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Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов»

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1 июня 2022
Самые ожидаемые интернет-релизы июня по версии Кино-Театр.Ру


«Пацаны» / The Boys (3 сезон)



Июнь обещает сразу несколько супергеройских премьер, и новый сезон «Пацанов» откроет эту линейку. Сатирический проект по мотивам комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона переносит зрителей во вселенную, где реально существующие супергерои злоупотребляют своим положением, находясь в статусе звезд. Восстановить справедливость и поставить их на место призван отряд бывших оперативников во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан). Каст третьего сезона пополнит Дженсен Эклз в роли супергероя Солдатика, пародию на Капитана Америку.

Премьера: 3 июня
Платформа: Amazon Prime Video


«ИП Пирогова» (4 сезон)



В заключительном сезоне Вере Пироговой (Елена Подкаминская) предстоит вернуть свой бизнес, принять участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России» и наладить отношения с Андреем (Александр Константинов). К звездному касту проекта присоединится Кристина Кучеренко, а к своим ролям вернутся Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный и Алексей Агранович.

Премьера: 7 июня
Платформа: START


«Всё везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once



Комедийное фэнтези Дэна Квана и Дэниела Шайнерта о путешествии по мультивселенной с легкостью может дать фору покинувшим прокат голливудским блокбастерам, ничуть не уступая им по масштабу и количеству экшна. Мишель Йео играет иммигрантку Эвелин, получившую доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя, и теперь ей предстоит спасти мир от таинственной сущности и разобраться с личным врагом — своими налогами. В актерскую команду проекта также вошли Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван и Джеймс Хонг.

Читать Дайте мне другую вселенную: рецензия на фильм «Всё везде и сразу»
Премьера: 8 июня
Платформа: Okko, Wink, IVI, Кинопоиск


«Мисс Марвел» / Ms Marvel (1 сезон)



Первая супергероиня-мусульманка в киновселенной Marvel — 16-летняя школьница Камала Хан, поклонница Мстителей — внезапно обретает сверхспособности. Теперь ей под силу менять внешний облик: корректировать размеры тела и растягивать конечности.

Премьера: 8 июня
Платформа: Disney+


«В ритме ча-ча-ча» / Cha Cha Real Smooth



Романтическая комедия о 22-летнем Эндрю — он живет в Нью-Джерси вместе с родителями, и будущее после окончания колледжа видится ему туманным. Но все меняется, когда парень превращает бар-мицву младшего брата в увлекательную вечеринку и становится ведущим аналогичных мероприятий. Там он знакомится с 29-летней матерью-одиночкой Домино (Дакота Джонсон), воспитывающей дочь с аутизмом, и между ними завязываются дружеские отношения.

Премьера: 17 июня
Платформа: Apple TV+


«Академия Амбрелла» / The Umbrella Academy (3 сезон)



Фэнтези-сериал по мотивам одноименных комиксов, созданных солистом My Chemical Romance Джерардом Уэем, рассказывает о команде супергероев, объединившейся после смерти их приемного отца. Вместе им необходимо продолжить дело родителя и заняться спасением мира. В третьем сезоне после предотвращения апокалипсиса 1963 года герои сталкиваются со сверхлюдьми из альтернативной вселенной.

Премьера: 22 июня
Платформа: Netflix


«Человек против пчелы» / Man vs. Bee (1 сезон)



Комедийный сериал с мастером жанра Роуэном Аткинсоном в главной роли и по его же сценарию. Комику предстоит присмотреть за фешенебельным особняком, и сперва все идет гладко, но мужчина вступает в схватку с неуловимой вредной пчелой.

Премьера: 24 июня
Платформа: Netflix


«Бумажный дом: Корея» / Money Heist: Korea — Joint Economic Area (1 сезон)



Корейская адаптация испанского хита «Бумажный дом», завершившегося пятым сезоном в минувшем году. Сюжет новой версии вторит оригиналу: загадочный Профессор (Ю Джи Тхэ) собирает группу опытных воров, чтобы ограбить монетный двор, но план срывается, когда грабителям приходится взять заложников.

Премьера: 24 июня
Платформа: Netflix


«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (2 сезон)



В первом сезоне детектива жители элитного жилого комплекса и по совместительству поклонники криминальных подкастов в исполнении Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта объединились для собственного расследования убийства, произошедшего в их доме. В продолжении любопытные герои начнут распутывать новые тайны, а к актерскому составу присоединится Кара Делевинь, сыгравшая владелицу арт-галереи, у которой завяжутся романтические отношения с персонажем Гомес.

Читать Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов
Премьера: 28 июня
Платформа: Hulu


Что еще смотреть онлайн

«Чип внутри меня» — 1 июня, KION
«В ритме жизни» (2 сезон) — 3 июня, Apple TV+
«Близкие друзья» (1 сезон) — 9 июня, Peacock
«Женщина в состоянии развода» (1 сезон) — 9 июня, KION
«Мокьюментари» (1 сезон) — 9 июня, PREMIER
«Ради всего человечества» (3 сезон) — 10 июня, Apple TV+
«Нелегал» — 12 июня, Wink и PREMIER
«С любовью, Виктор» (3 сезон) — 15 июня, Hulu и Disney+
«Ника» — 16 июня, Кинопоиск
«Мир Дикого Запада» (4 сезон) — 27 июня, HBO
«Волк» — 30 июня, Okko
«Записки отельера» (2 сезон) — в июне в Okko
«Урок» (1 сезон) — в июне в Амедиатеке, а также на Кинопоиске (по подписке Плюс Мульти)
«Не оставляй меня» (1 сезон) — в июне в Амедиатеке, а также на Кинопоиске (по подписке Плюс Мульти)
«Жиза» (1 сезон) — в июне на START

Маша Бороденко
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Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов» фотографии
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