В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес

На канале СТС 4 апреля состоится телепремьера сериала «Сестры» — драмеди о том, как совершенно не похожие друг на друга родственницы с чеховскими именами Ольга, Маша и Ирина объединяются для управления исконно мужским автосервисом, который завещал им отец. Однако — вне зависимости от того, что времена Чехова уже давно прошли, и женщины научились не только стенаниями, но и вполне реальным делам — к их бизнесу относятся все еще с настороженностью, несмотря на то, что, по данным Федеральной налоговой службы России, уже по итогам 2020-го доля женщин среди предпринимателей в сфере малого бизнеса составляла 40%. К телепремьере «Сестер» мы решили вспомнить «женские» сериалы, где бизнес-хватка зачастую берет верх над гендерными стереотипами.
«Она работала в бутике в Бирюлево…» – основная музыкальная тема первого российского ситкома (ремейка американского сериала «Няня»), звучащая в начале каждого эпизода, уже намекает на то, что героиня сериала будет девушкой деловой. Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк, и правда, не лишена бизнес-жилки. Приукрасив собственную биографию, она устраивается на службу в дом бизнесмена Максима Викторовича Шаталина (Сергей Жигунов). В ее обязанностях – присматривать за детьми, с чем она справляется на пятерку, дочка Маша и сын Денис обожают женщину. Но главным делом жизни для Вики становится все-таки сам Шаталин – взаимная любовь вспыхивает почти мгновенно, однако сверхспособность няни попадать в курьезные ситуации, нерешительность Максима Викторовича, попытки всячески помешать отношениям со стороны финдиректора шаталинской фирмы Жанны Аркадьевны (Ольга Прокофьева) – тоже, кстати, деловой женщины – не дают двоим героям быть вместе на протяжении целых шести сезонов.
Многосерийная комедийная мелодрама – адаптация колумбийского хита «Я – Бетти, дурнушка», выходившего на несколько лет раньше, – рассказывает историю Кати Пушкаревой (Нелли Уварова), которую, по задумке авторов, природа наделила умом, но обделила внешне. Устроившись секретарем в модный дом, она всю дорогу терпит нападки и насмешки – одних раздражает ее образованность, других оскорбляет ее простота. Катя же беззаветно предана боссу Андрею Жданову (Григорий Антипенко), а потом и вовсе в него влюбляется – и, вопреки, всем козням злопыхателей, в итоге взаимно. Но это не главное – Жданов оказывается тем еще проходимцем, под стать своим сотрудникам, а Катя, напротив, сохраняет в бизнесе предельную честность. Что не остается незамеченным – вышестоящее руководство повышает девушку, в результате и вовсе отдавая ей управление фирмой. Катя, конечно, преображается еще и внешне, но с высоты сегодняшнего дня делать акцент на это неуместно, куда важнее – ее заслуженные успехи в бизнесе. Пушкарева – пример того, что ум, честь и совесть, даже в патриархальном обществе, способны обеспечить карьерный успех.
Еще одна удачная адаптация – на этот раз американского сериала «Кто здесь босс?», – сюжет которой в каком-то смысле зеркален истории «Моей прекрасной няни». Главный герой Никита Воронин (Андрей Носков) переезжает из провинциального города в столицу с дочерью-подростком и устраивается помощником по хозяйству в шикарный особняк бизнес-леди Дарьи Пироговой (Анна Невская). Она не замужем, одна воспитывает сына и управляет рекламным агентством. Понятно, к чему все идет – любовь между Никитой и Дарьей не может не вспыхнуть. Однако «Кто в доме хозяин?», пожалуй, – проект для своего времени (выходил в 2006-2008 годах) революционный, как раз за счет четко озвученной женской линии. Помимо самой Дарьи, которая не боится смены гендерных ролей – того, что ее хозяйство ведет мужчина, а сама она зарабатывает и обеспечивает всю семью, есть и ее мама, молодящаяся бабушка в исполнении Людмилы Артемьевой. Также женщина деловая и не готовая отказываться от собственной личной жизни, что бы там ни говорило общество про «возраст дожития».
