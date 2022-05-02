Смотреть онлайн: «Оби-Ван Кеноби», «Смычок» и продолжение «Хитростей»

Звезда хоррора «Оно» Билл Скарсгард предстанет в образе шведского гангстера Кларка Олофссона, начавшего свою деятельность в 1960-е. Его самым известным преступлением стало участие в ограблении на площади Норрмальмсторг, что впоследствии породило термин «стокгольмский синдром», когда жертва начинает испытывать чувство симпатии к агрессору и даже оправдывает его поступки.
Проект в жанре тру-крайм, снятый по мотивам одноименного документального сериала об убийстве Кэтлин Питерсон (Тони Коллетт), расследование которого затянулось на 16 лет. Женщина была найдена мертвой на лестнице собственного дома, а главным подозреваемым стал ее муж — преуспевающий писатель Майкл Питерсон (Колин Фёрт). Он сам позвонил в экстренную службу, сообщив, что его жена упала с «пятнадцати, двадцати, не знаю» ступеней.
Продолжение комедийной истории взаимоотношений своенравной легенды стендапа (Джин Смарт) и ее молодой помощницы (Ханна Эйнбиндер) — они принадлежат разным мирам, и смотрят на жизнь и юмор по-своему, но отныне вынуждены работать вместе. Роль в проекте принесла Смарт «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.
Сериал Александра Цоя о молодом скрипаче (Марк Эйдельштейн), планирующем посвятить свою жизнь классической музыке и поступить в престижную питерскую консерваторию. Однако на вокзале парню подкидывают сверток с запрещенными веществами и шантажом вынуждают стать кладменом. Новое занятие приносит большие деньги и новых друзей, но все больше лишает амбиций стать великим музыкантом.
Экранизация одноименного романа Сары Перри, действие которого разворачивается в викторианской Англии 1893 года. После смерти мужа Кора Сиборн (Клэр Дэйнс) переезжает из Лондона в небольшую деревню. Заинтересовавшись поверьем о том, что в окрестностях вновь появилось таинственное существо, известное как Змей Эссекса, героиня решает узнать о нем побольше и объединяется с местным пастором (Том Хиддлстон).
Режиссерский проект актрисы Яны Гладких посвящен свободным отношениям. По сюжету Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что он полиамор, а брак шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) трещит по швам. Георгий предлагает Елене план — вместе открыть бар под названием AMORE MORE и проводить там вечеринки для пар.
Главный герой Равиль мечтает получить грант, чтобы уехать учиться из Ростова-на-Дону в Америку. Но деньги нужны ему уже сейчас, поэтому он ввязывается в нелегальный бизнес и вскоре оказывается в центре конфликта местной мафии. Постепенно криминальные разборки сменяются драмой «Ромео и Джульетты», так как у Равиля появляются чувства к племяннице главаря вражеской банды. В сериале сыграли Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова и Гела Месхи.
Экранизация мемуаров гитариста Sex Pistols Стива Джонса о том, как дерзкие лондонские панки пришли к успеху и повлияли на британскую культуру. Роль Джонса исполнит Тоби Уоллес, обладатель премии имени Марчелло Мастроянни Венецианского кинофестиваля за фильм «Молочные зубы». Вокалистом Джонни Лайдоном, чье появление ознаменовало начало популярности группы, станет Энсон Бун из картины «1917». В роли Сида Вишеса выступит Луис Патридж, а Нэнси Спаджен – Эмма Эпплтон.
Драма по мотивам реальных событий расскажет о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Действие развернется в 1988 году. Молодой врач детской больницы в Калмыкии подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому герой тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специалист по малоизвестной в стране «экзотической» болезни. Режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, также состоящий в актерском составе проекта. За сценарий отвечал автор «Хрустального» Олег Маловичко.
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