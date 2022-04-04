Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес

4 апреля
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
4 апреля 2022
На канале СТС 4 апреля состоится телепремьера сериала «Сестры» — драмеди о том, как совершенно не похожие друг на друга родственницы с чеховскими именами Ольга, Маша и Ирина объединяются для управления исконно мужским автосервисом, который завещал им отец. Однако — вне зависимости от того, что времена Чехова уже давно прошли, и женщины научились не только стенаниями, но и вполне реальным делам — к их бизнесу относятся все еще с настороженностью, несмотря на то, что, по данным Федеральной налоговой службы России, уже по итогам 2020-го доля женщин среди предпринимателей в сфере малого бизнеса составляла 40%. К телепремьере «Сестер» мы решили вспомнить «женские» сериалы, где бизнес-хватка зачастую берет верх над гендерными стереотипами.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: Кадр из сериала "Сестры"/пресс-служба СТС

«Моя прекрасная няня» (2004-2008)

«Она работала в бутике в Бирюлево…» – основная музыкальная тема первого российского ситкома (ремейка американского сериала «Няня»), звучащая в начале каждого эпизода, уже намекает на то, что героиня сериала будет девушкой деловой. Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк, и правда, не лишена бизнес-жилки. Приукрасив собственную биографию, она устраивается на службу в дом бизнесмена Максима Викторовича Шаталина (Сергей Жигунов). В ее обязанностях – присматривать за детьми, с чем она справляется на пятерку, дочка Маша и сын Денис обожают женщину. Но главным делом жизни для Вики становится все-таки сам Шаталин – взаимная любовь вспыхивает почти мгновенно, однако сверхспособность няни попадать в курьезные ситуации, нерешительность Максима Викторовича, попытки всячески помешать отношениям со стороны финдиректора шаталинской фирмы Жанны Аркадьевны (Ольга Прокофьева) – тоже, кстати, деловой женщины – не дают двоим героям быть вместе на протяжении целых шести сезонов.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Моя прекрасная няня"

«Не родись красивой» (2005-2006)

Многосерийная комедийная мелодрама – адаптация колумбийского хита «Я – Бетти, дурнушка», выходившего на несколько лет раньше, – рассказывает историю Кати Пушкаревой (Нелли Уварова), которую, по задумке авторов, природа наделила умом, но обделила внешне. Устроившись секретарем в модный дом, она всю дорогу терпит нападки и насмешки – одних раздражает ее образованность, других оскорбляет ее простота. Катя же беззаветно предана боссу Андрею Жданову (Григорий Антипенко), а потом и вовсе в него влюбляется – и, вопреки, всем козням злопыхателей, в итоге взаимно. Но это не главное – Жданов оказывается тем еще проходимцем, под стать своим сотрудникам, а Катя, напротив, сохраняет в бизнесе предельную честность. Что не остается незамеченным – вышестоящее руководство повышает девушку, в результате и вовсе отдавая ей управление фирмой. Катя, конечно, преображается еще и внешне, но с высоты сегодняшнего дня делать акцент на это неуместно, куда важнее – ее заслуженные успехи в бизнесе. Пушкарева – пример того, что ум, честь и совесть, даже в патриархальном обществе, способны обеспечить карьерный успех.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Не родись красивой"


«Кто в доме хозяин?» (2006-2007)

Еще одна удачная адаптация – на этот раз американского сериала «Кто здесь босс?», – сюжет которой в каком-то смысле зеркален истории «Моей прекрасной няни». Главный герой Никита Воронин (Андрей Носков) переезжает из провинциального города в столицу с дочерью-подростком и устраивается помощником по хозяйству в шикарный особняк бизнес-леди Дарьи Пироговой (Анна Невская). Она не замужем, одна воспитывает сына и управляет рекламным агентством. Понятно, к чему все идет – любовь между Никитой и Дарьей не может не вспыхнуть. Однако «Кто в доме хозяин?», пожалуй, – проект для своего времени (выходил в 2006-2008 годах) революционный, как раз за счет четко озвученной женской линии. Помимо самой Дарьи, которая не боится смены гендерных ролей – того, что ее хозяйство ведет мужчина, а сама она зарабатывает и обеспечивает всю семью, есть и ее мама, молодящаяся бабушка в исполнении Людмилы Артемьевой. Также женщина деловая и не готовая отказываться от собственной личной жизни, что бы там ни говорило общество про «возраст дожития».

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Кто в доме хозяин?"

«Отель Элеон» (2016-2017)

Не менее успешное продолжение популярного сериала «Кухня». Там, кстати, на первый план хоть и выходил харизматичный шеф Баринов (Дмитрий Назаров), но самим рестораном, как и отелем, где он находился, управляла могущественная Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова). К финалу «Кухни» она решила заняться личной жизнью и оставила – теперь уже отель «Элеон» своему нерадивому племяннику (Милош Бикович). Если бы не новая управляющая из Брюсселя София Яновна (Екатерина Вилкова), «Элеон», а вместе с ним и легендарная «кухня» приказали бы долго жить. София Яновна – человек жесткой дисциплины и сильного характера – очень строга ко всему персоналу, от которого требует европейского качества гостиничного и ресторанного бизнеса. И снижать свои ожидания она не намерена, даже если в противовес идут личные чувства и такой харизматичный зам, как Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда).

