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Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

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13 мая 2022

Нет, кажется, ничего более британского, чем чаепитие — у традиции «файв-о-клок», пятичасового чая, многовековая история, и ни один английский фильм, будь то экранизация литературной классики или же современный сериал, не обходится без подобной сцены. За чаем обсуждают дела и семейные, и государственной важности, показывают себя и оценивают других. Умение держать чашку для некоторых героев, например, персонажей романов Джейн Остин, оказывается едва ли не судьбоносным, а Льюис Кэрролл с Тимом Бертоном превращают церемонию в абсурдистский карнавал. Кино-Театр.Ру вместе с чаем RICHARD вспоминают лучшие сцены чаепития в британских фильмах и сериалах. Насладитесь просмотром кинокартин из подборки с королевским чаем RICHARD, а также не упустите шанс выиграть 1 000 000 рублей!
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Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

«Алиса в Стране чудес»

Этого фильма от Тима Бертона ждали долго — и не напрасно, ведь эстетика режиссера-сказочника как нельзя лучше подошла книге Льюиса Кэрролла. Алиса (Миа Васиковска) здесь, правда, уже не девочка, а 19-летняя девушка, сбегающая в Страну чудес от нежелательного брака. В волшебном царстве она уже как будто бы была, но совершенно этого не помнит. А вот ее ждут — Алисе предстоит сыграть ключевую роль в свержении с трона злой Красной Королевы (Хелена Бонэм Картер) и помочь Безумному Шляпнику (Джонни Депп), Белому кролику, Чеширскому коту и прочим, на время ушедшим в глухую оппозицию, обитателям Страны чудес восстановить правление доброй Белой Королевы (Энн Хэтэуэй).

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

Безумное чаепитие — один из ключевых и самых известных моментов книги Кэрролла и одно из центральных событий фильма Бертона. Сперва это красочная, пасторальная сцена в саду: длинный стол, заставленный чашками, сладостями, чайниками разных размеров и сахарницами — в лучших английских традициях. На часах почти пять вечера, а значит скоро можно будет начинать, но застолье с участием Безумного Шляпника, кролика, мышонка и Чешира перерывает появление Времени (Саша Барон Коэн) — он ищет Алису, и, узнав, что она приглашена на чаепитие, останавливает время. Стрелка часов замирает за одну минуту до пяти — и так будет, пока героиня не появится. Нельзя будет ни налить, ни отпить ни глотка, сад вокруг увянет, под глазами Шляпника появятся темные круги, потускнеют и все остальные краски, ведь что может быть хуже, чем невозможность наконец отведать любимый напиток.

«Аббатство Даунтон»

Главный сериал 2000-х о быте и нравах британской аристократии вековой давности. Действие сериала начинается в 1912 году, когда будущее (поместье и наследство) семейства графа Грэнтэма (Хью Бонневилль), у которого с женой Корой (Элизабет Макговерн) три дочери, оказываются под угрозой из-за гибели «Титаника». На борту лайнера оказался главный наследник и потенциальный муж старшей дочери Мэри (Мишель Докери), сын кузена графа. Более дальние родственники — обычный юрист Мэттью Кроули (Дэн Стивенс) и его мать Изабель (Пенелопа Уилтон) — поначалу доверия своей простотой не внушают. Но в ходе долгих расспросов за обязательной чашкой чая, любимым напитком не только Изабель, но и вдовствующей графини Грэнтэм (Мэгги Смит), новообретенные родственники становятся лучшими друзьями. И вместе им предстоит пережить множество невзгод, обрушившихся на Британию в первой трети XX века.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

«Аббатство Даунтон» — удивительная смесь большого геополитического контекста и жизни отдельно взятой, пусть и довольно обеспеченной, титулованной семьи, чьи будни состоят из постоянных приемов и семейных трапез. Отдельное место всегда занимает завтрак с обязательным чаем, где Грэнтемы-Кроули обмениваются новостями и строят планы не только на день, но и на годы вперед. И, конечно, ужины с их разнообразием блюд и напитков, где решаются судьбы дочерей, которых то и дело знакомят с потенциальными женихами. Не отстают и слуги, еще одни любители чая и сплетен, расположившиеся на нижних этажах – линии их судеб по ходу сериала плотно сплетаются с господскими. Реальное же положение дел обсуждается в личных разговорах, скрытых от глаз посторонних — в домах старшей Кроули или графини Грэнтэм, главной кладези житейской мудрости «Аббатства Даунтон».


