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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

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3 апреля 2022

Кровь на экране — вряд ли то, что сейчас хочется увидеть, однако образы вампиров, даже самых романтичных, апеллируют не только к смутному влечению смерти. Особенно хорошо это видно на примере вампирских сюжетов постсоветской России, где кровь редко рифмуется с любовь, а чаще — призывает задуматься о балансе власти и кто, как пел Борис Гребенщиков, «пьют и едят нашу смерть». Дарья Тарасова выбрала семь фильмов об отечественных вурдалаков и изучила настроения в мире бессмертных кровопийц. Они последние годы очень востребованы: сериалы о вампирах выходят с пугающей частотой, а экранизация вампирской конспирологии Виктора Пелевина «Ампир V» почти вышла в прокат.


«Папа, умер Дед Мороз» (1991)

Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

«Дед Мороз» Евгения Юфита, которым Сергей Добротворский похоронил пугающе-самобытное движение некрореализма, задумывался как экранизация «Семьи вурдалаков» Алексея Толстого — а получился ее вольным прочтением. Фильм предваряет вступление, где бледного вида дед и мальчик ловят в петлю человека, а после — куда-то его увозят. Параллельно развивается линия биолога, который отправляется в деревню к двоюродному брату в поисках бурозубки. Там герой и встречает мрачную парочку — в числе других обитателей селения они охвачены маниакальными идеями: то ли вампирического толка, то ли каннибальского, то ли садомазохистского. Кровососов как таковых в кадре вы не увидите, однако Юфиту удалось передать ощущение наступающего на пятки ужасного неведомого, корнями уходящего в готическую литературу.

Читать Пугать по-русски: что не так с отечественным хоррором

«Упырь» (1997)
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Картину Сергея Винокурова (по сценарию, к слову, того же Добротворского) часто называют отечественным «Блэйдом». Роль охотника на вампиров, который, впрочем, не мстит вурдалакам за смерть матери, а лишь расчетливо убивает нелюдей, досталась Алексею Серебрякову. В небольшой город, ставший полем брани местных криминальных авторитетов, его вызывает один из бандитов; место оккупировали упыри, постепенно захватив почти всю власть. Ужас сидит в нас самих — постулировали мастера ранней хоррор-литературы. Идею иссушающего конформизма подхватили и создатели «Упыря», поставив (постсоветского) зрителя перед ультимативным выбором и подарив ему открытый финал. Прямолинейный мотив двойничества заставляет после просмотра лишний раз поглядеться в зеркало — от греха подальше.

Читать Не смерть, но секс в 90-е: «Импотент» vs «Автокатастрофа»

«Ночной дозор» (2004)
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

В экранизацию романа Сергея Лукьяненко музыкант Илья Лагутенко попал, можно сказать, случайно. Он планировал лишь написать песню («Иди, я буду»), а в итоге заполучил эпизодическую роль в одной из самых известных сцен мрачного городского фэнтези Тимура Бекмамбетова. Молодые вампиры Андрей и Лариса (Анна Дубровская) заманили мальчика Егора, Великого Иного, в заброшенную парикмахерскую, чтобы напиться крови. Ножницы в ход, впрочем, тоже пошли: ими Андрей оборонялся от прибывшего на подмогу Антона Городецкого (Константин Хабенский), однако все же пал его жертвой. Егор к финалу-таки оказался в лапах Темных: вампиресса Лариса, жаждавшая мести за возлюбленного, отвела его от света, и мир погрузился во тьму. Вот вам и оживший кошмар нулевых: маргинальная оппозиция добру (или не добру?) даже не прячась прибирает к рукам не определившихся.