Не менее успешное продолжение популярного сериала «Кухня». Там, кстати, на первый план хоть и выходил харизматичный шеф Баринов (Дмитрий Назаров), но самим рестораном, как и отелем, где он находился, управляла могущественная Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова). К финалу «Кухни» она решила заняться личной жизнью и оставила – теперь уже отель «Элеон» своему нерадивому племяннику (Милош Бикович). Если бы не новая управляющая из Брюсселя София Яновна (Екатерина Вилкова), «Элеон», а вместе с ним и легендарная «кухня» приказали бы долго жить. София Яновна – человек жесткой дисциплины и сильного характера – очень строга ко всему персоналу, от которого требует европейского качества гостиничного и ресторанного бизнеса. И снижать свои ожидания она не намерена, даже если в противовес идут личные чувства и такой харизматичный зам, как Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда).
От женщин-одиночек, пытающихся привнести хоть долю стабильности в непоседливый мужской мир, — к компании подруг, которой так не хватало предыдущим героиням. Таня (Анастасия Панина), Вика (Софья Каштанова) и Алина (Анна Старшенбаум) десять лет назад окончили психологический факультет и даже применили полученные во время учебы знания в профессиональной жизни. Таня стала настоящим психотерапевтом, которая берет немалые деньги за свои сеансы. Алина – успешно работает со школьниками. А Вика придумала свои мотивационные курсы для женщин, которые хотят жить со «львами», зарабатывающими большие деньги. Все три героини на протяжении нескольких сезонов (а были даже снятые в пандемию «Психологини на карантине») отчаянно мечутся между профессиональными и личными установками, но не сдаются и даже во время собственного кризиса готовы оказать помощь не только подругам, но и пациентам.
Успешно живущая в Лондоне красавица Альбина Барвашина (Елена Подкаминская), у которой главная головная боль – отметить двухлетие своего йоркширского терьера, – вдруг остается без пустившегося в бега мужа-олигарха (Игорь Верник), с арестованными счетами и единственным активом в виде завода «Кирзчапром» где-то в российском Добруйске. Туда-то она первым рейсом и направляется, чтобы построить дивный новый мир. Но в отечественной провинции придется столкнуться и с местным зашкаливающим гостеприимством, и с коррумпированной мэрией. Но даже такие вводные настоящую русскую женщину, хоть и пожившую в Лондоне, не смущают. Она все еще помнит, как входить в горящую избу под названием Россия. И — пусть ради собственного комфорта, что в этом плохого? — готова преображать неблагополучную реальность вокруг себя. Например, переобуваться в кирзачи – в них легче бороться и с дорогами, и с дураками.
Заскучав на далеком Сахалине, жена местного криминального авторитета Галина (Мария Горбань) убеждает супруга (Кирилл Полухин) отпустить ее в столицу. Доводы весомые – заполучив управление над домом мод некого Кирилла Ланского (Ян Цапник), она сможет «отмыть» деньги, добытые браконьерством и прочей незаконной деятельностью мужа. Но по прибытии в Москву, Галина, даром, что одетая в кроваво-красные или безвкусно-леопардовые наряды, все-таки понимает, что из дома Ланского еще можно сделать если не дорогое прет-а-порте, то вполне качественный масс-маркет. Дизайнер в шоке, но Галина как истинная бизнес-вуман готова к компромиссам. Которые рано или поздно заканчиваются.
Три сестры – Ольга (Лина Миримская), Маша (Анна Котова-Дерябина) и Ирина (Ангелина Стречина) – еще в детстве не уступали друг другу, а потом, спустя время, и вовсе перестали общаться. Если бы не смерть отца (Георгий Дронов), так бы они и не встретились. Но на смертном одре он завещал им свою автомастерскую. Так учительница русского языка и литературы из Ртищево Ольга, саратовская парикмахер Маша и успешная сотрудница московского банка Ирина вновь встретились в родных пенатах, еще и с «чисто мужским», как им все говорят, бизнесом в виде автосервиса, в котором никто из них не понимает примерно ничего. Ситуация осложняется внутренними взаимоотношениями и чудовищным консерватизмом со стороны работников сервиса, которые, конечно, и в страшном сне не могли представить, что ими придут управлять «бабы». Но «Сестры» – тот случай, где женская солидарность и самоидентификация оказываются гораздо важнее общественного мнения и внутриусобных распрей.
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