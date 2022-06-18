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«Пляжный бездельник» приглашает на тусовку

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18 июня 2022
26 июня на экране премьерного зала московского киноцентра «Октябрь» в синхронном живом переводе будет показан идеальный и хулиганский летний фильм — «Пляжный бездельник» культового режиссера Хармони Корина, в котором Мэттью МакКонахи, по мнению критиков, сыграл роль всей своей жизни. Картину представит журналист и переводчик Илья Миллер.

«Пляжный бездельник» приглашает на тусовку

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на это событие! Для участия присылайте письмо с темой «Пляжный бездельник» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 25 июня и получат по 2 билета на показ. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО.

Удачи!

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Хармони КоринМэттью Макконахи
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