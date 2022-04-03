«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля

Мистический хоррор Пако Пласы расскажет про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенесшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар. Изначально ленту планировали выпустить осенью 2021 года.
Картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта посвящена модной нынче теме мультивселенных. Мишель Йео играет иммигрантку Эвелин, получившую доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. И теперь ей предстоит спасти мир от таинственной сущности и разобраться с личным врагом — своими налогами. В актерской команде также присутствуют Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван и Джеймс Хонг.
Хоррор со скандинавским колоритом, поставленный Ханной Бергхольм при участии финских и шведских кинематографистов. В картине пойдет речь о юной гимнастке, отчаянно пытающейся угодить своей требовательной матери. Однажды она находит странное яйцо, прячет его и держит в тепле, но то, что из него вылупляется, шокирует всех окружающих.
Новое творение создателя «Девочки, покорившей время» и «Мирая из будущего» Мамору Хосоды впервые было представлено публике на прошлогоднем Каннском кинофестивале. По сюжету застенчивая старшеклассница Судзу мечтает стать певицей и тайком от подруг пишет песни. Параллельно ее мечта реализуется в виртуальном мире U, где собирает пять миллиардов пользователей. Там Судзу известна как певица-звезда Белль. Однако ее жизнь по обе стороны экрана меняется после встречи с юзером в образе дракона.
Лубочный вестерн Евгения Григорьева, где в глубине заснеженной тайги Юра Борисов долго терпит и метко стреляет, Павел Деревянко спит в сугробе и существует по понятием природы и зоны, а между ними — жизнь, смерть, водка, биатлон, общественное мнение и чье-то будущее.
Натали Бьянчери расскажет историю Джейкоба (Джордж Маккэй) — волка, запертого в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой с лицом Лили-Роуз Мелоди Депп.
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