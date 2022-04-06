«Оторви и выбрось» и получи билет

21 апреля
в прокат выходит фильм Кирилла Соколова
«Оторви и выбрось
».
После четырех лет тюрьмы Оля решает начать жизнь заново. Но для этого ей нужно забрать свою десятилетнюю дочь у бабушки - деспотичной Веры Павловны. Отдавать внучку та не собирается, в итоге конфликт перерастает в грандиозную погоню. И пока в их разборки вовлекаются новые участники, события принимают все более отчаянный оборот.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на премьеру фильма, которая состоится 13 апреля в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь»
. После показа пройдёт обсуждение с участием режиссера и исполнительниц главных ролей, актрисами Викторией Коротковой
и Софьей Круговой
. Модератор встречи — кинокритик, видеоэссеист Владимир Лященко
.
Для участия присылайте письмо с темой «Оторви и выбрось»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 12 апреля
и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО
.
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