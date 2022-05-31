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Деконструкция «Белый рассвет»
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«Межсезонье», «Главная роль» и еще 11 фильмов июня

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31 мая 2022

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Межсезонье», «Главная роль» и еще 11 фильмов июня
фото: кадр из фильма «Межсезонье»

В начале лета, помимо очередной порции повторных релизов, зрителей порадуют классика советской мультипликации, парочка долгожданных отечественных фильмов и новая работа Алекса Гарленда.



«Приключения Буратино» / «Тайна третьей планеты» / «Чиполлино»



Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит на большие экраны классику «Союзмультфильма». Показ начнется с «Приключений Буратино» Дмитрия Бабиченко и Ивана Иванова-Вано. 9 июня юному поколению зрителей представят «Чиполлино» Бориса Дёжкина, а 16 июня — шедевр анимационной фантастики от Романа Качанова, основанный на повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы» про Алису Селезнёву. Must see.

Выход в прокат: 1 июня

Читать «Тайну третьей планеты» и другую классику «Союзмультфильма» покажут в кино


«Три кота и море приключений»



Первый полнометражный мультфильм про героев сериала «Три кота», в котором Коржика, Карамельку и Компота ожидает самое большое приключение. Вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями. За постановку отвечает Дмитрий Высоцкий, работавший и над самим мультсериалом.

Выход в прокат: 1 июня


«Хиросима — любовь моя» / Hiroshima mon amour



Благодаря кинопрокатной компании Russian World Vision ценители кино смогут посмотреть на большом экране классический шедевр Алена Рене про короткий роман французской киноактрисы (Эммануэль Рива) и японского архитектора (Эйдзи Окада) в послевоенной Хиросиме, основанный на сценарии Маргерит Дюрас.

Выход в прокат: 2 июня

Читать Памяти Алена Рене


«Молодой человек»



Полнометражный режиссерский дебют сценариста Александра Фомина представляет собой комедию с Павлом Табаковым, Данилой Козловским, Ингрид Олеринской, Валентиной Ляпиной, тиктокером Рахимом Абрамовым и блогером Данилой Поперечным. Главный герой фильма – совершенно пресный молодой парень, проведший все детство под присмотром мамы и репетиторов. Жизнь подкидывает ему первое в жизни приключение, когда его настигает острая денежная нужда.

Выход в прокат: 9 июня

Читать Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года


«Одна»



Фильм-катастрофа Дмитрия Суворова основан на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге… Главную роль сыграла Надежда Калеганова.

Выход в прокат: 9 июня

Читать Ковид и прочие неприятности: Итоги питчинга Фонда кино среди кинокомпаний, не относящихся к лидерам


«Эннио. Маэстро» / Ennio



Классик итальянского кино Джузеппе Торнаторе снял документальную ленту про великого соотечественника — композитора Эннио Морриконе. О маэстро рассказывают сам режиссер картины, Клинт Иствуд, Квентин Тарантино, Марко Беллоккьо, Лилиана Кавани, Лина Вертмюллер, Дарио Ардженто, Оливер Стоун, Ханс Зиммер, Терренс Малик, Джон Уильямс, Вонг Кар Вай, Барри Левинсон, Брюс Спрингстин и другие яркие представители кино и музыки.

Выход в прокат: 9 июня

Читать Эннио Морриконе — в Кремле


«Асса»



В повторный прокат вновь выйдет шедевр Сергея Соловьёва с Татьяной Друбич, Станиславом Говорухиным и Виктором Цоем. Фильм не нуждается в особом представлении.

Выход в прокат: 16 июня

Читать Шесть режиссеров о фильме «Асса»


«Дикая»



В новой работе Владимира Котта Таисия Вилкова играет начинающую модель, которая пытается покорить Москву и ищет красивую жизнь вместе с обеспеченным любовником (Алексей Кравченко). Но волею судеб оказывается в глухой тайге, где ей предстоит столкнуться не только с дикой природой, но и со странными людьми, которые, возможно, еще опаснее.

Выход в прокат: 23 июня


«Межсезонье»



Драма Александра Ханта, основанная на истории псковских подростков Кати и Дениса, которая пять лет назад всколыхнула всю страну. Главных героев зовут иначе, но им тоже по 15 лет, и у них романтические отношения. Родители девочки противятся этому, особенно ее отец, работающий в силовых органах. Дети убегают из дома, прихватив с собой оружие. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками.

Выход в прокат: 23 июня

Читать Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале


«Род мужской» / Men



Джесси Бакли и Рори Киннер сыграли в психологическом хорроре Алекса Гарленда о недавно овдовевшей Харпер, которая уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать.

Выход в прокат: 23 июня

Читать Джесси Бакли отправится в деревню под присмотром Алекса Гарленда


«Главная роль» / Competencia oficial



Антонио Бандерас и Пенелопа Крус возглавили актерскую команду трагикомедии, которую сняли Гастон Дюпра и Мариано Кон. По сюжету картины тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма.

Выход в прокат: 30 июня



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Макс Милиан
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