Женская история ужасов: 5 реальных преступлений в кино

12 апреля будет показан заключительный эпизод мини-сериала «Кое-что о Пэм» с Рене Зеллвегер. В основу сюжета легла история реального преступления — весьма нашумевшего дела первой половины 2010-х, раскрытого, но тем не менее и по сей день вызывающего интерес у любителей популярного в сети документального жанра «тру крайм». Который, в свою очередь, иногда вырывается из привычного для себя формата подкастов, видео на YouTube и документальных сериалов в пространство художественного кино. Почти одновременно с «Пэм» в цифровом прокате и «Девушка из Плейнвилля» — также «экранизация» реального преступления. Оба проекта объединяет еще и то, что центральными действующими лицами в них оказываются женщины. Рассказываем об этих новинках и вспоминаем похожие фильмы и сериалы — один даже со счастливым концом.
«Кое-что о Пэм»
Все началось на Рождество в 2011 году, в городке с символическим названием Троя, что в штате Миссури. Вернувшись домой после посиделок с друзьями, Рассел «Расс» Фариа (Гленн Флешлер
) обнаружил мертвой свою жену Бетси (Кэти Миксон
). Мужчина набрал 911 и срывающимся голосом — это впоследствии покажется подозрительным — сообщил, что его супруга покончила с собой. Логичный вывод, ведь Бетси последние несколько лет боролась с раком и недавно узнала, что болезнь перешла в терминальную стадию: жить ей оставалось не больше пяти лет. Однако прибывшие на место полицейские обнаружили у женщины не один десяток ножевых ранений. Расс тут же оказался главным подозреваемым, и в его виновность поверили даже приемные дочери, оставшиеся сиротами Марайя (Гидеон Адлон
) и Лили (Оливия Луккарди
), а главной свидетельницей стала Пэм Хапп (Рене Зеллвегер) — якобы лучшая подруга покойной, которая подвозила ее домой в тот роковой вечер и которую, какое совпадение, Бэтси незадолго до кончины вписала в свою страховку.
Об этом деле во всех подробностях можно прочитать в открытых источниках, так что никакой интриги по сути нет — еще «на берегу» известно, что именно Пэм в итоге окажется убийцей (и не только Бэтси). Авторы сериала буквально по косточкам разбирают главную героиню в попытках отыскать истоки ее безумия. Каждый эпизод озаглавлен иронично, вроде «Она хороший друг» или «Она любящая дочь» — ни то, ни другое, понятно, действительности не соответствует. Сериал в целом сделан с интонацией весьма саркастичной, несмотря на тему — и речь не только о «толстом» костюме Рене Зеллвегер, которая честно отказалась в очередной раз набирать вес для роли и затребовала грим и накладки на тело, но и, к примеру, о закадровом голосе, с издевкой погружающем зрителя в будни Пэм Хапп. Еще одна интересная находка, точнее, прием — попытка добавить документальности, сделать некоторые сцены в том самом жанре «тру крайм».
Рене Зеллвегер удается воплотить по-настоящему отталкивающий образ. Ее героиня буквально источает лицемерие: в одной из сцен экран заполняют стоп-кадры с выдающимися мимическими ужимками Пэм, чье манипулятивное поведение и все растущее ощущение безнаказанности и вседозволенности по-настоящему пугают. И это повод не только для смеха — хотя такой эффект неизбежен и заложен в самой местами гипертрофированной форме повествования — но и для размышления о природе зла и о зачастую лежащих в его основе психических проблемах и травмах, оставшихся где-то в далеком прошлом, но оставивших неизгладимый отпечаток на личности.
