«Ника», «Клон» и еще 8 фильмов мая

Режиссер документального мультфильма «Вальс с Баширом» Ари Фольман представил новую работу, основанную на собственном комиксе, вне конкурса в Каннах. Исторический анимационный полный метр сосредоточится вокруг воображаемой подруги Анны Франк Китти, которая сходит со страниц того самого дневника и отправляется на поиски девочки в современном Амстердаме. Картина представляет собой исследование влияния Анны Франк на нынешний мир и предлагает взглянуть на ее историю по-новому.
Госфильмофонд России выпускает в прокат три фильма известного российского режиссера Владимира Хотиненко. Специальные показы пройдут со 2 по 15 мая в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, в числе которых «Художественный», «Иллюзион», «Пионер», «Каро 11 Октябрь», кинотеатры сети «Москино» и киностудия «Ленфильм». Ретроспектива приурочена к 70-летию мастера, которое отмечалось 20 января.
Новая работа итальянского постановщика Паоло Дженовезе, получившего широкую известность благодаря «Идеальным незнакомцам». Героями картины стали импульсивный мультипликатор и враг условностей Анна (Жасмин Тринка) и профессор физики Марко (Алессандро Борги), убежденный, что каждое явление имеет свое объяснение, и их союз кажется невозможным. Они настоящие супергерои — ведь, кажется, нужны сверхспособности, чтобы любить друг друга всю жизнь.
Сергей Бодров снял фильм про сильно заикающегося Илью (Евгений Ткачук). Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева), гуру своего дела, которую пациенты считают волшебницей. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой тоже нравится Илья и она намерена его завоевать.
Новый фильм известного якутского режиссера Дмитрия Давыдова, победившего на «Кинотавре» с лентой «Пугало». По сюжету драматического роуд-муви молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит черную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому. Титульный образ воплотил непрофессиональный актер Эржан Даулетбеков.
Карен Гиллан, Аарон Пол и Джесси Айзенберг снялись в остросюжетной драме Райли Стернса о клонировании. По сюжету Сара, узнавшая о своей неизлечимой болезни, решается на создание собственного клона, чтобы облегчить страдания семье и близким. Однако, когда она внезапным и чудесным образом исцеляется, то сталкивается с новой проблемой: от двойника нельзя просто так отказаться. Все попытки «списать» двойника приводят к санкционированной судом дуэли, которая будет продолжаться до тех пор, пока один из участников не погибнет.
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