Читать 15 самых успешных российских фильмов в зарубежном прокате

«Пищеблок» (2021)
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Еще одна экранизация — сериал по роману Алексея Иванова. Действие хоррора Святослава Подгаевского разворачивается в декорациях советского пионерлагеря «Буревестник» незадолго до Олимпиады-80. Подростковые страшилки, которыми принято пугать у костра, оказываются реальностью — и вот среди воспитанников лагеря заводиться кровопийцы. Разобраться в ситуации решают вожатый Игорь (Даниил Вершинин) и пионер Валера (Пётр Натаров). «Пищеблок» пытается доказать, что молодую аудиторию может увлечь не только вечное противостояние вампиров и оборотней (спасибо, Стефани Майер). Хотя и не рифма «вампиризм»-«коммунизм» (на самом деле «конформизм»), которая снабжена эффектным мерчем. Главный манок — все-таки выложенная из детских воспоминаний и убеждений история о потустороннем.

Читать Рецензия на сериал «Пищеблок»

«Вампиры средней полосы» (2021)
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Сериал с Юрием Стояновым в главной роли помогает взглянуть на вурдалаков с другой стороны: кровь кровью, но семья — это главное. Первородный вампир дед Слава собрал вокруг себя целый кровососущий клан: капитаншу полиции (Екатерина Кузнецова), врача французских кровей (Артем Ткаченко), театральную педагогиню (Ольга Медынич) и горе-влогера (Глеб Калюжный). Последний стал частью вампирской ячейки случайно — однако делать нечего: новым «родственникам» придется познакомить юнца с миром смоленских упырей и их главными премудростями. Сюжетным двигателем между тем становится серия убийств, в которых и винят вурдалаков. Если кровь действительно на их руках, то нарушен священный вампирско-мирской пакт, а за это — придется ответить; ведь закон писан и живым, и мертвым. На первый план при этом вырываются родственные отношения, биологические и магические, что стало не только почвой для многочисленных гэгов, но и причиной теплого приема у зрителей.

Читать Рецензия на «Вампиров средней полосы»

«Карамора» (2022)
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Долгострой Данилы Козловского с ним же в главной роли долго разбирался, в каком формате выходить: фильм или все-таки сериал — и остановился на втором варианте. В альтернативной России революционных времен бравый анархист Карамора теряет возлюбленную (Дарья Балабанова) и близких друзей: сначала из-за конфликта вокруг террористической деятельности, а после — из-за атаки странного кровососущего существа (Филипп Янковский). Так и до заговора рукой подать: выясняется, что в руках кровопийц сосредоточена власть не только над империей, но и всей Европой. Им-то анархист и объявляет войну. С явными намеками на современность Козловский раскрывает в восьми сериях довольно очевидную метафору: вампиры сосут у людей кровь, прямо как власть имущие — ресурсы (и душу). Отчего бы не поставить между ними знак равенства?

Читать Вампирский Петербург: обзор сериала «Карамора»

«Ампир V» (2022)

Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино

Экранизация пелевинского романа «Empire V» добиралась до публики и того дольше, но пока так и не добралась: производство было запущено еще в 2011-м, а дата премьеры сдвигалась из-за пандемии и обстоятельств внешней политики. Фильм рассказывает о совсем зеленом парне Роме Шторкине (Павел Табаков), которого против воли обращают в вампира и наделяют именем Рама. Чем больше герой узнает о мире вурдалаков и происхождении людей, тем сильнее он колеблется и сомневается: хочет ли он вообще быть представителем вида «господ». Пелевин, как водится, срывает покровы с общества потребления и в излюбленной манере объясняет, кто здесь власть, а идеи писателя, как и в случае с «Generation П», на экране воплощает Виктор Гинзбург. Графика с этой задачей, в основном, не справляется, однако и сами идеи, по правде говоря, уже успели устареть. Благо актерам (кроме Табакова — Мирон Федоров, Тая Радченко, Вера Алентова) в образы удается попасть практически идеально.

Читать Рецензия на «Ампир V»

«Ампир V» вернется в «Мстители: Финал».

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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   3.04.2022 - 13:36
вообще в российском кино так дико видеть вампиров - выглядит это немного смешно)) но буду верить, что ампир получился хорошим читать далее>>
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино фотографии
Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино фотографии
Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино фотографии
Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино фотографии
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