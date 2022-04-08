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И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»

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8 апреля 2022
Вот уже несколько лет 8 апреля отмечается День российской анимации – праздник пока неофициальный, хотя пару недель назад Министерство культуры выступило с предложением узаконить его статус. Дата выбрана, естественно, неслучайно: 8 апреля (26 марта по старому стилю) 1912 года состоялась премьера первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или борьба усачей с рогачами» Владислава Старевича. Уже в наше время 8 апреля у представителей киноиндустрии ассоциируется с созданной в 2014 году премией «Икар» – единственной национальной наградой, которая чествует профессионалов анимации в различных категориях, а не ограничивается только «лучшим мультфильмом». Из-за пандемии вручение премии с традиционного апреля было перенесено на сентябрь. В этом году «Икар» должен был вернуться на свою привычную дату, однако жизнь внесла свои коррективы. Тем не менее сегодня объявлены номинанты на премию, а сама подготовка к церемонии продолжается. Вместе с инициатором и художественным руководителем «Икара» Сергеем Капковым рассказываем о концепции церемонии, которая, надеемся, все же состоится 5 июня в театре «Школа современной пьесы».

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»
фото: Сергей Капков и оператор Сергей Демьянов/автор фото – Максим Должанский

«Владислава Старевича и его жуков мы чествовали на «Икаре» пять лет назад, и чтобы не повторяться, мы решили копнуть «доисторический» период и вспомнить балетмейстера Александра Ширяева, который сначала ставил рисованные или кукольные балеты, а потом по ним работал с балеринами. Снимать на камеру живых танцовщиц ему запретили в Дирекции императорских театров, вот он и увлекся покадровой съемкой, даже не подозревая, что стал родоначальником анимационного кино в России. На протяжении почти ста лет архив был невостребованным, пока его не получил киноисследователь Виктор Бочаров», – рассказывает Капков.

Бочаров собрал из материалов часовой фильм «Запоздавшая премьера», который в начале двухтысячных показали на фестивале в Белых столбах. После этого архив был восстановлен и оцифрован за счет Фестиваля немого кино в Порденоне и британской студии Aardman Animations, известной мультфильмами про Уоллеса и Громита, «Побегом из курятника» и «Барашком Шоном». Основатель студии Питер Лорд даже написал про Ширяева статью в The Guardian, где отметил, что его работы «на десятилетия опередили свое время».

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»
фото: Кадр из фильма "Запоздавшая премьера"

У синтеза балета и анимации нашелся и другой интересный исторический контекст. Несколько лет назад Капков занялся биографией организатора кинопроизводства Виктора Смирнова. В 1930-е он возглавлял компанию «Амкино», которая занималась прокатом советских картин в Голливуде и голливудских – в СССР. При его содействии в том числе состоялась знаменитая поездка Сергея Эйзенштейна в Америку. Но помимо этого Смирнов стал проводником «диснеевских» технологий в советскую анимацию.

«Наша анимация в то время была плоской, идеологической, пропагандистской, не было ни пластики, ни музыкальности, ни актерской анимации, а работы Диснея поражали. Позже Смирнов вызвал в Москву из Штатов Люсиль Кремер – она работала на студии Макса Флейшера и написала здесь методичку «Звуковые рисованные фильмы в американских мастерских», – рассказывает Капков. – Смирнов создал экспериментальную мастерскую, которой решил доказать, что можно делать анимацию быстро, экономично и артистично, за что его наши аниматоры невзлюбили. Тем не менее руководству вплоть до Сталина все понравилось, поэтому было решено сделать единую студию «Союздетмультфильм» и руководствоваться идеями Смирнова, хотя директором студии его не назначили – перебросили заниматься другими делами. Что интересно, Виктор Федорович дружил с Дмитрием Шостаковичем и написал либретто для его первого балета «Болт», который до сих пор не сходит со сцены. В 1946 году Смирнов был репрессирован (он умер в том же году, а реабилитирован был в 1961-м – прим.ред). Меня же очень интересовала его биография и, собирая ее по крупицам, я познакомился с его внуком. Оказалось, что сын Смирнова – Виктор Викторович Смирнов – в перестройку создал труппу «Смирнов-балет», которая известна по гастролям по всему миру под названием Moscow City Ballet. Из-за пандемии количество поездок у них сократилось, и я подумал, что именно они помогут нам в подготовке «Икара», и таким образом объединят балет и анимацию, достижения многими забытых Александра Ширяева и Виктора Смирнова».