«Девушка из Плейнвилля»
Эта история, как история Пэм, — не только про нетривиальный случай в криминалистике, прямо-таки напрашивающийся на то, чтобы стать фильмом, но и про те же ментальные проблемы. Еще один маленький американский городок, примерно то же самое время — на парковке, в своей машине, обнаружен задохнувшийся угарным газом 18-летний Конрад «Коко» Рой (Колтон Райан
). Утром новости доходят до 17-летней Мишель Картер (Эль Фаннинг
), и она убивается горем, чем очень удивляет и своих родителей, и родителей Коко (маму молодого человека играет Хлоя Севиньи
). Никто из них и не знал, что ребята были знакомы, но Мишель утверждает, что они любили друг друга. Со временем становится понятно — роман был преимущественно виртуальным, они обменивались сотнями смс, в том числе и перед самой смертью Конрада. И пока Мишель изображает вселенскую скорбь, полиция начинает подозревать девушку в доведении парня до самоубийства.
Сериал перескакивает из настоящего времени — событий после смерти Коко — в недалекое прошлое молодой пары, показывая и момент их знакомства, и развитие их отношений, и жизнь обоих до встречи друг с другом. Все эти эпизоды наполнены тоской: герои явно страдают от психологических проблем, которые их семьи по разным причинам предпочитают не замечать. Отец и дедушка Конрада (в честь которых его, к слову, и назвали) отказываются признавать психотерапию — надо работать и учиться, и всё пройдет, так рассуждают они даже после первой попытки самоубийства Коко. Что касается Мишель, то она все глубже погружается в выдуманный мир, распевает песни, подражая героям «Хора
», даже плакать учится по сериалу — ей не хватает внимания, она изгой, чьи странности отпугивают сверстников и их родителей, а после смерти Конрада и вовсе выглядят подозрительными.
Хотя исход этой истории также известен, авторы сериала все же заставляют зрителя гадать об истинных причинах тех или иных действий героини. Каждый эпизод выглядит этаким паззлом — одни частички мозаики вроде как оправдывают девушку, другие выставляют ее чуть ли не чудовищем, что особенно зловеще, учитывая ангельскую внешность Эль Фаннинг. Очевидно одно — отсутствие заботы, в том числе о ментальном здоровье, в том числе со стороны родителей, чьи дети-подростки находятся в самом нестабильном периоде своей жизни, вряд ли приведет к хэппи-энду.
«Небесные создания»
Предтечей описанных выше «тру крайм»-проектов можно считать вышедший аж в 1994 году и тогда же получивший «Серебряного льва» в Венеции и номинацию на «Оскар» фильм Питера Джексона
. Он же — первая роль Кейт Уинслет
в большом кино и еще одна основанная на настоящем криминальном деле картина. Действие разворачивается в середине 50-х годов в Новой Зеландии. Школьница Полин Паркер (Мелани Лински
), дочь простых работяг, превративших свой дом в хостел, заводит дружбу с новой одноклассницей Джульет Хьюм (Кейт Уинслет), дочкой ректора колледжа. Несмотря на разницу происхождения и социального положения, девочки становятся неразлучны, увлеченные оперой и историей Англии, придумывают сказочные миры, пишут рассказы и романы, мечтают уехать вместе, стать актрисами или писательницами. Родители же все больше тревожатся, небезосновательно подозревая, что дружба Полин и Джульет перешла в категорию романтических отношений, а такая связь для того времени преступна. Мать Полин этими подозрениями и вовсе подписывает себе смертный приговор.
Будущий создатель фантастических миров «Властелина колец
», Питер Джексон в своей ранней работе не только и не столько фиксирует хронику преступления, сколько копается в его предпосылках. Придуманные Полин и Джульет истории оживают на экране, слепленные из глины фигурки вымышленных персонажей вырастают в человеческий рост и двигаются, увлекая девочек, одетых в сказочные платья, в будто спрятанные в лесной чаще крепости и замки. Обе они, громкие, резкие, дерзкие, не вписываются в окружающий их ландшафт. У каждой — свои проблемы с семьей, для каждой любящие родители в итоге превращаются во врагов, не способных ни понять, ни принять. И смесь подростковой фрустрации с подростковой же обостренной чувственностью толкает на радикальные действия. Зло вновь вырастает не на пустом месте.