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«Корона»

Пожалуй, самая полная, хоть и решенная в художественном ключе, биография королевы Великобритании, и, что немаловажно, возглавляемой ею страны. На протяжении четырех уже вышедших сезонов (сейчас к премьере готовится пятый) и юной Елизавете в исполнении Клер Фой (первые два сезона), и уже зрелой правительнице, которую играет Оливия Колман, не раз приходилось сталкиваться с самыми противоречивыми ситуациями — и в политике, на которую формально британская королева не влияет, и в личной жизни. Но какие бы тучи ни сгущались над Виндзорским замком, титул обязывал следовать давно сложившимся традициям и ритуалам, из которых и состоит повседневная жизнь королевской особы. Один из них — дневные напитки, главным из которых является, конечно же, чай.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

За неспешной беседой в ожидании позднего ужина королевскому семейству полагается расслабляться, однако нередко именно на это время выпадают и самые ключевые моменты, что уж греха таить, не только в жизни самой Елизаветы, но и целой страны. Так, например, в четвертом — пока лучшем — сезоне «Короны» с неспешным чаепитием связаны испытания сразу двух ключевых для Британской Империи женщин. Семейство Виндзоров отправляется на выходные в свое шотландское поместье Балморал, куда сначала вызывают нового премьер-министра Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), а затем и подругу принца Чарльза — Диану Спенсер (Эмма Коррин). Первая терпит фиаско — спускается к расслабленному чаепитию после охоты в наряде для ужина. Вторая, напротив, очаровывает все семейство, особенно женскую его часть, с которой с легкостью находит общий язык за чашечкой чая.

«Гордость и предубеждение»

Одна из многих, но, пожалуй, признанная канонической экранизация одноименного романа Джейн Остин — вышедший в 1995 году мини-сериал «Гордость и предубеждение», снятый режиссером Саймоном Лэнгтоном. В роли мистера Дарси — Колин Ферт, на протяжении шести эпизодов борющийся с предрассудками общества и собственными чувствами к одной из сестер Беннет, Элизабет (Дженнифер Эль). Как и любое произведение Остин, эта история — настоящая энциклопедия британских нравов начала XIX века, не лишенная юмора и сатирического взгляда, но при этом сохраняющая подобающую сдержанность и живописующая царившие в благородном обществе порядки. Герои, впрочем, не могут удержаться от их нарушения — чувства побеждают разум, гордость и все предубеждения, так что сестры Беннет находят любовь, вступая в неравные, по мнению старшего поколения, браки. Элизабет и вовсе — предвестница эмансипации, дважды ответившая отказом на предложения руки и сердца, без стеснения осаждающая надменного Дарси, но готовая признать собственные и простить чужие ошибки.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

Многое можно узнать из сериала и о быте и ежедневных ритуалах провинциального, но все же высшего английского общества. Чайные церемонии — неотъемлемая часть рутины. Так, семейство Беннетов имеет привычку собираться за большим столом и попивать согревающий напиток с пирожными из блестящего, изящного серебряного сервиза. Эти чаепития в сериале — вовсе не спокойное и размеренное мероприятие, как можно было бы предположить, а шумная дискуссия, обсуждение последних новостей и сплетен, тон которому всегда задает говорливая миссис Беннет (Элисон Стедман). Еще одна занимательная деталь — чайные чашки можно заметить даже на одном из домашних балов, которые традиционно дают обитатели то одного, то другого поместья. К слову, именно на этом званом мероприятии Элизабет и мистер Дарси впервые видят друг друга.

«Эмма.»

Еще одна, но на этот раз относительная свежая экранизация Джейн Остин, «Эмма». В киноверсии в названии после имени — точка, и это, пожалуй, единственное заметное отличие от оригинала. Еще одной истории про провинциальную Англию XIX века, где в центре внимания оказывается, в отличие от «Гордости и предубеждения», весьма знатная особа. Скучающая молодая богачка Эмма Вудхаус (Аня Тейлор-Джой), не нуждающаяся ни в чем, а оттого не задумывающаяся, как ее менее привилегированные ровесницы, об удачном замужестве. Точнее о собственном удачном замужестве — судьбы других, напротив, занимают ее внимание целиком и полностью. Самопровозглашенная юная сваха письмами, якобы случайными встречами и даже танцами пытается организовать сразу несколько свадеб — в том числе своей новой компаньонки, добросердечной, наивной девушки непроясненного происхождения и не самых высоких манер по имени Гарриет Смит (Миа Гот). Однако придуманные Эммой союзы один за другим оказываются нежизнеспособными (к радости несостоявшихся пар), а сама она в итоге не может устоять перед чарами давнего друга семьи мистера Найтли (Джонни Флинн) — и все счастливы.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

«Эмма» — сплошное эстетическое удовольствие, настолько режиссер Отом Де Уайлд дотошно походит к стилизации в декоре и костюмах. Конечно, во всем этом, как и в самом сюжете, есть тонкая ирония (впрочем, есть она и у Остин) — в случае с фильмом она проявляется в гипертрофированном во всех своих деталях, от обстановки до манер, антураже. Который, конечно, весьма точно, хоть и порой чересчур художественно передает дух описываемой эпохи, жизнь, подчиненную четким правилам и морали. Чайные церемонии, которым в нескольких сценах с упоением предаются персонажи, — лучший тому пример. Эмма невольно кривится, наблюдая как Гарриет, явно не обученная всем манерам, хватается за чашку и жадно откусывает пирожное — а ведь еда к чаю, подобранная под цвет штор и платьев, не более, чем украшение. В другой сцене отец Эммы, слегка истеричный и экзальтированный мистер Вудхаус в непревзойденном исполнении Билла Найи, вооружившись чайной чашечкой из изящного фарфорового сервиза, молча наблюдает за происходящим в комнате — неизменное английское чаепитие становится поводом начать разговор, завести знакомство, заполнить неловкую паузу и, конечно, показать себя и свои манеры.

«Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф»

Экранизация вышедшей еще в 1950-м книги британского писателя Клайва Льюиса — красочная антивoенная сказка про братьев и сестер, попавших в спрятанную в обычном, на первый взгляд, платяном шкафу волшебную страну Нарнию. Эвакуированные из Лондона во время Второй мировой, четверо детей Певэнси оказываются в провинциальном поместье — большом доме, принадлежащем профессору Керку (Джим Бродбент), но по факту управляемом суровой миссис Макриди (Элизабет Хоторн), которая требует порядка и послушания. Но разве можно требовать от детей соблюдения правил? Так младшенькая Люси (Джорджия Хенли) во время игры в прятки забирается в закрытую комнату, где находит старинный шкаф, а, забравшись в него, попадает в Нарнию — волшебное царство, населенное говорящими зверями и мифическими существами, но много лет находящееся под гнетом Белой Колдуньи (Тильда Суинтон) и потому холодное, замерзшее и заваленное снегом. Люси и ее братьям и сестре — они, поначалу считавшие рассказы младшей выдумкой, в итоге также попадут в Нарнию, — предстоит не просто спасти королевство, но и стать его правителями.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

Даже в такой метафоричной истории о спасении детей от ужасов реального мира, тематически стоящей в одном ряду с такими хитами, как «Лабиринт Фавна» или «Жизнь прекрасна», находится место неизменным чайным церемониям — не примете конкретного времени, а вековой традиции. Примечательно, что знакомство с Нарнией начинается с чаепития. Первым, кого встречает Люси, оказывает фавн по имени мистер Тумнус (Джеймс МакЭвой). Он приглашает девочку в свою пещеру, где угощает чашечкой благородного напитка и играет на флейте, надеясь усыпить не только ее бдительность, но и ее саму — таков приказ колдуньи, которая, как огня, боится появления в королевстве детей, ведь пророчество гласит, что они свергнут ее. Позднее Тумнус, конечно, одумается и встанет на сторону добра, а следующее чаепитие в Нарнии — с участием уже всех Певэнси — будет не таким зловещим, хотя и не менее сказочным. В настоящей бобриной норе, где парочка говорящих бобров будет угощать гостей сладостями, а самих себя — отборными свежими деревяшками.

«Король говорит!»

Получивший в 2010 году четыре «Оскара» — как лучший фильм, а также за режиссуру, сценарий и мужскую роль — байопик Тома Хупера славится великолепным дуэтом Колина Ферта и Джеффри Раша. Первый сыграл герцога Йоркского Альберта, будущего короля Георга VI (отца нынешней английской королевы Елизаветы II), второй — австралийца Лайонела Лога, логопеда-самоучку, в итоге прославившегося тем, что избавил Георга VI от заикания перед его вступлением на престол. С детства страдавший от недуга принц надеялся, что избежит участи монарха и публичных выступлений, так как трон по наследству должен был достаться его старшему брату, Эдуарду VIII (Гай Пирс). Тот, однако, отрекся, предпочтя долгу любовь — его избранницей, как гласит история, стала дважды разведенная американка Уоллис Симпсон (Ив Бест). И испробовавший все Альберт (он же Берти для родных) вынужден — не без настоятельных уговоров любящей супруги (Хелена Бонэм Картер) отдаться во власть Лога и его не самых традиционных, хоть и действенных методик.

Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

Именно Лайонел Лог в фильме — большой любитель чая, но, будучи все-таки не англичанином, не прочь нарушить церемонии и традиции. В его кабинете-мансарде, больше похожем на опустевшую мастерскую художника, нет ни подходящего чайного столика, ни удобных кресел, так что сервиз, такой же пестрый и разнокалиберный, легко располагается прямо на полу. Зато Лог явно знает толк в заваривании — на первой же встрече с герцогом он справедливо замечает, что сперва напитку необходимо дать настояться, а лишь потом можно приступать к распитию. Справедливости ради надо заметить, что чай в доме Логов все-таки пьют не только с пола: так супругу Георга, уже на тот момент королеву, Лайонел угощает за обеденным столом. И в этой сцене, наконец, появляется и фарфор, и блюдца, и разложенные красивой пирамидкой крошечные пирожные. Так ожидать супруга, отправившегося к доктору на прием, куда приятнее, чем в пустой приемной, где нет секретаря – а, значит, и чаю никто не нальет.


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Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино

Наталия Григорьева
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Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино фотографии
Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино фотографии
Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино фотографии
Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино фотографии
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