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»
фото: Съемка роликов/автор фото – Сергей Капков

Церемонии «Икара» нельзя назвать скучными и протокольными. Особенно они запоминаются своими роликами. Самый первый – «Совы нежные» – стал настоящим хитом интернета. И в последующие годы организаторы «Икара» – помимо Капкова это креативный продюсер Алена Оятьева, художник-постановщик Александр Храмцов, исполнительный продюсер Александра Константинова и генеральный директор Александр Герасимов – продолжали заведенную ими традицию создания оригинальных клипов, анонсирующих все номинации премии. Как раз в этом году клипы и будут представлять собой комические аллюзии на сцены из знаменитых балетных спектаклей – от «Бахчисарайского фонтана» до «Лебединого озера».

Ролики снимались в специальном павильоне «Мосфильма» с «хромакеем» – «зеленку» при производстве заменят «анимационным минимализмом» – и при участии не только труппы «Смирнов-балета», но и клоуна и режиссера Валерия Качаева, известного также по работе в «Каламбуре». Качаев – мастер импровизации, который буквально за несколько минут до входа в кадр может настроить на нужный лад не только себя, но и окружающих. Например, его партнерши-балерины, обычно привыкшие демонстрировать эмоции только языком па, кажется, заряжаются его актерской харизмой и отыгрывают любые, даже острохарактерные сцены на-ура. Несмотря на то, что танцевать им приходится в совершенно не привычных для артистов балета условиях.

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»
фото: Съемка роликов/автор фото – Марина Сычева

«Пол здесь довольно твердый и прыгать на нем опасно. К тому же я никогда не работала на «хромакее» и поначалу была потеря пространства – у нас обычно все черное, отчего создается эффект глубокого пространства, а здесь такое ощущение, что на тебя что-то надвигается, – делится впечатлениями артистка «Смирнов-балета» Ксения Баснет. – Был и ряд других непривычных технических моментов: например, выход «маленьких лебедей» всегда делается с одной стороны, а тут пришлось его делать с другой, что вызвало некую растерянность, так как танец у нас уже давно заучен. Но в целом импровизация мне очень нравится, несмотря на то, что на камеру я никогда не работала. Но мы в балете привыкли сразу выдавать эмоции – без надежды на перезапись и дубли».

Она работает в театре шесть лет и не успела застать основателя труппы Виктора Смирнова – сейчас коллектив возглавляет его вдова Елена Владимировна. Но, когда «Икар» выступил с предложением принять участие в съемках ролика, Ксения поинтересовалась историей и была удивлена, как балет и анимация были неожиданно связаны исторически.

Ролики «Икара», как обычно, далеки от патетических высказываний. «Мы просто откровенно дурачимся и получаем от этого удовольствие», – признается Капков. Так, например, в «Бахчисарайском фонтане» появляется «вэдэвэшник», иллюстрирующий номинацию «Персонаж», в анонсе категории «Режиссер» участвует «человек с хлыстом», символом «Стартапа» становится страстный танец с участием детей, а в «Деле» поощряющем прикладную анимацию, «умирающий лебедь» превращается в настоящую оторву, зажигающую (за деньги) под современные хиты.

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»
фото: Съемка роликов/автор фото – Марина Сычева

Конкретных сценариев для роликов нет – были лишь общие вводные сюжетов, олицетворяющих номинации. А уже к этим вводным руководители «Смирнов-балета» подбирали нужную музыкально-танцевальную «тему». Отнеслись к процессу вполне серьезно, как и артистки балета. Но крайне свободная, особенно по нынешним временам, атмосфера даже только подготовки к «Икару», их быстро привела в нужное русло. «Расслабьтесь, это анимация!» – главная реплика со съемок роликов к церемонии. И это свободное мышление, пожалуй, и есть главная движущая сила отечественной анимации.

Маша Токмашева
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И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар» фотографии
И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар» фотографии
И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар» фотографии
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