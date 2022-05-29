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Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

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29 мая 2022

Состоялся финал Лиги чемпионов, принесший мадридскому «Реалу» 14-й кубок в истории и четвертый за десять лет, а российский зритель тем временем может познакомиться с эффектным сериалом «Домашнее поле» — про женщину, тренирующую мужской ФК. Однако футбольные индустрия и культура — не только летопись побед и выдающихся биографий. Размышление о спорте позволяет затронуть не только социальные, но и метафизические аспекты жизни человека. Мы выбрали пять фильмов, где футбол — не то, чем кажется.


Болельщики: «Офсайд» (2006)

Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

Не слишком успешно замаскировавшись под мальчика, девушка едет на стадион Азади, где проходит важнейший матч между Ираном и Бахрейном — за путевку на Чемпионат мира в Германии. Женщин не пускают на подобные соревнования — якобы они могут увидеть или услышать что-то ужасное, — но бывалые болельщицы знают лазейки. «Офсайд» — первый фильм Джафара Панахи, снимавшийся почти подпольно (скоро ему вообще запретят работать в киноиндустрии и покидать страну). Вдохновившись историей дочери, он исследует не только абсурд законов и автоматизм их исполнения, но то иррациональное единение, какое окутывает с победой любимой команды — и солдат-надзирателей, и арестованных ими девушек, и мальчугана-пиромана, который всех раздражает. О теневой стороне этого воодушевления в 1945-м писал приснопамятный Джордж Оруэлл, называя международные спортивные соревнования «квази-войной».

Слушать Подкаст о творчестве Джафара Панахи

Внешние факторы: «Вторая игра» (2014)

Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

Адриан Порумбою, отец режиссера, много лет работал судьей — в частности, на «вечном дерби» между «Стяуа» и «Динамо», командами румынской армии и МВД соответственно. Как и в СССР, самые могущественные клубы страны были подконтрольны госструктурам, в которых на каждого рефери лежала папочка с компроматом. Документальный «Второй матч» не о тяжести и цене принятия решений (о правилах Порумбою снял другой фильм — см.ниже), но о выветривающемся контексте и неумолимом беге времени. Отец и сын пересматривают запись дерби 1988 года, когда стадион завалило снегом, но Адриан решил матч проводить. Весь фильм — трансляция поединка с закадровыми комменатриями старшего и младшего Порумбою, словно окошко в другую эпоху, когда еще не пал режим Чаушеску (ему остался примерно год), вратарю позволялось брать мяч в руки «от своего», а судья должен был принимать решения молниеносно. Пересмотреть — матч и историю — стало возможным лишь годы спустя, но уже, считает Адриан Порумбою, это никому не интересно: спорт ушагал далеко вперед. Впрочем, всегда полезно оглянуться.

Читать Гроб, гроб, Антихрист: 10 отличных румынских фильмов

Публичность: «Диамантино» (2018)

Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

Сатирическая картина Гэбриеля Абрантеса и Дэниэла Шмидта о «футбольном Микеланджело» — гениальном простаке Диамантино (Карлоту Котта). Во время матча этот гротескный двойник Криштиану РоналдуДжонни Деппа) видит поле в сгустках розовой пены, а оппонентов — как исполинских пекинесов. После смерти отца и нереализованного пенальти в ворота сборной Швеции на Чемпионате мира в России, звезда впадает в депрессию и задумывается о благотворительности, в то время как политики хотят использовать Диамантино в качестве символа новой Португалии. Шмидт и Абрантеш не без остроумия иронизируют над тем, как оторваны от реальности кумиры миллионов (хотя футбол и социальный лифт), а заодно измываются над имперскими амбициями Португалии, мечтающей променять членство в Евросоюзе на былое — времен Великих географических открытий — величие. К счастью, мир, футболист и его гендер оказываются более гибкими, чем влажные консервативные фантазии (так вот откуда пена!).

Читать «Дневник Цугуа» — фильм о кино с Карлоту Котта

Правила: «Бесконечный футбол» (2018)

Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

Еще один документальный фильм Корнелиу Порумбою о футболе как отражении экзистенциальных чаяний. Из заурядных разговоров с приятелем-чиновником складывается подлинный трактат о жажде царствия небесного (хотя бы локального — на спортивной площадке). В юности собеседник Порумбою получил травму — и стал одержим идеей безопасного футбола. В идеале — бесконтактного, но есть и другие — не менее абсурдные — варианты. Порумбою, славящийся не только абсурдистским чувством юмора, но и умением найти человеческую драму даже в словаре («Полицейский, имя прилагательное»), переносит гипотезы приятеля в метафизическую плоскость. Дело, конечно, не в сохранности ног или утопической формуле зрелищности — так в сознании героя формируется запрос на высшую справедливость, объективность реальности. Чтобы не просто истина маячила где-то впереди — за множественным (религиозным) страданием, — а существовала как некий свод правил, дискомфорт более-менее исключающий.

Читать Рецензия на «Свистунов» — новейшую картину режиссера

Рабочие вопросы: «Вкус» (2021)

Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола

Один из героев дебютной картины Ле Бао — нигерийский футболист (Олегуленко Изекиль Гбенга), приехавший на заработки в Хошимин (бывший Сайгон), но уволенный из местного клуба после перелома ноги. Вместе с четырьмя вьетнамскими женщинами он организовывает подобие коммуны, чтобы бороться с тотальным отчуждением большого города и современного мира. «Вкус» предлагает емкие, как его название, образы, погружая в осязаемый и вместе с тем ирреальный, многозначный мир. В череде событий — наряду с парным поеданием арбуза по Интернету и взвешиванием поросенка — отчужденность командного игрока становится точкой отсчета, ключом к происходящему. В фильмах о спорте основной акцент делается на умозрительном — победах, славе, чести эмблемы или флага, — что уподобляет атлетов персонажам, маскам (см. «Диамантино»). У Ле Бао футбол, в первую очередь, такой же (нередко каторжный) труд, как работа в цеху, парикмахерской или массажном салоне. Столь же незащищенный от начальственного самодурства и вращающийся вокруг абстракций, которые без должного везения не обеспечат человеку похлебку на ужин или должную социализацию.

Читать Рецензия на «Домашнее поле» — редкий российский сериал без сексизма

Алексей Филиппов
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Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола фотографии
Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола фотографии
Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола фотографии
Игра головой: 5 фильмов, которые раскрывают подноготную футбола фотографии
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