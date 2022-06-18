«Пляжный бездельник» приглашает на тусовку

26 июня
на экране премьерного зала московского киноцентра «Октябрь» в синхронном живом переводе будет показан идеальный и хулиганский летний фильм — «Пляжный бездельник
» культового режиссера Хармони Корина
, в котором Мэттью МакКонахи
, по мнению критиков, сыграл роль всей своей жизни. Картину представит журналист и переводчик Илья Миллер
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на это событие! Для участия присылайте письмо с темой «Пляжный бездельник»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 25 июня и получат по 2 билета на показ. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО
.
Удачи!
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