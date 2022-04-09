Функции иностранного агента: 5 новых фильмов, мультфильмов и сериалов про пиратов

анонс

И даже в области балета: как проходит подготовка к анимационной премии «Икар»

Как Рене Зеллвегер, Эль Фаннинг и Кейт Уинслет сыграли убийц

«Оторви и выбрось» и получи билет

6 апреля

От юного Шерлока Холмса до боксера из Освенцима: неформатные герои режиссера Барри Левинсона

Гении, трикстеры и блаженные в карьере режиссера, которому сегодня исполнилось 80 лет