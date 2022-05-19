Заходи, гостем будешь: 5 причин посмотреть мультфильм «Финник»

Один из самых популярных отечественных мультфильмов «Финник» — от создателей франшиз «Смешарики» и «Фиксики» – вышел в онлайн-кинотеатре Wink. Приключенческая комедия, заряженная отличным настроением, приоткрывает тайну жизни домовых, сотни лет обитающих в каждом доме. Вторая героиня мультфильма — девочка Кристине, которая нуждается в дружбе. Знакомство с домовым приводит к череде невероятных и порой даже опасных приключений, а мы выбрали пять причин, по которым вам наверняка захочется увидеть это по-настоящему доброе семейное кино.
фото: ЦПШ
Таких домовых мы еще не видели
Домовые в «Финнике» — очаровательные меховые монстры разных цветов и с ушками спаниелей. Их предназначение понятно: быть хранителем очага и строго следить за порядком и уютом в доме. Домовой появляется в здании, когда забит последний гвоздь, исчезает, если дом рушится, а для человека всегда невидим — если, конечно, тот не завладеет клочком шерсти мифического создания. У каждого домового на попечении одно жилище и его обитатели, которых он считает своими питомцами. Авторы мультфильма придумали целую вселенную, где каждый персонаж наделен уникальным характером. При этом удалось сделать их очень реалистичными, хотя таких домовых мы еще не видали: существа эти скорее напоминают героев «Корпорации монстров», нежели советских Кузю и Нафаню. У домовых есть традиции и обычаи: они еженедельно собираются на пятничные собрания, чтобы поделиться успехами, проблемами и обсудить своих людей. И есть еще одна вещь, которая объединяет всех домовых, – страстная любовь к мороженому. Любой домовой теряет контроль при виде этого лакомства.
Автором всех персонажей-домовых является режиссер Денис Чернов. Финник – молодой любопытный проказник, немного ленивый и пренебрегающий непосредственными обязанностями. Имя Финник, кстати, автор позаимствовал у своего кота сиамской породы. Другой важный герой – Мафин – ранимый и наивный домовой, предмет насмешек общины. Не найдя понимания среди соплеменников, он нарушает закон и добровольно идет на контакт с человеком. Любопытно, что домовых в фильме больше, чем актеров, их озвучивающих. Каждый говорит за двоих, а Даня Милохин подарил свой голос сразу трем мохнатым персонажам.
фото: ЦПШ
У домовых хорошее чувство юмора
Большинство домовых любит пошутить и посмеяться — особенно во время собраний, хотя, в основном, они доброжелательны к людям и друг другу. У каждого не только свой характер, но и шутки — разные. Тимфин – меланхолик, Тикфин – неуклюжий и наивный обжора, Хамстерфин – любитель дурацких розыгрышей, авторитетный Багфин – немногословный и позитивный, Догфин все знает наперед и всегда оказывается прав, а потому — поддразнивает менее смышленых друзей. Есть среди них и вредины, но в целом домовым свойственно дружелюбие, взаимовыручка, любовь к приключениям и веселый нрав. Весь юмор в фильме держится на них. Люди, которые не могут их видеть, частенько снимают на телефон непонятные явления: например, идущую на передних ногах кошку, — даже не подозревая об истинном происхождении этого феномена.
Уморительно и трогательно ведут себя домовые, лишенные шерсти: они словно теряют разум и превращаются в беззащитных и бессловесных животных. Однако даже в таком состоянии их можно приманить мороженым. Одна из самых смешных сцен — когда Финнику нужно вылезти из автомобиля, а он не может этого сделать, — основана на реальных событиях. Финник просит: «Подними ручку!» (подразумевая ту, что на дверце машины), а его обритый и потерявший разум товарищ поднимает собственную руку. Эту историю рассказала режиссеру Денису Чернову его знакомая, у которой такой случай произошел с пятилетним сыном.
фото: ЦПШ
Пасхалки для взрослых
Дополнительное удовольствие от просмотра связано в нахождением отсылок к другим произведениям. Финник в разговорах порой использует фразы известных киноперсонажей. Например, однажды он говорит Кристине словами из «Крестного отца»: «Но ты не просишь с уважением и ничего не предлагаешь взамен». А Кристина – любительница дедуктивного метода Шерлока Холмса – часто употребляет словечки из рассказов Конан Дойля.
Также в картине целый ряд отсылок к другим анимационным проектам петербургской студии ГК «Рики». В самом начале фильма Финник смотрит их сериал «Бодо Бородо», а во время сцены в кинозале на экране виден эпизод с мексиканскими собачками из полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю». На билбордах в городе, где происходит действие, можно увидеть персонажей анимационного сериала «Смешарики». В другой сцене у героя в руке оказывается зажигалка. Это своего рода подпись режиссера. Эта зажигалка на самом деле существует. Она неоднократно появлялась в полнометражных и сериальных проектах «Смешарики».
фото: ЦПШ
Интернациональный проект
Художники «Финника» придумали и сделали местом действия уникальный небольшой городок Берг. Этот городок мог бы находиться в любой точке мира, но в нем определенно есть что-то по-европейски уютное: очаровательные и очень чистые улочки, разноцветные небольшие домики и дворики. Петербургские аниматоры добавили и черты родного города: фонтаны, просторные набережные, мосты и газовые фонари. Для сюжета большое значение имеет парк развлечений и киностудия, на которую приезжают сниматься родители Кристины. На киностудии, кстати, тоже есть домовой. А финальная часть картины разворачивается в ярком парке аттракционов, также часто присутствующем во множестве известных киноисторий.
Среди персонажей-людей наиболее интересна Кристина: главным референсом для ее создания была Лара Крофт, только в юности. Это смелая 13-летняя девочка, любительница загадок и приключений. Она слишком серьезна и прагматична для своего возраста и больше всего любит читать детективы, а вот настоящих друзей у нее из-за частых переездов нет. Родители Кристины – молодые актеры, очень энергичные, активные и позитивные, но немного инфантильные. Кристина очень любит родителей и незаметно их опекает. В Берге у Кристины наконец-то появятся друзья, и это не только домовые, но и сверстники — например, парень по имени Марк. Имена героев, как видим, авторы тоже решили сделать интернациональными. А главного антагониста, молодого парня, работающего на киностудии уборщиком и мечтающего об актерской карьере, и вовсе зовут на американский манер Джей Би.
фото: ЦПШ
Замечательные примеры доброты и дружбы
«Финник» – поистине цельная картина о доверии и истинной дружбе, чистой и самоотверженной. Когда ради дорогого человека ты готов на все, даже рискнуть собственной жизнью. Это история про преодоление себя, внутренних барьеров, умение выходить из «зоны комфорта», а также про отчаянные поиски себя, в итоге приводящие к цели. Это картина про отзывчивость, взаимовыручку и сострадание к близкому. О невозможности пройти мимо нуждающегося в помощи, умении вовремя протянуть руку и осознании, что именно эти поступки делают тебя самого лучше.
Фильм также прекрасен созданием образцового примера дружной семьи и уютного дома. А детям, посмотревшим «Финника», обязательно захочется завести себе мехового домового, который будет оберегать его днем и особенно ночью. Поэтому логичным продолжением истории будет создание серии мягких игрушек — домовых, помогающих детям преодолевать страхи.
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