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Получи билет в «Межсезонье»

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10 июня 2022
18 июня в рамках проекта КАРО.Арт в московском киноцентре «Октябрь» пройдет премьерный показ новой картины Александра Ханта «Межсезонье». После сеанса состоится обсуждение с режиссером и актерами.

Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать нет маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Кино-Театр.Ру и компания «Централ Партнершип» начинают розыгрыш билетов на премьеру ленты!

Получи билет в «Межсезонье»

Для участия присылайте письмо с темой «Межсезонье» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом 16 июня и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях

Желаем всем удачи!

Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО.

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