериал с Юрием Стояновым
в главной роли помогает взглянуть на вурдалаков с другой стороны: кровь кровью, но семья — это главное. Первородный вампир дед Слава собрал вокруг себя целый кровососущий клан: капитаншу полиции (Екатерина Кузнецова
), врача французских кровей (Артем Ткаченко
), театральную педагогиню (Ольга Медынич
) и горе-влогера (Глеб Калюжный
). Последний стал частью вампирской ячейки случайно — однако делать нечего: новым «родственникам» придется познакомить юнца с миром смоленских упырей и их главными премудростями. Сюжетным двигателем между тем становится серия убийств, в которых и винят вурдалаков. Если кровь действительно на их руках, то нарушен священный вампирско-мирской пакт, а за это — придется ответить; ведь закон писан и живым, и мертвым. На первый план при этом вырываются родственные отношения, биологические и магические, что стало не только почвой для многочисленных гэгов, но и причиной теплого приема у зрителей.
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Рецензия на «Вампиров средней полосы»
«Карамора
» (2022)
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Долгострой Данилы Козловского
с ним же в главной роли долго разбирался, в каком формате выходить: фильм или все-таки сериал — и остановился на втором варианте. В альтернативной России революционных времен бравый анархист Карамора теряет возлюбленную (Дарья Балабанова
) и близких друзей: сначала из-за конфликта вокруг террористической деятельности, а после — из-за атаки странного кровососущего существа (Филипп Янковский
). Так и до заговора рукой подать: выясняется, что в руках кровопийц сосредоточена власть не только над империей, но и всей Европой. Им-то анархист и объявляет войну. С явными намеками на современность Козловский раскрывает в восьми сериях довольно очевидную метафору: вампиры сосут у людей кровь, прямо как власть имущие — ресурсы (и душу). Отчего бы не поставить между ними знак равенства?
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Вампирский Петербург: обзор сериала «Карамора»
«Ампир V
» (2022)
Экранизация пелевинского
романа «Empire V» добиралась до публики и того дольше, но пока так и не добралась: производство было запущено еще в 2011-м, а дата премьеры сдвигалась из-за пандемии и обстоятельств внешней политики. Фильм рассказывает о совсем зеленом парне Роме Шторкине (Павел Табаков
), которого против воли обращают в вампира и наделяют именем Рама. Чем больше герой узнает о мире вурдалаков и происхождении людей, тем сильнее он колеблется и сомневается: хочет ли он вообще быть представителем вида «господ». Пелевин, как водится, срывает покровы с общества потребления и в излюбленной манере объясняет, кто здесь власть, а идеи писателя, как и в случае с «Generation П
», на экране воплощает Виктор Гинзбург
. Графика с этой задачей, в основном, не справляется, однако и сами идеи, по правде говоря, уже успели устареть. Благо актерам (кроме Табакова — Мирон Федоров
, Тая Радченко
, Вера Алентова
) в образы удается попасть практически идеально.
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Рецензия на «Ампир V»
«Ампир V» вернется в «Мстители: Финал».
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