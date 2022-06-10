Получи билет в «Межсезонье»

18 июня
в рамках проекта КАРО.Арт
в московском киноцентре «Октябрь» пройдет премьерный показ новой картины Александра Ханта
«Межсезонье
». После сеанса состоится обсуждение с режиссером и актерами.
Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать нет маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Кино-Театр.Ру
и компания «Централ Партнершип
» начинают розыгрыш билетов на премьеру ленты!
Для участия присылайте письмо с темой «Межсезонье» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом 16 июня и получат по два билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях
Желаем всем удачи!
Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО
.
обсуждение >>