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Отель Элеон"

«Психологини» (2017-2020)

От женщин-одиночек, пытающихся привнести хоть долю стабильности в непоседливый мужской мир, — к компании подруг, которой так не хватало предыдущим героиням. Таня (Анастасия Панина), Вика (Софья Каштанова) и Алина (Анна Старшенбаум) десять лет назад окончили психологический факультет и даже применили полученные во время учебы знания в профессиональной жизни. Таня стала настоящим психотерапевтом, которая берет немалые деньги за свои сеансы. Алина – успешно работает со школьниками. А Вика придумала свои мотивационные курсы для женщин, которые хотят жить со «львами», зарабатывающими большие деньги. Все три героини на протяжении нескольких сезонов (а были даже снятые в пандемию «Психологини на карантине») отчаянно мечутся между профессиональными и личными установками, но не сдаются и даже во время собственного кризиса готовы оказать помощь не только подругам, но и пациентам.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Психологини"

«Жена олигарха» (2021)

Успешно живущая в Лондоне красавица Альбина Барвашина (Елена Подкаминская), у которой главная головная боль – отметить двухлетие своего йоркширского терьера, – вдруг остается без пустившегося в бега мужа-олигарха (Игорь Верник), с арестованными счетами и единственным активом в виде завода «Кирзчапром» где-то в российском Добруйске. Туда-то она первым рейсом и направляется, чтобы построить дивный новый мир. Но в отечественной провинции придется столкнуться и с местным зашкаливающим гостеприимством, и с коррумпированной мэрией. Но даже такие вводные настоящую русскую женщину, хоть и пожившую в Лондоне, не смущают. Она все еще помнит, как входить в горящую избу под названием Россия. И — пусть ради собственного комфорта, что в этом плохого? — готова преображать неблагополучную реальность вокруг себя. Например, переобуваться в кирзачи – в них легче бороться и с дорогами, и с дураками.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Жена олигарха"

«Модный синдикат» (2022)

Заскучав на далеком Сахалине, жена местного криминального авторитета Галина (Мария Горбань) убеждает супруга (Кирилл Полухин) отпустить ее в столицу. Доводы весомые – заполучив управление над домом мод некого Кирилла Ланского (Ян Цапник), она сможет «отмыть» деньги, добытые браконьерством и прочей незаконной деятельностью мужа. Но по прибытии в Москву, Галина, даром, что одетая в кроваво-красные или безвкусно-леопардовые наряды, все-таки понимает, что из дома Ланского еще можно сделать если не дорогое прет-а-порте, то вполне качественный масс-маркет. Дизайнер в шоке, но Галина как истинная бизнес-вуман готова к компромиссам. Которые рано или поздно заканчиваются.

В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес
фото: "Модный синдикат"

«Сестры» (2022)

Три сестры – Ольга (Лина Миримская), Маша (Анна Котова-Дерябина) и Ирина (Ангелина Стречина) – еще в детстве не уступали друг другу, а потом, спустя время, и вовсе перестали общаться. Если бы не смерть отца (Георгий Дронов), так бы они и не встретились. Но на смертном одре он завещал им свою автомастерскую. Так учительница русского языка и литературы из Ртищево Ольга, саратовская парикмахер Маша и успешная сотрудница московского банка Ирина вновь встретились в родных пенатах, еще и с «чисто мужским», как им все говорят, бизнесом в виде автосервиса, в котором никто из них не понимает примерно ничего. Ситуация осложняется внутренними взаимоотношениями и чудовищным консерватизмом со стороны работников сервиса, которые, конечно, и в страшном сне не могли представить, что ими придут управлять «бабы». Но «Сестры» – тот случай, где женская солидарность и самоидентификация оказываются гораздо важнее общественного мнения и внутриусобных распрей.

Смотрите сериал «Сестры» на телеканале СТС с 4 апреля.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Григорий АнтипенкоМилош БиковичИгорь ВерникЕкатерина ВилковаМария ГорбаньГеоргий ДроновСергей ЖигуновАнастасия ЗаворотнюкСофья КаштановаАнна Котова-ДерябинаЕлена КсенофонтоваЛина МиримскаяДмитрий НазаровАнна НевскаяАндрей НосковАнастасия ПанинаЕлена ПодкаминскаяКирилл ПолухинОльга ПрокофьеваГригорий СиятвиндаАнна СтаршенбаумАнгелина СтречинаНелли УвароваЯн Цапник
фильмы
Жена олигархаКто в доме хозяин?Кухня (все сезоны)Модный синдикатМоя прекрасная няняНе родись красивойОтель Элеон (все сезоны)ПсихологиниПсихологини на карантинеПсихологини-2СёстрыЯ - Бетти, дурнушка

фотографии >>
В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес фотографии
В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес фотографии
В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес фотографии
В чем сила, сестра: 8 сериалов про женский бизнес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.
Полина Шкуратова
1 апреля ушла из жизни актриса Полина Шкуратова.
Любовь Денисова
1 апреля ушла из жизни актриса Любовь Денисова.

День рождения >>

Элина Быстрицкая
Евгений Воловенко
Григоре Григориу
Сергей Ланбамин
Дмитрий Нагиев
Наталия Просветова
Николай Спиридонов
Галина Шевякова
Маргарита Шубина
Роберт Дауни-мл.
Хит Леджер
Барри Пеппер
Энтони Перкинс
Пётр Сивкевич
Хьюго Уивинг
Пьер Френе
все родившиеся 4 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram