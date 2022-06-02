«Манюня» вручает книги

2 июня в прокат выходит киноверсия семейной комедии «Манюня
», о приключениях школьниц-подружек в Армении 1979 года.
Кино-Театр.Ру
и компания «Централ Партнершип
» начинают розыгрыш одноимённого бестселлера Наринэ Абгарян
, легшего в основу картины!
Для участия пришлите письмо с темой «Манюня»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички в соцсети
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 6 июня и получат по экземпляру книги. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Ждём ваши письма, удачи!
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