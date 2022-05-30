Спасибо, посмотрю (что смогу). Хиты мая и хорошо забытое старое

В жанре пира во время чумы продолжаем фиксировать для истории, что же удалось посмотреть — и все-таки полюбить — за минувший месяц-май. В «Спасибо, посмотрю» мы пишем о том, что увидели впервые: здесь и премьеры, уже отрецензированные или упущенные, и даже классика, до которой не доходили руки в мирное время. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах (пандемия, помните такую?), а также расширяет представление о том, что же попадает в сферу интересов редакция Кино-Театр.Ру.
ОНЛАЙН
«Любовь. Смерть. Роботы». 3 сезон (Netflix)
Третий сезон выгодно отличается от второго. Из девяти серий четыре, на мой вкус, шедевральные, четыре хорошие и одна средняя. Как обошлись без плохих — непонятно. Если у вас нет сил или желания смотреть весь сезон целиком, то хотя бы выделите время на последний эпизод — о золотой сирене и слабослышащем конкистадоре. В «Джибаро» Альберто Миэльго
(он делал «Свидетеля» из первого сезона) сочетаются уникальный сюжет, великолепное изображение, невероятный саундтрек и зашкаливающая актуальность. Каждый человек сделает акцент на том, что волнует лично его. Хороший повод посмотреть вместе с друзьями или родными, а потом обсудить, кому что покажется наиболее значимым. (С. Е.)
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20 этапных хоррор-сериалов
«Кэнди» (Hulu)
Художественное переосмысление жанра true crime переживает в последнее время своего рода ренессанс, так что Кэнди логично дополняет галерею спорных женских образов из реальных криминальных историй — вслед за недавними героинями Рене Зеллвегер
в «Кое-что о Пэм
» и Эль Фаннинг
в «Девушке из Плейнвилля
». В свежем (майском) проекте речь идет о домохозяйке Кэнди Монтгомери (Джессика Бил
), которая в 1980-м хладнокровно зарубила топором соседку Бетти (Мелани Лински
), но была чудесным образом оправдана судом присяжных. Пятисерийный «Кэнди» пытается не то чтобы докопаться до истины — она, очевидно, навсегда похоронена вместе с несчастной матерью двоих детей, — но разобраться, как стороне защиты удалось выиграть почти безнадежное дело, отягощенное полученными уликами и подпорченной за время разбирательства репутации обвиняемой. Джессика Бил с невероятной ретро-прической — жемчужина сериала: настолько зловещую психопатку в кино еще поискать. А ее реальный супруг — певец Джастин Тимберлейк
— врывается в повествование как дотошный, а от этого даже комичный коп, в очередной раз доказывая, что играет артист редко, но метко. Остальной ансамбль весьма убедительно воссоздает атмосферу времени, изображая лицемерное пуританское сообщество американского пригорода. Образцовые семьи утром стройными рядами идут в церковь и учат детишек любить ближнего, а вечером не моргнув глазом кто-то может зарубить того же ближнего топором. Потому что всегда есть, за что. (Н. Г.)
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Женская история ужасов: 5 реальных преступлений в кино
«Мы все мертвы» (Netflix)
Колонизацию зомби-территорий со стороны Южной Кореи давно можно признать успешной: «Королевство
» времен династии Чосон, шпаргалка почти по всем достижениям жанра в «Поезде в Пусан
» и «Милый дом
», где формально речь о демонах, но постулаты тоже проговорены (люди превращаются в чудовищ, выжившие баррикадируются от монстров и военных). «Мы все мертвы» не просто перебирает бисерины американских жанровых достижений, но и скрещивает их с собственными дорамными трендами. Так, «Мы все мертвы» щеголяет избытком подростковых амурных линий и концентрированным макджаном — патентованной системой драматизации всего и вся (порой — чрезмерной). Само по себе любопытное, но не великое достижение, однако параллельно корейский сериал ковыряет темы, которые на Западе либо не трогают, либо, наоборот, бездумно выуживают из нежить-копилочки «отцов». Обязательный троп, когда политики и военные вынуждены бомбить осажденный мертвецами город, получает широкое эмоциональное развитие, а такой простой вопрос, как создание туалета для полудюжины человек, запертых в маленькой комнате, становится гвоздем отдельного эпизода. Уже за это прощаешь сериалу угловатость и неуемную слезливость, а ведь глубоко за условностями и жанровыми кульбитами прячется колыбельная молодости, которую душат социальные бедствия настоящего (жесточайшая социальная иерархия и конкуренция) и прошлого (война). (М. Б.)
