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«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля

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3 апреля 2022

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля
фото: кадр из фильма «Скрежет»

В апреле, помимо десятка повторных релизов, зрителей порадуют новое аниме Мамору Хосоды, несколько хорроров и российские фильмы разных жанров.



«Бабушка» / La Abuela



Мистический хоррор Пако Пласы расскажет про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенесшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар. Изначально ленту планировали выпустить осенью 2021 года.

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«Всё, везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once



Картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта посвящена модной нынче теме мультивселенных. Мишель Йео играет иммигрантку Эвелин, получившую доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. И теперь ей предстоит спасти мир от таинственной сущности и разобраться с личным врагом — своими налогами. В актерской команде также присутствуют Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван и Джеймс Хонг.

Выход в прокат: 7 апреля

Читать Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года


«Скрежет» / Pahanhautoja



Хоррор со скандинавским колоритом, поставленный Ханной Бергхольм при участии финских и шведских кинематографистов. В картине пойдет речь о юной гимнастке, отчаянно пытающейся угодить своей требовательной матери. Однажды она находит странное яйцо, прячет его и держит в тепле, но то, что из него вылупляется, шокирует всех окружающих.

Выход в прокат: 7 апреля

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«Красавица и дракон» / 竜とそばかすの姫



Новое творение создателя «Девочки, покорившей время» и «Мирая из будущего» Мамору Хосоды впервые было представлено публике на прошлогоднем Каннском кинофестивале. По сюжету застенчивая старшеклассница Судзу мечтает стать певицей и тайком от подруг пишет песни. Параллельно ее мечта реализуется в виртуальном мире U, где собирает пять миллиардов пользователей. Там Судзу известна как певица-звезда Белль. Однако ее жизнь по обе стороны экрана меняется после встречи с юзером в образе дракона.

Выход в прокат: 14 апреля

Читать рецензию «Мирай из будущего»: Семейное древо жизни


«Подельники»



Лубочный вестерн Евгения Григорьева, где в глубине заснеженной тайги Юра Борисов долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее.

Выход в прокат: 14 апреля

Читать Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко


«Родители строгого режима»



Комедия Никиты Владимирова повествует о том, как родители запирают своего 38-летнего сына-мэра дома на перевоспитание. Главные роли в фильме сыграли Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук и Владимир Сычёв, за сценарий отвечает Андрей Таратухин.

Выход в прокат: 14 апреля

Читать Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года


«Волк» / Wolf



Натали Бьянчери расскажет историю Джейкоба (Джордж Маккэй) — волка, запертого в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой с лицом Лили-Роуз Мелоди Депп.

Выход в прокат: 21 апреля

Читать «Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года


«Оторви и выбрось»



Новая жесткая комедия от Кирилла Соколова. На этот раз выяснять отношения между собой будут женщины трех поколений одной семьи. По сюжету мать отсидела в тюрьме и собирается забрать у бабушки 12-летнюю дочь. Роли в фильме исполняют Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина и Евгений Сытый.

Выход в прокат: 21 апреля

Читать Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года


«Первый Оскар»



Картина Сергея Мокрицкого основана на истории съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первый в истории советского кино «Оскар». В ролях Тихон Жизневский, Дарья Жовнер и Алексей Гуськов (в роли Иосифа Сталина).

Выход в прокат: 21 апреля

Читать Вызов принят: Питчинг иных в Фонде Кино 2021


«Флешбэк» / Memory



Боевик с Лиамом Нисоном представляет собой адаптацию бельгийского фильма 2003 года, основанного на романе Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера». Актер воплотил образ наемного убийцы, ставшего мишенью после того, как отказался завершить работу в опасной преступной организации. У руля Мартин Кэмпбелл, в актерском составе — Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Стивенсон и Луис Мэндилор.

Выход в прокат: 28 апреля

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Макс Милиан
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