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Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»

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2 мая 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы мая по версии Кино-Театр.Ру


«Кларк» / Clark (1 сезон)



Звезда хоррора «Оно» Билл Скарсгард предстанет в образе шведского гангстера Кларка Олофссона, начавшего свою деятельность в 1960-е. Его самым известным преступлением стало участие в ограблении на площади Норрмальмсторг, что впоследствии породило термин «стокгольмский синдром», когда жертва начинает испытывать чувство симпатии к агрессору и даже оправдывает его поступки.

Премьера: 5 мая
Платформа: Netflix


«Лестница» / The Staircase (1 сезон)



Проект в жанре тру-крайм, снятый по мотивам одноименного документального сериала об убийстве Кэтлин Питерсон (Тони Коллетт), расследование которого затянулось на 16 лет. Женщина была найдена мертвой на лестнице собственного дома, а главным подозреваемым стал ее муж — преуспевающий писатель Майкл Питерсон (Колин Фёрт). Он сам позвонил в экстренную службу, сообщив, что его жена упала с «пятнадцати, двадцати, не знаю» ступеней.

Премьера: 5 мая
Платформа: HBO Max


«Хитрости» / Hacks (2 сезон)



Продолжение комедийной истории взаимоотношений своенравной легенды стендапа (Джин Смарт) и ее молодой помощницы (Ханна Эйнбиндер) — они принадлежат разным мирам, и смотрят на жизнь и юмор по-своему, но отныне вынуждены работать вместе. Роль в проекте принесла Смарт «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.

Чиать Рецензия на первый сезон «Хитростей»

Премьера: 12 мая
Платформа: HBO Max


«Смычок» (1 сезон)



Сериал Александра Цоя о молодом скрипаче (Марк Эйдельштейн), планирующем посвятить свою жизнь классической музыке и поступить в престижную питерскую консерваторию. Однако на вокзале парню подкидывают сверток с запрещенными веществами и шантажом вынуждают стать кладменом. Новое занятие приносит большие деньги и новых друзей, но все больше лишает амбиций стать великим музыкантом.

Премьера: 13 мая
Платформа: START


«Змей в Эссексе» / The Essex Serpent (1 сезон)



Экранизация одноименного романа Сары Перри, действие которого разворачивается в викторианской Англии 1893 года. После смерти мужа Кора Сиборн (Клэр Дэйнс) переезжает из Лондона в небольшую деревню. Заинтересовавшись поверьем о том, что в окрестностях вновь появилось таинственное существо, известное как Змей Эссекса, героиня решает узнать о нем побольше и объединяется с местным пастором (Том Хиддлстон).

Премьера: 13 мая
Платформа: Apple TV+


AMORE MORE (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»
фото: Пресс-служба KION

Режиссерский проект актрисы Яны Гладких посвящен свободным отношениям. По сюжету Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что он полиамор, а брак шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) трещит по швам. Георгий предлагает Елене план — вместе открыть бар под названием AMORE MORE и проводить там вечеринки для пар.

Премьера: 20 мая
Платформа: KION


«ЮЗЗЗ» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»
фото: Пресс-служба PREMIER

Главный герой Равиль мечтает получить грант, чтобы уехать учиться из Ростова-на-Дону в Америку. Но деньги нужны ему уже сейчас, поэтому он ввязывается в нелегальный бизнес и вскоре оказывается в центре конфликта местной мафии. Постепенно криминальные разборки сменяются драмой «Ромео и Джульетты», так как у Равиля появляются чувства к племяннице главаря вражеской банды. В сериале сыграли Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи.

Премьера: 24 мая
Платформа: PREMIER


«Оби-Ван Кеноби» / Obi-Wan Kenobi (1 сезон)



Сольный проект о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор), наставнике Люка Скайуокера. Действие сериала развернется спустя 10 лет после событий, показанных в третьем эпизоде «Звездных войн». К образу Дарта Вейдера вернется Хейден Кристенсен. Режиссерское кресло спин-оффа заняла Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем».

Премьера: 25 мая
Платформа: Disney+


«Пистолет» / Pistol (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»

Экранизация мемуаров гитариста Sex Pistols Стива Джонса о том, как дерзкие лондонские панки пришли к успеху и повлияли на британскую культуру. Роль Джонса исполнит Тоби Уоллес, обладатель премии имени Марчелло Мастроянни Венецианского кинофестиваля за фильм «Молочные зубы». Вокалистом Джонни Лайдоном, чье появление ознаменовало начало популярности группы, станет Энсон Бун из картины «1917». В роли Сида Вишеса выступит Луис Патридж, а Нэнси Спаджен – Эмма Эпплтон.

Премьера: 31 мая
Платформа: Hulu


«Нулевой пациент» (1 сезон)



Драма по мотивам реальных событий расскажет о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Действие развернется в 1988 году. Молодой врач детской больницы в Калмыкии подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому герой тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специалист по малоизвестной в стране «экзотической» болезни. Режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, также состоящий в актерском составе проекта. За сценарий отвечал автор «Хрустального» Олег Маловичко.

Премьера в мае
Платформа: Кинопоиск


Что еще смотреть онлайн

«Дьяволик» — 1 мая, KION и Wink, Кинопоиск
«Я иду искать» — 3 мая, PREMIER
«Звездный путь: Странные новые миры» — 5 мая, Paramount+
«Тегеран» (2 сезон) — 6 мая, Apple TV+
«Кэнди» — 9 мая, Hulu
«Абсурд» — 12 мая, PREMIER
«Выпускной год» — 13 мая, Netflix
«Линкольн для адвоката» — 13 мая, Netflix
«Жена путешественника во времени» — 15 мая, HBO Max
«Разговоры с друзьями» — 15 мая, Hulu и Кинопоиск
«Анджелин» — 19 мая, Peacock
«Любовь, смерть и роботы» (3 сезон) — 20 мая, Netflix
«Ночное небо» — 20 мая, Amazon Prime
«Чип и Дейл спешат на помощь» – 20 мая, Disney+
«‎Домашнее поле» — 26 мая, more.tv и Кинопоиск (по подписке Плюс c more.tv)
«Очень странные дела» (4 сезон, 1 часть) — 27 мая, Netflix
«Камон Камон» — 29 апреля, Кинопоиск
«Оторви и выбрось» — май, KION
«Родители строгого режима» — май, KION, Wink и PREMIER

Маша Бороденко
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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   4.05.2022 - 12:54
Не считая того, что я безусловно посмотрю про Обивана, даже как-то зацепил сериал AMORE MORE - хоть и русский, но выглядит интригующе читать далее>>
№ 2
what_a_world   2.05.2022 - 14:57
Мне кажется, если уж Колин Ферт ввязался в такой проект, то это точно должен быть достойный экземпляр! Буду ждать и смотреть Лестницу, когда появится читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   2.05.2022 - 11:35
ну в целом очень много интересных сериалов и фильмов можно ожидать. и заметила, что с очень хорошими актерами. впечатляет! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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