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Рецензия на вторую часть «Поезда в Пусан»
«Лестница» (HBO Max)
Восьмисерийная драма HBO пересматривает громкое судебное дело о смерти Кэтлин Питерсон, найденной мертвой у подножия лестницы в своем доме 20 лет назад. Ее муж Майкл был признан виновным в убийстве, хотя всегда настаивал на невиновности. Расследование и судебное разбирательство, тянувшееся с 2001-го, задокументировано в сериале Netflix «Подозрения
» 2004 года (позже вышли два продолжения). Акцент в нем был сделан на недостатках американской правовой системы, не столько расследующей, сколько все больше запутывающей уголовное дело. В ходе суда вскрывались бесконечные подробности частной жизни Питерсонов: например, что Майкл — бисексуал, пользующийся услугами мальчиков по вызову, а его первая жена также умерла после падения с лестницы. Насколько это имело отношение к смерти Кэтлин и справедлив ли приговор, вынесенный Питерсону, разобраться до конца не представляется возможным. Сериал НВО не копирует документальный телефильм, а скорее опровергает его, меняет оптику и добавляет персонажей: съемочную группу Жана-Ксавье де Лестрада
— автора, собственно, «Подозрений». Помимо увлекательного сюжета отметим и прекрасный актерский ансамбль: Майкла Питерсона играет Колин Ферт
, Кэтлин — Тони Коллетт
, а влюбленную в писателя монтажерку документального сериала — Жюльет Бинош
. (Е. В.)
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Она упала: рецензия на сериал «Лестница»
«Анатомия скандала» (Netflix)
Британская постановщица феминистского спин-оффа «Человека-паука» и почти всех знаковых сериалов современности (от «Доктора Хауса
» и «Доктора Кто
» до «Оранжевый — хит сезона
» и «Наследников
»), С. Дж. Кларксон
сняла для Netflix судебно-психологическую драму о харассменте, который был или не был. В центре скандала оказывается, естественно, влиятельный британский политик Джеймс Вайтхаус (Руперт Френд
) — из-за отношений с ассистенткой Оливией (Наоми Скотт
). Она поначалу была, вроде бы, не против, но как только начальник принял решение расстаться — на кону оказывается не только карьера, но и, снова вроде бы, совесть. Оливия решила подать в суд из-за секса в лифте, случившегося, по ее мнению, не по обоюдному согласию (с одноименным российским сериалом британская история, как ни странно, несколько схожа). «Анатомия скандала» последовательно воспроизводит судебные показания обеих сторон — почти с такой же тщательностью и неоднозначностью, как в «Американской истории преступлений
» про О.Джей Симпсона, да и во многих других судебных драмах. Фишка лишь в том, что здесь на стороне обвинения тоже работает женщина, которая находит в деле Вайтхауса все новые и новые шокирующие обстоятельства. Эта роль досталась звезде «Аббатства Даунтон
» Мишель Докери
— и это главное достоинство сериала, постепенно фокусирующегося на противостоянии жаждущей справедливости «обвинительницы» и не готовой верить в вину Вайтхауса жены Софи. Последнюю очень тонко сыграла Сиенна Миллер
, кажется, давно не исполнявшая столь драматичных ролей. (М. Т.)
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Еще несколько сериалов, основанных на реальных событиях
«Бабушка
»
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Пако Пласа
, несмотря на распавшийся тандем с Жауме Балагуэро
, не изменил любви к макабру. Спустя пять лет после мистического хоррора «Уиджи: Проклятие Вероники
» испанский режиссер представил новую пугающую историю о молодости. На смену подростковому одиночеству пришли страх перед старостью и потеря идентичности. Парижская модель Сюзанна (Альмудена Амор
) вынуждена вернуться домой в Мадрид, чтобы присматривать после инсульта за вырастившей ее бабушкой Пилар (Вера Валдез
). Поиск сиделки, ежедневное ухаживание, упущенные карьерные возможности и странные гости обостряют и без того хрупкое эмоциональное состояние героини — и вот в квартире уже начинают происходить жуткие вещи. Люди гибнут, а бабуля то бродит по комнатам, то смеется над наивной внучкой, то вновь отключается от реальности. Разгадка скрыта еще в начале картины, и нам остается лишь наблюдать, как залетевшая муха полностью увязнет в паутине, сотканной главной злодейкой фильма. (М. М.)
