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«Хиросима, любовь моя» приглашает на премьерные спецпоказы

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25 мая 2022
2 июня в кинотеатрах России выйдет культовая картина Алена Рене «Хиросима, любовь моя», одна из самых пацифистских лент в мировом кинематографе. В ряде городов пройдут премьерные спецпоказы, где можно будет не только до проката увидеть фильм, но и обсудить его со зрителями. Все показы и прокат пройдут на языке оригинала (французский) с русскими субтитрами.

Мы начинаем розыгрыш билетов сразу на два премьерных спецпоказа фильма, которые состоятся 30 мая — в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт и кинотеатре «Аврора» Санкт-Петербурга.

«Хиросима, любовь моя» приглашает на премьерные спецпоказы

Для участия присылайте письмо с темой «Москва» (если вы москвич) или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 28 мая и получат по 2 билета на спецпоказ, каждый в своём городе. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

Полное расписание спецпоказов по всем городам и билеты доступны здесь.

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