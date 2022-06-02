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Деконструкция «Белый рассвет»
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«Манюня» вручает книги

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2 июня 2022

2 июня в прокат выходит киноверсия семейной комедии «Манюня», о приключениях школьниц-подружек в Армении 1979 года.

Кино-Театр.Ру и компания «Централ Партнершип» начинают розыгрыш одноимённого бестселлера Наринэ Абгарян, легшего в основу картины!

«Манюня» вручает книги

Для участия пришлите письмо с темой «Манюня» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 6 июня и получат по экземпляру книги. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Ждём ваши письма, удачи!

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