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Рецензия на «Уиджи: Проклятие Вероники»
«Триггер». 2 сезон (Кинопоиск)
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У Стрелецкого (Максим Матвеев
) начинается новый этап в жизни и карьере. Возлюбленная болеет неким психологическим расстройством, которое мешает ей воспринимать мир таким, какой он есть. На фоне происходят уже привычные разборки с отцом, решение проблем сестры Кати (Ангелина Стречина
), Моти (Владислав Тирон
) и выбивающиеся из этого ряда появления бывшей жены Даши (Светлана Иванова
). Есть спорные серии, где как будто ничего не решается, но в итоге мы видим людей, пересиливших себя, переживших боль, шагнувших дальше. Но… Теперь мы ждем полнометражное продолжение сериала, которое обещали на светской премьере последнего эпизода. (С. Е.)
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Стрелецкого казнь: рецензия на второй сезон «Триггера»
КЛАССИЧЕСКОЕ И ЗАБЫТОЕ
«Люди в воскресенье» (1930)
«Фильм без актеров
» — таким интертитром зачинается экспериментальное немое кино Роберта Сиодмака
и Эдгара Ульмера
. Это лукавство: в поистине революционной картине по сценарию молодого Билли Уайлдера
актеры есть, причем очень известные — Курт Геррон
, Валеска Герт
, Эрно Веребес
. В конце 1920-х они были признанными звездами немецкого искусства, не только кино. Но в картине они не играют, а проживают камео — как, впрочем, и все остальные. «Люди в воскресенье» выхватывают сцены из жизни простых берлинцев в период европейского межвоенья, когда столица Веймарской республики была мирным, антимилитаристским и буржуазным краем. По будням он трудится, а на выходных отдыхает: смотрит кино, веселится, предается неге. И так все семь дней. Цикл жизни одинаково устроен у четырех миллионов берлинцев, и герои «Людей в воскресенье» — одни из них. Буквально, ведь создатели фильма подбирали актеров на улице, предлагая в нерабочее время сыграть самих себя. Таксист Эрвин и старлетка Энни не могут решить, какие фотографии кинозвезд поставить в их квартире. Продавец Вольфганг охоч до любви и не против выпить пива. Прекрасная Бригита переживает неожиданное амурное приключение. Эти маленькие сюжеты вряд ли могут тягаться по масштабности с фильмами-ровесниками — вроде «На западном фронте без перемен
» или «Ангелами ада
» Говарда Хьюза
, — но в то же время «Люди в воскресенье» можно смело поставить в один ряд с «Человеком с киноаппаратом
» Дзиги Вертова
. Это тоже история про городскую жизнь, неказистую, но очень реальную. И конечно, это документ эпохи, которой не суждено было продлиться долго. (М. Г.)
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Почему обязательно нужно посмотреть «Годовщину революции» Дзиги Вертова
«Акванавты
» (1979)
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Что-то странное происходит на подводной станции по добыче оксида дейтерия в Индийском океане. В результате один работник объекта пропадает без вести, а другой практически лишается рассудка. Расследовать случившееся отправляются два глубоководника, которым предстоит столкнуться с акванавтами, бороздящими океанические глубины. У «людей-рыб» есть подобие жабр и великая миссия — «быть всегда впереди, но никогда не стремиться возвыситься над человечеством». Экранизация повести фантаста Сергея Павлова
выпущена киностудией имени Горького ровно за десять лет до «Бездны
» Джеймса Кэмерона
, которая на «Акванавтов» во многом похожа. В отличие от западного собрата, советская подводная одиссея куда охотнее рассуждает на темы экологии и сознания, а сообщество акванавтов — чем-то похожих на ведьмаков пана Анджея Сапковского
— это важные для советской фантастики прогрессоры, берущие начало в сказочно-техническом мире русского космизма. Главная же победа «Акванавтов» — техническое воплощение водного мира. При весьма скромном бюджете, команде во главе с режиссером Игорем Вознесенским
удалось организовать подводную съемочную площадку и запустить в Черное море рукотворного морского дьявола — трехметрового автоматона, вполне натурально изобразившего грозу океанического дна. (М. Г.)
