«Межсезонье», «Главная роль» и еще 11 фильмов июня

Первый полнометражный мультфильм про героев сериала «Три кота», в котором Коржика, Карамельку и Компота ожидает самое большое приключение. Вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями. За постановку отвечает Дмитрий Высоцкий, работавший и над самим мультсериалом.
Благодаря кинопрокатной компании Russian World Vision ценители кино смогут посмотреть на большом экране классический шедевр Алена Рене про короткий роман французской киноактрисы (Эммануэль Рива) и японского архитектора (Эйдзи Окада) в послевоенной Хиросиме, основанный на сценарии Маргерит Дюрас.
Фильм-катастрофа Дмитрия Суворова основан на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге… Главную роль сыграла Надежда Калеганова.
В новой работе Владимира КоттаТаисия Вилкова играет начинающую модель, которая пытается покорить Москву и ищет красивую жизнь вместе с обеспеченным любовником (Алексей Кравченко). Но волею судеб оказывается в глухой тайге, где ей предстоит столкнуться не только с дикой природой, но и со странными людьми, которые, возможно, еще опаснее.
Драма Александра Ханта, основанная на истории псковских подростков Кати и Дениса, которая пять лет назад всколыхнула всю страну. Главных героев зовут иначе, но им тоже по 15 лет, и у них романтические отношения. Родители девочки противятся этому, особенно ее отец, работающий в силовых органах. Дети убегают из дома, прихватив с собой оружие. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками.
Джесси Бакли и Рори Киннер сыграли в психологическом хорроре Алекса Гарленда о недавно овдовевшей Харпер, которая уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать.
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