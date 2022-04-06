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«Оторви и выбрось» и получи билет

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6 апреля 2022
21 апреля в прокат выходит фильм Кирилла Соколова «Оторви и выбрось».

После четырех лет тюрьмы Оля решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у бабушки - деспотичной Веры Павловны. Отдавать внучку та не собирается, в итоге конфликт перерастает в грандиозную погоню. И пока в их разборки вовлекаются новые участники, события принимают все более отчаянный оборот.

«Оторви и выбрось» и получи билет

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на премьеру фильма, которая состоится 13 апреля в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь». После показа пройдёт обсуждение с участием режиссера и исполнительниц главных ролей, актрисами Викторией Коротковой и Софьей Круговой. Модератор встречи — кинокритик, видеоэссеист Владимир Лященко.

Для участия присылайте письмо с темой «Оторви и выбрось» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 12 апреля и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО.

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персоны
Виктория КоротковаСофья КруговаКирилл Соколов
фильмы
Оторви и выбрось

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«Оторви и выбрось» и получи билет фотографии
«Оторви и выбрось» и получи билет фотографии
«Оторви и выбрось» и получи билет фотографии
«Оторви и выбрось» и получи билет фотографии
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