«Кошмары
» (1983)
Крепкий ремесленник Джозеф Сарджент
(«Захват поезда Пелэм 1-2-3
») через год после «Калейдоскопа ужасов
» Джорджа Ромеро
выпустил в свет сборник мистико-фантастических историй, состоящий из четырех новелл. «Ужас в Топанге», посвященный схватке заядлой курильщицы Лизы (Кристина Рэйнс
) с маньяком, навеян триллерами Альфреда Хичкока
. Мистическое «Благословение» с Лэнсом Хенриксеном
создано на стыке «Дуэли
» Спилберга
и «Изгоняющего дьявола
». «Крысиная ночь» с Ричардом Масуром
и Вероникой Картрайт
отсылает к «Рождественской истории» Диккенса и множеству хорроров о животных. Отдельно хочется выделить великолепие сегмента «Епископ сражения», в котором фанатичный геймер Эмилио Эстевес
захотел пройти финал аркадной игры, дабы добраться до секретного уровня. Он-то прошел, вот только игра его не выпустила на свободу. Кино относится к тому разряду неочевидных сокровищ, в поисках которых рыщут истинные киноманьяки. (М. М.)
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Еще 6 фильмов с Эмилио Эстевесом
«Виздом» (1986)
Однажды оступившийся в глазах государства парень Джон Виздом (Эмилио Эстевес
) отчаялся из-за того, что его никто не берет на работу, и решил стать современным Робин Гудом. Он грабит банки вместе с возлюбленной Карен (Деми Мур
), а попутно сжигает кредитные бумаги простых граждан, избавляя их от долгов. Бонни и Клайд 1980-х колесят по Америке, постепенно превращаясь в героев нашего времени, пока романтическую идиллию не разрушает гибель полицейского. В режиссерском дебюте Эстевес затеял не только игру со зрителем, но и в какой-то степени диалог с картиной Артура Пенна
и «Пустошами
» Терренса Малика
, прославившими его отца Мартина Шина
(в «Виздоме», разумеется, в наличии Чарли Шин
). По мысли артиста, даже если у тебя благородные и — главное — бескровные мотивы, для властей ты все равно преступник, поскольку твои действия не укладываются в общепринятые нормы. Будь это даже проказа, придуманная молодым сорванцом у зеркала после душа. (М. М.)
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«Пустоши» и другие американские шедевры 1970-х
«Круг» (2000)
Удушающая драма Джафара Панахи
, обладающая нервом триллера, наблюдательностью документальной камеры и безнадежной поэтикой, которая тонизирует знакомство с иранским кино. Героини «Круга» — три женщины, чьи судьбы одинаково безрадостны: в заколоченном санкциями Иране им больше прочих ничего нельзя, а потому каждый этап жизни становится тяжелым испытанием. За 90 минут фильм Панахи — в ритме беглой экскурсии — охватывает почти весь цикл жизни иранской женщины: от рождения до пенсионного возраста, если считать эпизодических героинь. Финал как бы призывает начать смотреть с начала: Тегеран — город в дорожной петле, затягивающейся на шее своих жителей и особенно жительниц. (А.Ф.)
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Подкаст о творчестве Джафара Панахи
«Хисонэ и Масо» (2018)
Очаровательное аниме в жанре «повседневность» о работе специального подразделения ВВС самообороны Японии, чьи пилоты управляют… драконами (находясь при этом во рту исполинов). Новобранка Хисонэ Амакасу, не определившаяся с планами на жизнь, вызывает симпатию летающего объекта мифического происхождения — и сразу оказывается в центре внимания. Население военной базы — преимущественно мужчины, которым Хисонэ и ее товарки вскоре докажут, что драконы — это важно, а женщины пилотируют ничуть не хуже. Несмотря на униформу, аниме студии bones
(«Моя геройская академия
», «Бездомный бог
») мягко разоблачает смутное обаяние милитаризма и механизмы общества, приучающие женщин к неуверенности и жертвенности. Все это — с добродушным юмором и под аккомпанемент Le temps de la rentrée
Франс Галь. (А. Ф.)
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Рецензия на «Рейтинг короля» — другое очаровательное аниме
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