«Притворство»
Все вышеописанное — от проблем с психикой до отношений дочерей и матерей — вмещает в себя 8-серийное «Притворство» 2019 года, сюжетом для которого послужила поистине невероятная реальная история Ди-Ди и Джипси Роуз Бланшардов. Патрисия Аркетт
играет мать-одиночку, обосновавшуюся в очередном американском пригороде вместе с дочерью-инвалидом — за несколько лет до этого их предыдущий дом был уничтожен ураганом Катрина, новое жилище им построила благотворительная организация, соседи очень сочувствуют семье. Ведь дочь Ди-Ди, Джипси (Джои Кинг
), не просто не может ходить, у нее, по словам матери, целый букет врожденных и приобретенных заболеваний. Она пьет горы таблеток, потеряла волосы в результате химиотерапии, не выходит из дома. На самом деле, девушка здорова — ее болезни существуют лишь в нездоровом воображении гиперопекающей матери с делегированным синдромом Мюнхаузена — и ведет двойную жизнь. А в итоге и вовсе принимает решение избавиться от материнской «заботы», причем радикальным способом.
К моменту выхода сериала история уже стала, что называется, вирусной — о деле Бланшардов писали журналисты, от любителей до профессионалов, снимались документальные фильмы и ТВ-передачи. Участие в проекте Патрисии Аркетт заранее придало «Притворству» вес, хотя справедливости ради стоит сказать, что держится фильм не только на ней. Получается действительно захватывающая и до последнего интригующая драма — по большей части, что важно, психологическая и лишь к финалу криминальная. Наглядное пособие по такому загадочному заболеванию, как делегированный синдром Мюнхаузена — и по человеческому равнодушию, граничащему с невежеством, ведь на протяжении многих лет врачи пичкали здоровую девочку лекарствами, полагаясь, по сути, лишь на слова ее матери. Женщины, безусловно, трудной судьбы, что также не остается без внимания по ходу действия.
«Поверьте мне. Похищение Лизы МакВей»
Завершить хочется на более или менее позитивной ноте — историей, которая, в отличие от всех предыдущих, закончилась для героини счастливо. 17-летняя жительница Тампы Лиза МакВей (Кэти Дуглас
) работала в кафе, каждый вечер после смены возвращаясь в дом к бабушке и ее сожителю — последний годами насиловал девушку, о чем и отселившая ее в этот дом мать, и та самая бабушка знали. Поддержку Лиза получала разве что от сестры, которая осталась жить с мамой. Грели душу и воспоминания о тете и дяде, с которыми она когда-то проводила каникулы. Остальной же мир был предельно враждебен, а однажды и вовсе обернулся сущим адом. После очередной вечерней смены Лизу похитил неизвестный, продержал несколько дней с завязанными глазами в плену, после чего отпустил. Но на этом кошмар не закончился, ведь ни родня, ни полицейские (в том числе женщины) не поверили девочке, решив, что она попросту «загуляла» и придумала себе такое алиби. Только следователь Ларри Пинкертон (Дэвид Джеймс Эллиотт
) взялся за дело — и не напрасно, ведь в итоге, благодаря Лизе полиции удалось поймать настоящего серийного убийцу.
Если брать в расчет исключительно художественную ценность фильма, то «Поверьте мне» уступает предыдущим проектам в этом списке — местами чересчур сентиментальная, местами нарочито жестокая, эта история не пытается говорить со зрителем на каком-либо особом кинематографическом языке. Факты изложены в хронологическом порядке, события развиваются стремительно, авторы не особо копаются в психологии героев, подменяя ее демонстрацией чудовищных фактов их биографий. Они, конечно, сами по себе говорят о многом и заставляют невольно задуматься как и о потенциально подстерегающей каждого опасности в лице какого-нибудь маньяка, так и о зле, которое творится на постоянной основе за закрытыми дверями на первый взгляд благополучных домов.
обсуждение >>