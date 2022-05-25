«Хиросима, любовь моя» приглашает на премьерные спецпоказы

2 июня
в кинотеатрах России выйдет культовая картина Алена Рене
«Хиросима, любовь моя
», одна из самых пацифистских лент в мировом кинематографе. В ряде городов пройдут премьерные спецпоказы
, где можно будет не только до проката увидеть фильм, но и обсудить его со зрителями. Все показы и прокат пройдут на языке оригинала (французский) с русскими субтитрами.
Мы начинаем розыгрыш билетов сразу на два премьерных спецпоказа фильма, которые состоятся 30 мая
— в московском киноцентре «Октябрь»
при поддержке проекта КАРО.Арт
и кинотеатре «Аврора»
Санкт-Петербурга.
Для участия присылайте письмо с темой «Москва» (если вы москвич)
или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга)
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 28 мая и получат по 2 билета на спецпоказ, каждый в своём городе. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
Полное расписание спецпоказов по всем городам и билеты доступны здесь.
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